Златан забьет в первом матче за сборную Швеции после возвращения? Вероятность гола в ворота Грузии – 61%

Златан Ибрагимович вернулся в сборную Швеции спустя почти 5 лет. Последний раз он выступал за национальную команду на Евро-2016. После этого Златан трогательно попрощался со сборной, выпустив специальный ролик.

Ближайший матч сборная Швеции проведет 25 марта против сборной Грузии. До этого момента команды ни разу не встречались друг с другом.

Букмекеры открыли линию на возможные результативные действия звездного нападающего:

Забьет гол – 1.65 ( вероятность – 61% );

( ); Отдаст голевую передачу – 2.50 ( 40% );

( ); Забьет или отдаст голевую передачу – 1.45 ( 69% );

отдаст голевую передачу – ( ); Забьет и отдаст голевую – 4.50 ( 22% );

отдаст голевую – ( ); Забьет два и больше – 3.40 ( 30% );

( ); Получит желтую карточку – 7.70 ( 13% );

( ); Получит красную карточку – 25.00 ( 4% );

( ); Забьет пяткой или через себя – 15.00 (7%).

Напомним, что Златан провел за сборную Швеции 116 матчей, в которых забил 62 гола.

А как считаете вы? Забьет ли Златан очередным ударом через себя? Пишите в комментариях!