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Арсенал — Ливерпуль прогнозы на матч 29.08.2020

Арсенал — Ливерпуль
  •  Суперкубок Англии
Арсенал
02:48:20
до начала матча
Ливерпуль
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Арсенал — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Очень большая разница в классе этих команд... Ливерпуль не понёс серьёзных потерь в составе... Нет причин экономить силы и команды отдохнувшие... Выкладываться будут по полной... При всем уважение к арсеналу эта команда сейчас далеко не топ... Да и мотивация для ливера хорошая, выиграть один матч и получить трофей... Не вижу причин чтобы Ливерпуль не выиграл этот матч, а тройка нападения, лучшая в мире сделает это легко в основное время
Арсенал — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Арсенал-Ливерпуль вот мы и дождались великолепного английского футбола.играют две потресающие команды Арсенал выграл кубок ,а Ливерпуль за 30 лет стал чемпионом,уверен нас ждет потресающие зрелище в составе команд множество велико́лепных футболистов что их и не стоит перечеслятъ все любители футбола их отлично знают я думаю нас ждет классный футбол с обилеем голевых моментов и голов и в этом противостояние ставлю на Ливер с тоталом2.5больше
Арсенал — Ливерпуль прогноз на матч от пользователя
Суперкубок - это своего рода прелюдия предстоящего сезона в Англии. В матче сойдутся триумфаторы сезона минувшего. Чемпион АПЛ "Ливерпуль" против обладателя Кубка Англии "Арсенала". Этот матч будет уникальным. Впервые он пройдет без зрителей. Ненавистный коронавирус и на старте сезона оставил футболистов с пустующими трибунами. Правда, сегодня этим никого уже не удивишь. Интересно, что результаты обеих команд в этом мини-турнире абсолютно одинаковы. "Арсенал" и "Ливерпуль" провели по 22 матча за Суперкубок Англии, в 15 добились побед и семь раз проиграли. Канониры и красные трижды совместно участвовали в этом турнире. В 1979 и 1989 победил "Ливерпуль" со счетом 3:1 и 1:0, а в 2002 выиграл "Арсенал" со скромненьким 1:0. Свою 15-ю победу канониры одержали в 2017, одолев по пенальти "Челси", так как основное время завершилось 1:1. Напомню, что дополнительное время в случае ничьей в двух таймах не назначается, а сразу идет серия пенальти. "Ливерпуль" тоже праздновал свою 15-ю победу в матче с "Челси", переиграв их в 2006 со счетом 2:1. Вначале прошлого триумфального сезона "Ливерпуль" проиграл "Ман Сити" Суперкубок 4 августа по пенальти 4:5. Такова историческая справка. Главное - это то, что мы увидим снова через месяц после окончания сезона 2019/2020 новый сезон. Будем болеть за своих любимцев. В предстоящем матче я ставлю на победу "Арсенала" с коэффициентом 4,80. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 2553
Все
Платные
Станислав Ельников50% WR0.19% ROI
1.69Победит Ливерпуль
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Очень большая разница в классе этих команд... Ливерпуль не понёс серьёзных потерь в составе... Нет причин экономить силы и команды отдохнувшие... Выкладываться будут по полной... При всем уважение к арсеналу эта команда сейчас далеко не топ... Да и мотивация для ливера хорошая, выиграть один матч и получить трофей... Не вижу причин чтобы Ливерпуль не выиграл этот матч, а тройка нападения, лучшая в мире сделает это легко в основное время
6
Повторить за 1.68
Никита К140.7% WR-11.31% ROI
1.98Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал-Ливерпуль вот мы и дождались великолепного английского футбола.играют две потресающие команды Арсенал выграл кубок ,а Ливерпуль за 30 лет стал чемпионом,уверен нас ждет потресающие зрелище в составе команд множество велико́лепных футболистов что их и не стоит перечеслятъ все любители футбола их отлично знают я думаю нас ждет классный футбол с обилеем голевых моментов и голов и в этом противостояние ставлю на Ливер с тоталом2.5больше
0
Повторить за 1.93
Александр Елагин39% WR-5.9% ROI
5.15Победит Арсенал
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Суперкубок - это своего рода прелюдия предстоящего сезона в Англии. В матче сойдутся триумфаторы сезона минувшего. Чемпион АПЛ "Ливерпуль" против обладателя Кубка Англии "Арсенала".

