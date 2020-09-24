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Кучеров и Худобин – главные претенденты на «Конн Смайт Трофи». Букмекеры назвали фаворитов премии лучшему игроку плей-офф

«Тампа-Бэй» вырвала инициативу у «Далласа» в финале Кубка Стэнли: после двух побед подряд команда Джона Купера считается фаворитом серии – коэффициент 1.52. Вероятность победы «Далласа» в финале оценивается кэфом 2.75.

«Лайтнинг» на пути к финалу Кубка Стэнли убрали с пути «Коламбус» (4-1 по матчам), «Бостон» (4-1) и «Айлендерс» (4-2). «Старз» оказались сильнейшей командой Западной конференции, сумев пройти «Калгари» (4-2), «Колорадо» (4-3) и «Вегас» (4-1).

Коэффициенты на победителя «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф):

  • Антон Худобин – 2.95;
  • Никита Кучеров – 3;
  • Брэйден Пойнт – 3.5;
  • Виктор Хедман – 3.8;
  • Андрей Василевский – 10;
  • Миро Хейсканен – 14;
  • Джо Павелски – 22;
  • Джон Клингберг – 40;
  • Александр Радулов – 40;
  • Ондржей Палат – 40;
  • Тайлер Сегин – 50;
  • Алекс Киллорн – 50;
  • Денис Гурьянов – 60;
  • Джоэль Кивиранта – 60;
  • Роопе Хинц – 75;
  • Стивен Стэмкос – 500;
  • Бен Бишоп – 500.

Следующий (четвертый) матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 27 сентября в 03:00 (МСК).

Источник главного изображения: Tampa Bay Times

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Константин Генич55.9% WR-2.44% ROI
1.88Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Барселона — Вильярреал|Ла Лига
Барселона — Вильярреал|Ла Лига
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Барселона» — «Вильярреал». Вот его доводы:

«Вильярреал» сейчас выглядит чуть более собранно. Все что было в это межсезонье в «Барсе», не иначе как хаосом не назовешь. Назначение Кумана, история с Бартомеу уйдет или не уйдет, Месси всех заставил понервничать, заявляя, что он хочет уйти. Уход Суареса, Ракитича, Видаля — у «Барселоны» самая настоящая революция происходит внутри.

Этот матч про голы – обмен забитыми мячами должен здесь быть. Можно попробовать сыграть обе забьют и тотал больше 2,5.

Источник: РБ
2
Повторить за 1.88
Екатерина Фолкова77.8% WR2.31% ROI
3.4Тотал больше 3.5
Индепендьенте Медельин — Бока Хуниорс|Кубок Либертадорес
Индепендьенте Медельин — Бока Хуниорс|Кубок Либертадорес
✅В четырёх из пяти игр Медельин пробивал тотал 4,5.
✅И в пяти играх Хуниорс пробивал тотал больше.
✅Средний показатель первой команды по ЖК около 2,8 за игру.
✅Значение второй команды около 3,5. Поэтому считаю ставку оправданной.
😞Бока Хуниорс активно фолят и при равном счёте включая 0:0. Более активно обе команды фолят во втором тайме и при изменении счёта, думаю результат не заставит долго ждать.

🏆 МОЯ СТАВКА: «ТМ(5)» 🏆
2
Повторить за 4.333
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