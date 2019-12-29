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Арсенал — Челси прогнозы на матч 29.12.2019

Арсенал — Челси
  •  АПЛ
Арсенал
01:01:22
до начала матча
Челси
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Бесплатный прогноз на Арсенал - Челси сегодня

В рамках 20 тура Чемпионата Англии Арсенал примет на своем поле Челси. Чтобы сделать прогноз на Арсенал - Челси, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу. 

Арсенал все дальше от зоны Лиги Европы. Команду лихорадит и кидает по турнирной таблице. Периодически “канониры” поднимаются до 7-8 места, однако чаще всего плавают на 11-12. К середине сезона “канониры” и вовсе подошли с отрицательной разницей мячей. В последнее время у Арсенала наблюдаются проблемы с реализацией моментов, а также действиями в обороне. Отставка Унаи Эмери пока не сказалась положительно на игре хозяев.

Челси в последнее время играет нестабильно. После серии успешных матчей было допущено немало осечек. В итоге коллектив Фрэнка Лэмпарда расположился на четвертой строчке, где чувствует себя уверенно, так как отрыв от преследователей пока имеет запас, а конкуренты сверху уже успели оторваться. Однако матч против Арсенала - традиционное для Англии дерби Лондона, где турнирное положение команд должно отойти на второй план. Буквально за месяц в рамках чемпионата “канониры” и “аристократы” встретятся дважды. Так что стоит полагать, что нас ждет интересный матч.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на Арсенал - Челси на 29 декабря:

  • победа Арсенала - 3,1
  • ничья - 3,88
  • победа Манчестер Сити - 2,26

Сказать кто победит в данной встречи однозначно нельзя. Эксперты и букмекеры видят фаворитом Челси. Действительно, из двух нестабильных команд “аристократы” смотрятся куда более убедительнее соперника. Можно предположить, что коллектив Фрэнка Лэмпарда добьется победы или как минимум не проиграет. Стоит вспомнить недавнюю встречу с Тоттенхэмом, которую “синие” провели крайне уверенно. Таким образом можно сделать следующие прогнозы:

  • победа Челси
  • Тотал матча больше (2,5)
  • Обе забьют - да
  • Исход - Х2

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Прогнозы 2709
Все
Платные
Димитрий Латышев71.9% WR11.23% ROI
Димитрий ЛатышевROI 11.23
1.78Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
АПЛ Арсенал принимает Челси. Лондонское дерби. Арсенал находится просто в ужасном состоянии ведь с 27 октября пушкари имеют лишь 1 победу а остальные матчи ничьи и поражении, хотя в домашних матчах с начала сезона не забивали лишь 2 раза это 1 тур против Манчестер Юнайтед и последний тур против Манчестер Сити. У Аристократов в последнее время тоже не шатко не валко как маятник то победа то поражение хотя с начало сезона они в гостях не забивали лишь
5
Повторить за 1.87
Алексей Андронов47.1% WR-3.15% ROI
Алексей АндроновROI -3.15
1.76Челси фора (0)
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
Микель Артета не сумел выиграть свой первый матч во главе Арсенала, разойдясь миром с Борнмутом. Чтобы идеи нового тренера заработали – необходимо время. Boxing Day для этого подходит не лучшим образом. Челси проиграл два домашних матча подряд (Саутгемптону и тому же Борнмуту), и должен быть настроен предельно серьезно. Думаю, в этой игре стоит ждать забитых мячей.

"Челси (0) – 1.7"
"Обе забьют и тотал (2,5) больше – 1.69"

Источник: БК «ОЛИМП»
5
Повторить за 1.79
Kирилл Дементьев52.8% WR1.29% ROI
Kирилл ДементьевROI 1.29
3.74Ничья
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
"Челси" в последнее время напоминает "Ман Юнайтед" - здорово готовится к большим матчам, а рядовые проводит слабо. Понятно, что обе команды молодые, и стабильности недостает. При этом "Арсенал" с его глубокими структурными проблемами "Челси" был бы весьма удобен - если бы не появление на тренерской скамейке Микеля Артеты. Очевидно, что испанец особое внимание уделит подготовке к этому матчу и хорошо изучит особенности игры "Челси". Будет очернь любопытная тренерская дуэль, и я не удивлюсь, если она закончится результативной ничьей. Так что, первая моя ставка - именно что ничья. Второй совет - ставим на гол Тамми Абрахама. Оборона у "Арсенала" - это какой-то Крикоколенный переулок, нападающему с фактурой Абрахама будет где развернуться

