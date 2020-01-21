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Челси — Арсенал прогнозы и трансляция матча 21.01.2020

Челси — Арсенал
  •  АПЛ
Челси
06:52:04
до начала матча
Арсенал
Челси — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Что вам сказать по поводу одной и другой команды? Конечно, у них такая биография, которой нет даже у Валерия Леонтьева, хоть он и врет о своей гетеросексуальности. Я выражаю огромный пиетет фанатам обеих команд, но ведь ваши команды говно в этом сезоне. Согласитесь! И да, вы можете кричать, что “Челси” идет на четвертом месте. А я буду кричать в ответ, что это четвертое место может легко смениться на десятое, учитывая скачки команды Лэмпарда вверх-вниз. “Челси” играет дома, поэтому они “обречены” на победу. “Арсенал” обречен на поражение. Я долго колебался и думал. Раз “Челси” играет в родных стенах, а это все-таки обязывает к тому, чтобы отгрузить несколько мячей, то я рассчитываю на чистую победу. Эта чистая победа будет только из-за домашнего фактора. Если бы “Арсенал” играл дома, я бы сказал тоже самое, но уже только про “Арсенал”. Очень уж похожи эти клубы. Вот и “Арсенал” взял себе в наставники своего игрока, которым восхищался “Эмирейтс”, когда он бегал по полю, словно это Дима Маликов в 90-ых годах на концерте в Тольятти. Я считаю, что “Челси” выиграет всухую. Я думаю, что “Челси” победит со счетом 3:0. А почему “Арсенал” не забьет? Потому что они играют в гостях, а в этой части Лондона проигрыш равен подписанию самоаннигиляции. Так говорят люди, которые живут в этой местности. Даже один пропущенный мяч приравнивается к катастрофе, поэтому я и предрекаю, что “Арсеналу” не удастся забить. Хозяин поля будет диктовать правила игры, в которые уж точно не входит доминанта гостей. Они ее вырвут, сожрут, переварят и отправят в водопровод. Источник: Ставка ТВ
Челси — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Команды встречались совсем недавно, в 20 туре Премьер-Лиги. Арсенал вел в счете до 83 минуты, но затем синие перевернули игру буквально за 4 минуты до конца поединка, забив два безответных мяча. По ходу матча аристократы выглядели лучше, нанесли больше ударов, больше владели мячом, при том, что поединок игрался на Эмирейтс. Вообще Челси в последнее время куда стабильнее выглядит, победив в 3 последних поединках из 4. Ну а на своем поле синие не проигрывают красным с 2011 года. Арсенал в этом поединке не сможет рассчитывать на своего главного нападающего, который кстати и забил единственный гол Арсенала в последнем матче этих команд. Думаю, сейчас Челси просто сильнее. Артете еще рано добывать такие серьезные победы, руководя Арсеналом, многое еще в команде нужно наладить. Челси едет как-то стабильнее что ли. Думаю, хозяева не проиграют, а в поединке не будет забито более 4 мячей. Все-таки Арсенал сейчас играет больше в обороне, ну а Челси в дерби особо рисковать не станет, зная, что канониров, в их нынешней форме, можно обыграть просто на классе. 1п и тм 4.5 - 7% от банка.
Челси — Арсенал прогноз на матч от пользователя
"Челси" не проигрывает на своем поле команде "Арсенал" на протяжении 8 матчей. Команда "Челси" одержала победу в 7 из последних 8 домашних матчей против команды "Арсенал". Челси надо перед своими фанатами реабилиторваться за проигрыш в предыдущим туре в рамках явного фаворита, а Арсенал совсем не такой грозный, тем более главная забивная сила Арсенал Обамеянг пропускает игру из за дисквалификации

Трансляция матча

Прогнозы 2596
Все
Платные
Отар Кушанашвили33.3% WR-1.03% ROI
Отар КушанашвилиROI -1.03
2.77Победа Челси и тотал меньше 3.5 - Да
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
Что вам сказать по поводу одной и другой команды? Конечно, у них такая биография, которой нет даже у Валерия Леонтьева, хоть он и врет о своей гетеросексуальности. Я выражаю огромный пиетет фанатам обеих команд, но ведь ваши команды говно в этом сезоне. Согласитесь! И да, вы можете кричать, что “Челси” идет на четвертом месте. А я буду кричать в ответ, что это четвертое место может легко смениться на десятое, учитывая скачки команды Лэмпарда вверх-вниз.