Этот матч будет уникальным. Впервые он пройдет без зрителей. Ненавистный коронавирус и на старте сезона оставил футболистов с пустующими трибунами. Правда, сегодня этим никого уже не удивишь.

Интересно, что результаты обеих команд в этом мини-турнире абсолютно одинаковы. "Арсенал" и "Ливерпуль" провели по 22 матча за Суперкубок Англии, в 15 добились побед и семь раз проиграли.

Канониры и красные трижды совместно участвовали в этом турнире. В 1979 и 1989 победил "Ливерпуль" со счетом 3:1 и 1:0, а в 2002 выиграл "Арсенал" со скромненьким 1:0.

Свою 15-ю победу канониры одержали в 2017, одолев по пенальти "Челси", так как основное время завершилось 1:1. Напомню, что дополнительное время в случае ничьей в двух таймах не назначается, а сразу идет серия пенальти.

"Ливерпуль" тоже праздновал свою 15-ю победу в матче с "Челси", переиграв их в 2006 со счетом 2:1. Вначале прошлого триумфального сезона "Ливерпуль" проиграл "Ман Сити" Суперкубок 4 августа по пенальти 4:5. Такова историческая справка.

Главное - это то, что мы увидим снова через месяц после окончания сезона 2019/2020 новый сезон. Будем болеть за своих любимцев.

В предстоящем матче я ставлю на победу "Арсенала" с коэффициентом 4,80.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 4.9
Fibo84.6% WR3.4% ROI
1.6Обе команды забьют - Да
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Хеллоу футбол⚽!

Матч за Суперкубок Англии, встречаются победитель Кубка Англии и чемпион Английской Премьер-лиги. Для многих, в том числе и для букмекеров, здесь явный фаворит Ливерпуль, но 1.7 - явная переоценка мерсисайдцев. Я напомню, что игра состоится на нейтральном поле Уэмбли, где Арсенал традиционно играет хорошо, словно на домашнем поле (недавние победы над Ман Сити и в финале против Челси это доказывают). К слову, Микель Артета уже обыгрывал Клоппа и его команду буквально чуть больше месяца назад (2-1 на Эмирейтс. Да, в той игре Ливерпуль доминировал практически все 90 минут, но результат на табло!). Думаю, что Арсенал способен как минимум пободаться и забить гол, а возможно и два.

Поэтому мой прогноз, что забьют обе команды.

Кэф: 1.6
0
Повторить за 1.615
Виктор Гусев51.2% WR-2.78% ROI
4.25Ничья
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Как мне кажется, игра будет равной и достаточно живой. В Суперкубке обе команды побеждали по 15 раз, чаще победителем был только "Манчестер Юнайтед" -21 раз. "Арсенал" в последний раз побеждал совсем недавно - в 2017 году, а вот "Ливерпуль" - в 2006 году, в прошлом году он проиграл "Ман Сити" в серии пенальти.

Сразу скажу про регламент. Если ничья в основное время, то никакого дополнительного времени, а сразу серия пенальти. Это важно для моего прогноза.

Любой вариант может быть. Мы не знаем, в каком состоянии команды. Можно гадать. Могу сказать, что можно ставить на большое количество голов. Даже на больше, чем один, или даже два гола в первом тайме. Не буду забивать вашу голову статистикой, но поверьте на слово - подтверждение тому есть. Ставку такую сделать можно.

Ждем веселого футбола. В шести последних личных встречах забивали обе команды.

Как команды сыграли в прошлом сезоне? Была победа "Ливерпуля" на своем поле 3:1. "Арсенал" в свою очередь дома выиграл 2:1. В октябре прошлого года в Кубке Лиги команды сыграли 5:5. Помните этот матч?

Источник: Ставка ТВ
4
Повторить за 4.45
Майкл Оyэн47.8% WR-8.37% ROI
1.69Победит Ливерпуль
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Мы живем в такое необычное время, что меньше чем через неделю после финала Лиги чемпионов обладатель трофея АПЛ «Ливерпуль» встретится с обладателем Кубка Англии «Арсеналом» в поединке за Суперкубок и откроют новый сезон.

