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Ливерпуль — Арсенал прогнозы на матч 01.10.2020

Ливерпуль — Арсенал
  •  Кубок Английской лиги
Ливерпуль
03:32:45
до начала матча
Арсенал
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Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Дерби между двумя сильнейшими командами АПЛ, Ливерпуль против Арсенала! Прошедший их матч закончился со счётом 3:1, в пользу Ливерпульцев, достаточно впечатляющий результат. Но матч состоялся в Примьер лиге, а теперь это будет 1/8 Кубка Англии, впрочем Арсенал будет бороться до последнего, т.к. в примьере у сожалению у них не очень большие шансы на победу. А вот в кубке если хорошо постараться и приложить максимум усилий, то возможно что нибудь и выгорит. Поэтому я не рискнул ставить на чью либо победу и счёл более разумным сделаю такую ставку. Удачи!
Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Кубок кубком но статистика Ливерпуля против арсенала сумасшедшая, команды в последних двенадцати встречах между собой обе не забили всего один раз!! Одиннадцать раз эти команды пробили тотал больше и обе забили, тут я просто ставлю по статистике обе команды забьют и тотал больше, одиннадцать раз из двенадцати эта ставка проходила отсюда мой вывод что проход этой ставки слишком велик за кеф 1,80 вполне прилично!
Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Если в чемпионате победа Ливерпуля выглядела достаточно предсказуемой, то в Кубке Лиги сомнений в итоговом успехе «красных» уже больше. Очевидно, что оба тренера выставят далекие от оптимальных составы, что, вероятно, приведет к большому количеству голов в обе стороны. Особенно, если у Ливерпуля в центре обороны не будет играть Ван Дайк. Так что есть не плохой вариант поставить на то, что обе забьют
Прогнозы 1146
Все
Платные
Илья Петриенко60% WR2.48% ROI
2.65Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Дерби между двумя сильнейшими командами АПЛ, Ливерпуль против Арсенала! Прошедший их матч закончился со счётом 3:1, в пользу Ливерпульцев, достаточно впечатляющий результат. Но матч состоялся в Примьер лиге, а теперь это будет 1/8 Кубка Англии, впрочем Арсенал будет бороться до последнего, т.к. в примьере у сожалению у них не очень большие шансы на победу. А вот в кубке если хорошо постараться и приложить максимум усилий, то возможно что нибудь и выгорит.
Поэтому я не рискнул ставить на чью либо победу и счёл более разумным сделаю такую ставку. Удачи!
4
Повторить за 2.34
Роман Романыч750% WR-0.03% ROI
1.83Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Кубок кубком но статистика Ливерпуля против арсенала сумасшедшая, команды в последних двенадцати встречах между собой обе не забили всего один раз!! Одиннадцать раз эти команды пробили тотал больше и обе забили, тут я просто ставлю по статистике обе команды забьют и тотал больше, одиннадцать раз из двенадцати эта ставка проходила отсюда мой вывод что проход этой ставки слишком велик за кеф 1,80 вполне прилично!
4
Повторить за 1.7
🇾 🇺 🇯 🇮 🇳61.2% WR3.35% ROI
1.53Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Если в чемпионате победа Ливерпуля выглядела достаточно предсказуемой, то в Кубке Лиги сомнений в итоговом успехе «красных» уже больше. Очевидно, что оба тренера выставят далекие от оптимальных составы, что, вероятно, приведет к большому количеству голов в обе стороны. Особенно, если у Ливерпуля в центре обороны не будет играть Ван Дайк. Так что есть не плохой вариант поставить на то, что обе забьют
0
Повторить за 1.46
Юрий Розанов45.8% WR-7.43% ROI
2.04Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Когда две команды (причем непростые) играют на протяжении нескольких дней пару матчей, так сказать, дуплетом - всегда велик искус что-то поменять. Но в матче АПЛ все было настолько логично, что я не хочу оригинальничать. Победа Ливерпуля под вопросом была несколько минут. Пускай там и остается. Как и верх от 3. Как и «обе забьют». Иными словами, просто возьми и переставь то, что уже ставил. Плюс-минус гол туда-сюда дела не меняли в понедельник. И, похоже, все так и останется. Небольшие изменения в линии объясним кубковостью поединка. А так - будем ехать проторенной дорожкой.

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.86
Easy cash68.8% WR2.79% ROI
1.46Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Сегодня очередной раз схлестнуться 2 топа(полтора).Подопечные Артеты в очередной раз показали что умеют взламывать бесючий прессинг со стороны Ливерпуля.Поэтому считаю что и в этом матче Арсенал если уж не победит то гол точно свой найдет.Несмотря на то что общюю тактику Арсенал научился разрушать, у Ливерпуля будет куча моментов и свой гол возможно не один они забьют как минимум благодоря личным качествам отдельных игроков.Всем удачи)
0
Повторить за 1.46
sstavk/boosty16.7% WR-2.25% ROI
1.87Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Я профессионально занимаюсь спортивным прогнозированием. Для прогнозирования используются технологии машинного обучения и искусственного интеллекта
Технология работает уже более 3 лет.
Анализируется:
- состав команды - этот прогноз делается перед матчем
- игра команды - последние матчи, этот прогноз появляется раньше.
Без сюрпризов, по графикам проходной матч, Ливерпуль победит. Возможно молодеж Ливерпуля не сразу впишется, но уже в первом тайме увидим голы
1
Повторить за 1.86
MaKsIkrEnK00768.4% WR3.57% ROI
1.7Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Из-за баталий в еврокубках рискует остаться незамеченным топ-матч, в котором второй раз за неделю сойдутся Ливерпуль и Арсенал. Матч пройдет тут же, на Энфилде. По сути, в командах за эти 3 дня ничего не изменилось. Арсенал как был слабее, так таковым и остался. Правда, в этом матче стоит ожидать ротацию от обоих наставников, ведь никто из специалистов не подвергнет лидеров риску травм, играя в таком плотном графике.

