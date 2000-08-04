Прогнозы на матч

Прогнозы на «Краснодар» — «Локомотив»

Краснодар — Локомотив
  •  Россия. Премьер-лига
Краснодар
00:24:06
до начала матча
Локомотив
Спонсор прогнозов
Алексей Тишко|ROI 11.88
1.8Тотал меньше 2.5Краснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
Иду вопреки своим желаниям и ожиданиям. Локо с сильными командами ПЛ играет результативно, но сегодня не тот день. Думаю, игра будет очень осторожной со стороны гостей.
0
0Повторить за 1.8
Dmitry Kosilov|ROI 17.64
3.04Победит ЛокомотивКраснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
Сегодня Локомотив станет чемпионом!
0
0Повторить за 3.04
Dmitry Kosilov|ROI 17.64
3.14Победит ЛокомотивКраснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
Сегодня Локо станет чемпионом!
0
0Повторить за 3.04
Doktor|ROI -9.18
3.1Тотал больше 3Краснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
Считаю что в этой игре будет много голов ,Смолов должен напомнить о себе обязательно да и локо как ни как уже практически чемпион и побежит забивать
0
0Повторить за 3.05
Евгений|ROI 1.93
3.2Победит ЛокомотивКраснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
Локо станет чемпионом
1
0Повторить за 3.04
Андрей Андрейчук|ROI -2.22
1.55Победит Локомотив или ничьяКраснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
локомотив пропустит но не проиграет
1
0Повторить за 1.54
Hayk Sargsyan|ROI 5.4
2.24Локомотив фора (0)Краснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
По всей видимости, Локомотив обыграет ))
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0Повторить за 2.16
Платоша|ROI 9.09
2.16Тотал больше 2.5Краснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
В текущем туре рфпл команды как-будто разучились забивать, лишь в одном матче был пробит Тотал больше. Хочу взять оз но такого выбора нет и беру тб
0
0Повторить за 2.16
raeviz|ROI -3.84
1.57Победит Локомотив или ничьяКраснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
Локо хорошо играет в гостях, а Краснодар очень плохо играет с хорошими командами. Плюс на кону чемпионство, поэтому ставлю на то, что гости не проиграют как минимум.
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0Повторить за 1.54
Макс Тайсон|ROI 0
1.54Тотал больше 2Краснодар — Локомотив| Россия. Премьер-лига
Из последних 13 игр, 9 встреч прошел триал 2,5 поэтому данный кэф мне кажется очевидным.
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0Повторить за 1.55