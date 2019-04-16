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Барселона — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 16.04.2019

Барселона — Манчестер Юнайтед
Барселона
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Манчестер Юнайтед
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79851|ROI 0
1.92Победа Барселона и тотал меньше 4.5 - Да
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
В последних матчах Манчестер Юнайтед играет не выразительно и в последней игре в чемпионате АПЛ играл основной состав; так что отдохнуть у основных игроков не получилось. А Барса в последнем матче в чемпионате Испании задействовала резервный состав, дав отдохнуть лидерам команды. И на домашнем стадионе Барса играет отлично, чего не скажешь про Манчестер Юнайтед в гостях - последние три матча проиграны. Тотал в 4.5 гола пробивали последний раз между собой в 98 году.
4
Повторить за 1.81
Нобель|ROI -9.96
2.12Барселона тотал больше 2.5
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
«Барселона» — один из фаворитов Лиги чемпионов. И я, честно говоря, не верю в «Манчестер Юнайтед», потому что невозможно дважды в одну и ту же реку войти, повторить такой матч, какой был в Париже. Поэтому я не думаю, что манкунианцы могут пройти «Барселону», мне кажется это немножко невероятным.

«Барселона» эту встречу выиграет – у нее есть великолепные футболисты в атаке, а оборона «Манчестера» не самая сильная. Я бы поставил на то, что каталонцы свои три мяча забьют.

Источник: Winline
11
Повторить за 2.13
Егорий Крапивкин|ROI 0.26
1.87Победа Барселона и тотал меньше 4.5 - Да
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Более-менее уверен в проходе этой ставки. Барселона дома точно не даст манкунианцам совершить невероятный камбэк, победит, а в матче будет забито не более 4 голов.
Почему?
МЮ будет играть в стиле ("на багаже") Моуриньо. Проще говоря - припаркуют автобус, стараясь в первую очередь не пропустить, поймав барсу на контратаках.
Рассматриваю варианты победы Барселоны со счётом 3:1 или 2:0. Вальверде перехитрит Сульшера
2
Повторить за 1.81
Николай Безин|ROI -4.53
1.41Победит Барселона
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
«Барселона» еще в первой игре сделала серьезную заявку на выход в полуфинал. Однако каталонцы не могут преодолеть стадию 1/4 финала уже 3 сезона кряду – нет сомнений, играть «блаугранас» будут только на победу. Данное противостояние также принципиально для Лионеля Месси: аргентинец не может забить в 11-м четвертьфинале кряду. Сделаем прогноз, что «сине-гранатовые» сумеют собраться и  уверенно обыграть «дьяволов» Сульшера – статистика домашних матчей располагает.
0
Повторить за 1.36
Андронов|ROI 1.95
2.02Барселона фора (-1.5)
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на победу «Барселоны» в матче против «МЮ» с форой (-1,5). Вот его доводы:

1. «Барса» не будет держать в уме счет первого матча и отталкиваться в своем плане на игру от него. «МЮ» оказался в кризисе, а «Барселона» сильнее.

2. Сделать еще один камбэк после поражения в первом матче у «МЮ» не получится.

По словам Андронова, «Барселона» может выиграть этот матч вполне уверенно с разницей в 2 мяча.

Источник: РБ
3
Повторить за 1.99
Arman T-P|ROI -5.41
1.51Барселона фора (-1)
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Многие ждали, что Барселона решит все вопросы о выходе в полуфинал еще в первой игре. Да, каталонцам удалось победить на «Олд Траффорд», но вряд ли такая победа гарантирует сине-гранатовым проход дальше. Тем более, если вспомнить, что Манчестер Юнайтед сделал с ПСЖ на его поле после домашнего поражения. Теоретические шансы у англичан еще есть. Барселона выглядит гораздо сильнее. Манчестер Юнайтед не выдержит давления.
0
Повторить за 1.52
Подпишись_и_получи_прогноз|ROI 0
1.38Победит Барселона
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона
У Барселоны все очень хорошо. После виктории со счетом 1:0 над МЮ на его поле (гол в свои ворота забил Люк Шоу), в чемпионате каталонцы играли против Уэски. Эрнесто Вальвердре дал возможность отдохнуть лидерам. На поле появились молодые футболисты, а также резервисты. Как итог, встреча закончилась со счетом 0:0. Даже эта ничья никак не повлияла на турнирное положение команды в Примере. Как и прежде, они уверенно возглавляют таблицу, имея на своем счету 74 очка. Ближайшим преследователем является Атлетико, у которого на 9 баллов меньше.

Возвращаемся к Лиге Чемпионов. Барса в текущем розыгрыше провела уже 9 матчей, и в них не было зафиксировано ни одного проигрыша (6 викторий и 3 мировых исхода). На "Камп Ноу" Месси и Ко сыграли 4 поединка, и в них были показаны такие результаты: 3 победы и ничья; разница забитых и пропущенных голов - 12:2. В 1/8 на "Камп Ноу" "сине-гранатовые" разбили со счетом 5:1 Лион.

У Вальверде перед ответной игрой с МЮ практически нет проблем с составом. Единственный, кто продолжает находиться в лазарете - это Рафинья.

Манчестер Юнайтед
У Манчестер Юнайтед закончился период эйфории после назначения на пост главного тренера Сульшера. В последнее время команда выглядит примерно так же, как и при Жозе Моуриньо. "Красные" мало атакуют, и все больше времени проводят на своей половине поля. В первой встрече с Барсой англичане получили возможность сыграть первым номером, но ни к чему хорошему это не привело. Атаки "красных" совершенно никакой угрозы воротам Тер-Штегена не несли (ни одного удара в створ). Сами же каталонцы в одной из своих контратак сумели забить гол. В ответном поединке, на "Камп Ноу" "дьяволы" рискуют быть разгромленными, если коуч не придумает, какой-то необычный план.

