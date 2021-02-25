Betting Insider

«Зенит» возьмет третье чемпионство РПЛ подряд? Букмекеры оценили шансы ЦСКА, «Спартака» и других команд им помешать

автор Юрий Еремичев

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26 февраля после зимнего перерыва возобновляется чемпионат России.

Коэффициенты, статистика ставок, составы и прогнозы пользователей на все матчи РПЛ можно найти в нашем матч-центре.

Перед рестартом РПЛ букмекеры оценили шанс всех команд взять чемпионство. На данный момент таблица выглядит следующим образом:


  • «Зенит‎» – 1.35;
  • ЦСКА – 4.70;
  • ‎«Спартак» – 6.75;
  • «Ростов» – 38.00;
  • «Сочи» – 52.00;
  • «Краснодар» – 54.00;
  • «Рубин» – 58.00;
  • «Динамо‎» – 68.00;
  • «Локомотив» – 105.00;
  • «Ахмат» – 260.00;
  • «Химки» – 980.00;
  • «Арсенал», «Ротор», «Тамбов», «Урал», «Уфа» – 1000.00.

Кто выиграет РПЛ? Оставляйте прогнозы в комментариях

Комментарии
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Капперник
84.6% WR3.77% ROI
ЦВБП - Для меня ЦСКА номер один всегда! Верю в них!
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Бонусная ставка
43.2% WR-6.75% ROI
"Зенит" не отдаст в этом годе тоже чемпионство. будут снова
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ISКА STAVIT 50.5% WR-7.17% ROI
1.63Леганес фора ()
Картахена — Леганес| Сегунда Испания
Картахена — Леганес| Сегунда Испания
Всем привет 😌👋

Испания Сегунда 🇪🇦 тур 27

Картахена принимает Леганес.

Леганес не проигрывает уже 5 игр к ряду.
Подопечные Гаритано набрали хорошую форму. Нынешнее положение ты турнирной таблице 4 строчка 49 очков.
Сегодняшняя победа даст Леганесу шанс приблизится к возвращению в Ла Лигу.

Картахена не такой уж серьезный соперник для Леганес.
За последние 5 игр Картахена выиграла все лишь раз , Реал Овьедо 2-0.
Очные игры против Леганес из 4 их лишь раз Картахена выиграла у Леганес 3-1 было это в 2008 в Сегунде Б.

На мой взгляд Леганес не упустит шанс зацепиться за вторую строчку в таблице , сейчас на ней находится Эспаньел с 52 очками.

Мой прогноз Леганес фора (0).
0
Повторить за 1.63
Koloyar Big 36.1% WR0.79% ROI
2.49Победит Генк
Шарлеруа — Генк| Чемпионат Бельгии
Шарлеруа — Генк| Чемпионат Бельгии
Если с Берсхотом имела места сенсация, ввиду крайней непредсказуемости этой команды, то здесь, на мой взгляд, должно пройти все буднично. Генк приехал в гости, выиграл и уехал. Шарлеруа - команда очень трусливая. Как шакалы. Играют в открытый футбол только с клубами, которые играют гораздо хуже них. Когда встречается кто-то наподобие Брюгге и Андерлехта, то их дерзость сразу улетучивается. Надеюсь злой Генк и в этот раз преподаст им урок. Ожидаю увидеть уверенную победу гостей. Всем победы и до новых встреч!
4
Повторить за 2.44