K-League стартует первой из азиатских топ-лиг – все, что нужно знать для ставок на корейский футбол

В некоторых странах уже снимают ограничения, которые вводились из-за коронавируса, и возвращают нам футбол. С 15 мая рестарт случится в Бундеслиге, а в этот уикенд стартовал сезон в Южной Корее.

Эта страна стала одной из первых жертв пандемии, но на 8 мая в Корее зафиксировано около 11 тысяч заражений COVID-19, а ежедневный прирост составляет менее 50 случаев. Корейцам удалось сдержать распространение вируса, поэтому местный чемпионат вернулся первым из азиатских топ-лиг. Сегодня мы познакомим вас с командами-участниками K-League и расскажем, на что можно ставить в этом турнире.

Футболистам запретили плеваться и подсказывать друг-другу во время игры

В K-League введено несколько уникальных мер по борьбе с распространением коронавируса:

Сезон в Южной Корее начнется без болельщиков . Зрители могут вернуться на трибуны только после того, как две недели подряд в стране не будет зафиксировано ни одного случая заражения;

. Зрители могут вернуться на трибуны только после того, как две недели подряд в стране не будет зафиксировано ни одного случая заражения; Футболистам запрещено пожимать друг другу руки и плеваться ;

; Во время игры рекомендуется не разговаривать – игроки уже жалуются на то, что футбол без подсказа со стороны одноклубников превратится в другую игру;

– игроки уже жалуются на то, что футбол без подсказа со стороны одноклубников превратится в другую игру; Персонал команд, включая главных тренеров, обязан использовать медицинские маски и перчатки.

Формат K-League также пришлось пересмотреть – основной турнир будет проведен в два круга вместо трех, которые положены по регламенту.

Все игроки и представители клубов были протестированы на коронавирус перед началом сезона – положительных результатов выявлено не было. В случае, если хотя бы у одного футболиста будет диагностирован коронавирус, вся его команда будет помещена на двухнедельный карантин.

«Чонбук Моторс» – король Кореи

С 2014 в Южной Корее правит «Чонбук Моторс». За последние 6 лет только один раз зеленым не удалось стать чемпионами. Всего «Чонбук» выигрывал K-League 7 раз, ровно столько же титул доставался клубу «Соннам».

По мнению букмекеров больше всего шансов на титул именно у действующего чемпиона:

«Чонбук Моторс» – 2.10;

«Ульсан» – 3.48;

«Сеул» – 5.00;

«Пхохан Стилерс» – 9.00.

«Чонбук Моторс» может стать самым титулованным клубом Южной Кореи уже по окончании этого сезона.

«Ульсан» в прошлом сезоне составил конкуренцию чемпиону и был близок к победе в K-League. Однако поражение от «Пхохана» со счетом 1:4 свели все старания «Ульсана» на нет.

Не стоит сбрасывать со счетов и «Сеул», который в 2016 году смог прервать серию побед «Чонбука» в чемпионате. В прошлом сезоне столичный клуб занял третье место и попал в квалификацию азиатской Лиги Чемпионов.

От кого ждать результативных матчей, и где искать сухари

Результативность K-League в прошлом году упала – 2,58 гола в среднем за игру, и всего 53% матчей, в которых сыграла ставка на тотал больше.

Забивных матчей стоит ждать от следующих команд:

«Сеул» – в 60,61% игр прошлого сезона зашла ставка ТБ (2.5);

игр прошлого сезона зашла ставка ТБ (2.5); «Ульсан» – 60,61%;

«Канвон» – 54,55%.

В первом туре сыграют между собой одни из самых веселых команд Южной Кореи «Канвон» и «Сеул», которые и в очных противостояниях любят забивать много голов. В этом матче можно поставить ТБ (2.5) за 1.93.

Самые «низовые» команды сезона 2019:

«Соннам» – 66,67%;

«Тегу» – 63,64%;

«Сувон Блюуингс» – 60,61%.

«Тегу» отправляется гостить к команде «Ичхон Юнайтед». В этом матче можно проверить тренд на «низовые» игры, и сделать ставку ТМ (2.5) за 1.75.

Первые игры в сезоне часто бывают непредсказуемыми, поэтому делать ставки нужно аккуратно. Перенос начала турнира и матчи без зрителей также могут наложить свой отпечаток на результаты матчей.

Десятки капперов с высоким ROI уже ставят на чемпионат Южной Кореи – изучите их прогнозы, чтобы выбрать самый выгодный вариант