Betting Insider

Златан забьет в первом матче за сборную Швеции после возвращения? Вероятность гола в ворота Грузии – 61%

автор Алексей Шабалдин

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции спустя почти 5 лет. Последний раз он выступал за национальную команду на Евро-2016. После этого Златан трогательно попрощался со сборной, выпустив специальный ролик. 

Ближайший матч сборная Швеции проведет 25 марта против сборной Грузии. До этого момента команды ни разу не встречались друг с другом.

Букмекеры открыли линию на возможные результативные действия звездного нападающего:

  • Забьет гол – 1.65 (вероятность – 61%);
  • Отдаст голевую передачу – 2.50 (40%);
  • Забьет или отдаст голевую передачу – 1.45 (69%);
  • Забьет и отдаст голевую – 4.50 (22%);
  • Забьет два и больше – 3.40 (30%);
  • Получит желтую карточку – 7.70 (13%);
  • Получит красную карточку – 25.00 (4%);
  • Забьет пяткой или через себя – 15.00 (7%).

Напомним, что Златан провел за сборную Швеции 116 матчей, в которых забил 62 гола.

А  как считаете вы? Забьет ли Златан очередным ударом через себя? Пишите в комментариях!

Комментарии
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Bakbergen Orinbasarov
60.7% WR-2.27% ROI
получить жк
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StavkaIgra
58.6% WR-4.34% ROI
Через себя может и не забьёт))Но по стандартному подходу вполне может заколотить!
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StavkaIgra
58.6% WR-4.34% ROI
Bakbergen Orinbasarovполучить жк
На статистику любишь ставить?
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StavkaIgra
58.6% WR-4.34% ROI
Ну и Ибрагимовичу,конечно, отдельная и большая степень уважения!В таком возрасте и пылит и пылит на отлично!!!
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Simply Каппер
60% WR0.22% ROI
Ибра машина 💪
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StavkaIgra
58.6% WR-4.34% ROI
Simply КапперИбра машина 💪
Вообще красавец, ну!Прям тянет порой игры на себе можно сказать. Уважение!
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beton
66.7% WR3.35% ROI
StavkaIgraНа статистику любишь ставить?
Я часто таким балуюсь) Беру сегодня ТБ ЖК у России 2.5
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StavkaIgra
58.6% WR-4.34% ROI
betonЯ часто таким балуюсь) Беру сегодня ТБ ЖК у России 2.5
💪
Коэффициент не подскажешь?
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beton
66.7% WR3.35% ROI
StavkaIgra💪 Коэффициент не подскажешь?
Пардон. Взял больше 1.5 за 2.50. После этого планирую взять еще +1. Если зайдет.
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StavkaIgra
58.6% WR-4.34% ROI
betonПардон. Взял больше 1.5 за 2.50. После этого планирую взять еще +1. Если зайдет.
Кеф пушка, конечно!Захода. 
Ещё мыслями делись, как появятся 👌
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