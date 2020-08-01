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Арсенал — Челси прогнозы на матч 01.08.2020

Арсенал — Челси
  •  Кубок Англии
Арсенал
01:02:43
до начала матча
Челси
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Арсенал — Челси прогноз на матч от пользователя
Лондонское Дерби. Челси не плохо провел второй отрезок сезона и выбил путевку в Лигу чемпионов. скорее всего им не удаться Отыграться у Баварии, а значит можно бросить все силы на трофей. возвращается Н’Голо Канте это усиление. Арсенал обыграл Ман-сити, Ливерпуль и Челси здесь точно не фавориты. но пробоины в обороне есть. Канониры тоже не плохо провели Завершающий отрезок сезона, но так и не смогли попасть в топ 6, и единственный шанс это пробиться через кубок. Далеко не пойдем, Между собой команды играют более менее результативно. последний раз команды сыграли между собой чемпионате Англии 2:1 и ничья 2:2.
Арсенал — Челси прогноз на матч от пользователя
🏆⚽Всем привет дорогие подписчики. Это мой прогноз на матч Арсенал Челси. Начнём с Арсенала. Что не так в Арсенале? А то что у Арсенала очень сильно страдает защитная линия привозя много Мячей. Главный "привозчик" Давид Луиз. Но при том у Арсенала есть и Абумеянг который "тащит" всю команду доказывая что может забивать всем командам без исключения забивая чуть ли не во всех матчах. У команды Лэмпарда происходит перестройка которая не известно к чему приведёт. Всё ожидали провала Челси ещё в самом начале сезона, но молодой тренер превзошёл себя выведя Челси в Лигу Чемпионов. Не советую ставить на исход матча, это рискованно. Поэтому остановлюсь на том что обе команды забьют. Спасибо что дочитал мой прогноз до конца. Не забывайте подписываться на меня всем удачи⚽🏆
Арсенал — Челси прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Арсенал» — «Челси» . Вот его доводы: В Англии знаковый матч – Кубок Англии, финал, «Арсенал» — «Челси». У матча достаточно большое значение. Для «Челси» это титул, которых, прямо скажем, в последнее время не так много. Для «Арсенала» на кону стоит выход в еврокубки. Команда последний раз оставалась без низ больше 20 лет назад. Эксперт считает, что настрой будет предельно серьезный у обеих команд. Этот не тот случай, когда в финале Кубка играет уже немного обленившаяся и добившаяся в чемпионате результатов команда – это совершенно другая история, тем более, что это лондонское дерби. Предполагаю, что у «Арсенала» единственный шанс на победу – играть в атаку. Андронов думает, что забитых мячей в этом матче стоит ждать достаточно большое количество, несмотря на, что это финальная игра. Обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,11.
Прогнозы 3058
Все
Платные
Nadezhda Aleksandrovna73.3% WR4.2% ROI
1.71Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Лондонское Дерби.
Челси не плохо провел второй отрезок сезона и выбил путевку в Лигу чемпионов.
скорее всего им не удаться Отыграться у Баварии, а значит можно бросить все силы на трофей.
возвращается Н’Голо Канте это усиление.
Арсенал обыграл Ман-сити, Ливерпуль и Челси здесь точно не фавориты.
но пробоины в обороне есть.
Канониры тоже не плохо провели Завершающий отрезок сезона, но так и не смогли попасть в топ 6,
и единственный шанс это пробиться через кубок.
Далеко не пойдем, Между собой команды играют более менее результативно.
последний раз команды сыграли между собой чемпионате Англии 2:1 и ничья 2:2.
9
Повторить за 1.69
Adamantine78.6% WR2.61% ROI
1.72Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
🏆⚽Всем привет дорогие подписчики. Это мой прогноз на матч Арсенал Челси. Начнём с Арсенала. Что не так в Арсенале? А то что у Арсенала очень сильно страдает защитная линия привозя много Мячей. Главный "привозчик" Давид Луиз. Но при том у Арсенала есть и Абумеянг который "тащит" всю команду доказывая что может забивать всем командам без исключения забивая чуть ли не во всех матчах. У команды Лэмпарда происходит перестройка которая не известно к чему приведёт. Всё ожидали провала Челси ещё в самом начале сезона, но молодой тренер превзошёл себя выведя Челси в Лигу Чемпионов. Не советую ставить на исход матча, это рискованно. Поэтому остановлюсь на том что обе команды забьют. Спасибо что дочитал мой прогноз до конца. Не забывайте подписываться на меня всем удачи⚽🏆
0
Повторить за 1.69
Алексей Андронов44.6% WR-6.65% ROI
2.2Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на ТБ (2,5) и обе забьют в матче «Арсенал» — «Челси» . Вот его доводы:

