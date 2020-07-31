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Прогноз Майкл Оyэн: Матч Арсенал — Челси

Майкл Оyэн45.7% WR-14.82% ROI
2Тотал больше 2.5
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Челси и Арсенал играли друг против друга в финале кубка Англии три года тому назад и тогда, «канониры» победили благодаря голам Алексиса Санчеса и Аарона Рэмзи со счетом 2:1.

Рассматривая предстоящий поединок, я склоняюсь в сторону «Челси», который сильнее по составу. Свидетельством тому является более высокое положение команды в турнирной таблице АПЛ и благоприятная статистика очных встреч в последнее время. Думаю что «синие» выиграют с минимальным преимуществом (возможно 2:1) и Фрэнк Лэмпард получит серебряный трофей уже в качестве тренера.

Источник: Betonmobile
0
Повторить за 1.95
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Nadezhda Aleksandrovna80% WR3.89% ROI
1.71Обе команды забьют - Да
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Лондонское Дерби.
Челси не плохо провел второй отрезок сезона и выбил путевку в Лигу чемпионов.
скорее всего им не удаться Отыграться у Баварии, а значит можно бросить все силы на трофей.
возвращается Н’Голо Канте это усиление.
Арсенал обыграл Ман-сити, Ливерпуль и Челси здесь точно не фавориты.
но пробоины в обороне есть.
Канониры тоже не плохо провели Завершающий отрезок сезона, но так и не смогли попасть в топ 6,
и единственный шанс это пробиться через кубок.
Далеко не пойдем, Между собой команды играют более менее результативно.
последний раз команды сыграли между собой чемпионате Англии 2:1 и ничья 2:2.
1
Повторить за 1.71
Виктор Гусев51.9% WR-1.13% ROI
2.65Арсенал фора (0)
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. 1 августа нас ждет финал Кубка Англии. Лондонское дерби. "Арсенал" против "Челси". Чемпионат закончился. У "Арсенала" восьмое место, а у "Челси" четвертое.

Я думаю, в этой ситуации, конечно же, "Арсенал" будет делать ставку именно на победу в этом матче, ставку на Кубок. "Челси" обеспечил все-таки Лигу чемпионов на следующий сезон. Биться там, конечно, сложно. А вот у "Арсенала" только Кубок остается. В конце относительно неудачного по меркам "Арсенала" сезона хорошо бы выиграть. Если "Арсенал" не побеждает, то это будет первый случай с 1996 года, когда "Арсенал" не попадет в еврокубки.

Это, конечно, будет удар по престижу клуба. Кстати, "Арсенал" может выиграть. Сезон был в целом неудачным, но отдельные-то классные матчи были. Достаточно вспомнить, что "Арсенал" выбил "Ман Сити" из Кубка Англии. Вообще, одержаны пять побед на пути к финалу. В отдельных играх хорошо выглядит атака, особенно Обамеянг. В последнем матче чемпионата он снова забил два мяча.

Я думаю, что у "Арсенала" есть все шансы. "Челси", кстати, тоже победил в пяти матчах на пути к Кубку. Тут выигрыши у "Ливерпуля", у "Лестера", у "Манчестера Юнайтед". "Челси" вынес из Кубка целую группу топовых команд. Помимо того, посмотрим на результативность в личных встречах. Тут все интересно. Если брать последние 11 матчей между командами, то в восьми из них обязательно забивали обе. Вспомним финал Лиги Европы 2018/2019 в Баку: разгромная победа "Челси", но все равно забили обе. Матч завершился 4:1. Обе забили и в Премьер-Лиге. В нынешнем сезоне ничья 2:2 и победа "Челси" в гостях со счетом 2:1.

Мне кажется, я достаточно убедительно повожу вас к прогнозу. Кубок возьмет "Арсенал". Коэффициент на такую ставку 2,26.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.65
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