Обе команды стремятся удачно начать сезон. И в последнее время в очных противостояниях они забивают много голов. С 2015 года между ними не было нулевых ничьих, а в 8 из последних 10 личных встреч гигантов и вовсе пробивался тотал 3,5.

«Ливерпуль» забил 85 голов в Премьер-лиге в прошлом сезоне против 56 «Арсенала», и на момент написания Пьер-Эмерик Обамеянг еще не подписал новый контракт с Эмирейтс. Я уверен, что оставить игрока в составе «канониров» ближайшие годы, станет приоритетом номер один для клуба. Он забил 22 гола в матчах Премьер-лиги, поэтому мысль о потере игрока, который забивает примерно половину всех голов, вряд ли приходит в голову руководителям «Арсенала». Обамеянг забивал по два гола в каждом из двух последних визитов на «Уэмбли», и я не удивлюсь, если в субботу он увеличит этот показатель.

«Ливерпуль» провел последние несколько недель в Австрии в рамках предсезонной подготовки. После вылета из Лиги чемпионов от «Атлетико Мадрид» в марте у них был более длительный перерыв, чем у канониров, и этот факт может многое решить в субботу.

Их внушительный домашний рекорд стал катализатором для победы в Премьер-лиге в прошлом сезоне, а последнее домашнее поражение в АПЛ и вовсе было в 2017 году. Но и на выезде «красные» играли неплохо. Каждый игрок клуба сделает все, чтобы сохранить феноменальную форму двух последних сезонов.

Несмотря на все разговоры о том, что это будет товарищеский матч, обе команды очень заинтересованы начать сезон с победы, и я ожидаю увлекательную и результативную игру.

Учитывая настрой и остроту обеих команд, мне кажется, что парни Юргена Клоппа окажутся сильнее и выиграют в субботу очередной трофей. Ожидаю победу «Ливерпуля» со счетом 3:1.

Источник: Betonmobile
0
Повторить за 1.68
Hiro Nagasaki68.4% WR0.86% ROI
1.6Обе команды забьют - Да
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Прогноз

Если бы канониры выступали весь сезон также, как и после карантина, то оказались в топ-4.

В любом случае стоит похвалить "канониров" за яркое завершение сезона. Им удалось победить в полуфинале и финале КА, хотя в обоих матчах "пушкари" шли андердогами. В АПЛ банда Артеты проиграла всего два матча: Тоттенхэму, пропустив на последних минутах, и мотивированной Астон Вилле спустя 2 дня после игры с Сити . В остальных матчах после возобновления сезона Арсенал стабильно набирал очки, в том числе расправлялся дома с Ливерпулем. Кажется, "канониры" готовы успешно выступить и в суперкубке.
0
Повторить за 1.615
Дмитрий Шипилов52% WR-5.8% ROI
1.63Обе команды забьют - Да
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
В споре за Суперкубок Англии в Лондоне на Уэмбли сойдутся канониры и мерсисайдцы. На первый взгляд, фаворит матча очевиден, но так ли безгрешен Ливерпуль и безнадежен его оппонент - Арсенал?
Свой последний поединок в сезоне Арсенал провел против Челси в финале на Кубок Англии, в котором победил, переиграв достойного оппонента в основное время - 2:1. Победа примечательна еще и тем, что Микель Артета, получивший должность в конце декабря прошлого года и принявший разваливающийся на куски коллектив, смог завевать с командой трофей в первом же сезоне. Впервые с 1986/87.Арсенал при Артете значительно прибавил. Наставник от матча к матчу раскрывает потенциал команды так, как это не удавалось сделать даже Венгеру.Последние десять поединков клуба (с учетом кубкового финала) поделились на семь побед, два поражения и одну ничью. С одной стороны, ничего необычного. Канониры, один из топовых коллективов Англии. С другой, это была концовка тяжелейшего турнира, в котором клуб занял итоговое 8-ое место. После ухода Эмери Артете удалось невозможное.Не самый лучший сезон для Арсенала завершился со средними показателями 1.47 забитых и 1.26 пропущенных за встречу.Ливерпуль под руководством Юргена Клоппа в прошедшем сезоне, на мой взгляд, достиг своего потолка. Подняться выше того уровня, которым на текущий момент владеют мерсисайдцы, невозможно. Сказанное относится только к атаке клуба. В обороне "красные" показали равные результаты с Манчестер Юнайтед, пропустив 33 гола за сезон.
Надежность высока, 0.86 гола за матч, но она не помогла в еврокубковой борьбе. Лакмусовой бумажкой стал финал Лиги чемпионов, который прошел без участия чемпиона Англии. Ливерпуль закончил борьбу за "ушастого" еще на стадии 1/8.
Безусловно, атака подопечных Клоппа, это главное оружие клуба. Средняя реализация в первенстве 2.23 гола за поединок, но она не является абсолютно лучшей. Арсенал сделал своим смертельным оружием контратакующие действия, доведя последние до совершенства.
Выступление Ливерпуля "вдолгую" безупречно. А вот успех команды в отдельно взятом поединке зависит от очень многих факторов, главным из которых была и остается форма игроков обороны. Арсенал под руководством Артеты только начал набирать свою силу. "Канониры" сейчас находятся в начале пути, который Ливерпуль уже прошел.