После поражения от "сине-гранатовых" Юнайтед провели встречу в чемпионате с Вест Хэмом. Манкунианцы победили со счетом 2:1, благодаря дублю Поля Погба с пенальти. Команда опять показала не самый лучший футбол. В АПЛ подопечные Сульшера занимают только 5-е место, и рискуют остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон!

Против Барсы точно не сыграют Эррера и Шоу. Под вопросом находятся: Матич, Байи, Валенсия и Санчес.

На сегодняшний день Барселона просто сильнее, чем Манчестер Юнайтед. Как бы странно это не звучало, но "дьяволы" сейчас являются командой более низкого уровня, чем "сине-гранатовые". Первая встреча это лишь подтвердила, когда на своем поле англичане не смогли ни разу пробить в створ ворот каталонцев.

Месси и Ко являются реальными претендентами на викторию в ЛЧ. Кризисный МЮ не должен им помешать. "Красным" пора концентрироваться на АПЛ, чтобы войти в ТОП-4 по итогам сезона.

Мой прогноз - победа Барсы.
1
Повторить за 1.36
Черданцев|ROI -13.3
1.36Победит Барселона
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Думаю, что интрига в этой паре исчерпана. Барселона играла в Манчестере, как показалось, с большим запасом. Месси бОльшую часть матча ходил пешком, как и Суарес. Да, можно привести пример ПСЖ, и победу МЮ в Париже, но Барселона гораздо более опытная команда, и таких передач на своей половине поля на выход один на один Лукаку делать не будет. Ставки:

«П1» за 1.39
«Барселона Тотал Б (1.5)» за 1.38

Источник: БК Олимп
1
Повторить за 1.36
Лобановский|ROI -5.17
5.35Ничья
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Манч.Ю.команда садомазо.дома отсасывает в гостьях дает сосать.С ПСЖ прокатило что Вы хотите от талирантных лягушатников.да и в своем чемпионате ПСЖ расслабилось.думаю с Меси и зубастым чилийцем Суаресом не прокатит.Барса сыграет на тотал меньше тобиш по игре ну а м.ю.с лукаку будут тоже по игре без фанатизма.в конце матчя попытаются но вначале уже получив имя не хватит и времени и сил.вывод ничейка и букмекеров устроит все же грузят на Тбольше ну и так далее.Ура Месси.Ура Суарес.Барса ты можеш.
3
Повторить за 5.25
Дмитрий Морин|ROI 1.1
1.31Манчестер Юнайтед фора (2.5)
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Барселона — Манчестер Юнайтед|Лига чемпионов УЕФА
Несмотря на победу в прошедшем туре национального чемпионата, в силу Манчестера и его возможность пройти в следующий этап Лиги Чемпионов мало кто верит. Конечно, можно вспомнить противостояние с ПСЖ, но парижане и каталонцы играют в совершенно разный футбол.

Барселона перестала демонстрировать свою самонадеянность и ровно на тот результат, который необходим для достижения цели. В матче с Уэской подопечные Вальверде контролировали мяч, создавали моменты, но на рожон не лезли и фактически подарили аутсайдеру один балл.

Все победы Манчестера Юнайтед в Барселоне связаны с товарищескими играми. В рамках Лиги Чемпионов "красным дьяволам" ни разу не удалось переиграть каталонцев. На предыдущем этапе Барселона разгромила на Камп Ноу Лион, но с англичанами всё-таки будет играть более осторожно. Так что фора на гостей может себя оправдать.
0
Повторить за 1.35

Свой матч в Лига чемпионов УЕФА сыграют Барселона - Манчестер Юнайтед. Встреча команд пройдет 16 апреля 2019 года.

Чтобы понять возможности соперников в предстоящей встрече, для начала нужно разобраться в каком состоянии команды к ней подошли. Для Барселона последний месяц прошел в поиске себя. Возможности состава уже давно позволяли команде показывать быстрый агрессивный футбол и прочную игровую организацию. Однако на деле Барселона действовала крайне нестабильно и, как результат, потеряла много очков.

В итоге поиски продолжаются и неизвестно когда закончатся, а побеждать нужно уже сейчас. Слишком велика важность предстоящей игры, здесь уже не до творческих поисков, нужно просто затолкать любой ценой мяч в ворота соперников.

У Манчестер Юнайтед к ближайшему матчу гораздо более позитивная повестка. Игровая идея у команды давно определена и наиграна до автоматизма. Последние месяцы состояния потери равновесия не наблюдалось, очки Манчестер Юнайтед набирала регулярно, качество игры демонстрировала высокое.

Кто выиграет: Барселона или Манчестер Юнайтед?

Обдумывая прогнозы на матч Барселона - Манчестер Юнайтед, на то, кто выиграет в этой встрече. приходится разрываться между интуицией и логическим анализа разума.

С одной стороны, более сильная текущая форма Манчестер Юнайтед и более устойчивый баланс в ее игре, позволяет именно данную команду рассматривать фаворитом и ожидать победы только от нее.

С другой - есть подсознательно чувство, что та инерция, которую накопила Барселона в последний месяц, постоянно падая и снова поднимаясь - может снести все на своем пути. Закалка характера произошла колоссальная, ну а класс игроков Барселона никуда не делся. Просто игрокам этим их тренер никак не может найти место на поле.

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