"Х - 3.59"
"Гол Абрахама - 2.09"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 3.82
Skeptik4761.8% WR3.23% ROI
Skeptik47ROI 3.23
1.77Челси фора (0)
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
При нынешнем игровом ритме лондонское дерби может подарить результативный и яркий футбол. “Челси" кажется измотанным и немного ослабленным. “Арсенал" далек от оптимальных кондиций. Лэмпарду с высоты результатов его команды все-таки полегче. Есть от чего отталкиваться. Но уже сейчас 4-е место стоит на кону: от “Тоттенхэма" отделяет только 3 очка. Артета в таблицу пока не заглядывает. Там и смотреть на что. “Арсеналу" просто нужны очки, чтобы оставаться в игре. Выпадание из еврокубков не позволит “канонирам" провести хоть сколько-нибудь значимые трансферы.

По “Арсеналу" массово бьют травмы. У “канониров" нет полностью здоровых фулбеков. В матче с “Борнмутом" на их позициях играли Эйнсли Мэйтленд-Найлз и Букайо Сака. Есть сомнения по поводу готовности Сократиса. Артета будто едет на разваливающейся машине по трассе с препятствиями. Позитивный момент заключается в том, что Обамеянг снова хорош и Ляказетт тоже начинает набирать. Именно эти игроки должны стать оплотом надежности.

“Челси" был хорош практически во всех матчах с топами (встречу с “МЮ" в первом туре вынесем за скобки). С “Тоттенхэмом" “синие" разобрались в прекрасном стиле. Тактически у Лэмпарда всё выстроено отлично, хотя и часто не хватает исполнительского мастерства. У “Арсенала" пока нет даже фундамента. На голом энтузиазме и свежих идея Артеты вряд ли можно выехать в матче с “Челси". “Синие" обязаны побеждать.
1
Повторить за 1.79
Sergeant Ramos83.3% WR1.92% ROI
Sergeant RamosROI 1.92
3.1Победа Челси и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
На Новый год английская Премьер-лига дарит нам праздничный торт в виде “боксинг-дэй”, а вишенка на этом творении красуется в виде матча “Арсенала” и “Челси”, который пройдет в рамках 20-го тура АПЛ. 

Первая игра на “Эмирейтс” для Микеля Артеты в роли главного тренера “канониров”. И сразу испытание “Челси”. Лондонцы под управлением Фрэнка Лэмпарда закрепились на четвертой позиции и нашли успешную концепцию игры. Да еще и трансферный бан с “Челси” сняли. Определенно, нас ждет очень жаркий матч!

Если сравнивать “Арсенал” с автомобилем, то передняя его часть - это роскошный спорткар Ламборджини, а вот всё, что сзади - это детальки машины российского автопрома. Конечно, Лэмпард найдет подход к воротам “Арсенала”, а его игроки один из моментов используют. Но и “канониры” не уйдут с поля без гола, а на эмоциях, может быть, даже замахнуться на победу.
0
Повторить за 3.3
Юрий Розанов45.6% WR-11.3% ROI
Юрий РозановROI -11.3
1.909Тотал больше 3
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
Ну дают ребята! То разбирают на винтики Моуриньо (причем в его же стиле), то дома проигрывают Саутгемптону. Это я про Челси. Арсенал же привыкает к новому тренеру (и наоборот). Оборона тех и других отнюдь не каменная. Ни те, ни другие в прошлом туре не забили в первом тайме (а Арсенал и еще туром раньше не забил). Так рискую ставкой на обоюдные голы до перерыва.