Перед нами два вооруженных до зубов игрока, во главе которых стоят талантливые наставники. На стороне Клоппа опыт. За Артету молодость, креативность, свежий взгляд на футбол и возрастающее от матча к матчу единение коуча и команды. Из последних 28 финалов 17-ть завершились обоюдной реализацией участников. Считаю, этот будет 18-м.
0
Повторить за 1.615
Азамат Гутте44.7% WR-5.58% ROI
1.63Обе команды забьют - Да
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Суперкубок Англии ⚽️
Арсенал - Ливерпуль
Сегодня в 18:30

Чемпион Англии против обладателя кубка. Оба клуба брали этот титул по 15 раз. Если сегодня победит "Арсенал", то сезон для них можно заканчивать, а у вас может зайти коэффициент 3. Самым вероятным событием может стать, что обе команды забьют и причём больше двух мячей. Эта ставка приумножит банк в два раза. Всем удачи и с началом нового английского сезона
0
Повторить за 1.615
Роман Гутцайт43.6% WR-16.51% ROI
1.92Тотал больше 3
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Арсенал — Ливерпуль|Суперкубок Англии
Всем большой привет. Меня зовут Роман Гутцайт. Поздравляю всех вас с началом нового английского сезона - чемпионат стартует 12 сентября, ну а в ближайшие выходные пройдет матч за Суперкубок Англии, в котором "Арсенал" сыграет против "Ливерпуля". Обладатель Кубка против чемпиона

Думаю, что матч, который команды провели друг с другом в концовке прошлого сезона АПЛ, может быть отчасти показательным. Тогда "Арсенал" добился победы со счетом 2:1. Ну а в первом круге было тоже немало забитых мячей - больше трех.

Наверняка, Микель Артета и его "Арсенал" попытаются фрагментарно прессинговать защитников "Ливерпуля", Это давало результат во второй игре прошлого сезона.

Козырь же "Ливерпуля" - атакующие футболисты на свободном пространстве. Как раз этого и Артета попытался лишить в недавнем матче английского чемпионата.

У "Арсенала" по-прежнему очень хорошая атакующая линия. Виллиан летом перебрался в команду. Появился новый центральный защитник. Думаю, что оба появятся на поле. Суперкубок - хорошая площадка для проверки новых футболистов. Обамеянг, Ляказетт, Пепе, а теперь еще и Виллиан - это бригада, которая способна забивать.

Что касается "Ливерпуля", то завершение прошлого сезона вышло для него...никаким. Чемпионство было в кармане, а Лигу чемпионов "красные" покинули еще до коронавирусной паузы.

"Ливерпуль" должен бы перезагрузиться во время отпуска. Новый, бодрый "Ливерпуль" в в новый путь отправляется.

Жду в этом матче голы. Это не финал, а выставочный матч, где можно проявить себя в атаке. Мой прогноз - тотал больше 3 с коэффициентом 1,91.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.93
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
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