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Арсенал — Ливерпуль прогнозы на матч 15.07.2020

Арсенал — Ливерпуль
  •  АПЛ
Арсенал
01:31:06
до начала матча
Ливерпуль
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Бесплатный прогноз на Арсенал – Ливерпуль сегодня

Третий тур чемпионат Англии в субботу подарит эпичную битву. На Энфилде схлестнуться команды Клоппа и Эмери, а мы предложим вам свой прогноз на матч Арсенал – Ливерпуль. Фаворит ясен. Красные играют дома, в начале сезона уже провели два матча за Суперкубок, которые стали отличной тренировкой физики и ментальности. Состав сыгранный, летом Клопп не получил усиления, но и нынешний набор исполнителей готов решать любые задачи. Однако наш прогноз на Арсенал – Ливерпуль будет не в пользу красных. Команда Клоппа подустала, играет два матча в неделю, а лидеры устали после длительного прошлого сезона, который, например, для Садио Мане вообще не заканчивался, каждый матч не могут решать. Поэтому для матча Арсенал – Ливерпуль прогноз на 2 мая будет таким – фора лондонцев +1,5. 

Привлекает и коэффициент. Эмери получил феноменальное усиление в лице Кирана Тирни и Николя Пепе, канониры снова готовы биться за Лигу чемпионов. А если ты хочешь быть в топ-4 английского футбола, проигрывать Ливерпулю в 2 мяча - нельзя. Борьба будет ожесточенной, уставшим игрокам Клоппа не до разгромов и показательной порки. Именно поэтому наш прогноз на Арсенал – Ливерпуль имеет большие шансы стать выигрышным. 

Канониры, как и красные, начали чемпионат Англии с двух побед. В полном порядке Ляказетт и Обамеянг. Габонец успел забить дважды, француз - однажды. Собственно, это все лондонские голы в новом сезоне. Матч Арсенал - Ливерпуль 02.05 будет прежде всего игрой нервов. Клопп научил своих ребят играть осторожно, поэтому не рекомендуем лезть в тотал. Вспомните финал Лиги чемпионов-2019, когда красные с Тоттенхэмом устроили скучное зрелище, но победили за счёт этого рационализма. 

Прогноз на Арсенал - Ливерпуль сегодня должен исключить риск подобного проигрыша. Фора гостей - оптимальный вариант. Подстраховка канониров, которые со свежими силами восстанавливают имидж. Унаи Эмери должен выигрывать серьезные матчи, иначе его роман с АПЛ закончится скоро. А тут даже победы не надо, главное не проиграть в 2 мяча за очень хороший коэффициент. Рекомендуем вам смотреть именно на плюсовую фору Арсенала, когда будет выбирать ставки на матч.

Прогнозы 1510
Все
Платные
Рэпер Сява33.3% WR-0.67% ROI
1.95Победит Ливерпуль
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Ну что, пацанва! Меня зовут Сява, а сегодня мы снова повангуем. Заряжаем патроны на победу своих фаворитов.

Сейчас распишу вам, как "Арсенал" и "Ливерпуль" будут пинать круглого уже в эту среду. "Ливерпуль" может расслабить свои булки и просто потягивать чемпионское шампанское вместо тренировок.

"Арсеналу" нужно попадать в еврокубки и вырывать у "Ливерпуля" хотя бы одно очко. Главное, чтобы не наше с вами!

Но в этом матче "Арсенал" сам рискует уйти с поля с порванным в хлам очком. "Ливерпуль" пришел в себя после дикого бухача и готов заткнуть дуло пушкам из Лондона.

Тогда все! Врываюсь и ставлю на победу "Ливерпуля". Да ты просто пуля!

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 2.01
Максим Анатольевич👌🏻61.4% WR10.41% ROI
1.64Тотал больше 2.5
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Приветствую всех зрителей английского футбола🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Сегодня на разборе у нас матч Арсенал - Ливерпуль
До этого прогноза я также давал ставку на более вероятный исход по этому матчу. Ставка в закрытом доступе, получить доступ к ней вы сможете, оформив платную подписку на мой профиль + Теперь ко всем платным прогнозам по линии добавляется статистика по всем возможным смолмаркетам. Вся статистика по Желтым/Красным карточкам, угловые, голы по таймам, удары в створ, фолы, офсайды, вбрасывания из аутов и средний % владения мячом - это для всех любителей смолмаркетов.

