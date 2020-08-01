Арсенал — Челси прогноз на матч от пользователя Nadezhda Aleksandrovna Лондонское Дерби. Челси не плохо провел второй отрезок сезона и выбил путевку в Лигу чемпионов. скорее всего им не удаться Отыграться у Баварии, а значит можно бросить все силы на трофей. возвращается Н’Голо Канте это усиление. Арсенал обыграл Ман-сити, Ливерпуль и Челси здесь точно не фавориты. но пробоины в обороне есть. Канониры тоже не плохо провели Завершающий отрезок сезона, но так и не смогли попасть в топ 6, и единственный шанс это пробиться через кубок. Далеко не пойдем, Между собой команды играют более менее результативно. последний раз команды сыграли между собой чемпионате Англии 2:1 и ничья 2:2.

Арсенал — Челси прогноз на матч от пользователя Adamantine 🏆⚽Всем привет дорогие подписчики. Это мой прогноз на матч Арсенал Челси. Начнём с Арсенала. Что не так в Арсенале? А то что у Арсенала очень сильно страдает защитная линия привозя много Мячей. Главный "привозчик" Давид Луиз. Но при том у Арсенала есть и Абумеянг который "тащит" всю команду доказывая что может забивать всем командам без исключения забивая чуть ли не во всех матчах. У команды Лэмпарда происходит перестройка которая не известно к чему приведёт. Всё ожидали провала Челси ещё в самом начале сезона, но молодой тренер превзошёл себя выведя Челси в Лигу Чемпионов. Не советую ставить на исход матча, это рискованно. Поэтому остановлюсь на том что обе команды забьют. Спасибо что дочитал мой прогноз до конца. Не забывайте подписываться на меня всем удачи⚽🏆