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Матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
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Прогнозы на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»
Тоттенхэм — Манчестер Сити
Live '
•
сегодня, 18:45
• Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм
0 : 0
Манчестер Сити
П1
19.5
Х
10.5
П2
1.11
Ставка
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С описанием
Спонсор прогнозов
16 минут назад
Vladimir Velikodnyi
|
ROI 0
1.42
•
Победит Манчестер Сити
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Ман Сити проиграл 3 матча кряду, а также 4 из 6 последних. Это лишний раз подтверждает футбольную аксиому о том, что непобедимых команд не бывает. Победа ман сити.
0
0
Повторить за 1.11
36 минут назад
Ruslan Vanyan
|
ROI -2.48
2.31
•
Тотал меньше 2.5
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Siti posledie vremea mnogo prapustil
0
0
Повторить за 5.1
47 минут назад
Александр Чагин
|
ROI -1.18
1.93
•
Тотал больше 3
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Можно поставить оз, но такого здесь нет. 3 мяча в матче точно будет. Возьмем с подстраховкой.
1
0
Повторить за 1.18
54 минуты назад
МАРАФОН
|
ROI -3.62
1.64
•
Тотал больше 2.5
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Команда Хосепа Гвардиолы, ещё недавно казавшаяся неуязвимой, неожиданно забуксовала на финише сезона и проиграла 3 матча подряд. В Лиге чемпионов это привело к относительно раннему вылету и хорошо хоть во внутреннем первенстве до титула осталось сделать всего пару шагов. Даже с учётом непростого периода «горожане» остаются грозной силой и самой результативной командой Премьер-лиги, забивающей в среднем почти по 3 гола за игру. У лондонцев тем временем после драматичного фиаско в ЛЧ с «Ювентусом» наступила светлая полоса, в рамках которой они одержали 4 выездные победы подряд с разницей 12:3. В двух последних встречах между соперниками мяч влетал в ворота 9 раз, что не удивительно, когда на поле выходят такие голеадоры как Харри Кейн и Серхио Агуэро. Ждём результативного матча и сегодня.
3
0
Повторить за 1.11
55 минут назад
Igor Ermachenko
|
ROI 5.8
3.65
•
Ничья
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Равные команды!сити посильней, но тоттэнхэм играет у себя дома.
3
0
Повторить за 10.5
56 минут назад
Melnikov
|
ROI 8.04
1.909
•
Манчестер Сити фора (0)
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Считаю, что Манчестер Сити сможет выиграть у Тоттенхэма и то, что Сити слился в Лиге Чемпионов, это говорит, о том, что он отдаст все силы, что бы стать чемпионом Англии- это его первоочередная задача и считаю, что МанСити больше мативирован на эту игру и поставлю с подстраховкой на победу горожан.
3
0
час назад
Igor Shishuk
|
ROI 7.26
1.64
•
Тотал больше 2.5
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Сити проиграет но тотал пробьёт 2.5...
4
6
Повторить за 1.11
час назад
Salahaddin Salahaddin
|
ROI 0
1.97
•
Манчестер Сити фора (0)
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Думаю команда Гвардиолы сегодня оформят чемпионства
4
2
2 часа назад
Шама Денисов
|
ROI -3.33
2.7
•
Победит Манчестер Сити
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Сити возьмёт свое преимущество в этом матче...
5
2
Повторить за 1.11
2 часа назад
Виталий Лисицын
|
ROI 0.62
1.66
•
Тотал больше 2.5
•
Тоттенхэм — Манчестер Сити
|
Англия. Премьер-лига
Играют 2 забивающие команды
3
2
Повторить за 1.11
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