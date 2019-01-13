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Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 13.01.2019

Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм
0 : 1
завершен
Манчестер Юнайтед
43
44
50
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78
81
83
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Спонсор прогнозов
Дон Марафон|ROI -7.13
3.62НичьяТоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
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465
Константин Решетов|ROI 2.26
1.86Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - ДаТоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
Этот матч – настоящая проверка для Сульшера и его команды. 4 победы подряд в чемпионате – это, конечно же, хорошо, но стоит отметить, что это были победы над командами, которые по своему уровню намного уступают МЮ, а сейчас будет совсем непросто, ведь для "Тоттенхэма" нет авторитетов, и он может уничтожить абсолютно любого соперника.

У "Тоттенхэма" есть проблемы с центральной зоной, все игроки основного состава этой позиции только залечивают травмы и пока не готовы помочь своей команде. Именно этот фактор может сыграть в пользу гостей. Что касается атаки "Тоттенхэма", то проблемы начнутся как раз после этого матча, когда лидер команды Сон Хын Мин, проводящий фантастический сезон, отправится в расположение сборной.

Думаю, в этом матче голами нас порадуют обе команды и про бьют тотал 2.5
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Артем ХЗ|ROI -8.23
1.52Обе команды забьют - ДаТоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
В воскресенье на «Уэмбли» Оле-Гуннару Сульшеру предстоит первое серьезное испытание. Под его руководством «Манчестер Юнайтед» может одержать шестую победу подряд. Чтобы подготовить команду к этому ответственному поединку, у норвежского коуча было достаточно времени. Пока «Тоттенхэм» проводил кубковую игру с «Челси», «манкунианцы» расслаблялись в Дубае. Но уверен, они там не только грели свои кости, но и проводили различные тактические занятия. Потому что до этого у Сульшера особо не было времени вникать в подобное. Поэтому ожидаю, что «МЮ» выйдет свежим, отдохнувшим, к их победной серии и воодушевлению должны прибавиться еще и тактические мысли. И как я упомянул, «шпоры» провели нелегкий поединок с «Челси», так что физическая форма должна быть лучше у гостей из Манчестера.

Но все равно не стал бы ставить на победу «манкунианцев». «Тоттенхэм» сейчас на подъеме, матч проведет при своих зрителях и игра у них, в отличие от соперника, давно уже выстроена. Поэтому можно взять ставку на голы. Атака у обеих команд хорошая, в последнее время забивают немало. «Тоттенхэм» подуставший, быстрая атака «МЮ» сможет воспользоваться своими моментами. У гостей же есть проблемы в обороне, определенно, не будет хватать защитников Рохо и Байи. Прибавим сюда реализацию «шпор». В матче этих команд на «Олд Траффорд» статистика ударов была 23-9 в пользу «красных дьяволов». Но по итогу счет был 0:3. Так что думаю, отличиться смогут обе команды, но больше шансов выйти победителем будет у «Тоттенхэма».
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mishazima81|ROI 2.53
2.43Манчестер Юнайтед тотал больше 1.5Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
Судя по матчу с Челси, где Кейн подтвердил свое звание почетного ныряльщика, а Оливер - самого мутного рефери, Тоттенхэм подустал. По сути Челси смотрелись лучше весь и должны были заносить минимум х2, а сами куры жались к воротам и в целом это был явный отскок.

Отдыха почти не было, к тому же Пакет выставлял много игроков основы в обоих матчах, а вот МЮ против Рединга ходил пешком, даже не вспотев, к тому же с ротацией. И у них была полная неделя на отдых и подготовку. Поэтому они будут намного бодрее Тоттенхэма и обязательно захотят вернуть должок за 0:3 на Олд Траффорд.

Конечно, сыгранность обновленного МЮ намного ниже, но вот внезапно выяснилось, что сами игроки не такие уж и бревна, как все думали при Жозе, и запросто затащат пару голов на индивидуальном классе. Помните камбэк с Ман Сити с 2:0 на 2:3? Погба там дал жару, вкатив 2 гола за 2 минуты. Вот здесь возможно нечто подобное - Юнайтед Освобожденный посоревнуется с Вулверхэмптоном в количестве забитых на Уэмбли.

