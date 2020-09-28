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Ливерпуль — Арсенал прогнозы на матч 28.09.2020

Ливерпуль — Арсенал
  •  АПЛ
Ливерпуль
17:55:13
до начала матча
Арсенал
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Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Здесь встречаются 2 команды которые умеют забивать и начали сезон с очень хорошими результатами. Ливерпуль - команда за 2 тура забил 6 голов и пропустил 3 гола, у команды защита хромает, практически пропускают каждую игру, но так не забывает что они любят догонять при этом забивают практически каждый раз. Арсенал - тоже начал сезон с очень уверенными победами забили 5 гола и всего пропустили 1 гол. Команды между с собой играли за последние 5 игр, забивали друг другу, поэтому мой акцент на то что обе команды забьют! Здесь большой риск поставить на чью то победу!
Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Очередной тур АПЛ завершится большим матчем на «Энфилде». Чемпион английской Премьер-лиги примет клуб отобравший у него Суперкубок в самом начале нового сезона. «Ливерпуль», проиграв «Арсеналу» по пенальти матч за Суперкубок (1:1, по пенальти 4:5), затем в двух встречах национального первенства осечек не знал: победы над «Лидсом» (4:3) и «Челси» (2:0), была успешна команда Юргена Клоппа и в кубковой встрече, в которой чемпион разнёс в гостях «Линкольн» (7:2). «Арсенал», взяв первый трофей в сезоне, решил продолжить в том же победном духе. «Канониры» разгромили вернувшийся в элиту «Фулхэм» (3:0), а потом в упорной борьбе одолели «Вест Хэм» (2:1), удалась команде Микеля Артеты и кубковая встреча против «Лестера» (2:0). В прошлом сезоне в рамках АПЛ соперники обменялись домашними победами (3:1,1:2), а в матче Кубка Лиги случилась голевая феерия (5:5, по пенальти 5:4). В последних семи личных встречах во всех турнирах забивали обе команды. В последних десяти личных противостояниях во всех соревнованиях лишь раз не смогли забить оба коллектива. Думаю, вероятность отличиться обеим сторонам принципиального противоборства вновь высока, и я не пойду против статистики и личных ожиданий. Мой выбор в пользу голов с обеих сторон. Источник: Legalbet
Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Эксперт BBC Марк Лоуренсон сделал прогноз на центральный матч третьего тура чемпионата Англии, в котором "Ливерпуль" примет "Арсенал". Экс-игрок сборной Ирландии ставит на победу команды Юргена Клоппа со счетом 2:0. "Тьяго Алькантара дебютировал за "Ливерпуль" в матче против "Челси". Испанец показал прекрасную игру, при этом даже не вспотев. Ожидаю, что с его помощью "красные" будут доминировать в матче против "Арсенала" и больше владеть мячом. А игра "канониров" без мяча меня все еще очень волнует. Да, лондонцы обыграли "Ливерпуль" в июле, но это случилось сразу после того, как команда Юргена Клоппа оформила чемпионский титул. "Красные" в том матче не сыграли на все 100%, чего не скажешь про предстоящий поединок". Источник: Footboom
Прогнозы 430
Все
Платные
ivanuch15111991100% WR0.24% ROI
1.64Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Здесь встречаются 2 команды которые умеют забивать и начали сезон с очень хорошими результатами.
Ливерпуль - команда за 2 тура забил 6 голов и пропустил 3 гола, у команды защита хромает, практически пропускают каждую игру, но так не забывает что они любят догонять при этом забивают практически каждый раз.
Арсенал - тоже начал сезон с очень уверенными победами забили 5 гола и всего пропустили 1 гол. Команды между с собой играли за последние 5 игр, забивали друг другу, поэтому мой акцент на то что обе команды забьют! Здесь большой риск поставить на чью то победу!
0
Повторить за 1.62
Владислав Батурин52.9% WR-5.06% ROI
1.67Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Очередной тур АПЛ завершится большим матчем на «Энфилде». Чемпион английской Премьер-лиги примет клуб отобравший у него Суперкубок в самом начале нового сезона.

