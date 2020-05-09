K-League стартует первой из азиатских топ-лиг – все, что нужно знать для ставок на корейский футбол

В некоторых странах уже снимают ограничения, которые вводились из-за коронавируса, и возвращают нам футбол. С 15 мая рестарт случится в Бундеслиге, а в этот уикенд стартовал сезон в Южной Корее.
Эта страна стала одной из первых жертв пандемии, но на 8 мая в Корее зафиксировано около 11 тысяч заражений COVID-19, а ежедневный прирост составляет менее 50 случаев. Корейцам удалось сдержать распространение вируса, поэтому местный чемпионат вернулся первым из азиатских топ-лиг. Сегодня мы познакомим вас с командами-участниками K-League и расскажем, на что можно ставить в этом турнире.
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Футболистам запретили плеваться и подсказывать друг-другу во время игры
В K-League введено несколько уникальных мер по борьбе с распространением коронавируса:
- Сезон в Южной Корее начнется без болельщиков. Зрители могут вернуться на трибуны только после того, как две недели подряд в стране не будет зафиксировано ни одного случая заражения;
- Футболистам запрещено пожимать друг другу руки и плеваться;
- Во время игры рекомендуется не разговаривать – игроки уже жалуются на то, что футбол без подсказа со стороны одноклубников превратится в другую игру;
- Персонал команд, включая главных тренеров, обязан использовать медицинские маски и перчатки.
Формат K-League также пришлось пересмотреть – основной турнир будет проведен в два круга вместо трех, которые положены по регламенту.
Все игроки и представители клубов были протестированы на коронавирус перед началом сезона – положительных результатов выявлено не было. В случае, если хотя бы у одного футболиста будет диагностирован коронавирус, вся его команда будет помещена на двухнедельный карантин.
«Чонбук Моторс» – король Кореи
С 2014 в Южной Корее правит «Чонбук Моторс». За последние 6 лет только один раз зеленым не удалось стать чемпионами. Всего «Чонбук» выигрывал K-League 7 раз, ровно столько же титул доставался клубу «Соннам».
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По мнению букмекеров больше всего шансов на титул именно у действующего чемпиона:
- «Чонбук Моторс» – 2.10;
- «Ульсан» – 3.48;
- «Сеул» – 5.00;
- «Пхохан Стилерс» – 9.00.
«Чонбук Моторс» может стать самым титулованным клубом Южной Кореи уже по окончании этого сезона.
«Ульсан» в прошлом сезоне составил конкуренцию чемпиону и был близок к победе в K-League. Однако поражение от «Пхохана» со счетом 1:4 свели все старания «Ульсана» на нет.
Не стоит сбрасывать со счетов и «Сеул», который в 2016 году смог прервать серию побед «Чонбука» в чемпионате. В прошлом сезоне столичный клуб занял третье место и попал в квалификацию азиатской Лиги Чемпионов.
От кого ждать результативных матчей, и где искать сухари
Результативность K-League в прошлом году упала – 2,58 гола в среднем за игру, и всего 53% матчей, в которых сыграла ставка на тотал больше.
Забивных матчей стоит ждать от следующих команд:
- «Сеул» – в 60,61% игр прошлого сезона зашла ставка ТБ (2.5);
- «Ульсан» – 60,61%;
- «Канвон» – 54,55%.
В первом туре сыграют между собой одни из самых веселых команд Южной Кореи «Канвон» и «Сеул», которые и в очных противостояниях любят забивать много голов. В этом матче можно поставить ТБ (2.5) за 1.93.
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Самые «низовые» команды сезона 2019:
- «Соннам» – 66,67%;
- «Тегу» – 63,64%;
- «Сувон Блюуингс» – 60,61%.
«Тегу» отправляется гостить к команде «Ичхон Юнайтед». В этом матче можно проверить тренд на «низовые» игры, и сделать ставку ТМ (2.5) за 1.75.
Первые игры в сезоне часто бывают непредсказуемыми, поэтому делать ставки нужно аккуратно. Перенос начала турнира и матчи без зрителей также могут наложить свой отпечаток на результаты матчей.