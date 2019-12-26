Betting Insider

«Зенит» заинтересовался голландским вингером ван Бергеном

«Зенит» заинтересовался 20-летним атакующим полузащитником голландского «Херенвена» Митчеллом ван Бергеном. Об этом корреспонденту Betting Insider сообщил надежный источник в клубе из Санкт-Петербурга.

Несмотря на молодость, ван Берген провел в чемпионате Голландии уже 79 матчей, дебютировав за «Витесс» еще в 16 лет. Летом прошлого года Леонид Слуцкий выставил ван Бергена на трансфер (тот проигрывал конкуренцию за место правого вингера Мартину Эдегору). В ноябре ван Берген отомстил российскому тренеру, забив один из голов в матче «Херенвена» с «Витессом» (3:2). Этот матч стал для «Витесса» пятым поражением в чемпионате Голландии подряд и привел Слуцкого к отставке.

В текущем чемпионате Голландии статистика ван Бергена – 3 гола + 4 голевые передачи в 17 матчах. Трансфермаркт оценивает ван Бергена в 4 миллиона евро.

Впрочем, осуществление этого трансфера в зимнее окно представляется маловероятным: скауты клуба работают сейчас скорее по целям летней трансферной кампании. Весной «Зениту» не сыграет в еврокубках, а отрыв от конкурентов в чемпионате России составляет уже 10 и более очков. В руководстве клуба считают, что возвращение к конкуренции за место в составе Кокорина и Малкома является достаточным усилением на оставшийся отрезок сезона.

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Комментарии
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Часто смотрю по телеканалу «футбол» обзор чемпионата Голландии. Это поцан действительно хорош!
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Ответ на комментарий Danio D’ambrosio 
У меня в карьерке в фифе он тоже хорош 😄
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