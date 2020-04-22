Олимпиада-2022 без хоккеистов из НХЛ? Букмекеры спрогнозировали решение руководства лиги

Коэффициенты на этот исход букмекер уже долгое время не меняет, и это неплохая тема для любителей долгосрочных пари и высоких кэфов.

Вот линия – Игроки НХЛ примут участие в Олимпийских Играх 2022 года:

Да – 1.70 ;

; Нет – 2.00.

Лига настроена серьезно – скорее всего, НХЛ доиграет этот розыгрыш. Поэтому перерыв между текущим сезоном и следующим будет очень маленьким (если вообще будет). Вывезут ли игроки еще и Олимпиаду? Как на это посмотрит сама лига и профсоюзы? Напомним, что их коллективное соглашение заканчивается в конце сезона 2021/22.

Помните, что Олимпиада-2022 пройдет в Китае?

В конце марта глава профсоюзов НХЛ Дональд Фер высказался по этому поводу: «Что касается Олимпиады-2022 в Пекине, я считаю, что игроки и все остальные будут думать о том, как изменился мир. И о том, действительно ли им стоит туда ехать по соображениям здоровья и безопасности».





На предыдущую Олимпиаду в Корею хоккеисты НХЛ не поехали, так как лига не смогла договориться с Международной Федерацией Хоккея о финансовых гарантиях и страховках игроков. Лиге не нравится то, что все сливки от выступления лучших хоккеистов мира достаются ИИХФ на пару с МОК, в то время как клубы сбиваются с ритма раз в четыре года.

Олимпиада невыгодна для НХЛ и владельцев клубов. Перерыв в сезоне – это падение зрительского интереса к лиге и командам, а участие лучших игроков и лидеров в ОИ – это высокая вероятность получить травму перед решающими матчами плей-офф Кубка Стэнли (как случилось с Джоном Таваресом, например).

Чтобы хоккеисты НХЛ поехали на Олимпийские Игры, ИИХФ должна выполнить следующие требования:

Полное покрытие страховых расходов хоккеистов,

Организация перелета игроков,

Возможность использования собственных платформ лиги для продвижения.

МОК должен предоставить НХЛ телевизионные, коммуникационные права и права по олимпийской картинке в таком же виде, как и топ-спонсорам, что крайне невыгодно (другие лиги потребуют того же, плюс риск потерять спонсоров). И даже при выполнении всех этих условий, нет никаких гарантий, что НХЛ рискнет своими лучшими игроками.





Позиция НХЛ

В апреле 2020 заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли все прояснил: «На данный момент разрешение на участие наших игроков в Олимпиаде не является приоритетом».



По всему получается, что шансы на то, что НХЛ примет участие в ОИ-2022 невысоки. Значит и коэффициенты вот-вот изменятся в эту сторону. Но пока они прямо противоположны и это отличная возможность для беттора.

Как разрешится ситуация? Пишите в комментариях

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