“Челси” играет дома, поэтому они “обречены” на победу. “Арсенал” обречен на поражение. Я долго колебался и думал. Раз “Челси” играет в родных стенах, а это все-таки обязывает к тому, чтобы отгрузить несколько мячей, то я рассчитываю на чистую победу. Эта чистая победа будет только из-за домашнего фактора.

Если бы “Арсенал” играл дома, я бы сказал тоже самое, но уже только про “Арсенал”. Очень уж похожи эти клубы. Вот и “Арсенал” взял себе в наставники своего игрока, которым восхищался “Эмирейтс”, когда он бегал по полю, словно это Дима Маликов в 90-ых годах на концерте в Тольятти.

Я считаю, что “Челси” выиграет всухую. Я думаю, что “Челси” победит со счетом 3:0. А почему “Арсенал” не забьет? Потому что они играют в гостях, а в этой части Лондона проигрыш равен подписанию самоаннигиляции. Так говорят люди, которые живут в этой местности. Даже один пропущенный мяч приравнивается к катастрофе, поэтому я и предрекаю, что “Арсеналу” не удастся забить. Хозяин поля будет диктовать правила игры, в которые уж точно не входит доминанта гостей. Они ее вырвут, сожрут, переварят и отправят в водопровод.

Источник: Ставка ТВ
3
Повторить за 2.79
Сергей Генералов0% WR0% ROI
Сергей ГенераловROI 0
2.28Победа Челси и тотал меньше 4.5 - Да
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
Команды встречались совсем недавно, в 20 туре Премьер-Лиги. Арсенал вел в счете до 83 минуты, но затем синие перевернули игру буквально за 4 минуты до конца поединка, забив два безответных мяча. По ходу матча аристократы выглядели лучше, нанесли больше ударов, больше владели мячом, при том, что поединок игрался на Эмирейтс. Вообще Челси в последнее время куда стабильнее выглядит, победив в 3 последних поединках из 4. Ну а на своем поле синие не проигрывают красным с 2011 года. Арсенал в этом поединке не сможет рассчитывать на своего главного нападающего, который кстати и забил единственный гол Арсенала в последнем матче этих команд. Думаю, сейчас Челси просто сильнее. Артете еще рано добывать такие серьезные победы, руководя Арсеналом, многое еще в команде нужно наладить. Челси едет как-то стабильнее что ли. Думаю, хозяева не проиграют, а в поединке не будет забито более 4 мячей. Все-таки Арсенал сейчас играет больше в обороне, ну а Челси в дерби особо рисковать не станет, зная, что канониров, в их нынешней форме, можно обыграть просто на классе. 1п и тм 4.5 - 7% от банка.
1
Повторить за 2.24
Дядя Лёша100% WR0.78% ROI
Дядя ЛёшаROI 0.78
1.81Победит Челси
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
"Челси" не проигрывает на своем поле команде "Арсенал" на протяжении 8 матчей.

Команда "Челси" одержала победу в 7 из последних 8 домашних матчей против команды "Арсенал".

Челси надо перед своими фанатами реабилиторваться за проигрыш в предыдущим туре в рамках явного фаворита, а Арсенал совсем не такой грозный, тем более главная забивная сила Арсенал Обамеянг пропускает игру из за дисквалификации
5
Повторить за 1.81
Муслим Муслимов18100% WR0.79% ROI
Муслим Муслимов18ROI 0.79
1.98Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси
Сейчас подопечные Лэмпарда с 39 очками идут на 4-й строчке АПЛ по голам у них 39-29. В последних 5-ти матчах АПЛ у них всего одно поражение.
Ситуация c результатами временно перестала быть критической после победы в дерби над Вест Хэмом, но после этого было поражение от МС (0:3), нулевая ничья с Эвертоном в выездном матче, ничья (1:1) с Борнмутом и поражение от того же Челси. До победы над Вест Хэмом Арсенал не знал вкуса побед на протяжении 9 игр. Эта безвыигрышная серия являлась для команды самой длинной, начиная с 1977 года. К 20-му туру Арсенал подходит на 10-й строчке в турнирной таблице АПЛ. По голам у команды 29-31 (12-14 на выезде). Ударной силой Арсенала остается Обамеянг, который забил 14 мячей. За ним идет Лакасетт с 5-ю голами. У Арсенала 12 матчей сыграны на больше 2,5 гола, и 10 игр на меньше 2,5 гола.
Мой прогоз на этот матч оз+тб 2.5 здесь можно еще и взять победу челси но я предпочитаю немного рисковать удачи всем и фарту братва
0
Повторить за 2.06
Виктор Гусев49.7% WR-3.95% ROI
Виктор ГусевROI -3.95
1.7Тотал больше 2.5
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
Здравствуйте, друзья. Сегодня я предлагаю вам прогноз на матч “Челси” - “Арсенал”, который пройдет в рамках 24-ого тура чемпионата Англии. Игра пройдет 21-ого января. Четвертая команда в турнирной таблице примет десятую. 18-ого января команды провели матчи предыдущего тура, поэтому я хочу остановиться именно на них, ведь времени прошло совсем ничего.

