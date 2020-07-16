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ЦСКА — Локомотив прогнозы на матч 07.10.2018

До следующего матча 
08:40:27
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РПЛ
Локомотив — ЦСКА
ЦСКА — Локомотив
  •  РПЛ
ЦСКА
0 : 1
завершен
Локомотив
27
54
56
65
66
70
71
82
84
86
88
90
2
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ЦСКА — Локомотив прогноз на матч от пользователя
Столичное дерби ЦСКА - Локомотив является центральным матчем десятого тура РПЛ.  Обе команды не только стремятся догнать лидера национального чемпионата, но и проявить себя в Лиге Чемпионов. ЦСКА одержал сенсационную победу над мадридским Реалом (1:0), и не проигрывает семь матчей к ряду в премьер-лиге.  Прошлогодний чемпион Локомотив, мягко говоря, не блещет в Лиге Чемпионов. Команда не сумела победить в двух матчах групповой стадии, не забив ни одного мяча и, соответственно, не набрала ни одного очка. В родном чемпионате тоже ничего не ладится - три поражения и три ничьи. В десяти последних личных встречах, когда принимающей стороной был ЦСКА, Локомотив сумел одержать победу лишь дважды. Сравнивая игровое состояние двух команд, железнодорожникам и в этот раз ничего не светит.
ЦСКА — Локомотив прогноз на матч от пользователя
В сегодняшнем московском дерби встретятся команды немного разного уровня. Да, в прошлом сезоне именно эти два клуба поделили первые строчки, но в этом сезоне между клубами явно появился резон. Локомотив не может в последнее время тягаться с командами, которые вообще-то по идее сопоставимы ей по уровню, суровые поражения в Лиге чемпионов от Галатасарая с Шальке это подтверждают. Да и с командами слабее уровнем Локо выглядит не очень-то и уверенно. ЦСКА же, кажется, наоборот, на подъёме и набрал ход, хотя сначала и казалось, что на перестройку уйдёт весь сезон. А в итоге мы видим, что очень аккуратная и точечная селекция, вкупе с гением Виктора Гончаренко, заставила вновь заработать армейскую машину, да ещё и раньше срока. Пример с мадридским Реалом так и напрашивается, но стоит сказать что-то это не всплеск вопреки. ЦСКА пока за весь этот сезон проиграл только один раз в РПЛ. Учитывая ещё и результаты личных встреч ЦСКА и Локомотива, которые так же на стороне армейцев, можно сделать вывод, что ЦСКА сегодня должен разобраться с проблемными железнодорожниками и брать очки, если вовсе не побеждать.
ЦСКА — Локомотив прогноз на матч от пользователя
ЦСКА - Локомотив После победы над Реалом ЦСКА будет очень уверенным в своих силах. Гончаренко поставил хороший футбол. Чалов раскрылся, Влашич показывает отличную игру, Фернандес полностью контролирует свой фланг. У Локомотива все хуже. Ключевые игроки не в форме. Команда играет от обороны, но не без ошибок. В атаке все хуже, Смолов сломался, Фарфан, скорее всего, не сыграет. Думаю, ЦСКА сегодня будет лучше. Подписывайтесь на группу вк, там больше прогнозов
Прогнозы 2479
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Платные
HALK65.6% WR-0.85% ROI
1.27Победит ЦСКА или ничья
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
Столичное дерби ЦСКА - Локомотив является центральным матчем десятого тура РПЛ. 

Обе команды не только стремятся догнать лидера национального чемпионата, но и проявить себя в Лиге Чемпионов.

ЦСКА одержал сенсационную победу над мадридским Реалом (1:0), и не проигрывает семь матчей к ряду в премьер-лиге. 

Прошлогодний чемпион Локомотив, мягко говоря, не блещет в Лиге Чемпионов. Команда не сумела победить в двух матчах групповой стадии, не забив ни одного мяча и, соответственно, не набрала ни одного очка. В родном чемпионате тоже ничего не ладится - три поражения и три ничьи.

В десяти последних личных встречах, когда принимающей стороной был ЦСКА, Локомотив сумел одержать победу лишь дважды. Сравнивая игровое состояние двух команд, железнодорожникам и в этот раз ничего не светит.
0
I.K.255% WR-3.27% ROI
1.53ЦСКА фора (0)
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
В сегодняшнем московском дерби встретятся команды немного разного уровня. Да, в прошлом сезоне именно эти два клуба поделили первые строчки, но в этом сезоне между клубами явно появился резон. Локомотив не может в последнее время тягаться с командами, которые вообще-то по идее сопоставимы ей по уровню, суровые поражения в Лиге чемпионов от Галатасарая с Шальке это подтверждают. Да и с командами слабее уровнем Локо выглядит не очень-то и уверенно. ЦСКА же, кажется, наоборот, на подъёме и набрал ход, хотя сначала и казалось, что на перестройку уйдёт весь сезон. А в итоге мы видим, что очень аккуратная и точечная селекция, вкупе с гением Виктора Гончаренко, заставила вновь заработать армейскую машину, да ещё и раньше срока. Пример с мадридским Реалом так и напрашивается, но стоит сказать что-то это не всплеск вопреки. ЦСКА пока за весь этот сезон проиграл только один раз в РПЛ. Учитывая ещё и результаты личных встреч ЦСКА и Локомотива, которые так же на стороне армейцев, можно сделать вывод, что ЦСКА сегодня должен разобраться с проблемными железнодорожниками и брать очки, если вовсе не побеждать.
0
Medved’ FairPlay bet25% WR-3.14% ROI
2.1Победит ЦСКА
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА - Локомотив

