В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин в очередной раз доказал, что он супер-профи. Ему разбили лицо, но ответил Саша не глупой дракой, а хет-триком. Вот это форвард, вот это настоящий форвард! Россиянин показал характер, благодаря которому он добивается невероятных успехов на протяжении всей своей карьеры в НХЛ.

Для Ови главным раздражителем в матче стал Майзл Вуд, неосмотрительно зарядивший россиянину клюшкой в лицо. Арбитры этот момент не увидели, но Овечкин таких действий игроку «Нью-Джерси» не простил – получив помощь врачей в раздевалке, Александр не только смог продолжить матч, но и трижды расписался в воротах «дьяволов», а «Вашингтон» выиграл матч со счетом 5:2.

Общая результативность матчей НХЛ упала, если сравнивать с прошлым сезоном, но это не мешает Овечкину уверенно приближаться к величайшим рекордам лиги. В текущей регулярке россиянин уже наколотил 31 шайбу. Для Александра это уже 15-й сезон подряд, в котором ему удается забить не менее 30 голов за сезон.

Овечкин не стареет – до Лемье осталась одна шайба, дальше только легенды лиги

Этот хет-трик для Овечкина стал 25-м в карьере, и среди действующих игроков он является абсолютно лучшим в данном показателе, тогда как в историческом списке вышел на девятое место. На счету Александра Овечкина в НХЛ уже 689 шайб. Чтобы догнать Марио Лемье и войти в топ-10 лучших снайперов НХЛ, остается забросить всего-лишь одну шайбу.

Это может случиться уже вот-вот – кэф на гол капитана против «Айлендерс» – 1.95. А вот наш прогноз на игру!

Российскому форварду уже 34 года. В таком возрасте эффективность хоккеистов начинает падать, но Овечкин проводит очередной фантастический сезон, а его мотивации нет границ. Букмекерские конторы уверены в том, что Великая Восьмерка сумеет побить рекорд Яромира Ягра (766 шайб). Вероятность того, что Овечкин забьет больше легендарного чеха, оценивается коэффициентом 1.01. Если же капперы не верят, что рекорд чеха будет побит, сделать ставку на это можно с коэффициентом 11. Высоко оцениваются шансы Овечкина и относительно показателя Горди Хоу (801 шайба): 1.20 – сможет, 4.00 – не сможет.

Но самого Овечкина и нас всех больше интересует фантастический показатель Уэйна Гретцки (894 шайбы). Россиянину осталось забросить 205 шайб, чтобы стать лучшим снайпером в истории НХЛ. Сделать ставку на то, что рекорд будет побит можно за привлекательный коэффициент – 7.80. Букмекеры уверены в том, что рекорд Гретцки все же устоит (коэффициент – 1,05). Чтобы преодолеть отметку в 894 шайбы, Овечкину нужно на протяжении еще пяти лет забивать по 40+ голов. То есть, играть на топ-уровне до 39 лет.

Автор: Владислав Авраменко

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