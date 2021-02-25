«Зенит» возьмет третье чемпионство РПЛ подряд? Букмекеры оценили шансы ЦСКА, «Спартака» и других команд им помешать

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26 февраля после зимнего перерыва возобновляется чемпионат России.
Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи РПЛ можно найти в нашем матч-центре.
Перед рестартом РПЛ букмекеры оценили шанс всех команд взять чемпионство. На данный момент таблица выглядит следующим образом:
- «Зенит» – 1.35;
- ЦСКА – 4.70;
- «Спартак» – 6.75;
- «Ростов» – 38.00;
- «Сочи» – 52.00;
- «Краснодар» – 54.00;
- «Рубин» – 58.00;
- «Динамо» – 68.00;
- «Локомотив» – 105.00;
- «Ахмат» – 260.00;
- «Химки» – 980.00;
- «Арсенал», «Ротор», «Тамбов», «Урал», «Уфа» – 1000.00.