Ливерпуль хоть и продолжает добывать очки, не смотря на гарантированный проход в Лигу Чемпионов. Результаты безусловно не такие, как было это до пандемии коронавируса, к примеру за последние 5 игр - ничья с Бёрнли 1:1, поражение в гостях Ман.Сити 4:0, что самое поразительно это сухое поражение! Брать исход по этом матчу я считаю риском, потому что Ливерпуль начинает сбавлять темпы, больше нет 10+ побед кряду, есть проход в ЛЧ, но не смотря на всё это показывает неплохой футбол относительно других английских клубов.
Решил остановиться на простой ставке - ТБ 2.5, потому что как говорил выше, брать исход - риск есть, а вот ТБ проходит частенько, что у Арсенала, что у Ливерпуля. + буду обязательно брать дополнительную ставку в лайве, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить)
0
Повторить за 1.63
Ровшан Аскеров52.3% WR-6.07% ROI
1.55Обе команды забьют - Да
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
В ранге чемпиона Англии «Ливерпуль» потерял очков больше, чем за весь сезон до того, как выиграл титул. Мотивации нет, как и сил при игре через два дня на третий. Да еще после стодневного перерыва. Есть только одна планка, которую «Ливерпуль» может хотеть взять, а может и не хотеть: те самые 100 очков за сезон. Если Клопп проиграет дуэль Артете, то рубеж в 100 «Ливерпулю» в этом сезоне не покорится. Но тут дело не столько в магии цифр, сколько в игре против одного из принципиальных соперников.

Имеем не сильно мотивированный «Ливерпуль» и крайне мотивированный «Арсенал», который еще надеется вскочить на подножку поезда, уходящего в еврокубки. И тут команде Артеты нельзя терять очки. Тем более она проиграла заклятому сопернику «Тоттенхэму» в дерби северного Лондона. А это серьезная оплеуха. «Арсенал» будет зол и яростен, но сыграет он против чемпиона, который, правда, не обыграл дома «Бернли». Весьма противоречивые мотивы у каждой команды и очень разная форма.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.53
Роман Гутцайт44.6% WR-13.69% ROI
1.89Тотал больше 3
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Всем привет. Меня зовут Роман Гутцайт. Продолжаем путешествие по английскому футболу. И поговорим о главном матче, который запланирован на вечер среды.Это встреча между "Арсеналом" и "Ливерпулем".

"Ливерпуль" только что впервые в сезоне не выиграл домашний матч, сыграв вничью с "Бернли" - 1:1. "Арсенал" проиграл северолондонское дерби "Тоттенхэму" 1:2. Естественно, позитива команде Микеля Артеты это не прибавляет, особенный ужас он испытывает, когда пересматривает момент с первым пропущенным мячом, когда Сеяд Колашинац сделал крайне неудачную передачу, а Давид Луиз никак не мог противодействовать Сону, забившему гол в составе "Тоттенхэма".

Об обороне "Арсенала" говорят довольно много, в глаза бросается индивидуальные ошибки Мустафи, Колашинаца и Давида Луиза. Система игры Микеля Артеты минусы этих игроков обнажает, из-за высокого прессинга эти защитники постоянно пускают игроков за спину.

Против "Ливерпуля" это смерти подобно - Салах, Фирмино, Мане и другие ребята, которые могут их подменить, будут этим пользоваться. Если "Арсенал" не изменит концептуально свой подход, то "канонирам" будет очень трудно сыграть на ноль в матче против такой мощной команды. Пускай и не слишком мотивированной.

Сам "Арсенал" обладает солидной группой нападения. Здесь есть и Обамеянг, который борется за звание лучшего бомбардира чемпионата. Есть и Ляказетт, забивший сумасшедший гол в ворота "Тоттенхэма. Есть Николя Пепе, индивидуально очень сильный футболист.

"Ливерпуль" не всегда сконцентрировано играет в обороне в последнее время - от "Бернли" дома пропустили, от "Ман Сити" вообще четыре мяча получили. Нет стройности и стабильности в рядах команды Клоппа. Но это сейчас и не удивительно. Мой выбор - тотал голов больше 3.

