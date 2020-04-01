Овечкин может не побить рекорд Эспозито и Гретцки из-за коронавируса. Букмекеры не уверены даже в его первой игре после возобновления НХЛ

НХЛ приостановила регулярный сезон 12 марта. Команды отправлены на самоизоляцию, которая официально продлится до 15 апреля, но скорее всего продлится, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию в США. При этом НХЛ планирует доиграть сезон-2019/20 без сокращения числа матчей.
Из-за неопределенности в будущем чемпионата букмекеры открыли спецлинию на статистику Александра Овечкина после возобновления матчей.
- Забьет в первой официальной игре: да – 2.01, нет – 1.80;
- Превзойдет Майка Гартнера по голам (708 голов) в сезоне-2019/20: да – 1.20, нет – 3.42;
- Превзойдет ли Фила Эспозито по голам (717 голов) в сезоне-2019/20: да – 4.7;
- Побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам (894 гола): да – 5.35;
- Побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам к концу 2023 года: да – 14.5.
Напомним, на момент приостановки НХЛ у Александра Овечкина было 706 заброшенных шайб в 801 матче. В текущем сезоне российский хоккеист «Вашингтона» отметился 48 шайбами в 68 матчах, и был одним из трех главных фаворитов на приз лучшему бомбардиру сезона: у Давида Пастрняка («Бостон») также 48 шайб, у Остона Мэттьюса («Торонто») – 47.
Успеет Овечкин побить рекорды? Пишите в комментариях
Мы рассказываем не только о новостях и инсайдах, но и о том – как быть в ставках успешным. Читайте образовательные посты в «Базе знаний»:
«Локомотив» намерен усилить позицию левого защитника. Варианты: Цимикас из «Олимпиакоса» и Яннулис из ПАОК
Эфир в инстаграме из Дагестана: «У Фергюсона будет другой соперник. Я не против». Букмекеры уже назвали, кто заменит Хабиба на UFC 249
«Матч ТВ» заплатит 210 тысяч долларов за права на чемпионат Беларуси