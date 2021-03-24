Златан забьет в первом матче за сборную Швеции после возвращения? Вероятность гола в ворота Грузии – 61%
Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции спустя почти 5 лет. Последний раз он выступал за национальную команду на Евро-2016. После этого Златан трогательно попрощался со сборной, выпустив специальный ролик.
Ближайший матч сборная Швеции проведет 25 марта против сборной Грузии. До этого момента команды ни разу не встречались друг с другом.
Букмекеры открыли линию на возможные результативные действия звездного нападающего:
- Забьет гол – 1.65 (вероятность – 61%);
- Отдаст голевую передачу – 2.50 (40%);
- Забьет или отдаст голевую передачу – 1.45 (69%);
- Забьет и отдаст голевую – 4.50 (22%);
- Забьет два и больше – 3.40 (30%);
- Получит желтую карточку – 7.70 (13%);
- Получит красную карточку – 25.00 (4%);
- Забьет пяткой или через себя – 15.00 (7%).
Напомним, что Златан провел за сборную Швеции 116 матчей, в которых забил 62 гола.
А как считаете вы? Забьет ли Златан очередным ударом через себя? Пишите в комментариях!
Комментарии
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betonПардон. Взял больше 1.5 за 2.50. После этого планирую взять еще +1. Если зайдет.