Кэф хорош, заиграть стоит. Для пресса самое-то взять Юнайтед больше 1 за 1.5.
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zikbetPaolo|ROI 4.14
1.64Тотал больше 2.5Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
Манчестер, как это часто бывает, преобразился после смены тренера - 5 побед в последних 5 матчах. Но эмоционального запала может и не хватить, тем более соперник - Тоттенхэм. У Тоттенхэма в принципе дела идут неплохо, хотя порой на игре и сказаться плотный график.
Юнайтед проиграл три последних матча на стадионе Шпор. Шпоры могут проиграть второй домашний матч впервые за почти 4 года. Прервется ли серия, сказать сложно.
Жду обоюдоострой игры с забитыми голами.
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sidmorgan1992|ROI 0.25
2.43Манчестер Юнайтед тотал больше 1.5Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
Предполагаю, что в этом матче гости забьют минимум 2 гола в ворота соперника. Сейчас Манчестер Юнайтед набрал хороший ход, много забивает и играет в атакующий футбол, игроки чувствуют себя более раскрепощенными и свободным под руководством Оле Гуннара Сульшера, особенно Погба, который становится лидером команды. В первом круге чемпионата "красные дьяволы" потерпели сокрушительное поражение от команды Почеттино на Олд Траффорде (0:3), что, несомненно, будет также мотивировать на реванш.
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Алексей Архангельский|ROI -1.66
2.11Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - ДаТоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
Тоттенхэм в первом полуфинальном матче Кубка английской Лиги обыграл Челси со счетом 1:0, но очевидно, что чтобы одолеть Манчестер Юнайтед, шпорам нужно будет отыграть гораздо лучше, чем они это сделали в противостоянии с аристократами. Подопечные Маурисио Почеттино выиграли последние три домашних матча АПЛ против Манчестер Юнайтед и после поражения 1:3 от Вулверхэмптона в трех поединках подряд сохранили ворота в неприкосновенности.

После отставки Жозе Моуринью красные дьяволы выиграли пять матчей под руководством Оле Гуннара Сульшера. Однако, по-настоящему серьезных противостояний у норвежца пока еще не было. Это будет первый подобный серьезный экзамен. Манчестер Юнайтед не демонстрировал уверенность в последнее время, и это дает шансы Тоттенхэму на три очка в этом матче.
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#Галстук|ROI 1.04
1.53Обе команды забьют - ДаТоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
АПЛ

🔥Топ матч дня🔥

Тоттенхэм - МЮ

По составам и сразу к описанию.
У шпор поставляется целая группа игроков , Дайер, Вертонген, Дембеле и Лукас. Скорее всего все эти четверо не сыграют, ну если только Лукас так как он пропустил совсем мало. Он кстати, на Олд- трафорде поставил на колени МЮ.
Почеттино скорее всего выставит на такой матч тех кто давал результат в последних встречах.

По МЮ , первое серьезоное испытание Сульшера - Сольскьяира , как хотите) Да и у самих игроков большой интерес и мотивация за предельная.
Беда у МЮ с центральными защитника. Байи и Рохо мимо игры, Смолинг под вопросом , если в центре будут играть Джонс и Линделоф.

Обе команды вполне способны забить другу по минимум одному голу. Это без риска и вполне однозначная ставка.

Дальше, судить встречу будет Майк Дин. Это значит ,что для такой встречи это минимум 4жк карты - Кф на 3.5 больше - 1.4 для экспресса вполне хорошая ставка.
Тотал больше 4.5 - кф 1.92 , вот здесь есть сомнения , вообще должна проходить.
В 4х картах я уверен , можно подождать 5-10 минут и поставить на 3.5 больше за 1.55.
Но ранее в Топ матчах Майк Дин давал карты до 15 минуты стабильно.

