Прогнозы на матч

Прогнозы на «Бавария» — «Реал Мадрид»

Бавария — Реал Мадрид
  •  Лига чемпионов
Бавария
00:13:24
до начала матча
Реал Мадрид
Спонсор прогнозов
funny army|ROI -0.88
1.72Тотал меньше 3.5Бавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Много голов не будет, Бавария правильно дома сыграет, не будет пропускать необязательных голов как ливерпуль)))
1
1Повторить за 1.71
lyandau.eduard|ROI 3.18
2.72Тотал меньше 2.5Бавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Из расчёта будут биться по голу в каждом тайме, минус один чтобы на Верочка, так мне видится этот матч
0
0Повторить за 2.72
Вячеслав Кудрявцев|ROI 1.8
2.03Победит БаварияБавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Матч непредсказуемый. Тотал может быть разный. Но в хозяев я верю больше.
0
0Повторить за 2.06
allaudi1978|ROI -11.12
1.74Тотал больше 3Бавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Реал наряду с Барселоной возможно единственные клубы, для которых фактор своего или чужого поля, особой разницы не имеет. То есть никакого дискомфорта ( или как говорит Зидан " мы не наложим в штаны ") Мадрид против Баварской машины испытывать не будет и свой мяч ( мячи) обязательно забьет, что неизменно делает с мая 2016 в матчах ЛЧ. Баварии может одного гола не хватить, потому им надо рисковать и идти вперёд. Ожидаю много голов , мой счёт 3-2.
0
0Повторить за 1.74
Серёжа Рунов|ROI 8.71
3.58Победит Реал МадридБавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Реал Мадрид покажет колоссальный матч.Пгсле порождения от Ювентуса.
0
0Повторить за 3.5
mazaikaworld|ROI 4.78
1.52Реал Мадрид фора (1)Бавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Вечное противостояние в ЛЧ. У Баварии идеальная игра у себя дома, 13 побед в 15 играх при двух ничьих. Реал в гостях статистику нет смысла смотреть, они давно оставили ЛаЛигу и особо не играют там. У всех футболистов практически одинаковое время нахождения на поле. Столько нет ни у одного клуба в Европе. Зизу постоянно дает игрокам отдыхать и чередует их. Они сознательно уже давно готовились к ЛЧ и такое чувство, что даже начали разбирать игру Баварии перед последним сыгранном матчем в чемпионате. Бавария чаще забивает гол у себя дома 3.40 в среднем против Реала в гостях 2.42. Но это ЛЧ и может быть что угодно, в чем ни раз мы убеждались. По мне так Реал очень сильно подготовился к этому матчу и если проиграет, то не с отрывом в два мяча. Я бы посоветовал взять 3 ставки: 1) индивидуальные угловые у Баварии 2) общие угловые 3) индивидуальное количество ударов по воротам нанесенные Баварией
1
0Повторить за 1.444
Антон Литвиненко|ROI -15.61
2.02Победит БаварияБавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Бавария сейчас на ходу , на альянц арене давно никому не проигрывали , минимальная победа хозяев
0
0Повторить за 2.06
BettingExpert7|ROI -0.55
2.66Реал Мадрид фора (0)Бавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
В последнее время Бавария стала этаким клиентом Мадридского Реала. Плюс Криштиану показывает какой-то запредельный футбол. Бавария тоже хорошо, в чемпионате громит всех без разбора, в ЛЧ же испытала трудности в матче с Севильей. Поэтому видится мне победа Реала. Но подстрахуюсь с форой 0.
0
0Повторить за 2.68
Boby|ROI -5.47
1.47Тотал больше 2.5Бавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Ух какой матч нас ждет,беру тотал 2.5 больше
2
0Повторить за 1.46
Antonio Soprano|ROI 0
1.77Тотал больше 3Бавария — Реал Мадрид| Лига чемпионов
Банальная ставка, кф не плохой, думаю что и Реал и Бавария способны забить друг другу 1-2 мяча, в остальном как повезет.
2
0Повторить за 1.74