Резерв у мерсисайдцев как раз-таки сильнее. Даже несмотря на травму Чемберлена, Матипа и Цимикаса с Хендерсоном, карантин Тьяго, выбор у Клоппа все равно богат: не задействованны Минимино, Жота, Ориги, Шакири, Милнер и другие. Все игроки высокого уровня. Если разбавить их молодежью, которая у красных крайне талантлива, то на выходе можем получить отличный результат. 

У Арсенала же не сыграют защитники Мари, Чемберс и Мустафи. Под огромным вопросом участие в матче Папастатопулоса и Соареша, также травмирован Мартинелли, который как форвард ротации очень хорош. Рискнет ли Артета выпускать основу в кубке Лиги перед Шеффилдом, Лестером и МЮ? Атака у Арсенала даже с резервистами выглядит вполне боеспособной. Те же Сака, Нкетия, Нельсон и Пепе смогут организовать гол резервистам Ливерпуля.

Но канониры все же будут испытывать большие проблемы в обороне, ведь Артета будет вынужден либо ставить одних и тех же игроков 3 раза за неделю, либо проводить ротацию игроками академии (у испанца осталось всего 5 номинальных защитников). В опорной зоне ситуация и без того печальней. Ливерпуль же в последний раз проигрывал Арсеналу дома в далеком 2012-ом году. С тех пор одержали 5 побед, и все через ТБ
0
Повторить за 1.7
zarubinsergej85280% WR2.56% ROI
1.7Тотал больше 3
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль последние шесть матчей в каждом забивал, Арсенал же точно также во всех последних шести матчей смог забить. В очных же встречах последних шести матчей 4 раз выиграл Ливерпуль и два раза выиграл Арсенал,в каждом же матче было минимум 3 гола. Арсенал несомненно захочет отомстить за поражение которое было несколько дней назад, но и Ливерпуль не будет сидеть в обороне. Поэтому я считаю минимум 3 гола сдесь быть обязано.
0
Повторить за 1.69
MakBet61% WR4.57% ROI
1.53Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Англия 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Кубок Лиги 1/8 Финала

Могу назвать этот матч достаточно принципиальным. Коллективы встречались несколько дней назад в Чемпионате Англии, где команда Клоппа оказалась сильнее 3:1. Не буду расписывать все то, о чем я говорил ранее. Скажу только, что команды будут играть вероятнее всего не основными составами и вторые составы эти команд мне нравятся очень и очень сильно. Ливерпуль сделал очень хорошую покупку в лице Жоты из Вулверхэмптона, как по мне он очень круто вливается в состав команды и почти полностью соответствует философии команды, плюс ещё не до конца заслуживший доверие Минамино, который не так часто является игроком стартового состава в Чемпионате и Еврокубках.

О составе и молодежи Арсенала говорить много не хочется и так вы все знаете сами. Чем мне нравятся игры, когда главные тренера выставляют вторые или полурезервные составы тем, что игроки очень сильно «голодные» в хорошем смысле слова до побед и чтобы проявить и показать себя в игре. Плюс молодёжь играет достаточно результативно и всегда бежит вперёд, нет такого, что играют по результату, удерживают счёт и все в том же духе(есть конечно исключения, но явно не в этом матче).

Конечно как в прошлом году результат мы вряд-ли увидим, когда команды сыграли 5:5 в основное время, но что-то похожее явно будет и тотал больше и обе забьют должны заходить на ура. А поскольку игра будет на Энфилде, то мое предпочтение Клоппу и Ко.

Всем удачи, выбирайте ставку для себя🙏🍀
0
Повторить за 1.51
Max G. Rudenko41.3% WR-7.74% ROI
2.12Ливерпуль тотал больше 2
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Можно только поблагодарить за такое количество личных встреч в рамках последнего времени, тут включатся без раскачки.
1-1-1 такой итог. При этом Арс ничью использовал в свою пользу.

Конечно, в этом матче будет играть резерв усиленный 3-4 игроками основы. Канонирам в этой игре "больше надо", но очень уж веселая молодежь красных :) - пацаны забивают неприлично много.

Ставлю вторую ставку с риском возврата, т.к. не уверен, что настреляют больше 2х, но почему бы и нет?! (предыдущая встреча - возврат)

Надеюсь на 3:3.
0
Повторить за 2.01
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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