“Челси” играл с “Ньюкаслом”. Понятно, что у себя дома “Ньюкасл” не дал победить и “Манчестер Сити”, но к матчу с “Челси” они подошли не в лучшей для себя форме - ничья с “Вулверхэмптоном” скрасила безвыигрышную серию. Ничья была бы и в матче с “синими”, если бы на последних минутах “сороки” не забили. Конечно же, теперь коллектив Фрэнка Лэмпарда будет рвать и метать, ведь им обидно за такое досадное поражение. Можно было бы поставить на “Челси”, учитывая их мотивацию, но делать этого я не буду.

Как сыграл “Арсенал”? Для “канониров” сезон проходит неудачно и болельщики хотели бы поскорее забыть этот год. Тем не менее, они сыграли вничью с командой из первой шестерки. Речь идет о “Шеффилд Юнайтед”. Лондонцы не сумели одержать победу. Можно сказать про “Арсенал”, как и про “Челси”, что им недостаточно забить один мяч для победы, так как защита точно что-то пропустит.

Если для “Арсенала” сезон провальный, то “Челси” хоть и скачет по волнам, но занимает лигочемпионское место. В первом круге они сыграли 29 декабря. “Арсенал” долго вел, “Челси” долго отыгрывался, но в итоге победил со счетом 2:1. Виллиан продемонстрировал великолепную игру, а Лэмпард сделал четкие замены. Чем закончится матч второго круга?

Я обращу ваше внимание на то, что оборона у обоих клубов играет очень неудачно. С другой стороны, атакующий потенциал, также у обоих клубов, очень серьезный. Из этого и буду исходить - тотал больше 2,5 за 1,70.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.73
Майкл Оyэн46.8% WR-12.26% ROI
Майкл ОyэнROI -12.26
1.78Победит Челси
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
«Челси» – «Арсенал»

Я думаю, что синие оправятся от своего поражения в Ньюкасле. У них был большой процент владения мячом и достаточно возможностей, чтобы увезти три очка, но не получилось.

Арсенал находится на расстоянии 10 очков от зоны попадания в Лигу чемпионов. Они сыграли вничью 11 раз в этом сезоне. Я чувствую, что Микел Артета сможет уколоть соперника на Стэмфорд Бридж, но синие все-таки возьмут три очка в тяжелом дерби.

Прогноз: П1
0
Повторить за 1.81
𝙎𝙖𝙞𝙣𝙩50.8% WR5.42% ROI
𝙎𝙖𝙞𝙣𝙩ROI 5.42
2.06Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
𝗩𝘀𝗲𝗺 𝗱𝗼𝗯𝗿𝗼𝗴𝗼 𝘃𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝗶 𝘀𝘂𝘁𝗼𝗸.

