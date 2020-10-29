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Тоттенхэм — Манчестер Сити прогнозы на матч 29.10.2018

Тоттенхэм — Манчестер Сити
Тоттенхэм
03:12:42
до начала матча
Манчестер Сити
Спонсор прогнозов
Евгений Гуров|ROI 2.93
3Тоттенхэм тотал больше 1.5Тоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
Да, описание ставки с сверху
0
0Повторить за 3
Александр Кривошеев2|ROI 0
1.54Тотал больше 2.5Тоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
АПЛ самая результативная лига
0
0Повторить за 1.54
Евгений Гуров|ROI 2.93
5.25Победит ТоттенхэмТоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
Тоттенхэм хорош сейчас, да и сити не промах но родные стены, трибуны зделают свое дело 2-1 тоттенхэм
0
0Повторить за 5.3
As17gard|ROI 0.6
2.04Манчестер Сити тотал больше 2Тоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
Ждем больше двух голов от горожан!
0
0Повторить за 2.02
As17gard|ROI 0.6
1.7Победит Манчестер СитиТоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
Повторим ставку на Сити...
0
0Повторить за 1.68
As17gard|ROI 0.6
2.18Манчестер Сити фора (-1)Тоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
ТТХ явно слабее гостей.
0
0Повторить за 2.15
Витор Гюго|ROI -5.49
5.8Победа Тоттенхэм и тотал меньше 4.5 - ДаТоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
Риск данной ставки велик. Но считаю ее перспективной потому что если Тоттенхам победит, то сделает это в стиле Моуринью-на контратаках, с максимальной отдачей и концентрацией в обороне. К тому же Сити не пропустит больше двух это точно. Если и ставить на победу хозяев, то с итм 4,5
0
0Повторить за 5.75
Алексей Репин2|ROI 1.2
1.58Обе команды забьют - ДаТоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
Я бы даже итб 1.5 Мончестера взял бы
0
0Повторить за 1.59
Vladimir Filippov|ROI 0
1.69Победит Манчестер СитиТоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
МС нужно догонять Ливерпуль, у них все для этого есть, хоть матч и на выезде
0
0Повторить за 1.68
Urisan|ROI 0
2.15Манчестер Сити фора (-1)Тоттенхэм — Манчестер Сити | Англия. Премьер-лига
Думаю МС свое не отдаст.
0
0Повторить за 2.15

Свой матч в Англия. Премьер-лига сыграют Тоттенхэм - Манчестер Сити. Встреча команд пройдет 29 октября 2018 года.

Чтобы понять возможности соперников в предстоящей встрече, для начала нужно разобраться в каком состоянии команды к ней подошли. Для Тоттенхэм последний месяц прошел в поиске себя. Возможности состава уже давно позволяли команде показывать быстрый агрессивный футбол и прочную игровую организацию. Однако на деле Тоттенхэм действовала крайне нестабильно и, как результат, потеряла много очков.

В итоге поиски продолжаются и неизвестно когда закончатся, а побеждать нужно уже сейчас. Слишком велика важность предстоящей игры, здесь уже не до творческих поисков, нужно просто затолкать любой ценой мяч в ворота соперников.

У Манчестер Сити к ближайшему матчу гораздо более позитивная повестка. Игровая идея у команды давно определена и наиграна до автоматизма. Последние месяцы состояния потери равновесия не наблюдалось, очки Манчестер Сити набирала регулярно, качество игры демонстрировала высокое.

Кто выиграет: Тоттенхэм или Манчестер Сити?

Обдумывая прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Сити, на то, кто выиграет в этой встрече. приходится разрываться между интуицией и логическим анализа разума.

С одной стороны, более сильная текущая форма Манчестер Сити и более устойчивый баланс в ее игре, позволяет именно данную команду рассматривать фаворитом и ожидать победы только от нее.

С другой - есть подсознательно чувство, что та инерция, которую накопила Тоттенхэм в последний месяц, постоянно падая и снова поднимаясь - может снести все на своем пути. Закалка характера произошла колоссальная, ну а класс игроков Тоттенхэм никуда не делся. Просто игрокам этим их тренер никак не может найти место на поле.

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