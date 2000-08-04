Прогнозы на матч

Прогнозы на «Зенит» — «ЦСКА»

Зенит — ЦСКА
  •  Россия. Премьер-лига
Зенит
00:00:00
до начала матча
ЦСКА
Спонсор прогнозов
ПАНТЕЛЕИЧ|ROI 3.93
2.47ЦСКА фора (0)Зенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
А не слишком ли много букмекеры дают на победу Зенита? На мой взгляд и в свете прошедших матчей хозяева едва ли смогут противопоставить гостям. Грядущая смена тренера, лидеры команды внепонятной форме все это наталкивает на мысли что Зенит не способен сейчас чем либо удивить армейцев.Мня например удивляет что при такой солидной группе игроков атаки Зенит забил 40 мячей в 20 матчах, что меньше чем у Спартака. Краснодара и того же ЦСКА про которого говорят что у команды вечные проблемы в атаке. Зенит для меня в этом сезоне вообще загадка - команда сливает игроков которые во многом влияли на игру команды в аренду которые ей же потом и забивают и делают результат. ЦСКА же после вылета из Лиги Европы смотрится довольно неплохо - две победы в последних двух матчах и по крйней мере команда показывает неплохой футбол и игроки знают и понимают чего от них хочет тренер. Армейцы уже давно показали что в конце сезона они неизменно прибавляют, поэтому несмотря на короткую скамейку и еврокубки команда очень конкуреннтноспособна. Ко всему у армейцев есть своя фишка - с серьезными соперниками команда лучшеиграет в гостях нежели дома. И хотя по статистике очных встреч за последние 10 игр у Зенита 5 побед при 4 ничьих и 1 победе ЦСКА в данном матче я думаю что питерцам победа не светит.
1
0Повторить за 2.36
ФилинN|ROI -11.14
2.2Тотал больше 2.5Зенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
Думаю желание Зенита попасть в зону лиги чемпионов и фарт ЦСКА могут привести к результативному матчю, так что ждём забитые мячи.
0
0Повторить за 2.13
PRO-STAVKI|ROI 13.54
1.58Тотал больше 2Зенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
Весна такое время, когда все за что то борятся, кто то за выживание а кто то за повышение. Исход этого матча будет решать многое и для многих, вариантов уйма. Ставлю на то что команды будут играть открыто.
0
0Повторить за 1.6
Илья Журов|ROI 0
3.5Победит ЦСКАЗенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
Думают ЦСКА не проиграет
0
0Повторить за 3.22
Трибуна Sports.ru|ROI -10.48
1.666Победит ЦСКА или ничьяЗенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
Во многом решающий матч для обеих команд в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов. Каждой команде необходимо брать очки. ЦСКА выглядит более интересным, нежели Зенит. Нестабильная игра питерцев в весенней части чемпионата говорит о том, что команда находится в кризисе. ЦСКА же, в свою очередь, уже перегнал Спартак по очкам и вырвался на вторую строчку в таблице и отдавать ее без боя не намерен. Поэтому ожидаю, что ЦСКА увезёт из Питера минимум одно очко. Плюс ко всему много голов я не предполагаю.
7
3Повторить за 1.68
Казахский Экспресс|ROI -1.62
1.615Зенит фора (0)Зенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
Тут в зенит верю больше. Должен манчини сделать уже работу над ошибками и с принципиальным соперником сыграть удачно.
0
0Повторить за 1.66
Ай-Хаан Копуш|ROI 0
2.41Тотал меньше 2Зенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
Жду очень долгий безголевой период с начала матча, но в какой-то момент одни или другие должны забить. И вот после этого, думаю, что игра должна раскрыться. Терять очки как одним, так и другим ООООЧЕЕЕЬ не желательно. У ЦСКА шансов, считаю, больше...
0
0Повторить за 2.4
evg.nazarenko.85|ROI -1.05
1.77Тотал меньше 2.5Зенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
Уж слишком "дорогие" очки в этой игре для обеих команд. Так что открытого футбола я не жду, особенно с учётом того, что лошадки в гостях. Лишь быстрый гол все не испортил!
0
0Повторить за 1.78
Вячеслав Протасов|ROI -3.33
3.52Победит ЦСКАЗенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
ЦСКА лучше по игре, атакующая группа в лучшей форме, чем у Зенита. Армейцам победа важнее. На выезде ЦСКА играет лучше
1
0Повторить за 3.22
Sergeev|ROI 24.49
3.52Победит ЦСКАЗенит — ЦСКА| Россия. Премьер-лига
ЦСКА будет биться за чемпионство до последнего. Муса набрал хороший ход, а у Зенита будет отсутствовать Селихов, Лодыгин всё-таки менее надежён. Ставлю на победу, потому что болею за армейцев. Для нейтральных зрителей, отлично подойдёт ТБ 2,5 с хорошим кэфом. Голы ожидаются.
1
2Повторить за 3.22