«Ливерпуль», проиграв «Арсеналу» по пенальти матч за Суперкубок (1:1, по пенальти 4:5), затем в двух встречах национального первенства осечек не знал: победы над «Лидсом» (4:3) и «Челси» (2:0), была успешна команда Юргена Клоппа и в кубковой встрече, в которой чемпион разнёс в гостях «Линкольн» (7:2).

«Арсенал», взяв первый трофей в сезоне, решил продолжить в том же победном духе. «Канониры» разгромили вернувшийся в элиту «Фулхэм» (3:0), а потом в упорной борьбе одолели «Вест Хэм» (2:1), удалась команде Микеля Артеты и кубковая встреча против «Лестера» (2:0).

В прошлом сезоне в рамках АПЛ соперники обменялись домашними победами (3:1,1:2), а в матче Кубка Лиги случилась голевая феерия (5:5, по пенальти 5:4).

В последних семи личных встречах во всех турнирах забивали обе команды. В последних десяти личных противостояниях во всех соревнованиях лишь раз не смогли забить оба коллектива.

Думаю, вероятность отличиться обеим сторонам принципиального противоборства вновь высока, и я не пойду против статистики и личных ожиданий. Мой выбор в пользу голов с обеих сторон.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.62
Марк Лоуренсон36.8% WR-1.28% ROI
1.51Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Эксперт BBC Марк Лоуренсон сделал прогноз на центральный матч третьего тура чемпионата Англии, в котором "Ливерпуль" примет "Арсенал". Экс-игрок сборной Ирландии ставит на победу команды Юргена Клоппа со счетом 2:0.

"Тьяго Алькантара дебютировал за "Ливерпуль" в матче против "Челси". Испанец показал прекрасную игру, при этом даже не вспотев. Ожидаю, что с его помощью "красные" будут доминировать в матче против "Арсенала" и больше владеть мячом. А игра "канониров" без мяча меня все еще очень волнует. Да, лондонцы обыграли "Ливерпуль" в июле, но это случилось сразу после того, как команда Юргена Клоппа оформила чемпионский титул. "Красные" в том матче не сыграли на все 100%, чего не скажешь про предстоящий поединок".

Источник: Footboom
0
Повторить за 1.54
Виталий Малышев58.1% WR7.54% ROI
2Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
На удивление сильно прибавил Арсенал, и в последних личных встречах обыгрывал и Ливерпуль и Манчестер Сити. Продлил контракт главный голеадор команды - Обамеянг, Артета потихоньку находит ключи для лучшей игры своей команды. Если начинал он в Арсенале не шатко и не валко, то сейчас канониры способны преподносить сюрпризы, как это было к примеру в суперкубке Англии.

Но не в этот раз. Нам известно что мерсисайдцы дома практически не проигрывают, и что в данном противостоянии последние годы мы видим много голов. Также хорошо смотрится обе забьют, на два от Ливерпуля Арсенал вполне способен отреагировать одним.

Прогноз: 2:1
0
Повторить за 2.04
Георгий Черданцев48.3% WR-6.95% ROI
3.15Победа Ливерпуль и тотал больше 3.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить П1 и ТБ (3,5) в матче «Ливерпуль» — «Арсенал». Вот его доводы:

«Ливерпуль» в игре с «Челси» всем все объяснил: с настроем и с мотивацией никаких проблем нет. Команда прекрасно готова, получила футболиста экстра-класса Алькантару.

«Арсенал» сыграл на Кубок с «Лестером» удачно по результату. Но не видно было какого-то сверхъестественного содержания игры.

«Ливерпуль» в этом матче фаворит. Эксперт ждет в этом матче много голов и не сомневается в победе фаворита.