После победы над Реалом ЦСКА будет очень уверенным в своих силах. Гончаренко поставил хороший футбол. Чалов раскрылся, Влашич показывает отличную игру, Фернандес полностью контролирует свой фланг.
У Локомотива все хуже. Ключевые игроки не в форме. Команда играет от обороны, но не без ошибок. В атаке все хуже, Смолов сломался, Фарфан, скорее всего, не сыграет.
Думаю, ЦСКА сегодня будет лучше.
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0
Time To Win47% WR-3.47% ROI
3.08Ничья
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
Матч на Песчаной площади – один из главных в туре и, естественно, вызывает повышенное внимание: спорить за важные очки будут участники Лиги чемпионов, вторая и первая команды прошлого чемпионата.
ЦСКА, набрав 16 очков, занимает четвертое место, имея в активе 7-матчевую беспроигрышную серию в национальном первенстве. После домашней осечки на старте сезона, когда "красно-синие" уступили 0:1 "Ростову", "армейцы" пошли в гору, заметно повысив качество своей игры, и стали постоянно набирать очки.
"Локомотив", тяжело начавший новый сезон в качестве действующего чемпиона, в последнее время потихоньку стал исправляться и смог одержать две победы подряд. В Кубке "красно-зеленые" в дополнительное время сломили сопротивление представителя ФНЛ из Калининграда, а в РПЛ в сложной игре пересилили дома "Ахмат". "Железнодорожники" находятся на седьмой позиции и отстают от ближайшего соперника на четыре очка, и при таком турнирном раскладе чемпиону отступать и уступать в РПЛ больше нельзя.
Во втором туре Лиги чемпионов команда Виктора Гончаренко при аншлаге в "Лужниках" в отчаянной борьбе смогла одолеть мадридский "Реал", а вот команда Юрия Сёмина вновь проиграла и уступила 0:1 "Шальке", пропустив в концовке после углового.
Обновленный, сильно помолодевший и быстро прогрессирующий ЦСКА сейчас всем нравится и симпатичен, а вот "Локомотив", несмотря на все попытки переломить ситуацию, пока сильно не преуспел. У "армейцев" больше времени на восстановление и подготовку к дерби, да и после победы над самим "Реалом" настроение и эмоциональный фон что надо, чего не скажешь о "Локомотиве".
И тем не менее я ставлю на ничейный результат дерби. ЦСКА хорош, но молод и очень много сил отдал в игре с мадридцами. "Локо" сейчас с проблемами, но он опытнее и к тому же зол на себя, и такие исходные данные вполне могут привести к боевой ничьей
0
Forza9437.5% WR-1.64% ROI
3.125Ничья
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА очень много сил отдал в матче с Реалом , если бы не этот матч , то наверно можно было бы считать их явными фаворитами . Однако в сложившейся ситуации расклад просматривается иной . Локо нужно наконец набирать очки и реабилитироваться как-то в глазах болельщиков за неудачный старт сезона , где как не в матче с принципиальным соперником это делать , это было бы сделать труднее конечно если бы не матч армейцев в лч
0
sashateplyakov19960% WR-0.79% ROI
2.25Локомотив тотал больше 1
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА принимает локомотив. Нас ожидает дерби всея Руси. Обе команды играют в лиге чемпионов и ЦСКА выглядит более предпочтительней. Локо 2 игры в лиге чемпионов проиграл причём Локо не может забить подводит реализация голевых моментов у ЦСКА с этим все в порядке. ЦСКА сейчас в хорошем эмоциональном состоянии ведь они обыграли реал а это дорогого стоит. Думаю армейцы сегодня забьют и возможно даже победят. Можно ещё взять нулевую фору хозяев
0
Kuanysh Alibekuly47.5% WR-10.86% ROI
2.08Победит ЦСКА
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА сейчас мощно выглядит. Гончаренко тренер с большой буквы. Они после победы в ЛЧ над Реалом,будут явно не свежими и уставшими. Как по мне,это наоборот придает еще больше сил на дальнейший успех. Локомотив мертвый. Команда не стабильна и расхлябана. Поражение в ЛЧ от Шальке, где они потратили немало сил, снова их выбьет и колеи.
ЦСКА выиграет и грамотно сыграет в защите.
0
BilboBaggins43.3% WR-8.03% ROI
1.53ЦСКА фора (0)
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
Обе команды играли на неделе в ЛЧ и добились совсем разных результатов. Если ЦСКА обыграл именитый Реал, то Локомотив не удержал даже ничью в матче с Шальке. Обе команды врятли успели востановиться на 100% но всё же у армейцев на это дело был лишний день, плюс сам футбол Гончаренко выглядит куда предпочтительнее. Ставлю что ЦСКА как минимум не проиграет!
0
Red White150% WR2.95% ROI
2.11Победит ЦСКА
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
Цска обыграл Реал,Локо уступилоВ чемпионате России обе команды побелили в прошлом туре,но Цска выглядит сильнее не по составу,а по желанию побеждать,что они уже показали с Реалом.Считаю что команда набрала хороший ход в отличие от команды Семина,к тому же Цска играет дома поэтому победа Цска.
0
Эрик Вербитский25% WR-1.96% ROI
1.49ЦСКА фора (0)
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
ЦСКА — Локомотив (0-1)|РПЛ
Столичное дерби ,команды находятся в разном состоянии ,если Армейцы обыграли Реал и находятся в хорошей форме и отличном настроении,то команда Сёмина играет непонятно во что ,абсолютно уверен что такой локомотив победить не сможет ,Беру победу ЦСКА с учетом форы ,которая в крайнем случае обернётся возвратом
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