Прогнозы на матч

Прогнозы на «Арсенал» — «Атлетико»

Арсенал — Атлетико
  •  Лига Европы
Арсенал
00:12:06
до начала матча
Атлетико
Спонсор прогнозов
Максим Фадеев|ROI 0
2.28Тотал больше 2.5Арсенал — Атлетико| Лига Европы
Две сильные команды и матч будет интересный
0
0Повторить за 2.26
Darth Simba|ROI 0
1.76Тотал меньше 2.5Арсенал — Атлетико| Лига Европы
Арсенал боится выездного гола
0
0Повторить за 1.75
BettingExpert7|ROI 4.97
2.22Атлетико фора (0)Арсенал — Атлетико| Лига Европы
Атлетико все-таки команда более сбалансированная. Да и с опытом игры на поздних стадиях еврокубков дела лучше у Мадрида.
0
0Повторить за 2.22
Берик Экспресс|ROI -21.44
1.4Победит Арсенал или ничьяАрсенал — Атлетико| Лига Европы
Арсеналу нельзя проигрывать матч у себя на поле, потому что матрасы у себя дома почти не победимы. Нужен задел для ответного матча, иначе канониры рискуют остаться без лиги чемпионов на след сезон.
1
0Повторить за 1.39
almizan91|ROI 7.05
2.56Победит АрсеналАрсенал — Атлетико| Лига Европы
Атлетико на выезде, не очень сильно играет, и Арсенал это вам не локомотив
1
0Повторить за 2.57
Владимир Молчанов|ROI 0
2.61Победит АрсеналАрсенал — Атлетико| Лига Европы
Венгер аут,пора возвращаться со щитом))) арсенал дома все выигрывает ,атлетико в гостях неубедителен. Симионе уже все выжал из атлетико они устали друг от друга искры в игре нет .Арсенал более голоден до побед и должны брать этот матч
0
0Повторить за 2.57
Darth Simba|ROI 0
3.22НичьяАрсенал — Атлетико| Лига Европы
Потому что в еврокубках должны быть ничьи, равные соперники, давно не было
0
0Повторить за 3.18
almizan91|ROI 7.05
1.76Тотал меньше 2.5Арсенал — Атлетико| Лига Европы
Атлетико много не пропустит
0
0Повторить за 1.75
Vitalik Bovkun|ROI -0.05
3.15Тотал больше 3Арсенал — Атлетико| Лига Европы
Обе команды умеют забивать. Конечно же Арсенал будет играть в атакующий футбол и как минимум должны забить 2 гола. Атлетико тоже будет реализовывать свои моменты на контратаках. Мой тс - 3-1
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0Повторить за 3.15
Bohdan_22|ROI -9.31
3.2НичьяАрсенал — Атлетико| Лига Европы
Дві рівних команди.. матч якого чекали у фіналі. Думаю, у першій зустрічі ніхто не буде ризикувати і матч завершится внічию
1
0Повторить за 3.18