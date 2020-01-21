Челси — Арсенал прогноз на матч от пользователя Отар Кушанашвили

Что вам сказать по поводу одной и другой команды? Конечно, у них такая биография, которой нет даже у Валерия Леонтьева, хоть он и врет о своей гетеросексуальности. Я выражаю огромный пиетет фанатам обеих команд, но ведь ваши команды говно в этом сезоне. Согласитесь! И да, вы можете кричать, что “Челси” идет на четвертом месте. А я буду кричать в ответ, что это четвертое место может легко смениться на десятое, учитывая скачки команды Лэмпарда вверх-вниз. “Челси” играет дома, поэтому они “обречены” на победу. “Арсенал” обречен на поражение. Я долго колебался и думал. Раз “Челси” играет в родных стенах, а это все-таки обязывает к тому, чтобы отгрузить несколько мячей, то я рассчитываю на чистую победу. Эта чистая победа будет только из-за домашнего фактора. Если бы “Арсенал” играл дома, я бы сказал тоже самое, но уже только про “Арсенал”. Очень уж похожи эти клубы. Вот и “Арсенал” взял себе в наставники своего игрока, которым восхищался “Эмирейтс”, когда он бегал по полю, словно это Дима Маликов в 90-ых годах на концерте в Тольятти. Я считаю, что “Челси” выиграет всухую. Я думаю, что “Челси” победит со счетом 3:0. А почему “Арсенал” не забьет? Потому что они играют в гостях, а в этой части Лондона проигрыш равен подписанию самоаннигиляции. Так говорят люди, которые живут в этой местности. Даже один пропущенный мяч приравнивается к катастрофе, поэтому я и предрекаю, что “Арсеналу” не удастся забить. Хозяин поля будет диктовать правила игры, в которые уж точно не входит доминанта гостей. Они ее вырвут, сожрут, переварят и отправят в водопровод. Источник: Ставка ТВ