Источник: stavka.tv
0
Повторить за 1.88
GR.52.5% WR-0.4% ROI
1.54Обе команды забьют - Да
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
В каждом из последних 4 матчей между собой забивают обе команды. В каждом из последних 3 матчей между собой на поле команды Арсенал забивают обе команды. Обе команды забили 5/5.
Арсенал все еще претендент на место в Лиге Европы. Единственный способ подняться в ТОП-7 - выиграть у Ливерпуля, и надеяться, что другие соперники очки потеряют.
Подопечные Клоппа в прошлых матчах, как раз, теряли очки против тех соперников, которые были сильнее мотивированы. Сейчас именно таковыми являются "пушкари".
0
Повторить за 1.53
Sun Ray53% WR1.18% ROI
2.19Обе команды забьют и тотал меньше 4.5 - Да
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Всем привет кто ищет прогноз на данный матч👍

-Про Арсенал
Арсенал дома, а дома они в основном проигрывают, либо расходятся миром либо берут своё, думаю 1 гол точно забьют, в среднем за матч 1.46.
Артета должен выпустить своих самых злых игроков, среди них
⚡Пьер-Эмерик Обамеянг, у которого за 33 матча 20 голов
⚡Александр Лаказетт 27 матчей 9 голов
⚡Николя Пепе 28 матчей 5 голов
Но сыграть не смогут🚫
-Габриель Мартинелли - травма колена(его статистика 14матчей 3гола)
-Эдвард Нкетия - дисквалификация(его стата 11матчей 2гола)
Так же стои учесть что пришла новость очень грустная для Арсенала, следующая игра с Манчестер Сити, и теперь они не смогут пробиться в 6ку лучших как хотели
Мотивация упала, советую ставить на эту команду только после точного состава команды.

-Про Ливерпуль
Мотивация бешеная, хотят видите ли побить рекорд Манчестер Сити в 100 голов, и сами в интервью говорили что это сильно мотивирует🔥
Ориентировочный состав нападающих
⚡Мохамед Салах 31 матч 19 голов
⚡Садио Мане 32 матча 16 голов
⚡Роберт Фирмино 35 матчей 8 голов
Не сыграет
Джордан Хендерсон травма колена, 30 матчей 4 гола
Других писать не стану так как у них статистика по хуже, выписал самых лучших

Предлагаю несколько одинарный ставок от менее рискованно к более
ОЗ да - за кэф 1.58
Победа Ливерпуля - за кэф 1.9
П2 и ТМ 5.5 - за хороший 2.05 кэф
ИТБ2 (2) - за кэф 2.25
Фора 2(-1) - за кэф 2.48

Желаю все сделать свой правильный выбор
Лично для меня П2 и ТМ 5.5
Ставка не для экспресса, а одинарная
Всех обнимаю, пока😊
2
Повторить за 2.22
Егор Титов45.3% WR-9.48% ROI
2.62Арсенал тотал больше 1.5
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на ИТБ1 (1,5) в матче Арсенал — Ливерпуль. Вот его доводы:

Матч, который особого турнирного значения не имеет. «Ливерпуль» уже давно чемпион, «Арсенал» сезон провалил, последнее поражение от «Тоттенхэма» лишило всех надежд на еврокубки. Этот матч, скорее, вопрос престижа для лондонцев. Но в целом в последнее время «Арсенал» играл неплохо, достаточно результативно. Поэтому в этом матче хозяева не считаются явными аутсайдерами. Это не так.

Дело в том, что у «Ливерпуля» мотивации совсем не осталось. Может быть, Клопп не выпустит всех основных футболистов, даст шанс сыграть перспективным ребятам. В любом случае, вряд ли защита «Ливерпуля» будет работать на полную мощь, как она это делала на протяжении большей части сезона. Команда будет играть в свое удовольствие.