𝑴𝒂𝒕𝒄𝒉: 𝑪𝒉𝒆𝒍𝒔𝒊 - 𝑨𝒓𝒔𝒆𝒏𝒂𝒍

𝑰𝒈𝒓𝒂𝒚𝒖𝒕 𝒌𝒍𝒖𝒃𝒊, 𝒌𝒐𝒕𝒐𝒓𝒊𝒆 𝒗 𝒑𝒐𝒔𝒍𝒆𝒅𝒏𝒆𝒆 𝒗𝒓𝒆𝒎𝒚𝒂 𝒗𝒊𝒈𝒍𝒚𝒂𝒅𝒚𝒂𝒕 𝒏𝒆𝒖𝒗𝒆𝒓𝒆𝒏𝒏𝒐. 𝑲𝒐𝒎𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑳𝒆𝒎𝒑𝒂𝒓𝒅𝒂 𝒕𝒐𝒍'𝒌𝒐 𝒐𝒅𝒏𝒖 𝒑𝒐𝒃𝒆𝒅𝒖 𝒗 𝒕𝒓𝒆𝒉 𝒑𝒐𝒔𝒍𝒆𝒅𝒏𝒊𝒉 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉𝒂𝒉 𝒂𝒏𝒈𝒍𝒊𝒚𝒔𝒌𝒐𝒈𝒐 𝒄𝒉𝒆𝒎𝒑𝒊𝒐𝒏𝒂𝒕𝒂 𝒊𝒎𝒆𝒆𝒕. 𝑶𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒛𝒗𝒐𝒍𝒊𝒍𝒂 𝒔𝒐𝒑𝒆𝒓𝒏𝒊𝒌𝒂𝒎 𝒑𝒐𝒅𝒐𝒃𝒓𝒂𝒕'𝒔𝒚𝒂 𝒌 𝒔𝒆𝒃𝒆.

«𝑨𝒓𝒔𝒆𝒏𝒂𝒍» 𝒐𝒄𝒉𝒆𝒏' 𝒏𝒆𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆𝒏 𝒊 𝒏𝒆𝒑𝒓𝒆𝒅𝒔𝒌𝒂𝒛𝒖𝒆𝒎, 𝒌𝒂𝒌 𝒏𝒂𝒗𝒆𝒓𝒏𝒐𝒆 𝒗 𝒉𝒖𝒅𝒔𝒉𝒊𝒉 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉𝒂𝒉 𝒌𝒍𝒖𝒃𝒂 𝒑𝒓𝒊 𝒗𝒔𝒆𝒉 𝒑𝒓𝒊𝒆𝒎𝒏𝒊𝒌𝒂𝒉 𝑨𝒓𝒔𝒆𝒏𝒂 𝑽𝒆𝒏𝒈𝒆𝒓𝒂 — 𝒏𝒊𝒄𝒉𝒆𝒈𝒐 𝒏𝒐𝒗𝒐𝒈𝒐. 𝑽 𝒑𝒐𝒔𝒍𝒆𝒅𝒏𝒊𝒉 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉𝒂𝒉 𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒍𝒆 «𝑪𝒉𝒆𝒍𝒔𝒊» 𝒉𝒐𝒛𝒚𝒂𝒆𝒗𝒂 𝒗𝒊𝒊𝒈𝒓𝒊𝒗𝒂𝒚𝒖𝒕. 𝑹𝒆𝒛𝒖𝒍'𝒕𝒂𝒕𝒊𝒗𝒏𝒐𝒔𝒕' 𝒗 𝒔𝒓𝒆𝒅𝒏𝒆𝒎 𝒐𝒄𝒉𝒆𝒏' 𝒗𝒊𝒔𝒐𝒌𝒂𝒚𝒂.