В Англии знаковый матч – Кубок Англии, финал, «Арсенал» — «Челси». У матча достаточно большое значение. Для «Челси» это титул, которых, прямо скажем, в последнее время не так много. Для «Арсенала» на кону стоит выход в еврокубки. Команда последний раз оставалась без низ больше 20 лет назад.

Эксперт считает, что настрой будет предельно серьезный у обеих команд. Этот не тот случай, когда в финале Кубка играет уже немного обленившаяся и добившаяся в чемпионате результатов команда – это совершенно другая история, тем более, что это лондонское дерби. Предполагаю, что у «Арсенала» единственный шанс на победу – играть в атаку. Андронов думает, что забитых мячей в этом матче стоит ждать достаточно большое количество, несмотря на, что это финальная игра. Обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 2,11.
1
Повторить за 2.15
Кирилл Аксёнов10% WR-0.67% ROI
3.66Победит Арсенал
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Думаю,что Арсенал победит.Челси сильно выдохся на концовке чемпионата.Арсенал нашупывают свою игру и очень голоден до трофеев.думаю канониры отомстят за финал лиги Европы .думаю обе забьют и арсенал в конце матча заколотит парочку голов.счет 3:1 .очень интересный матч,будет жарко и весело.ляказет положит дубль,Жиру отметится у Челси .ждём субботу и долгожданный трофей пушкарей.Челси может тоже удивить ,но все таки верю в Челси
1
Повторить за 3.75
Владислав Батурин52.2% WR-5.92% ROI
1.75Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
АПЛ ушла на каникулы, но клубный сезон ещё не завершён. Двум столичным командам необходимо провести кубковый финал на «Уэмбли» и выяснить, кто станет обладателем почётного трофея.

«Арсенал» в национальном первенстве финишировал только восьмым (14-14-10 56:48 56) и рискует впервые с 1996 года пролететь мимо еврокубков. В последнем матче чемпионата «Арсенал» отправил вон из АПЛ «Уотфорд» (3:2). На пути к финалу команда Микеля Артеты убрала со своего пути «Лидс» (1:0), «Борнмут» (2:1), «Портсмут» (2:0), «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и «Манчестер Сити» (2:1).

«Челси» завершил сезон четвёртым (20-6-12 69:54 66) и завоевал путёвку в Лигу чемпионов. В заключительной игре АПЛ этого сезона «Челси» на своём поле одолел «Вулверхэмптон» (2:0). В Кубке команда Фрэнка Лэмпарда прошла «Ноттингем Форест» (2:0), «Халл Сити» (2:1), «Ливерпуль» (2:0), «Лестер» (1:0) и «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Если «Арсенал» уже вылетел из плей-офф Лиги Европы (по вине «Олимпиакоса»), то «Челси» ещё остаётся участником плей-офф Лиги чемпионов. Правда, его шансы пройти «Баварию», учитывая результат первого матча (0:3), практически равны нулю.

В прошедшем чемпионате «Арсенал» не смог победить «Челси» (1:2, 2:2). В последних трёх личных встречах во всех турнирах проходили верхи. В последних десяти личных противостояниях в семи забивали оба коллектива.

