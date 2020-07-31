Лондонское Дерби.
Челси не плохо провел второй отрезок сезона и выбил путевку в Лигу чемпионов.
скорее всего им не удаться Отыграться у Баварии, а значит можно бросить все силы на трофей.
возвращается Н’Голо Канте это усиление.
Арсенал обыграл Ман-сити, Ливерпуль и Челси здесь точно не фавориты.
но пробоины в обороне есть.
Канониры тоже не плохо провели Завершающий отрезок сезона, но так и не смогли попасть в топ 6,
и единственный шанс это пробиться через кубок.
Далеко не пойдем, Между собой команды играют более менее результативно.
последний раз команды сыграли между собой чемпионате Англии 2:1 и ничья 2:2.
Челси не плохо провел второй отрезок сезона и выбил путевку в Лигу чемпионов.
скорее всего им не удаться Отыграться у Баварии, а значит можно бросить все силы на трофей.
возвращается Н’Голо Канте это усиление.
Арсенал обыграл Ман-сити, Ливерпуль и Челси здесь точно не фавориты.
но пробоины в обороне есть.
Канониры тоже не плохо провели Завершающий отрезок сезона, но так и не смогли попасть в топ 6,
и единственный шанс это пробиться через кубок.
Далеко не пойдем, Между собой команды играют более менее результативно.
последний раз команды сыграли между собой чемпионате Англии 2:1 и ничья 2:2.