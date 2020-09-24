Кучеров и Худобин – главные претенденты на «Конн Смайт Трофи». Букмекеры назвали фаворитов премии лучшему игроку плей-офф

«Тампа-Бэй» вырвала инициативу у «Далласа» в финале Кубка Стэнли: после двух побед подряд команда Джона Купера считается фаворитом серии – коэффициент 1.52. Вероятность победы «Далласа» в финале оценивается кэфом 2.75.

«Лайтнинг» на пути к финалу Кубка Стэнли убрали с пути «Коламбус» (4-1 по матчам), «Бостон» (4-1) и «Айлендерс» (4-2). «Старз» оказались сильнейшей командой Западной конференции, сумев пройти «Калгари» (4-2), «Колорадо» (4-3) и «Вегас» (4-1).

Коэффициенты на победителя «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф):

Антон Худобин – 2.95 ;

; Никита Кучеров – 3 ;

; Брэйден Пойнт – 3.5 ;

; Виктор Хедман – 3.8 ;

; Андрей Василевский – 10 ;

; Миро Хейсканен – 14 ;

; Джо Павелски – 22 ;

; Джон Клингберг – 40 ;

; Александр Радулов – 40 ;

; Ондржей Палат – 40 ;

; Тайлер Сегин – 50 ;

; Алекс Киллорн – 50 ;

; Денис Гурьянов – 60 ;

; Джоэль Кивиранта – 60 ;

; Роопе Хинц – 75 ;

; Стивен Стэмкос – 500 ;

; Бен Бишоп – 500.

Следующий (четвертый) матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 27 сентября в 03:00 (МСК).

Источник главного изображения: Tampa Bay Times

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