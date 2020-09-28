Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя ivanuch15111991 Здесь встречаются 2 команды которые умеют забивать и начали сезон с очень хорошими результатами. Ливерпуль - команда за 2 тура забил 6 голов и пропустил 3 гола, у команды защита хромает, практически пропускают каждую игру, но так не забывает что они любят догонять при этом забивают практически каждый раз. Арсенал - тоже начал сезон с очень уверенными победами забили 5 гола и всего пропустили 1 гол. Команды между с собой играли за последние 5 игр, забивали друг другу, поэтому мой акцент на то что обе команды забьют! Здесь большой риск поставить на чью то победу!

Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя Владислав Батурин Очередной тур АПЛ завершится большим матчем на «Энфилде». Чемпион английской Премьер-лиги примет клуб отобравший у него Суперкубок в самом начале нового сезона. «Ливерпуль», проиграв «Арсеналу» по пенальти матч за Суперкубок (1:1, по пенальти 4:5), затем в двух встречах национального первенства осечек не знал: победы над «Лидсом» (4:3) и «Челси» (2:0), была успешна команда Юргена Клоппа и в кубковой встрече, в которой чемпион разнёс в гостях «Линкольн» (7:2). «Арсенал», взяв первый трофей в сезоне, решил продолжить в том же победном духе. «Канониры» разгромили вернувшийся в элиту «Фулхэм» (3:0), а потом в упорной борьбе одолели «Вест Хэм» (2:1), удалась команде Микеля Артеты и кубковая встреча против «Лестера» (2:0). В прошлом сезоне в рамках АПЛ соперники обменялись домашними победами (3:1,1:2), а в матче Кубка Лиги случилась голевая феерия (5:5, по пенальти 5:4). В последних семи личных встречах во всех турнирах забивали обе команды. В последних десяти личных противостояниях во всех соревнованиях лишь раз не смогли забить оба коллектива. Думаю, вероятность отличиться обеим сторонам принципиального противоборства вновь высока, и я не пойду против статистики и личных ожиданий. Мой выбор в пользу голов с обеих сторон. Источник: Legalbet