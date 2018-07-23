В далекие докомпьютерные времена в букмекерских конторах вся информация о ставках существовала в виде записях мелом на большой деревянной доске.

В наши времена вот такой деревянной доской является матч-центр. У нас на betting.team это тоже доска, правда электронная и гораздо более универсальная. Это самое живое место на сайте, где вы - словно в библиотеке - можете снимать с любой полки нужную книгу.

Если сегодня футбол, то сначала нужно выбрать интересную вам лигу. На betting.team представлены все мировые профессиональные чемпионаты, на которые возможен прием ставок.

Список сегодняшних матчей

Возможно, во время сегодняшних футбольных матчей, вам хочется уйти от элитных чемпионатов и занырнуть в глубокий андерграунд. Тогда самое время изучить к примеру, чемпионат Албании, Исландии Кубок Беларуси или второй дивизион чемпионата Литвы.

Посмотреть все представленные на проекте Betting Insider лиги несложно. Просто скролльте курсором страницу вниз, и все чемпионаты стран пойдут перед вашими глазами столбиком. Самые интересные матчи на сегодня из больших чемпионатов выведены в топ страницы, их можно увидеть сразу при переходе в матч-центр.

Каждый матч в разделе представлен окошком, где указаны названия команд, время начала матча, текущий статус встречи (не началась, идет, завершена), а также количество прогнозов на встречу и актуальные коэффициенты.

Ориентироваться в окошке матча очень легко. Несмотря на внешнюю графическую простоту каждого мини-матч-центра, он глубоко структурирован и содержить огромное количество важной информации. Щелкнув на название команд, вы сразу получите переход на их личную статистику. Личные встречи, игровые показатели, выступления в последних матчах.

Счет матча, разумеется, автоматически обновляется и вы можете следить за игрой в режиме Live. Когда не определился с прогнозом до матча, live - лучший формат. Можно накопить больше информации и реагировать на текущую ситуацию.

Если же нажать на любой коэффициент, вы сразу можете перейти к ставке и сделать свой прогноз. Но главная изюминка - это указание в окошке количества прогнозов на матч. Щелкнув по этому числу, вы не просто увидите список игроков, которые сделали ставку на данный матч. Вы сможете отсеять из списка слабых бетторов и выбрать лучших, исходя из личного рейтинга проходимости ставок у каждого игрока.

Не просто повторяйте за лучшими, но изучайте их аргументацию и методы работы со статистикой. Улучшайте свои результаты и понимание футбола вместе с Betting Insider.