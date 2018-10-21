Динамо — Зенит прогнозы на матч 21.10.2018

Динамо — Зенит
Динамо
02:52:27
до начала матча
Зенит
Спонсор прогнозов
Радимов|ROI 0.13
1.89Победит ЗенитДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
«Динамо» сейчас не в лучшей форме. Перед перерывом команда потерпела несколько поражений в чемпионате, в том числе крупное в Краснодаре. При этом «Динамо» не забило ни одного мяча в этих матчах. Не думаю, что за 10 дней многое можно исправить. В команде не хватает исполнителей, играют практически одним и тем же составом, и спад, конечно, был неизбежен. Приезжающий в гости «Зенит» в последнее время с «Динамо» хорошо играет, особенно на выезде. Прошлогодний матч – исключение, закончившееся счетом 0:0. И «Динамо» будет очень сложно что-то сделать с обороной «Зенита».

Во-первых, «Зенит» победит. Атака питерцев в любом случае должна забить голы. У «Зенита» достаточно футболистов, которые сейчас в хорошей форме, чтобы это сделать.

А ставку сделаю на то, что «Динамо» не забьет. Если уж оно не забило ни «Краснодару», ни «Анжи», ни «Крыльям», то почему должно забить «Зениту»? «Динамо» создаст минимум моментов, будет играть в закрытый футбол (в 5 защитников), что снизит его шансы отличиться в этом матче.

Источник: Legalbet
6
2Повторить за 1.909
Арсений Брянцев|ROI 0
2.86Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - ДаДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
У зенита проблемы в атаке,они забьют но не быстро,динамо ответит и там будет уже будет заруба
0
0Повторить за 2.86
Титов|ROI -7.95
2.05Обе команды забьют - ДаДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
После паузы на игры сборных тяжело приходится командам, у которых очень много сборников. Это в том числе и «Зенит», конечно. И в сборной России много зенитовцев, Паредес ездил в аргентинскую команду. Ну и многие футболисты представляют другие сборные — Словении, Словакии и так далее. Все они возвращаются почти в последний момент, всего 1-2 тренировки есть перед матчем, чтобы что-то наиграть.

У «Динамо» тоже есть сборники, но их совсем мало. «Динамо» проще. Думаю, в каком-то смысле у него должно быть преимущество. В физике в том числе. Думаю, что «Динамо» забьет в этой игре. Луценко и Панченко что-то придумают. Но «Динамо» потеряло Рыкова, в обороне могут быть сложности. Так что и гол «Зенита» вполне реален. Здесь просто возьму вариант «обе команды забьют».

Источник: Рейтинг Букмекеров
1
0Повторить за 2.03
Сердар Байрамов|ROI 0
1.88Победит ЗенитДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
Зениту нужна победа! Зенит не даст свое первое место в турнирной таблице.
0
0Повторить за 1.909
Gennadiy Good|ROI 0.46
1.87Победит ЗенитДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
Динамо в плохой форме.Предполож
у победу Зенита.
0
0Повторить за 1.909
Черданцев|ROI -10.36
1.92Победит Динамо Москва или ничьяДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
Динамо неплохо играет, но не набирает очки. Зенит наоборот не всегда смотрится убедительно, но очки берет исправно. Сборники вернутся в клуб в хорошем настроении: Дзюба не забил, значит, будет стараться сделать это за клуб. Паредес далеко не летал, зато сыграл полный матч за Аргентину не против кого-нибудь, а против Бразилии в том же часовом поясе, что играет в России. В общем, несмотря на то, что для Хохлова этот матч имеет важнейшее значение: руководство клуба может и серьезно отреагировать на очередную потерю очков, тем более, что после файера, брошенного с трибуны в свое время, отношения между клубами и болельщиками не самые лучшие. Фаворит, уверен, Зенит, но фактор Хохлова и настрой Динамо на матч, да и то, что играет-то команды неплохо останавливают от того, чтобы однозначно утверждать, что Зенит выиграет. Думаю, Динамо очки у лидера отобрать может. Ставки:

«Первая не проиграет за 1.86»
«Тотал М(2,5) за 1.56»

Источник: Георгий Черданцев для БК Олимп
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2Повторить за 1.9
tupeev|ROI 1.43
1.43Зенит тотал больше 1Динамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
Есть ли шанс у Динамо против Зенита? Есть конечно , у Анжи тоже не было... Все таки Зенит должен забить пару мячей временно нетрудоспособному Динамо
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0Повторить за 1.46
Vuspir|ROI -2.28
1.95Победит ЗенитДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
Зенит отнюдь не показывает какую - то выдающуюся игру, в матчах с Анжи и Славией команда вообще выглядела очень блекло, но у Зенита в этом сезоне есть то, чего нет у других команд РПЛ: запас прочности. Динамо одержали лишь одну победу в последних 6 матчах и опускаются в таблице всё ниже и ниже. Конечно, разгрома тут не будет, как в 2016, но минимальную победу на классе Зенит одержит.
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vitalya Strew|ROI 0
1.93Победит ЗенитДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
Питерцы остаются самой грозной силой чемпионата России, что они и доказали, победив «Краснодар». Учитывая последние неудачи «Динамо», можно прогнозировать победу питерского клуба.
Учитывая результативность питерцев, можно ставить на «верх». интересны варианты ТБ 2,5 и «обе забьют — нет»
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Евгений Демаков|ROI 1.92
1.96Победит ЗенитДинамо — Зенит | Россия. Премьер-лига
Ну Жора не обмани ! Зенит последние матчи имеет проблемы в реализации моментов , но думаю будет минимальная победа .Динамо постарается выждать момент и добиться результата на контратаках ,Зенит имеет хорошую защиту и скорее всего не допустит этого
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