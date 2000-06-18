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Матч Арсенал — Атлетико
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Прогнозы на «Арсенал» — «Атлетико»
Арсенал — Атлетико
сегодня, 19:05
• Лига Европы
Арсенал
00
:
12
:
06
до начала матча
Атлетико
П1
2.57
Х
3.18
П2
3.2
Ставка
Прогнозы
Все
С описанием
Спонсор прогнозов
3 минуты назад
Максим Фадеев
|
ROI 0
2.28
•
Тотал больше 2.5
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Две сильные команды и матч будет интересный
0
0
Повторить за 2.26
7 минут назад
Darth Simba
|
ROI 0
1.76
•
Тотал меньше 2.5
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Арсенал боится выездного гола
0
0
Повторить за 1.75
7 минут назад
BettingExpert7
|
ROI 4.97
2.22
•
Атлетико фора (0)
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Атлетико все-таки команда более сбалансированная. Да и с опытом игры на поздних стадиях еврокубков дела лучше у Мадрида.
0
0
Повторить за 2.22
8 минут назад
Берик Экспресс
|
ROI -21.44
1.4
•
Победит Арсенал или ничья
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Арсеналу нельзя проигрывать матч у себя на поле, потому что матрасы у себя дома почти не победимы. Нужен задел для ответного матча, иначе канониры рискуют остаться без лиги чемпионов на след сезон.
1
0
Повторить за 1.39
10 минут назад
almizan91
|
ROI 7.05
2.56
•
Победит Арсенал
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Атлетико на выезде, не очень сильно играет, и Арсенал это вам не локомотив
1
0
Повторить за 2.57
10 минут назад
Владимир Молчанов
|
ROI 0
2.61
•
Победит Арсенал
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Венгер аут,пора возвращаться со щитом))) арсенал дома все выигрывает ,атлетико в гостях неубедителен. Симионе уже все выжал из атлетико они устали друг от друга искры в игре нет .Арсенал более голоден до побед и должны брать этот матч
0
0
Повторить за 2.57
10 минут назад
Darth Simba
|
ROI 0
3.22
•
Ничья
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Потому что в еврокубках должны быть ничьи, равные соперники, давно не было
0
0
Повторить за 3.18
10 минут назад
almizan91
|
ROI 7.05
1.76
•
Тотал меньше 2.5
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Атлетико много не пропустит
0
0
Повторить за 1.75
12 минут назад
Vitalik Bovkun
|
ROI -0.05
3.15
•
Тотал больше 3
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Обе команды умеют забивать. Конечно же Арсенал будет играть в атакующий футбол и как минимум должны забить 2 гола. Атлетико тоже будет реализовывать свои моменты на контратаках. Мой тс - 3-1
0
0
Повторить за 3.15
14 минут назад
Bohdan_22
|
ROI -9.31
3.2
•
Ничья
•
Арсенал — Атлетико
|
Лига Европы
Дві рівних команди.. матч якого чекали у фіналі. Думаю, у першій зустрічі ніхто не буде ризикувати і матч завершится внічию
1
0
Повторить за 3.18
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