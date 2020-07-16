Столичное дерби ЦСКА - Локомотив является центральным матчем десятого тура РПЛ. Обе команды не только стремятся догнать лидера национального чемпионата, но и проявить себя в Лиге Чемпионов. ЦСКА одержал сенсационную победу над мадридским Реалом (1:0), и не проигрывает семь матчей к ряду в премьер-лиге. Прошлогодний чемпион Локомотив, мягко говоря, не блещет в Лиге Чемпионов. Команда не сумела победить в двух матчах групповой стадии, не забив ни одного мяча и, соответственно, не набрала ни одного очка. В родном чемпионате тоже ничего не ладится - три поражения и три ничьи. В десяти последних личных встречах, когда принимающей стороной был ЦСКА, Локомотив сумел одержать победу лишь дважды. Сравнивая игровое состояние двух команд, железнодорожникам и в этот раз ничего не светит.

ЦСКА — Локомотив прогноз на матч от пользователя I.K.2

В сегодняшнем московском дерби встретятся команды немного разного уровня. Да, в прошлом сезоне именно эти два клуба поделили первые строчки, но в этом сезоне между клубами явно появился резон. Локомотив не может в последнее время тягаться с командами, которые вообще-то по идее сопоставимы ей по уровню, суровые поражения в Лиге чемпионов от Галатасарая с Шальке это подтверждают. Да и с командами слабее уровнем Локо выглядит не очень-то и уверенно. ЦСКА же, кажется, наоборот, на подъёме и набрал ход, хотя сначала и казалось, что на перестройку уйдёт весь сезон. А в итоге мы видим, что очень аккуратная и точечная селекция, вкупе с гением Виктора Гончаренко, заставила вновь заработать армейскую машину, да ещё и раньше срока. Пример с мадридским Реалом так и напрашивается, но стоит сказать что-то это не всплеск вопреки. ЦСКА пока за весь этот сезон проиграл только один раз в РПЛ. Учитывая ещё и результаты личных встреч ЦСКА и Локомотива, которые так же на стороне армейцев, можно сделать вывод, что ЦСКА сегодня должен разобраться с проблемными железнодорожниками и брать очки, если вовсе не побеждать.