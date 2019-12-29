Бесплатный прогноз на Арсенал - Челси сегодня

В рамках 20 тура Чемпионата Англии Арсенал примет на своем поле Челси. Чтобы сделать прогноз на Арсенал - Челси, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу.

Арсенал все дальше от зоны Лиги Европы. Команду лихорадит и кидает по турнирной таблице. Периодически “канониры” поднимаются до 7-8 места, однако чаще всего плавают на 11-12. К середине сезона “канониры” и вовсе подошли с отрицательной разницей мячей. В последнее время у Арсенала наблюдаются проблемы с реализацией моментов, а также действиями в обороне. Отставка Унаи Эмери пока не сказалась положительно на игре хозяев.

Челси в последнее время играет нестабильно. После серии успешных матчей было допущено немало осечек. В итоге коллектив Фрэнка Лэмпарда расположился на четвертой строчке, где чувствует себя уверенно, так как отрыв от преследователей пока имеет запас, а конкуренты сверху уже успели оторваться. Однако матч против Арсенала - традиционное для Англии дерби Лондона, где турнирное положение команд должно отойти на второй план. Буквально за месяц в рамках чемпионата “канониры” и “аристократы” встретятся дважды. Так что стоит полагать, что нас ждет интересный матч.

Букмекеры предлагают следующие коэффициенты на Арсенал - Челси на 29 декабря:

победа Арсенала - 3,1

ничья - 3,88

победа Манчестер Сити - 2,26

Сказать кто победит в данной встречи однозначно нельзя. Эксперты и букмекеры видят фаворитом Челси. Действительно, из двух нестабильных команд “аристократы” смотрятся куда более убедительнее соперника. Можно предположить, что коллектив Фрэнка Лэмпарда добьется победы или как минимум не проиграет. Стоит вспомнить недавнюю встречу с Тоттенхэмом, которую “синие” провели крайне уверенно. Таким образом можно сделать следующие прогнозы:

победа Челси

Тотал матча больше (2,5)

Обе забьют - да

Исход - Х2

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