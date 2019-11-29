Зенит - Спартак. Прогноз и ставка на матч РПЛ 1 декабря

В матче “Зенит” - “Спартак” будет забито минимум 2 мяча

Футбольный клуб “Зенит” - фаворит матча с московским “Спартаком” в очередном туре Российской Премьер-лиги. Аналитики букмекерских компаний оценивают победу подопечных Сергея Семака с коэффициентом 1.55.

Последние четыре из пяти матчей в РПЛ “Спартак” не проиграл, но большинство соперников были из нижней части турнирной таблицы. В предстоящей встрече с лидером чемпионата “красно-белых” вряд ли ждет успех. На победу коллектива Доменико Тедеско можно заключить пари с коэффициентом 6.7.

Соперники встречались в очных противостояниях 139 раз, из которых 58 побед у “Спартака”, 41 - у “Зенита” и 40 игр закончились ничьей. Шансы на равный счет в предстоящем матче представлены в линии букмекеров с коэффициентом 4.17.

В последних 5 играх из 7 команды забивали минимум по 2 мяча. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно с котировкой 1.85, меньше 2.5 - 1.99.

Напомним, матч “Зенит” - “Спартак” состоится 1 декабря в 19:00 по московскому времени на “Газпром Арене” в Санкт-Петербурге.

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