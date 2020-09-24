Кучеров и Худобин – главные претенденты на «Конн Смайт Трофи». Букмекеры назвали фаворитов премии лучшему игроку плей-офф

«Тампа-Бэй» вырвала инициативу у «Далласа» в финале Кубка Стэнли: после двух побед подряд команда Джона Купера считается фаворитом серии – коэффициент 1.52. Вероятность победы «Далласа» в финале оценивается кэфом 2.75.
«Лайтнинг» на пути к финалу Кубка Стэнли убрали с пути «Коламбус» (4-1 по матчам), «Бостон» (4-1) и «Айлендерс» (4-2). «Старз» оказались сильнейшей командой Западной конференции, сумев пройти «Калгари» (4-2), «Колорадо» (4-3) и «Вегас» (4-1).
Коэффициенты на победителя «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф):
- Антон Худобин – 2.95;
- Никита Кучеров – 3;
- Брэйден Пойнт – 3.5;
- Виктор Хедман – 3.8;
- Андрей Василевский – 10;
- Миро Хейсканен – 14;
- Джо Павелски – 22;
- Джон Клингберг – 40;
- Александр Радулов – 40;
- Ондржей Палат – 40;
- Тайлер Сегин – 50;
- Алекс Киллорн – 50;
- Денис Гурьянов – 60;
- Джоэль Кивиранта – 60;
- Роопе Хинц – 75;
- Стивен Стэмкос – 500;
- Бен Бишоп – 500.
Следующий (четвертый) матч финальной серии Кубка Стэнли состоится 27 сентября в 03:00 (МСК).
Источник главного изображения: Tampa Bay Times