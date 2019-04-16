Свой матч в Лига чемпионов УЕФА сыграют Барселона - Манчестер Юнайтед. Встреча команд пройдет 16 апреля 2019 года.

Чтобы понять возможности соперников в предстоящей встрече, для начала нужно разобраться в каком состоянии команды к ней подошли. Для Барселона последний месяц прошел в поиске себя. Возможности состава уже давно позволяли команде показывать быстрый агрессивный футбол и прочную игровую организацию. Однако на деле Барселона действовала крайне нестабильно и, как результат, потеряла много очков.

В итоге поиски продолжаются и неизвестно когда закончатся, а побеждать нужно уже сейчас. Слишком велика важность предстоящей игры, здесь уже не до творческих поисков, нужно просто затолкать любой ценой мяч в ворота соперников.

У Манчестер Юнайтед к ближайшему матчу гораздо более позитивная повестка. Игровая идея у команды давно определена и наиграна до автоматизма. Последние месяцы состояния потери равновесия не наблюдалось, очки Манчестер Юнайтед набирала регулярно, качество игры демонстрировала высокое.

Кто выиграет: Барселона или Манчестер Юнайтед?

Обдумывая прогнозы на матч Барселона - Манчестер Юнайтед, на то, кто выиграет в этой встрече. приходится разрываться между интуицией и логическим анализа разума.

С одной стороны, более сильная текущая форма Манчестер Юнайтед и более устойчивый баланс в ее игре, позволяет именно данную команду рассматривать фаворитом и ожидать победы только от нее.

С другой - есть подсознательно чувство, что та инерция, которую накопила Барселона в последний месяц, постоянно падая и снова поднимаясь - может снести все на своем пути. Закалка характера произошла колоссальная, ну а класс игроков Барселона никуда не делся. Просто игрокам этим их тренер никак не может найти место на поле.

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