Источник: РБ
0
Повторить за 3.15
Юрий Розанов45.7% WR-8.36% ROI
1.89Тотал больше 3
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Грамотно играет Арсенал. Причем, ему от века несвойственна хорошая реализация. А тут - нате вам! Ливерпуль, без сомнения, добавляет. Не сомневаюсь, что и здесь будет давить. В десятке (минимум) угловых почти уверен. Но больно здорово бегут канониры. Очень хочется поставить «верх» и «обе забьют». И не связываться с победой мерсисайдцев. Нет, скорей всего они выиграют. Тем более, что Арсеналу вообще-то пора проиграть. Но я жду зрелища, намерен поболеть за тех и других. Потому с трехисходкой связываться не хочу.

Источник: БК Олимп
0
Повторить за 1.83
Майкл Оyэн48% WR-6.43% ROI
5.05Победа Ливерпуль и тотал больше 4.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Несомненно, главный матч 3-го тура Премьер-лиги — это аппетитное сражение между «Ливерпулем» и «Арсеналом». Сейчас оба клуба полны оптимизма, и в этом сезоне «Арсенал» вполне может вернуться на свое когда-то привычное место в Лиге чемпионов.

Ливерпуль будет нацелен на сохранение своего титула в Премьер-лиге, и, поскольку обе команды набрали шесть очков из шести, я думаю, что это будет превосходным завершением третьего тура.

Обе команды пока что демонстрируют уязвимость в защите в этом сезоне, и я вижу, что эта тенденция сохранится в понедельник вечером. Исторически сложилось так, что матчи между этими двумя командами приводили к множеству голов, и я не думаю, что это изменится на этот раз.

Жду незабываемый поединок, полный атакующих действий, и победы подопечных Юргена Клоппа со счетом 3:2.

Источник: betonmobile
0
Повторить за 4.9
Егор Титов45.7% WR-6.65% ROI
2.83Обе команды забьют и тотал больше 3.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить ТБ (3,5) и обе забьют в матче «Ливерпуль» — «Арсенал». Вот его доводы:

«Арсенал» прибавляет с Артетой. У команды появляется структура. Конечно, пока он не может по составу конкурировать с «Ливерпулем», «Манчестер Сити», даже «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Но есть Обамейянга в команде, Ляказетт стал более полезен. И в защите все-таки чувствуется порядок, которого очень давно не было.

Но вряд ли даже обновленная оборона «канониров» сможет остановить «Ливерпуль». Нужно будет искать контригру обязательно. Эксперт считает, что игра получится яркой и результативной.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.68
Ярослав Ушаков284.6% WR3.32% ROI
1.23Тотал больше 2
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Доброго времени суток,хочу предложить Вам поставить на тотал 2Б в матче Ливерпуль-Арсенал
Расскажу почему,команды отлично укомплектованы атакующими составами,голов можно много не ждать так как АПЛ только началась, вот только открылась,команды не будут убиваться с первых матчей,возможно конечно что и ОЗ в этом матче будет,но не известно что за состав у Арсенала будет,ротация есть однозначно, Ливерпулю нужны очки что бы оторваться в таблице побыстрее всех.
Ну нет смысла описывать этот матч
Моя ставка: тотал 2Б со страховочкой далжна залетель,всем удачи!!!
0
Повторить за 1.23
Prognozy Sport20210% WR0% ROI
1.93Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Команда Ливерпуль выиграла первый тайм у команды Арсенал в последних 4 домашних матчах;

В последних 3 матчах на поле команды Ливерпуль забивают обе команды;

В каждом из последних 5 матчей между собой забивают обе команды;

В каждом из последних 7 матчей между собой на поле команды Ливерпуль было забито более 2 мячей;

В последних 7 домашних матчах Ливерпуль забивает команде Арсенал в первом тайме;

Команда Ливерпуль одержала победу в 43 из последних 49 матчей;

Команда Ливерпуль одержала победу в 24 из последних 25 домашних матчей;

Ливерпуль забивает более 1 мяча в 4 матчах кряду;

Ливерпуль забивает более 1 мяча команде Арсенал в 7 последних домашних матчах;

В последних 4 матчах Ливерпуль забивает во втором тайме;

В последних 7 матчах дома Ливерпуль забивает команде Арсенал во втором тайме.
0
Повторить за 1.909
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 30%
  • 21%
  • 6%
  • 6%
  • 3%

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