⚽Прогноз на матч : 1.Обе команды забьют за кф 1.55 - 3%
2. После 10ой минуты если Жёлтых карт не будет, то тотал ЖК больше 3.5 за приблизительно кф 1.5, но и говорю, в принципе можно брать за небольшую сумму тотал больше 4.5 ЖК за 1.92

🇪🇸Испания🇪🇸

Атлетик - Севилья
И
Бетис - Реал

Советую Вам присмотреться к этим встречам на Жёлтые Карты. Судьи то что надо и соперники конкурентно способные друг для друга.
Атлетик вообще зуб точит после поражения от Севильи в первом матче кубка.
Здесь так же , 15 ждём , нет желтых и Грузим на 4.5 больше и наслаждаемся.
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Черданцев|ROI -14.21
1.85Победит Манчестер Юнайтед или ничьяТоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
Очень интересный матч! После отставки Моуринью МЮ выиграл пять матчей подряд, но надо заметить, что соперники были все как на подбор - все из нижней части таблицы или из другого дивизиона. А тут команда, которую Гари Линекер совсем недавно назвал теневым фаворитом чемпионата. В таком случае именно в подобных матчах и проверяются чемпионские амбиции команды. В отличие от Линикере я в них не верю: команда играет действительно прекрасно, но как показывают матчи Лиги чемпионов или ключевые матчи чемпионата в предыдущие сезоны, когда Тоттенхэм был рядом с первым местом, чего-то все-таки не хватает, чтобы стать по-настоящему лучшими. МЮ в прекрасном настроении, все здоровы, до лигочемпионской четверки 6 очков, и было на три дня больше на восстановление после новогодних матчей. Да, в последний раз на поле Тоттенхэма МЮ выигрывал еще при Фергюссоне, но почему бы не прервать эту серию без побед сейчас? Матч, конечно, на три результата, но на мой взгляд, у МЮ есть все возможности взять на этом выезде очки. Ставки:

Х2
Обе забьют

Источник: БК Олимп
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Ivan|ROI -6.71
3.78Ничья и тотал меньше 4.5 - ДаТоттенхэм — Манчестер Юнайтед (0-1) | АПЛ
В Лондоне сегодня будет жарко.Битком забитый Уэмбли,будет наблюдать,что на этот раз задумал Почеттино.гроза топ клубов Тоттенхэм будет стараться записать в свой актив ещё одну победу над грандом английского футбола.Набравший ход Манчестер лакомый кусок для Лондонцев.Дьяволы в свою очередь понимают,что выезд в столицу будет ой как не прост.подопечным Сульшера,не знающим поражений на протяжении многих матчей,не захотят отдать очки и в этом матче.того же мнения и лондонцы.от Жозе у манкунианцев в богаже построенная игра в обороне и на удержание счета.что явно пригодиться при быстрых атаках Кейна и Ко.обмен голами в данной встрече,смотрится как самый верный вариант,а на том команды и успакоються,дабы не терять как очки,так и силы для последующих матчей
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Свой матч в АПЛ сыграют Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед. Встреча команд пройдет 13 января 2019 года.

Чтобы понять возможности соперников в предстоящей встрече, для начала нужно разобраться в каком состоянии команды к ней подошли. Для Тоттенхэм последний месяц прошел в поиске себя. Возможности состава уже давно позволяли команде показывать быстрый агрессивный футбол и прочную игровую организацию. Однако на деле Тоттенхэм действовала крайне нестабильно и, как результат, потеряла много очков.

В итоге поиски продолжаются и неизвестно когда закончатся, а побеждать нужно уже сейчас. Слишком велика важность предстоящей игры, здесь уже не до творческих поисков, нужно просто затолкать любой ценой мяч в ворота соперников.

У Манчестер Юнайтед к ближайшему матчу гораздо более позитивная повестка. Игровая идея у команды давно определена и наиграна до автоматизма. Последние месяцы состояния потери равновесия не наблюдалось, очки Манчестер Юнайтед набирала регулярно, качество игры демонстрировала высокое.

Кто выиграет: Тоттенхэм или Манчестер Юнайтед?

Обдумывая прогнозы на матч Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед, на то, кто выиграет в этой встрече. приходится разрываться между интуицией и логическим анализа разума.

С одной стороны, более сильная текущая форма Манчестер Юнайтед и более устойчивый баланс в ее игре, позволяет именно данную команду рассматривать фаворитом и ожидать победы только от нее.

С другой - есть подсознательно чувство, что та инерция, которую накопила Тоттенхэм в последний месяц, постоянно падая и снова поднимаясь - может снести все на своем пути. Закалка характера произошла колоссальная, ну а класс игроков Тоттенхэм никуда не делся. Просто игрокам этим их тренер никак не может найти место на поле.

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