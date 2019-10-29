Зеркала БК: альтернативный адрес, вход на сайт, где найти работающие зеркала букмекерских контор

Подавляющее большинство бетторов делают ставки в Интернете через сайт или приложение, однако есть букмекеры, сайты которых блокируются на территории Российской Федерации. В таких случаях пользователям приходятся обходить ее с помощью впн-сервисов или зеркал. В данной статье разберем, что такое зеркала сайтов, как ими пользоваться, где найти работающие ссылки.

Зеркала букмекерских контор, что это такое?

Пользователи, которые делают ставки на протяжении многих лет, знакомы с термином зеркал БК. Многие букмекерские конторы имеют только сайты и принимают ставки на территории России именно в Интернете, однако не имеют на это лицензии, поэтому постоянно блокируются. Однако это не означает, что нет возможности пользоваться услугами букмекера. Есть зеркала сайтов, которые позволяют бетторам оставаться в игре.

Зеркало сайта – копия официального сайта компании, который работает на другом домене. Если сайт букмекера постоянно блокируется, значит будут блокироваться и его зеркала, как только будут обнаружены подменные домены.

Стоит отметить, что большинство популярных букмекеров уже получили лицензии и их сайты в доменной зоне “.ru” работают без сбоев. Однако офшорные сайты продолжают блокироваться, поэтому бетторы обращаются к актуальным зеркалам.

Как найти адреса зеркал бк?

Найти адреса зеркал довольно просто. Рассмотрим несколько основных способов:

поисковый запрос в браузере (Google, Яндекс)

рассылка зеркал букмекером на электронный адрес пользователя

поиск актуальных зеркал на официальном сайте БК (для того, чтобы попасть на него, необходимо воспользоваться сервисами, которые позволяют обходить блокировку)

Для более удобного выбора букмекерской конторы, которой вы хотите воспользоваться, предлагаем почитать обзоры о наиболее популярных БК от команды Betting Insider:

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Стоит ли пользоваться зеркалами букмекерских контор?

Букмекерские конторы без лицензии запрещены на территории Российской Федерации. Поэтому в случае возникновения случаев мошенничества, задержек выплат, пользователь не обращается с заявлением в надзорные органы, так как сам нарушает законодательство. Если игрок уже давно использует букмекера и заходит на его зеркала, значит он ему доверяет. Делать ставки у нелегальных букмекеров или нет – выбор каждого игрока.

Автор: Илья Лопаткин

А вы пользуетесь букмекерскими зеркалами?

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