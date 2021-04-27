Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович возобновил карьеру в сборной Швеции спустя 5 лет. Швед принял участие в мартовских матчах против Грузии (1:0) и Косово (3:0). Голами игрок не отметился, однако в обоих матчах ассистировал своим партнерам.

Читайте еще:

Нагельсманн – новый тренер «Баварии». А где продолжит карьеру Флик?

Кто выиграет Лигу чемпионов?

УЕФА открыло дело на Златана из-за его связи с букмекерами

В последний раз Златан забивал за сборную в 2015-м, записав на свой счет два гола в ворота Дании в отборе Евро-2016. Тогда матч закончился со счетом 2:2.

Букмекеры открыли линию на статистику Ибрагимовича в сборной Швеции:

Забьет еще хотя бы один гол за сборную Швеции – 1.25 ;

; Не забьет – 3.55 ;

; Сыграет на Евро-2020 – 1.25 ;

; Сыграет на ЧМ-2022 – 4.00.

На момент проведения чемпионата мира в Катаре Ибрагимовичу будет 41 год.

Златан выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 год. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды.

В текущем розыгрыше Серии А нападающий забил 17 мячей в 15 матчах. В списке бомбардиров он идет на десятом месте.

А вы верите, что Златан поелет на ЧМ-2022? Напишите свое мнение в комментариях!