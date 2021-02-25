Betting Insider

«Зенит» возьмет третье чемпионство РПЛ подряд? Букмекеры оценили шансы ЦСКА, «Спартака» и других команд им помешать

автор Юрий Еремичев

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26 февраля после зимнего перерыва возобновляется чемпионат России.

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи РПЛ можно найти в нашем матч-центре.

Перед рестартом РПЛ букмекеры оценили шанс всех команд взять чемпионство. На данный момент таблица выглядит следующим образом:


  • «Зенит‎» – 1.35;
  • ЦСКА – 4.70;
  • ‎«Спартак» – 6.75;
  • «Ростов» – 38.00;
  • «Сочи» – 52.00;
  • «Краснодар» – 54.00;
  • «Рубин» – 58.00;
  • «Динамо‎» – 68.00;
  • «Локомотив» – 105.00;
  • «Ахмат» – 260.00;
  • «Химки» – 980.00;
  • «Арсенал», «Ротор», «Тамбов», «Урал», «Уфа» – 1000.00.

Кто выиграет РПЛ? Оставляйте прогнозы в комментариях

Комментарии
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Капперник
84.6% WR3.77% ROI
ЦВБП - Для меня ЦСКА номер один всегда! Верю в них!
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Бонусная ставка
43.2% WR-6.75% ROI
"Зенит" не отдаст в этом годе тоже чемпионство. будут снова
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Сергей Костенко7
0% WR0% ROI
Бонусная ставка"Зенит" не отдаст в этом годе тоже чемпионство. будут снова
Судьи не отдадут чемпионство кому то другому кроме бомжей
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Bakytbek Baikadamov2 78.6% WR3.92% ROI
1.76Айнтрахт Франкфурт тотал больше 1.5
Вердер — Айнтрахт Ф| Бундеслига
Вердер — Айнтрахт Ф| Бундеслига
Да обидный минус поймал тем более от Милана и но любой серии приходит конец. Если анализировать данный матч, то в пяти последних играх подряд Айнтрахт прекрасен. Смотрел ихнию прошлую игру с Баварией, они сыграли выше всяческих похвал. На мой взгляд тут можно заиграть 4 ставки (обе забьют, тотал матча 2.5 больше, победа Айнтрахта и индивидуальный тотал Айнтрахта 1.5 больше). Я склоняюсь на ставку что Айнтрахта забьёт минимум два гола. Смотрите статистику последних семи матчах подряд Айнтрахт забивал минимум два гола. Всё не могу забыть матч Айнтрахт - Бавария. Там Айнтрахт был просто великолепен. Ожидаю что голы забьют Андре Силва и Лука Йович. Ставлю 3% от банка. Удачи всем кто брал такую же ставку 🙏🙏🙏
7
Повторить за 1.74
Айрат Галиев7 80% WR2.14% ROI
3.125Победит Тамбов или ничья
Тамбов — Ротор| РПЛ
Тамбов — Ротор| РПЛ
В обоих командах серьезные проблемы. У клубов финансовые проблемы, что не может сказаться на футбольном поле. Игроки с обеих сторон не отдаются полностью на поле. Почему то мне кажется, что этот матч тоже будет более менее ровным, и команды «скатают» либо вничью, либо преимущество будет у Тамбова . Хоть и силы относительно равные, но состав Тамбова более опытный и крепкий , чем у Ротора. Подводя итог, хочется пожелать обеим командам.
0
Повторить за 2.69