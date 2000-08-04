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Матч Краснодар — Локомотив
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Прогнозы на «Краснодар» — «Локомотив»
Краснодар — Локомотив
сегодня, 16:00
• Россия. Премьер-лига
Краснодар
00
:
24
:
06
до начала матча
Локомотив
П1
2.55
Х
3.34
П2
3.04
Ставка
Прогнозы
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С описанием
Спонсор прогнозов
42 секунды назад
Алексей Тишко
|
ROI 11.88
1.8
•
Тотал меньше 2.5
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
Иду вопреки своим желаниям и ожиданиям. Локо с сильными командами ПЛ играет результативно, но сегодня не тот день. Думаю, игра будет очень осторожной со стороны гостей.
0
0
Повторить за 1.8
3 минуты назад
Dmitry Kosilov
|
ROI 17.64
3.04
•
Победит Локомотив
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
Сегодня Локомотив станет чемпионом!
0
0
Повторить за 3.04
3 минуты назад
Dmitry Kosilov
|
ROI 17.64
3.14
•
Победит Локомотив
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
Сегодня Локо станет чемпионом!
0
0
Повторить за 3.04
14 минут назад
Doktor
|
ROI -9.18
3.1
•
Тотал больше 3
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
Считаю что в этой игре будет много голов ,Смолов должен напомнить о себе обязательно да и локо как ни как уже практически чемпион и побежит забивать
0
0
Повторить за 3.05
22 минуты назад
Евгений
|
ROI 1.93
3.2
•
Победит Локомотив
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
Локо станет чемпионом
1
0
Повторить за 3.04
24 минуты назад
Андрей Андрейчук
|
ROI -2.22
1.55
•
Победит Локомотив или ничья
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
локомотив пропустит но не проиграет
1
0
Повторить за 1.54
34 минуты назад
Hayk Sargsyan
|
ROI 5.4
2.24
•
Локомотив фора (0)
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
По всей видимости, Локомотив обыграет ))
0
0
Повторить за 2.16
37 минут назад
Платоша
|
ROI 9.09
2.16
•
Тотал больше 2.5
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
В текущем туре рфпл команды как-будто разучились забивать, лишь в одном матче был пробит Тотал больше. Хочу взять оз но такого выбора нет и беру тб
0
0
Повторить за 2.16
38 минут назад
raeviz
|
ROI -3.84
1.57
•
Победит Локомотив или ничья
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
Локо хорошо играет в гостях, а Краснодар очень плохо играет с хорошими командами. Плюс на кону чемпионство, поэтому ставлю на то, что гости не проиграют как минимум.
0
0
Повторить за 1.54
40 минут назад
Макс Тайсон
|
ROI 0
1.54
•
Тотал больше 2
•
Краснодар — Локомотив
|
Россия. Премьер-лига
Из последних 13 игр, 9 встреч прошел триал 2,5 поэтому данный кэф мне кажется очевидным.
0
0
Повторить за 1.55
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