Обе команды имеют богатый и успешный опыт выступлений в кубковых финалах. «Арсенал» брал трофей 13 раз, а «Челси» – 8.

Победа в Кубке престижна и желаема, а для «Арсенала» ещё и очень важна в плане еврокубковых перспектив. Легко догадаться, что оба столичных клуба приложат максимум усилий для достижения цели.

В кубковых финалах очень часто непредсказуемый результат, и спрогнозировать всегда сложно, поэтому буду ставить не на успех той или иной команды, а на результативность. Если вспомнить чемпионат, посмотреть на таблицу, внимательно изучить графу забитых и пропущенных, добавить высочайшую мотивацию соперников и не забывать, что у них нет достаточного баланса между атакой и обороной, то можно прийти к решению сделать прогноз в пользу голов с обеих сторон.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.69
Серега Алексеев256% WR1.05% ROI
3.46Победит Арсенал
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал в отличии от своего визави, Артета стал тренером Арсенала посреди сезона. Естественно, у него было недостаточно времени, чтобы из столь сырого и не качественного материала построить надежную оборону. Да, периодически "канониры" отыгрывали хорошо в защите, чего стоят только их действия в полуфинале КА против МС, однако такие матчи "пушкари" проводили не часто в нынешнем сезоне. Вот и на днях Арсенал умудрился пропустить 2 мяча от скромного Уотфорда, причем на своем поле. Да и вообще в активе "канониров" всего 1 сухарь в 6 последних поединках.

Последние результаты
Арсенал-Уотфорд 3:2
Астон Вилла - Арсенал1:0
Арсенал - Манчестер Сити2:0
Арсенал - Ливерпуль2:1
Тоттенхэм Хотспур - Арсенал2:1
Мало кто ожидал, что Челси в нынешнем сезоне не только попадет в топ-4, но и будет бороться за трофей. Лэмпард провел очень хорошую работу, сумев сплавить молодых и опытных игроков в единый механизм. Правда одну проблему Френк так и не решил. Его подопечные как в начале сезона, так и на финише много ошибались в обороне. Особенно часто Челси проваливался за пределами Стэмфорд Бридж. Только в рамках АПЛ синие пропустили в гостях 38 мячей за 19 матчей (2 гола за игру, в среднем). И что самое удивительное, такие же показатели у вылетевшего из АПЛ Норвича. Удручающая статистика для топ клуба.
Прогноз
Последние очные встречи между Арсеналом и Челси получались весьма зрелищными, даже в финале КА эти коллективы настреляли 5 голов на двоих. Полагаю, что и сейчас лондонское дерби получится жарким и результативным. Оборону обеих команд сложно назвать надежной, вдобавок, есть еще и привозчики. У Арсенала в первую очередь это Луиз. После локдауна Давид грубо ошибался и на Этихаде, и недавно на Эмирейтс. У Челси косячили по ходу сезона вообще все игроки обороны, а также и Кепа, у которого очень низкий процент отраженных ударов. Даже выход Кабальеро не гарантирует надежности, ведь и этот голкипер крайне нестабилен. Поэтому считаю, что такие мастера, как Обамьянг и Лаказетт у Арсенала и Пулишич и Маунт у Челси наверняка сумеют соорудить по голу. Собственно, к атаке лондонских команд нет претензий. "Синие" весьма эффектно выступают после локдауна, забивая практически в каждом матче. Пулишич способен в одиночку оставить в дураках всю защиту соперника, как это сделал американец на Энфилде. Жиру не покидает поле без голов на протяжении 4-ех игр кряду. Вдобавок, очень хорош Маунт, а Виллиан вполне заслужил своей игрой новый контракт. Что касается Арсенала, то "канониры" весьма достойно прошли тяжелейший график. Им приходилось дважды тягаться с МС, бороться с Шеффилдом, Тоттенхэмом, Ливерпулем и Вулверхэмптоном. При этом команда Артеты не только исправно забивала таким соперникам, но и побеждала. Очевидно, что Обамьянг и компания способны продавить оборону Челси, которая так бездарно играет за пределами Стэмфорд Бридж. Не стоит забывать также, что Арсенал побеждал своих соседей в предыдущих финалах КА. Но учитывая, что в обороне у "пушкарей" есть привозчик Луиз, а Лено по-прежнему в лазарете, то в сухарь Арсенала верится с трудом. Челси совсем недавно отгружал по трешке МЮ и Ливерпулю, хотя бы на 1 гол сподобится и в ворота "канониров".
0
Повторить за 3.75
Майкл Оyэн45.7% WR-14.82% ROI
2Тотал больше 2.5
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Челси и Арсенал играли друг против друга в финале кубка Англии три года тому назад и тогда, «канониры» победили благодаря голам Алексиса Санчеса и Аарона Рэмзи со счетом 2:1.