𝑺𝒕𝒂𝒗𝒌𝒂 «𝒐𝒃𝒆 𝒛𝒂𝒃'𝒚𝒖𝒕» 𝒎𝒏𝒆 𝒌𝒂𝒋𝒆𝒕𝒔𝒚𝒂 𝒔𝒂𝒎𝒐𝒚 𝒑𝒆𝒓𝒗𝒐𝒚 𝒊 𝒑𝒓𝒂𝒗𝒊𝒍'𝒏𝒐𝒚 𝒗 𝒆𝒕𝒐𝒚 𝒊𝒈𝒓𝒆. 𝒀𝒂 𝒑𝒐𝒑𝒓𝒐𝒃𝒖𝒚𝒖 𝒑𝒐𝒔𝒕𝒂𝒗𝒊𝒕' 𝒏𝒂 𝒑𝒐𝒃𝒆𝒅𝒖 «𝑪𝒉𝒆𝒍𝒔𝒊» 𝒔 𝒑𝒆𝒓𝒆𝒗𝒆𝒔𝒐𝒎 𝒗 𝒐𝒅𝒊𝒏 𝒎𝒚𝒂𝒄𝒉. 𝑫𝒖𝒎𝒂𝒚𝒖, 𝒄𝒉𝒕𝒐 𝒃𝒖𝒅𝒆𝒕 𝒗𝒆𝒓𝒉 𝒊 𝒉𝒐𝒛𝒚𝒂𝒆𝒗𝒂 𝒛𝒂𝒃'𝒚𝒖𝒕 𝒏𝒂 𝒐𝒅𝒊𝒏 𝒈𝒐𝒍 𝒃𝒐𝒍'𝒔𝒉𝒆 — 𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒄𝒉𝒆𝒏' 𝒗𝒆𝒓𝒐𝒚𝒂𝒕𝒏𝒐. 𝑽 𝒐𝒔𝒐𝒃𝒆𝒏𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊 𝒔 𝒖𝒄𝒉𝒆𝒕𝒐𝒎 𝒕𝒐𝒈𝒐, 𝒄𝒉𝒕𝒐 𝒑𝒐𝒓𝒂𝒋𝒆𝒏𝒊𝒆 𝒐𝒕 «𝑵'𝒚𝒖𝒌𝒂𝒔𝒍𝒂» 𝒑𝒐𝒍𝒖𝒄𝒉𝒊𝒍𝒐𝒔' 𝒅𝒍𝒚𝒂 «𝒑𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒓𝒐𝒗» 𝒓𝒆𝒛𝒐𝒏𝒂𝒏𝒔𝒏𝒊𝒎.
0
Повторить за 2.06
Дмитрий Самойленко53.8% WR-1.9% ROI
Дмитрий СамойленкоROI -1.9
3Арсенал тотал больше 1.5
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
Всем шалом! Арсенал с приходом Артеты пусть сначала и дал надежды на лучшее, но удивительное дело - по-прежнему не может превзойти соперников по ударам в створ. Челси как один из наиболее нестабильных коллективов АПЛ даст поиграть красным представителям Лондона в хороший атакующий футбол, отсюда и ставка - Арсенал забьет два или больше. От топ-форвардов за огромные деньги когда-нибудь должна пойти отдача.
0
Повторить за 3.04
БАНДЮГАН!!!53.7% WR0.34% ROI
БАНДЮГАН!!!ROI 0.34
1.64Обе команды забьют - Да
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
Начнем с гостей. При Артете Арсенал не отличается стабильностью даже по ходу матчей. Команда может классно провести первый тайм, но сникает во втором. И как правило, именно в первые 45 минут "канониры" выглядят действительно мощно: забивают, отлично комбинируют и неплохо обороняются. Во вторых таймах соперники перехватывают инициативу.
Челси сильнее именно вторые таймы проводит. Скорее всего, и сейчас основная угроза от "аристократов" воротам Бернда Лено будет исходить во второй половине игры.Без голов мы не останемся. Ставлю на "обе забьют - да"
0
Повторить за 1.666
ISКA STAVIТ52.1% WR-7.79% ROI
ISКA STAVIТROI -7.79
1.5Тотал меньше 3.5
Челси — Арсенал|АПЛ
Челси — Арсенал|АПЛ
«Аристократы» вновь угодили впросак – в противостоянии с «Ньюкаслом» не получилось разжиться и одним баллом.  Благо «Манчестер Юнайтед» также пролетел мимо успешного результата на «Энфилде» и расстановка сил осталась прежней.

В преддверии этого тура команда Лэмпарда располагается на четвертой строчке турнирной таблицы с 39 баллами в активе: 12 побед, три ничьих и восемь поражений при общей разнице забитых и пропущенных мячей 39-30.

Стоит обратить внимание, что в родных пенатах «аристократы» готовят своим поклонникам весьма сомнительного качества футбольное блюдо: пять побед, две ничьих и четыре поражения, разница голов 14-10.

«Арсенал» проваливает сезон. Команда никак не может вырваться из морока слабых результатов и продолжает свои скитания по середине турнирной таблицы.

На сегодняшний день «канониры» занимают 10-ю строчку с  29 очками в активе: шесть побед, 11 ничьих и шесть поражений, разница голов 30-32. Стоит отметить, что «Арсенал» на данный момент является рекордсменом АПЛ по количеству ничейных результатов.

Палитру гостевых матчей «Арсенал» раскрашивает следующим образом: две победы, шесть ничьих и три поражения, забито 12, пропущено 14. Стоит отметить, что беспроигрышная гостевая серия «Арсенала» достигла отметки шести встреч

Также нельзя пройти мимом следующего факта: у «Арсенала» встречу пропускает лучший бомбардир команды Пьер-Эмерик Обамеянг, который наколотил 14 голов в 22 матчах, что составляет практически половину всех забитых мячей.

Мой прогноз ТМ 3.5
0
Повторить за 1.46
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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Матч
  • 28%
  • 14%
  • 7%
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