Прогнозы на матч

Прогнозы на «Интер» — «Ювентус»

Интер — Ювентус
Live 45'  •    •  Италия. Серия А
Интер
0 : 1
Ювентус
5
13
18
21
45
Спонсор прогнозов
bf1207|ROI -6.3
2.89Победит Интер или ничьяИнтер — Ювентус| Италия. Серия А
Интер дома мало кому проигывает
0
0Повторить за 5.4
Sasha Fad|ROI 1.57
2.29Тотал больше 2.5Интер — Ювентус| Италия. Серия А
некогда осторожничать
0
0Повторить за 2.35
Andrei Piskun|ROI 12.56
1.8Ювентус фора (0)Интер — Ювентус| Италия. Серия А
Ювентус приедет очень злой.
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Andrei Piskun|ROI 12.56
1.43Победит Ювентус или ничьяИнтер — Ювентус| Италия. Серия А
Юве не отдаст второй матч подряд. Максимум ничья для Интера. И то, врятли.
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0Повторить за 1.006
sida_t|ROI -6.12
2.5Победит ЮвентусИнтер — Ювентус| Италия. Серия А
Ювентус очень не плохо играет в гостях.. Интер сейчас не в лучшей форме,после потери очков. тут бы поставил П2+1.5Б ИЛИ ОБЕ ЗАБЬЮТ! Всем удачи!
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0Повторить за 1.17
Alexandr Savchuk|ROI 8.59
1.666Тотал меньше 2.5Интер — Ювентус| Италия. Серия А
У каждого свои цели. Юве бороться за скудетто, а Интер пока не потерял шанс завоевать путевку в ЛЧ. Борьба будет упорной. Скорее всего "Старая Синьора" победит, но вряд-ли будет пробит "верховой" тотал
0
0Повторить за 1.65
Goptar|ROI 28
2.14Интер фора (0)Интер — Ювентус| Италия. Серия А
Можете не ставить, если не хотите сидеть с волидолом лишний раз. Просто Интер дома всегда классно борется с Ювентусом, чего жду и сегодня. К тому же лично мне очень хочется увидеть Интер в Лиге Чемпионов в следующем сезоне. Матч важнейший. Ювентус же проиграл Наполи, давление сказывается. Поэтому может и повезет сегодня Интеру. Верю в них
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rus-pro|ROI -3.33
1.85Ювентус фора (0)Интер — Ювентус| Италия. Серия А
Ювентус не проиграет, разница 1 очко. У напоили матчи проходные.
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RWE14|ROI 0
1.71Тотал больше 2Интер — Ювентус| Италия. Серия А
Обеим командам нужна только победа. Составы топовые. Почему нет?
0
0Повторить за 1.59
Roosteek|ROI 9.84
2.19Тотал меньше 2Интер — Ювентус| Италия. Серия А
Эти команды никогда ни пойдут на вабанк!
0
0Повторить за 2.42