Betting Insider

Овечкин может не побить рекорд Эспозито и Гретцки из-за коронавируса. Букмекеры не уверены даже в его первой игре после возобновления НХЛ

НХЛ приостановила регулярный сезон 12 марта. Команды отправлены на самоизоляцию, которая официально продлится до 15 апреля, но скорее всего продлится, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в США. При этом НХЛ планирует доиграть сезон-2019/20 без сокращения числа матчей.

Из-за неопределенности в будущем чемпионата букмекеры открыли спецлинию на статистику Александра Овечкина после возобновления матчей.

  • Забьет в первой официальной игре: да – 2.01, нет – 1.80;
  • Превзойдет Майка Гартнера по голам (708 голов) в сезоне-2019/20: да – 1.20, нет – 3.42;
  • Превзойдет ли Фила Эспозито по голам (717 голов) в сезоне-2019/20: да – 4.7;
  • Побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам (894 гола): да – 5.35;
  • Побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам к концу 2023 года: да – 14.5.

Напомним, на момент приостановки НХЛ у Александра Овечкина было 706 заброшенных шайб в 801 матче. В текущем сезоне российский хоккеист «Вашингтона» отметился 48 шайбами в 68 матчах, и был одним из трех главных фаворитов на приз лучшему бомбардиру сезона: у Давида Пастрняка («Бостон») также 48 шайб, у Остона Мэттьюса («Торонто») – 47.

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Комментарии
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нет так как он играет ,с офиса !уже не актуально и прицел давно уже не тот...
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Ответ на комментарий graf 
48 карл 48
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