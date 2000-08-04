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Матч Зенит — ЦСКА
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Прогнозы на «Зенит» — «ЦСКА»
Зенит — ЦСКА
сегодня, 13:30
• Россия. Премьер-лига
Зенит
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00
:
00
до начала матча
ЦСКА
П1
2.25
Х
3.42
П2
3.22
Ставка
Прогнозы
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С описанием
Спонсор прогнозов
8 минут назад
ПАНТЕЛЕИЧ
|
ROI 3.93
2.47
•
ЦСКА фора (0)
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
А не слишком ли много букмекеры дают на победу Зенита? На мой взгляд и в свете прошедших матчей хозяева едва ли смогут противопоставить гостям. Грядущая смена тренера, лидеры команды внепонятной форме все это наталкивает на мысли что Зенит не способен сейчас чем либо удивить армейцев.Мня например удивляет что при такой солидной группе игроков атаки Зенит забил 40 мячей в 20 матчах, что меньше чем у Спартака. Краснодара и того же ЦСКА про которого говорят что у команды вечные проблемы в атаке. Зенит для меня в этом сезоне вообще загадка - команда сливает игроков которые во многом влияли на игру команды в аренду которые ей же потом и забивают и делают результат. ЦСКА же после вылета из Лиги Европы смотрится довольно неплохо - две победы в последних двух матчах и по крйней мере команда показывает неплохой футбол и игроки знают и понимают чего от них хочет тренер. Армейцы уже давно показали что в конце сезона они неизменно прибавляют, поэтому несмотря на короткую скамейку и еврокубки команда очень конкуреннтноспособна. Ко всему у армейцев есть своя фишка - с серьезными соперниками команда лучшеиграет в гостях нежели дома. И хотя по статистике очных встреч за последние 10 игр у Зенита 5 побед при 4 ничьих и 1 победе ЦСКА в данном матче я думаю что питерцам победа не светит.
1
0
Повторить за 2.36
9 минут назад
ФилинN
|
ROI -11.14
2.2
•
Тотал больше 2.5
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
Думаю желание Зенита попасть в зону лиги чемпионов и фарт ЦСКА могут привести к результативному матчю, так что ждём забитые мячи.
0
0
Повторить за 2.13
24 минуты назад
PRO-STAVKI
|
ROI 13.54
1.58
•
Тотал больше 2
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
Весна такое время, когда все за что то борятся, кто то за выживание а кто то за повышение. Исход этого матча будет решать многое и для многих, вариантов уйма. Ставлю на то что команды будут играть открыто.
0
0
Повторить за 1.6
31 минуту назад
Илья Журов
|
ROI 0
3.5
•
Победит ЦСКА
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
Думают ЦСКА не проиграет
0
0
Повторить за 3.22
50 минут назад
Трибуна Sports.ru
|
ROI -10.48
1.666
•
Победит ЦСКА или ничья
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
Во многом решающий матч для обеих команд в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов. Каждой команде необходимо брать очки. ЦСКА выглядит более интересным, нежели Зенит. Нестабильная игра питерцев в весенней части чемпионата говорит о том, что команда находится в кризисе. ЦСКА же, в свою очередь, уже перегнал Спартак по очкам и вырвался на вторую строчку в таблице и отдавать ее без боя не намерен. Поэтому ожидаю, что ЦСКА увезёт из Питера минимум одно очко. Плюс ко всему много голов я не предполагаю.
7
3
Повторить за 1.68
час назад
Казахский Экспресс
|
ROI -1.62
1.615
•
Зенит фора (0)
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
Тут в зенит верю больше. Должен манчини сделать уже работу над ошибками и с принципиальным соперником сыграть удачно.
0
0
Повторить за 1.66
час назад
Ай-Хаан Копуш
|
ROI 0
2.41
•
Тотал меньше 2
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
Жду очень долгий безголевой период с начала матча, но в какой-то момент одни или другие должны забить. И вот после этого, думаю, что игра должна раскрыться. Терять очки как одним, так и другим ООООЧЕЕЕЬ не желательно. У ЦСКА шансов, считаю, больше...
0
0
Повторить за 2.4
час назад
evg.nazarenko.85
|
ROI -1.05
1.77
•
Тотал меньше 2.5
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
Уж слишком "дорогие" очки в этой игре для обеих команд. Так что открытого футбола я не жду, особенно с учётом того, что лошадки в гостях. Лишь быстрый гол все не испортил!
0
0
Повторить за 1.78
2 часа назад
Вячеслав Протасов
|
ROI -3.33
3.52
•
Победит ЦСКА
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
ЦСКА лучше по игре, атакующая группа в лучшей форме, чем у Зенита. Армейцам победа важнее. На выезде ЦСКА играет лучше
1
0
Повторить за 3.22
2 часа назад
Sergeev
|
ROI 24.49
3.52
•
Победит ЦСКА
•
Зенит — ЦСКА
|
Россия. Премьер-лига
ЦСКА будет биться за чемпионство до последнего. Муса набрал хороший ход, а у Зенита будет отсутствовать Селихов, Лодыгин всё-таки менее надежён. Ставлю на победу, потому что болею за армейцев. Для нейтральных зрителей, отлично подойдёт ТБ 2,5 с хорошим кэфом. Голы ожидаются.
1
2
Повторить за 3.22
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