«Тотул больше 3 за 1.85»
«Обе забьют в первом тайме за 3.45»

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.01
absolutezero.00100% WR0.62% ROI
absolutezero.00ROI 0.62
1.78Челси фора (0)
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
Полагаю, что стиль Арсенала будет удобен для Челси. При Артете "канониры" будут активнее владеть мячом, больше пасовать, поэтому у "синих" будут отличные шансы убегать в контратаку, либо ловить соперника на ошибках при передачах. Возможно Лэмпард вновь сыграет по схеме 3-4-3, которая позволила полностью нейтрализовать Тоттенхэм в последней гостевой игре Челси. Тогда "синие" абсолютно заслуженно и спокойно обыграли "шпор", практически ничего не позволив им создать у своих ворот. Артета хоть и был помощником Гвардьолы, но опыта у него все же нет. Поэтому будут у его команды возникать проблемы, как. собственно, в поединке с Борнмутом. Ну и обратимся к статистике. Челси в гостях выступает гораздо результативнее (больше них забили только Ман Сити). Причем не покидают поле без голов "синие" за пределами Стэмфорд Бридж на протяжении 12 игр кряду (в 9 из этих матчей забивали по 2+). Неудивительно, что при такой эффективной игре впереди команда Френка уступила только в 3-ех из 13 гостевых играх сезона. Арсенал по-прежнему выступает блекло, имея в своем активе всего 1 победу в 14 последних матчах. Дома "канониры" не могут расправиться с соперниками в 6 поединках кряду. Более того, пушкари в 4-ех последних играх на Эмирейтс пропускали по 2+, а в недавней дуэли с Ман Сити смотрелись блекло в атаке. Поэтому считаю, что у Челси больше шансов на победу в предстоящем дерби.
0
Повторить за 1.79
Майкл Оyэн45.7% WR-15.75% ROI
Майкл ОyэнROI -15.75
3.75Ничья
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
«Челси» проиграл семь матчей в этом сезоне АПЛ, а после воскресной победы над «шпорами» их с небес на землю спустил «Саугемптон» аккурат в Boxing Day, да ещё на «Стэмфорд Бридж». Для Микеля Артеты в должности тренера это будет первый матч «Арсенала» на «Эмирейтс» после рабочих ничейных результатов против «Эвертона» и «Борнмута». Полагаю, что «канониры» постараются удержать ничью в этом Лондонском дерби.

Прогноз: ничья, обе забьют
0
Повторить за 3.82
Георгий Черданцев49.1% WR-8.92% ROI
Георгий ЧерданцевROI -8.92
1.909Тотал меньше 3
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
Первый матч Артеты дома. Но из этого ничего не следует. Матчи Челси это рулетка. Команда выигрывает через раз. Сейчас как раз пришло время выиграть. Что не исключено, так как Лэмпард явно умеет настраивать свою команду на такие принципиальные матчи. Так что на исход тут играть рискованно. А вот Артете главное не проиграть в первом домашнем матче тем более дома. Наверное, рисковать команды не будут. Ставки:

«Тотал М(3) за 1.89»
«Первая не проиграет за 1.58»

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.8
Хитрый Дед52.9% WR4.83% ROI
Хитрый ДедROI 4.83
1.85Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал — Челси|АПЛ
Арсенал — Челси|АПЛ
Сегодня в центральном матче 20 тура нас ждет Лондонское дерби, в котором Арсенал принимает Челси. Гости в прошлом туре владея территориальным преимуществом на протяжении всего матча достаточно неожиданно уступили Саутгемптону со счетом 0-2 и сегодня Лэмпард и Ко просто обязаны исправлять ситуацию на поле - но сделать это будет крайне сложно. Хозяев поля тоже колбасит от матча к матчу. У обеих команд нет стабильности, а значит от матча можно ждать как безголевую ничью, так и обилие голов. Но я надеюсь что команды подарят своим болельщикам отличный забивной матч. Мой прогноз ОЗ и ТБ 2,5


0
Повторить за 1.87
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 15%
  • 13%
  • 12%
  • 10%
  • 7%