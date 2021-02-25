«Зенит» возьмет третье чемпионство РПЛ подряд? Букмекеры оценили шансы ЦСКА, «Спартака» и других команд им помешать

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26 февраля после зимнего перерыва возобновляется чемпионат России.

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Перед рестартом РПЛ букмекеры оценили шанс всех команд взять чемпионство. На данный момент таблица выглядит следующим образом:





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