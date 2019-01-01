Betting Insider

Рейтинг букмекеров

Лучшие букмекерские конторы России по версии Betting Insider

Рейтинг букмекеров от Betting Insider – список легальных букмекерских контор России, отсортированных от лучшего к худшему по версии Betting Insider. Рейтинг БК контор содержит в себе 16 букмекеров, которые работают и принимают ставки в России.

Мы сделали этот рейтинг максимально объективным – если вы считаете, что какая-то контора должна быть выше или ниже, пишите свое мнение в комментариях к обзору конторы. Выбирайте только проверенные БК, которые рекомендуют эксперты betting.team, чтобы избежать проблем с выводом выигрыша. Представленные в рейтинге конторы не имеют проблем с блокировками и поиском зеркал букмекеров.

Оценки в Рейтинге букмекеров Betting Insider

Хотите начать зарабатывать на ставках на спорт? Не спешите, а внимательно отнеситесь к выбору букмекерской конторы. Ошибочный выбор букмекера может сделать вас из плюсового игрока – минусовым, а то и совсем оставить без денег. Чтобы такого не случилось, сайт betting.team сделал Рейтинг букмекерских контор. При оценке букмекера, мы учитывали следующие факторы:

  • Ввод/вывод средств
  • Высокие коэффициенты
  • Надежность
  • Рейтинг экспертов и редакции Betting Insider
  • Наличие мобильного приложения/сайта
  • Широкая роспись
  • Отзывы игроков о букмекере
  • Наличие жалоб от игроков

Отзывы букмекеров России – на Betting Insider

Вы можете оставить отзыв в комментариях к каждому букмекеру на сайте betting.team. При выборе конторы, обязательно обращайте внимание на предыдущие отзывы – в них пользователи делятся полезным опытом игры.

Надежные легальные букмекеры России

Каждой букмекерской конторе (БК) назначается общий рейтинг, включающий в себя совокупность всех этих критериев. Лучший букмекер России получает 5 звезд, остальные располагаются ниже. Не играйте у букмекера с оценкой ниже 3 звезд, иначе у вас могут возникнуть проблемы с выплатами.

Марафон
партнер BI
★★★★★
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1xСтавка
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Winline
★★★★★
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Фонбет
★★★★★
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PariMatch
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Лига Ставок
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Бинго-Бум
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Mostbet
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Betcity
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Олимп
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Tennisi
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Леон
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БалтБет
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Bwin
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888
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Зенит
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