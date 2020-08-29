Очень большая разница в классе этих команд... Ливерпуль не понёс серьёзных потерь в составе... Нет причин экономить силы и команды отдохнувшие... Выкладываться будут по полной... При всем уважение к арсеналу эта команда сейчас далеко не топ... Да и мотивация для ливера хорошая, выиграть один матч и получить трофей... Не вижу причин чтобы Ливерпуль не выиграл этот матч, а тройка нападения, лучшая в мире сделает это легко в основное время

Арсенал-Ливерпуль вот мы и дождались великолепного английского футбола.играют две потресающие команды Арсенал выграл кубок ,а Ливерпуль за 30 лет стал чемпионом,уверен нас ждет потресающие зрелище в составе команд множество велико́лепных футболистов что их и не стоит перечеслятъ все любители футбола их отлично знают я думаю нас ждет классный футбол с обилеем голевых моментов и голов и в этом противостояние ставлю на Ливер с тоталом2.5больше

Арсенал — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя Александр Елагин

Суперкубок - это своего рода прелюдия предстоящего сезона в Англии. В матче сойдутся триумфаторы сезона минувшего. Чемпион АПЛ "Ливерпуль" против обладателя Кубка Англии "Арсенала". Этот матч будет уникальным. Впервые он пройдет без зрителей. Ненавистный коронавирус и на старте сезона оставил футболистов с пустующими трибунами. Правда, сегодня этим никого уже не удивишь. Интересно, что результаты обеих команд в этом мини-турнире абсолютно одинаковы. "Арсенал" и "Ливерпуль" провели по 22 матча за Суперкубок Англии, в 15 добились побед и семь раз проиграли. Канониры и красные трижды совместно участвовали в этом турнире. В 1979 и 1989 победил "Ливерпуль" со счетом 3:1 и 1:0, а в 2002 выиграл "Арсенал" со скромненьким 1:0. Свою 15-ю победу канониры одержали в 2017, одолев по пенальти "Челси", так как основное время завершилось 1:1. Напомню, что дополнительное время в случае ничьей в двух таймах не назначается, а сразу идет серия пенальти. "Ливерпуль" тоже праздновал свою 15-ю победу в матче с "Челси", переиграв их в 2006 со счетом 2:1. Вначале прошлого триумфального сезона "Ливерпуль" проиграл "Ман Сити" Суперкубок 4 августа по пенальти 4:5. Такова историческая справка. Главное - это то, что мы увидим снова через месяц после окончания сезона 2019/2020 новый сезон. Будем болеть за своих любимцев. В предстоящем матче я ставлю на победу "Арсенала" с коэффициентом 4,80. Источник: Ставка ТВ