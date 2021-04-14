Betting Insider

У Златана доля в букмекерской конторе. Игрока могут дисквалифицировать на 3 года

автор Юрий Еремичев

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович может быть отстранен от футбола на длительный срок из-за нарушения правил, которые были установлены ФИФА и УЕФА.

Начиная с 2018 года, форвард имеет долю 10 процентов в букмекерской конторе Bethard. Также он владеет правами на компанию через фирму Unknown AB.

Согласно закону, футболистам запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА, если у них есть интересы в БК.

Однако Ибрагимович пренебрег данным правилом, играя за «Милан» в Лиге Европы, а затем за сборную Швеции в отборочных матчах ЧМ-2022.

В букмекерской конторе Bethard подтвердили эту информацию заявив, что у Златана до сих пор есть доля в компании.

За нарушение данного пункта регламента, футболисту могут наложить штраф до 100 тысяч евро, а также  отстранить от любой футбольной деятельности на срок до 3 лет.

Букмекерская компания Bethard предлагала ставки на матчи сборной Швеции, в которых Ибрагимович принимал участие: против Грузии и Косово. Помимо этого, в БК можно было ставить на матчи чемпионата Италии.

Примечательно, что Федерация футбола Швеции знает о данной ситуации уже несколько лет. ФИФА и УЕФА отказались комментировать все происходящее.

Как думаете, накажут Златана или нет? Напишите свое мнение в комментариях!

Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
Арман Танкиев
53.7% WR-1.29% ROI
Накажет Златана? вы смеетесь ? Златан накажет вас....
Ответить
StavkaIgra
58.6% WR-3.91% ROI
Арман ТанкиевНакажет Златана? вы смеетесь ? Златан накажет вас....
Если футболистам запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА, Фифа, имея интересы и доли в БК,то думаю вполне могут и наказать.Думаешь сгладят ситуацию?)
Ответить
Средство Победы
66.2% WR-4.63% ROI
StavkaIgraЕсли футболистам запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой УЕФА, Фифа, имея интересы и доли в БК,то думаю вполне могут и наказать.Думаешь сгладят ситуацию?)
да, сгладят. либо он уйдёт на пенсию и как раз на 3 года. 2 в 1
Ответить
StavkaIgra
58.6% WR-3.91% ROI
Средство Победыда, сгладят. либо он уйдёт на пенсию и как раз на 3 года. 2 в 1
Понаблюдаем за ситуацией)Интересная ситуация, конечно!
Ответить
StavkaIgra
58.6% WR-3.91% ROI
Средство Победыда, сгладят. либо он уйдёт на пенсию и как раз на 3 года. 2 в 1
Куда пропадал?-несколько дней тебя не было видно,как говорится)
Ответить
Средство Победы
66.2% WR-4.63% ROI
StavkaIgraПонаблюдаем за ситуацией)Интересная ситуация, конечно!
меня удивляет тот факт, что как будто только сейчас все вскрылось. странно это все
Ответить
StavkaIgra
58.6% WR-3.91% ROI
Средство Победыменя удивляет тот факт, что как будто только сейчас все вскрылось. странно это все
То ,что Ибрагимович владеет клубом Хаммарбю это я знал, а вот про БК куда интереснее))
Ответить
Средство Победы
66.2% WR-4.63% ROI
StavkaIgraКуда пропадал?-несколько дней тебя не было видно,как говорится)
Работа.. она.. без нее никак. был завал и аврал. даже матчи почти не смотрел. думаю, эту неделю не упущу
Ответить
Средство Победы
66.2% WR-4.63% ROI
StavkaIgraТо ,что Ибрагимович владеет клубом Хаммарбю это я знал, а вот про БК куда интереснее))
Да, ситуацию знаю. еще фанаты Мальме начали на него злиться из-за этого, даже снесли статую)))
Ответить
StavkaIgra
58.6% WR-3.91% ROI
Средство ПобедыРабота.. она.. без нее никак. был завал и аврал. даже матчи почти не смотрел. думаю, эту неделю не упущу
Ясненько!Держи обратную связь, как говорится)
Ответить