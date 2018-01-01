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Матч Вест Бромвич — Ливерпуль
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Ставки на «Вест Бромвич» — «Ливерпуль»
Вест Бромвич — Ливерпуль
Live 45'
•
сегодня, 11:30
• Англия. Премьер-лига
Вест Бромвич
0 : 1
Ливерпуль
П1
18
Х
6.3
П2
1.2
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Исход
П1
18
Х
6.3
П2
1.2
Двойной шанс
1Х
4.85
12
1.133
Х2
1.015
Тотал
ТМ 1.5
3.56
ТБ 1.5
1.285
ТМ 2
2.52
ТБ 2
1.55
ТМ 2.5
1.666
ТБ 2.5
2.32
ТМ 3
1.25
ТБ 3
3.78
ТМ 3.5
1.166
ТБ 3.5
4.6
ТМ 4
1.035
ТБ 4
8.3
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Фора
Ф2 (-1)
1.363
Ф1 (1)
3.24
Ф2 (-1.5)
2.13
Ф1 (1.5)
1.8
Ф2 (-2)
3.68
Ф1 (2)
1.29
Ф2 (-2.5)
4.6
Ф1 (2.5)
1.18
Ф2 (-3)
9
Ф1 (3)
1.03
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Азиатский Гандикап
Ф2 (-0.75)
1.25
Ф1 (0.75)
3.95
Ф2 (-1.25)
1.75
Ф1 (1.25)
2.18
Ф2 (-1.75)
2.58
Ф1 (1.75)
1.54
Ф2 (-2.25)
4.2
Ф1 (2.25)
1.22
Ф2 (-2.75)
5.9
Ф1 (2.75)
1.11
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