Рассматривая предстоящий поединок, я склоняюсь в сторону «Челси», который сильнее по составу. Свидетельством тому является более высокое положение команды в турнирной таблице АПЛ и благоприятная статистика очных встреч в последнее время. Думаю что «синие» выиграют с минимальным преимуществом (возможно 2:1) и Фрэнк Лэмпард получит серебряный трофей уже в качестве тренера.

Источник: Betonmobile
0
Повторить за 1.95
Gagik54.7% WR13.91% ROI
2.71Арсенал фора (0)
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
⚽⚽Футбол. Кубок Англии 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽⚽

Арсенал - Челси

✅✅✅ПРОГНОЗ НА МАТЧ✅✅✅





Лондонский Арсенал на пути к Финалу Кубка переиграл очень сильных оппонентов, но самым сильным был клуб Манчестер Сити, которого прошли в полуфинале. Так что Арсенал показал, что для него Кубок имеет очень большое значение.

Челси же в своем полуфинальном матче смог переиграть другой коллектив из Манчестера - Манчестер Юнайтед. Та игра была скорее равной, Челси не выделялся, причем свои два мяча забил уже ближе к концовке встречи.

В будущем поединке Арсенал более мотивирован, так как в чемпионате не достиг ничего, а значит хочет выиграть хотя бы кубок.
Тем более на сколько мне известно Кубок дает право выступить в евро Кубке на будущий сезон, так что у Арсенала есть двойная мотивация.
9
Повторить за 2.71
Максим Мамедов132.4% WR-9.58% ROI
2.18Победит Челси
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Финал, Лондон, встречаются Арсенал и Челси.После слива Шеффилду,пенсионеры вновь начали всех побеждать,кроме Ливерпуля,которому смогли забить три мяча,но этого не хватило даже для ничейного результата.Тот же Арсенал неделей ранее смог обыграть Ливер со счетом 2:1.По личным встречам особо ничего не понятно но в последние годы синие побольше отгружают канонирам и букмекер больше верит в челси.пойдем на поводу у бука в первый день последнего месяца лета.
0
Повторить за 2.17
Владислав Черняев75.3% WR2.17% ROI
1.39Челси тотал больше 1
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Арсенал — Челси|Кубок Англии
Думаю,что все знают о "великолепной" защите Арсенала, которая делает просто фетальные ошибки в каждом матче,ну и о рекорде Давида Луиса тоже не стоит забывать, который привез целых пять пенальти в текущем розыгрыше чемпионата Англии. Челси же прекрасно действует в линии атаки, команда Лемпарда прекрасно комбинирует и атакует,так что со вскрытием дырявой оборона канониров не будет никаких проблем. Не рискну ставить на результат встречи,уж больно много нюансов у каждой из команд,но каким бы хорошим тренером не был бы Артета,он не сможет залатать все дыры в обороне своей команды.
0
Повторить за 1.37
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 35%
  • 15%
  • 11%
  • 6%
  • 5%

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