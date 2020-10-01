Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя Илья Петриенко Дерби между двумя сильнейшими командами АПЛ, Ливерпуль против Арсенала! Прошедший их матч закончился со счётом 3:1, в пользу Ливерпульцев, достаточно впечатляющий результат. Но матч состоялся в Примьер лиге, а теперь это будет 1/8 Кубка Англии, впрочем Арсенал будет бороться до последнего, т.к. в примьере у сожалению у них не очень большие шансы на победу. А вот в кубке если хорошо постараться и приложить максимум усилий, то возможно что нибудь и выгорит. Поэтому я не рискнул ставить на чью либо победу и счёл более разумным сделаю такую ставку. Удачи!

Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя Роман Романыч7 Кубок кубком но статистика Ливерпуля против арсенала сумасшедшая, команды в последних двенадцати встречах между собой обе не забили всего один раз!! Одиннадцать раз эти команды пробили тотал больше и обе забили, тут я просто ставлю по статистике обе команды забьют и тотал больше, одиннадцать раз из двенадцати эта ставка проходила отсюда мой вывод что проход этой ставки слишком велик за кеф 1,80 вполне прилично!