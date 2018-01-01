Ставки на матч
Прогнозы
Матч-центр
Рейтинг
Сделать ставку
Войти
Главная
Матч-центр
Матч Атлетико — Бетис
Ставка
Ставки на «Атлетико» — «Бетис»
Атлетико — Бетис
сегодня, 18:45
• Испания. Примера
Атлетико
09
:
32
:
24
до начала матча
Бетис
П1
1.62
Х
4.15
П2
6.4
Ставка
Прогнозы
Сделай ставку на этот матч
Исход
П1
1.62
Х
4.15
П2
6.4
Двойной шанс
1Х
1.143
12
1.27
Х2
2.42
Тотал
ТМ 0.5
11.5
ТБ 0.5
1.012
ТМ 1
9.5
ТБ 1
1.045
ТМ 1.5
3.86
ТБ 1.5
1.26
ТМ 2
2.92
ТБ 2
1.43
ТМ 2.5
1.94
ТБ 2.5
2
ТМ 3
1.5
ТБ 3
2.67
ТМ 3.5
1.333
ТБ 3.5
3.3
ТМ 4
1.133
ТБ 4
5.5
ТМ 4.5
1.09
ТБ 4.5
6.3
Еще...
Показать еще 11
Фора
Ф1 (0)
1.2
Ф2 (0)
4.7
Ф1 (-1)
2.12
Ф2 (-1)
11.5
Ф1 (1)
1.025
Ф2 (1)
1.86
Ф1 (-1.5)
2.7
Ф2 (1.5)
1.49
Ф1 (-2)
4.4
Ф2 (2)
1.21
Ф1 (-2.5)
5.3
Ф2 (2.5)
1.143
Ф1 (-3)
9.2
Ф2 (3)
1.035
Ф1 (-3.5)
9.9
Ф2 (3.5)
1.014
Ф1 (-4)
10.5
Еще...
Показать еще 10
Азиатский Гандикап
Ф1 (-0.25)
1.41
Ф2 (-0.25)
5.5
Ф1 (0.25)
1.15
Ф2 (0.25)
3
Ф1 (-0.75)
1.76
Ф2 (-0.75)
7.9
Ф1 (0.75)
1.075
Ф2 (0.75)
2.14
Ф1 (-1.25)
2.41
Ф2 (1.25)
1.61
Ф1 (-1.75)
3.26
Ф2 (1.75)
1.35
Ф1 (-2.25)
4.85
Ф2 (2.25)
1.18
Ф1 (-2.75)
6.6
Ф2 (2.75)
1.09
Ф1 (-3.25)
9.6
Ф2 (3.25)
1.024
Еще...
Показать еще 11