У нас все шансы увидеть яркий и результативный футбол. «Арсеналу» по силам забить минимум два мяча. «Арсенал», конечно, не «Манчестер Сити», но атака у него тоже серьезная. И сейчас она в форме. Тем более хочется реабилитироваться за поражение в дерби.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.45
Юрий Розанов45.9% WR-5.82% ROI
1.7Ливерпуль тотал больше 1.5
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал - не Бернли. Потому, думаю, Ливерпуль выставит состав, который ближе к оптимальному, чем туром раньше. Да и страсти добавит. Перекатывание мяча на чужой половине поля без обострений, в ожидании обрезов от соперника (чем «красные» занимались почти всю игру с Бернли, и за что в итоге и поплатились, испортив себе серию домашних побед), думаю, будет разобрано Клоппом. И игра выйдет жаркой. Мне шансы Ливерпуля кажутся выше еще и потому, что канониры входят в матч, еще толком не выйдя из дерби Северного Лондона.

«Индивидуальный тотал Ливерпуля больше 1.5» за 1.79
«Ф2(0)» за 1.52

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.72
Марк Лоуренсон38.5% WR-0.26% ROI
4.1Ничья
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
"На выходных "Ливерпуль" оступился, не сумев переиграть "Бернли". Для меня это не стало сюрпризом. "Красные" все еще могут побить рекорд "Манчестер Сити", набрав более 100 очков. Но я не думаю, что мысль об этом мотивирует игроков "Ливерпуля". В матче против "Бернли" Юрген Клопп внес несколько изменений в стартовый состав. Вероятно, против "Арсенала" "красные" также предстанут не в оптимальном составе. "Канониры" в матче против "Тоттенхэма" заслуживали большего, но пострадали из-за нелепых ошибок в обороне. В предстоящем поединке ожидаю открытой игры и думаю, что он завершится вничью".
Источник: footboom
0
Повторить за 4.05
Артур Петросьян37.5% WR-3.82% ROI
2.625Ливерпуль фора (-1)
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Арсенал — Ливерпуль|АПЛ
Известный эксперт Артур Петросьян предлагает поставить на П2 и Ф2 (-1) в матче «Арсенал» — «Ливерпуль». Вот его доводы:
«Арсенал» только что был опущен с небес на землю в северолондонском дерби «Тоттенхэмом». Больше 70% времени «канониры» владели мячом во втором тайме, но толком ничего не создали у чужих ворот. А «шпоры» создали пару моментов, забили победный мяч – Моуринью переиграл Артету, а для «Арсенала» снова настали не лучшие времена. Подоспела из Лозанны неприятная весть – «Манчестер Сити» был оправдан CAS, поэтому сможет сыграть в Лиге чемпионов. «Арсенал» уже потерял даже математические шансы на попадание в шестерку, но даже в Лигу Европы «канониры», скорее всего, не смогут попасть. Где после такой оплеухи будут черпать мотивацию игроки «Арсенала», не очень понятно.
Что касается «Ливерпуля», то мерсисайдцы хоть и не выиграли, впервые потеряв очки на «Энфилде» в этом сезоне, но смотрелись не так уж плохо. Кучу моментов создали, могли спокойно выигрывать крупно, но не хватало где-то инстинкта убийцы, как говорят в Англии. В конце концов новоиспеченные чемпионы были наказаны бойцовским «Бернли», который проводит отличную часть сезона.
У «Ливерпуля» все будет в порядке с мотивацией конкретно в этом матче. По-прежнему, есть мини-цель – побить вечный рекорд «Манчестер Сити», набрать больше 100 очков за сезон в АПЛ. Некоторые игроки «Ливерпуля» говорят, что эта цель мотивирует дополнительно игроков. Эксерт предполагает, что «Ливерпуль» снова сыграет в тот футбол, к которому мы привыкли, и «Арсеналу» будет нелегко. Мне кажется, что фаворит здесь гости.
Можно попробовать поставить просто на победу «Ливерпуля», тем более, что коэффициент в районе двойки. Петросьян предлагает рискнуть с форой (-1) взять. По его менению моментов будет достаточно у «Ливерпуля» — когда «Арсенал» встречается с большими командами, то традиционно слишком много им позволяет. Еще можно взять тотал «Ливерпуля» больше 2. Вряд ли будет счет 5:5, как в последнем матче между этими двумя командами, но голы, скорее всего, здесь мы увидим.
Источник: РБ
0
Повторить за 2.8
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 19%
  • 18%
  • 10%
  • 9%
  • 6%

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