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Матч Интер — Ювентус
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Прогнозы на «Интер» — «Ювентус»
Интер — Ювентус
Live 45'
•
сегодня, 18:45
• Италия. Серия А
Интер
0 : 1
Ювентус
П1
21
Х
6.9
П2
1.17
5
13
18
21
45
Ставка
Статистика
Прогнозы
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С описанием
Спонсор прогнозов
39 минут назад
bf1207
|
ROI -6.3
2.89
•
Победит Интер или ничья
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
Интер дома мало кому проигывает
0
0
Повторить за 5.4
53 минуты назад
Sasha Fad
|
ROI 1.57
2.29
•
Тотал больше 2.5
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
некогда осторожничать
0
0
Повторить за 2.35
55 минут назад
Andrei Piskun
|
ROI 12.56
1.8
•
Ювентус фора (0)
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
Ювентус приедет очень злой.
0
0
56 минут назад
Andrei Piskun
|
ROI 12.56
1.43
•
Победит Ювентус или ничья
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
Юве не отдаст второй матч подряд. Максимум ничья для Интера. И то, врятли.
0
0
Повторить за 1.006
57 минут назад
sida_t
|
ROI -6.12
2.5
•
Победит Ювентус
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
Ювентус очень не плохо играет в гостях.. Интер сейчас не в лучшей форме,после потери очков. тут бы поставил П2+1.5Б ИЛИ ОБЕ ЗАБЬЮТ! Всем удачи!
0
0
Повторить за 1.17
час назад
Alexandr Savchuk
|
ROI 8.59
1.666
•
Тотал меньше 2.5
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
У каждого свои цели. Юве бороться за скудетто, а Интер пока не потерял шанс завоевать путевку в ЛЧ. Борьба будет упорной. Скорее всего "Старая Синьора" победит, но вряд-ли будет пробит "верховой" тотал
0
0
Повторить за 1.65
час назад
Goptar
|
ROI 28
2.14
•
Интер фора (0)
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
Можете не ставить, если не хотите сидеть с волидолом лишний раз. Просто Интер дома всегда классно борется с Ювентусом, чего жду и сегодня. К тому же лично мне очень хочется увидеть Интер в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Матч важнейший. Ювентус же проиграл Наполи, давление сказывается. Поэтому может и повезет сегодня Интеру. Верю в них
0
0
час назад
rus-pro
|
ROI -3.33
1.85
•
Ювентус фора (0)
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
Ювентус не проиграет, разница 1 очко. У напоили матчи проходные.
0
0
час назад
RWE14
|
ROI 0
1.71
•
Тотал больше 2
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
Обеим командам нужна только победа. Составы топовые. Почему нет?
0
0
Повторить за 1.59
час назад
Roosteek
|
ROI 9.84
2.19
•
Тотал меньше 2
•
Интер — Ювентус
|
Италия. Серия А
Эти команды никогда ни пойдут на вабанк!
0
0
Повторить за 2.42
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