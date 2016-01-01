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Матч Бавария — Реал Мадрид
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Прогнозы на «Бавария» — «Реал Мадрид»
Бавария — Реал Мадрид
сегодня, 18:45
• Лига чемпионов
Бавария
00
:
13
:
24
до начала матча
Реал Мадрид
П1
2.06
Х
4.1
П2
3.5
Ставка
Прогнозы
Все
С описанием
Спонсор прогнозов
2 минуты назад
funny army
|
ROI -0.88
1.72
•
Тотал меньше 3.5
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Много голов не будет, Бавария правильно дома сыграет, не будет пропускать необязательных голов как ливерпуль)))
1
1
Повторить за 1.71
3 минуты назад
lyandau.eduard
|
ROI 3.18
2.72
•
Тотал меньше 2.5
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Из расчёта будут биться по голу в каждом тайме, минус один чтобы на Верочка, так мне видится этот матч
0
0
Повторить за 2.72
11 минут назад
Вячеслав Кудрявцев
|
ROI 1.8
2.03
•
Победит Бавария
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Матч непредсказуемый. Тотал может быть разный. Но в хозяев я верю больше.
0
0
Повторить за 2.06
16 минут назад
allaudi1978
|
ROI -11.12
1.74
•
Тотал больше 3
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Реал наряду с Барселоной возможно единственные клубы, для которых фактор своего или чужого поля, особой разницы не имеет. То есть никакого дискомфорта ( или как говорит Зидан " мы не наложим в штаны ") Мадрид против Баварской машины испытывать не будет и свой мяч ( мячи) обязательно забьет, что неизменно делает с мая 2016 в матчах ЛЧ. Баварии может одного гола не хватить, потому им надо рисковать и идти вперёд. Ожидаю много голов , мой счёт 3-2.
0
0
Повторить за 1.74
16 минут назад
Серёжа Рунов
|
ROI 8.71
3.58
•
Победит Реал Мадрид
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Реал Мадрид покажет колоссальный матч.Пгсле порождения от Ювентуса.
0
0
Повторить за 3.5
16 минут назад
mazaikaworld
|
ROI 4.78
1.52
•
Реал Мадрид фора (1)
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Вечное противостояние в ЛЧ. У Баварии идеальная игра у себя дома, 13 побед в 15 играх при двух ничьих. Реал в гостях статистику нет смысла смотреть, они давно оставили ЛаЛигу и особо не играют там. У всех футболистов практически одинаковое время нахождения на поле. Столько нет ни у одного клуба в Европе. Зизу постоянно дает игрокам отдыхать и чередует их. Они сознательно уже давно готовились к ЛЧ и такое чувство, что даже начали разбирать игру Баварии перед последним сыгранном матчем в чемпионате. Бавария чаще забивает гол у себя дома 3.40 в среднем против Реала в гостях 2.42. Но это ЛЧ и может быть что угодно, в чем ни раз мы убеждались. По мне так Реал очень сильно подготовился к этому матчу и если проиграет, то не с отрывом в два мяча. Я бы посоветовал взять 3 ставки: 1) индивидуальные угловые у Баварии 2) общие угловые 3) индивидуальное количество ударов по воротам нанесенные Баварией
1
0
Повторить за 1.444
17 минут назад
Антон Литвиненко
|
ROI -15.61
2.02
•
Победит Бавария
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Бавария сейчас на ходу , на альянц арене давно никому не проигрывали , минимальная победа хозяев
0
0
Повторить за 2.06
17 минут назад
BettingExpert7
|
ROI -0.55
2.66
•
Реал Мадрид фора (0)
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
В последнее время Бавария стала этаким клиентом Мадридского Реала. Плюс Криштиану показывает какой-то запредельный футбол. Бавария тоже хорошо, в чемпионате громит всех без разбора, в ЛЧ же испытала трудности в матче с Севильей. Поэтому видится мне победа Реала. Но подстрахуюсь с форой 0.
0
0
Повторить за 2.68
25 минут назад
Boby
|
ROI -5.47
1.47
•
Тотал больше 2.5
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Ух какой матч нас ждет,беру тотал 2.5 больше
2
0
Повторить за 1.46
32 минуты назад
Antonio Soprano
|
ROI 0
1.77
•
Тотал больше 3
•
Бавария — Реал Мадрид
|
Лига чемпионов
Банальная ставка, кф не плохой, думаю что и Реал и Бавария способны забить друг другу 1-2 мяча, в остальном как повезет.
2
0
Повторить за 1.74
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