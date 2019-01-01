Лучшие букмекерские конторы России по версии Betting Insider

Рейтинг букмекеров от Betting Insider – список легальных букмекерских контор России, отсортированных от лучшего к худшему по версии Betting Insider. Рейтинг БК контор содержит в себе 16 букмекеров, которые работают и принимают ставки в России.

Мы сделали этот рейтинг максимально объективным – если вы считаете, что какая-то контора должна быть выше или ниже, пишите свое мнение в комментариях к обзору конторы. Выбирайте только проверенные БК, которые рекомендуют эксперты betting.team, чтобы избежать проблем с выводом выигрыша. Представленные в рейтинге конторы не имеют проблем с блокировками и поиском зеркал букмекеров.

Оценки в Рейтинге букмекеров Betting Insider

Хотите начать зарабатывать на ставках на спорт? Не спешите, а внимательно отнеситесь к выбору букмекерской конторы. Ошибочный выбор букмекера может сделать вас из плюсового игрока – минусовым, а то и совсем оставить без денег. Чтобы такого не случилось, сайт betting.team сделал Рейтинг букмекерских контор. При оценке букмекера, мы учитывали следующие факторы:

Ввод/вывод средств

Высокие коэффициенты

Надежность

Рейтинг экспертов и редакции Betting Insider

Наличие мобильного приложения/сайта

Широкая роспись

Отзывы игроков о букмекере

Наличие жалоб от игроков

Отзывы букмекеров России – на Betting Insider

Вы можете оставить отзыв в комментариях к каждому букмекеру на сайте betting.team. При выборе конторы, обязательно обращайте внимание на предыдущие отзывы – в них пользователи делятся полезным опытом игры.

Надежные легальные букмекеры России

Каждой букмекерской конторе (БК) назначается общий рейтинг, включающий в себя совокупность всех этих критериев. Лучший букмекер России получает 5 звезд, остальные располагаются ниже. Не играйте у букмекера с оценкой ниже 3 звезд, иначе у вас могут возникнуть проблемы с выплатами.