«Динамо» сейчас не в лучшей форме. Перед перерывом команда потерпела несколько поражений в чемпионате, в том числе крупное в Краснодаре. При этом «Динамо» не забило ни одного мяча в этих матчах. Не думаю, что за 10 дней многое можно исправить. В команде не хватает исполнителей, играют практически одним и тем же составом, и спад, конечно, был неизбежен. Приезжающий в гости «Зенит» в последнее время с «Динамо» хорошо играет, особенно на выезде. Прошлогодний матч – исключение, закончившееся счетом 0:0. И «Динамо» будет очень сложно что-то сделать с обороной «Зенита».
Во-первых, «Зенит» победит. Атака питерцев в любом случае должна забить голы. У «Зенита» достаточно футболистов, которые сейчас в хорошей форме, чтобы это сделать.
А ставку сделаю на то, что «Динамо» не забьет. Если уж оно не забило ни «Краснодару», ни «Анжи», ни «Крыльям», то почему должно забить «Зениту»? «Динамо» создаст минимум моментов, будет играть в закрытый футбол (в 5 защитников), что снизит его шансы отличиться в этом матче.
После паузы на игры сборных тяжело приходится командам, у которых очень много сборников. Это в том числе и «Зенит», конечно. И в сборной России много зенитовцев, Паредес ездил в аргентинскую команду. Ну и многие футболисты представляют другие сборные — Словении, Словакии и так далее. Все они возвращаются почти в последний момент, всего 1-2 тренировки есть перед матчем, чтобы что-то наиграть.
У «Динамо» тоже есть сборники, но их совсем мало. «Динамо» проще. Думаю, в каком-то смысле у него должно быть преимущество. В физике в том числе. Думаю, что «Динамо» забьет в этой игре. Луценко и Панченко что-то придумают. Но «Динамо» потеряло Рыкова, в обороне могут быть сложности. Так что и гол «Зенита» вполне реален. Здесь просто возьму вариант «обе команды забьют».
Динамо неплохо играет, но не набирает очки. Зенит наоборот не всегда смотрится убедительно, но очки берет исправно. Сборники вернутся в клуб в хорошем настроении: Дзюба не забил, значит, будет стараться сделать это за клуб. Паредес далеко не летал, зато сыграл полный матч за Аргентину не против кого-нибудь, а против Бразилии в том же часовом поясе, что играет в России. В общем, несмотря на то, что для Хохлова этот матч имеет важнейшее значение: руководство клуба может и серьезно отреагировать на очередную потерю очков, тем более, что после файера, брошенного с трибуны в свое время, отношения между клубами и болельщиками не самые лучшие. Фаворит, уверен, Зенит, но фактор Хохлова и настрой Динамо на матч, да и то, что играет-то команды неплохо останавливают от того, чтобы однозначно утверждать, что Зенит выиграет. Думаю, Динамо очки у лидера отобрать может. Ставки:
«Первая не проиграет за 1.86» «Тотал М(2,5) за 1.56»
Зенит отнюдь не показывает какую - то выдающуюся игру, в матчах с Анжи и Славией команда вообще выглядела очень блекло, но у Зенита в этом сезоне есть то, чего нет у других команд РПЛ: запас прочности. Динамо одержали лишь одну победу в последних 6 матчах и опускаются в таблице всё ниже и ниже. Конечно, разгрома тут не будет, как в 2016, но минимальную победу на классе Зенит одержит.
Питерцы остаются самой грозной силой чемпионата России, что они и доказали, победив «Краснодар». Учитывая последние неудачи «Динамо», можно прогнозировать победу питерского клуба. Учитывая результативность питерцев, можно ставить на «верх». интересны варианты ТБ 2,5 и «обе забьют — нет»
Ну Жора не обмани ! Зенит последние матчи имеет проблемы в реализации моментов , но думаю будет минимальная победа .Динамо постарается выждать момент и добиться результата на контратаках ,Зенит имеет хорошую защиту и скорее всего не допустит этого