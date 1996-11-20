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Прогнозы на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»

Тоттенхэм — Манчестер Сити
Live '  •    •  Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм
0 : 0
Манчестер Сити
Спонсор прогнозов
Vladimir Velikodnyi|ROI 0
1.42Победит Манчестер СитиТоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Ман Сити проиграл 3 матча кряду, а также 4 из 6 последних. Это лишний раз подтверждает футбольную аксиому о том, что непобедимых команд не бывает. Победа ман сити.
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0Повторить за 1.11
Ruslan Vanyan|ROI -2.48
2.31Тотал меньше 2.5Тоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Siti posledie vremea mnogo prapustil
0
0Повторить за 5.1
Александр Чагин|ROI -1.18
1.93Тотал больше 3Тоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Можно поставить оз, но такого здесь нет. 3 мяча в матче точно будет. Возьмем с подстраховкой.
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0Повторить за 1.18
МАРАФОН|ROI -3.62
1.64Тотал больше 2.5Тоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Команда Хосепа Гвардиолы, ещё недавно казавшаяся неуязвимой, неожиданно забуксовала на финише сезона и проиграла 3 матча подряд. В Лиге чемпионов это привело к относительно раннему вылету и хорошо хоть во внутреннем первенстве до титула осталось сделать всего пару шагов. Даже с учётом непростого периода «горожане» остаются грозной силой и самой результативной командой Премьер-лиги, забивающей в среднем почти по 3 гола за игру. У лондонцев тем временем после драматичного фиаско в ЛЧ с «Ювентусом» наступила светлая полоса, в рамках которой они одержали 4 выездные победы подряд с разницей 12:3. В двух последних встречах между соперниками мяч влетал в ворота 9 раз, что не удивительно, когда на поле выходят такие голеадоры как Харри Кейн и Серхио Агуэро. Ждём результативного матча и сегодня.
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0Повторить за 1.11
Igor Ermachenko|ROI 5.8
3.65НичьяТоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Равные команды!сити посильней, но тоттэнхэм играет у себя дома.
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0Повторить за 10.5
Melnikov|ROI 8.04
1.909Манчестер Сити фора (0)Тоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Считаю, что Манчестер Сити сможет выиграть у Тоттенхэма и то, что Сити слился в Лиге Чемпионов, это говорит, о том, что он отдаст все силы, что бы стать чемпионом Англии- это его первоочередная задача и считаю, что МанСити больше мативирован на эту игру и поставлю с подстраховкой на победу горожан.
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Igor Shishuk|ROI 7.26
1.64Тотал больше 2.5Тоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Сити проиграет но тотал пробьёт 2.5...
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6Повторить за 1.11
Salahaddin Salahaddin|ROI 0
1.97Манчестер Сити фора (0)Тоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Думаю команда Гвардиолы сегодня оформят чемпионства
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Шама Денисов|ROI -3.33
2.7Победит Манчестер СитиТоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Сити возьмёт свое преимущество в этом матче...
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2Повторить за 1.11
Виталий Лисицын|ROI 0.62
1.66Тотал больше 2.5Тоттенхэм — Манчестер Сити| Англия. Премьер-лига
Играют 2 забивающие команды
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2Повторить за 1.11