5 причин, почему Betting Insider поможет вам ставить с умом

Betting Insider – это мобильное приложение (Android/iOS) и полностью бесплатный сайт для игроков на ставках, которые хотели бы улучшить свои результаты. Мы только стартовали, но уже сейчас вы можете:

1. Получать множество идей по ставкам – как на весь футбол в целом, так и по любому конкретному матчу. А также обсуждать эти идеи с другими (чаты в матчах, комментарии и лайки к прогнозам): Betting Insider – это настоящая тематическая соцсеть. Все ставки автоматически верифицируются по реальным коэффициентам БК «Марафон»: это значит, что в отличие от сайтов с прогнозами и группами Вконтакте, Betting Insider предоставляет реальную статистику успешности каждого игрока.

2. Наблюдать за честным рейтингом лучших капперов (при клике на профиль – подробная статистика каждого из них и история ставок), подписываться на любого из них – и оперативно узнавать об их прогнозах с помощью пуш-уведомлений в приложениях. Также вы можете подписаться на ставки от любого из телевизионных экспертов – например, Василий Уткин, Кирилл Дементьев, Алексей Андронов, Владимир Стогниенко и многих других.

3. Проверять свои собственные стратегии без риска: в Betting Insider вы ставите на виртуальную валюту, а не на реальные деньги. Сначала убедитесь с нашей помощью, что хорошо понимаете и чувствуете игру, прежде чем рисковать. Сегодня Betting Insider – единственный русскоязычный сервис, который позволяет вам потренироваться в том числе и на лайв-ставках.

4. В конце концов, ничем не рискуя, вы можете еще и выиграть – каждую неделю топ-3 лучших по ROI получают от «Марафона», соответственно, депозиты на $50, $30 и $20. Не забывайте добавлять к своим ставкам описание с основными аргументами — для получения бонуса нужно сделать минимум 8 ставок за неделю, 5 из которых должны быть с описанием.

5. Видеть подробную предматчевую статистику по каждому футбольному матчу (уже доступно в мобильных приложениях, скоро и на сайте) – чтобы принимать более информированные решения. История встреч, главные бомбардиры и костоломы, самые результативные отрезки — всю эту статистику можно получить не выходя из приложения.

Самое время ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В BETTING INSIDER, а также скачать наши приложения на Android и iOS.

При этом, повторимся, Betting Insider только стартовал, и многое еще впереди. В ближайшие месяцы мы планируем:

Расширить предматчевую и лайв-статистику

Реализовать чаты по каждому матчу и сделать удобнее общение в комментариях к прогнозам

Больше конкурсов и призов

Расширить линии (на очереди любимые многими ставки «обе забьют» и отдельные линии на каждый тайм)

Добавить другие виды спорта

Добавим сервис просадки коэффициентов и даже собственную нейронную сеть, которая будет находить лучшие идеи по ставкам с помощью машинного обучения.

Добавить английскую версию – проект будет международным

Рекомендуйте Betting Insider друзьям и ставьте с умом!