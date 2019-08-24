Бесплатный прогноз на Ливерпуль – Арсенал сегодня

Третий тур чемпионат Англии в субботу подарит эпичную битву. На Энфилде схлестнуться команды Клоппа и Эмери, а мы предложим вам свой прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал. Фаворит ясен. Красные играют дома, в начале сезона уже провели два матча за Суперкубок, которые стали отличной тренировкой физики и ментальности. Состав сыгранный, летом Клопп не получил усиления, но и нынешний набор исполнителей готов решать любые задачи. Однако наш прогноз на Ливерпуль – Арсенал будет не в пользу красных. Команда Клоппа подустала, играет два матча в неделю, а лидеры устали после длительного прошлого сезона, который, например, для Садио Мане вообще не заканчивался, каждый матч не могут решать. Поэтому для матча Ливерпуль – Арсенал прогноз на 24 августа будет таким – фора лондонцев +1,5.



Привлекает и коэффициент – 1,67. Эмери получил феноменальное усиление в лице Кирана Тирни и Николя Пепе, канониры снова готовы биться за Лигу чемпионов. А если ты хочешь быть в топ-4 английского футбола, проигрывать Ливерпулю в 2 мяча - нельзя. Борьба будет ожесточенной, уставшим игрокам Клоппа не до разгромов и показательной порки. Именно поэтому наш прогноз на Ливерпуль – Арсенал имеет большие шансы стать выигрышным.



Канониры, как и красные, начали чемпионат Англии с двух побед. В полном порядке Ляказетт и Обамеянг. Габонец успел забить дважды, француз - однажды. Собственно, это все лондонские голы в новом сезоне. Матч Ливерпуль - Арсенал 24.08 будет прежде всего игрой нервов. Клопп научил своих ребят играть осторожно, поэтому не рекомендуем лезть в тотал. Вспомните финал Лиги чемпионов-2019, когда красные с Тоттенхэмом устроили скучное зрелище, но победили за счёт этого рационализма.



Прогноз на Ливерпуль - Арсенал сегодня должен исключить риск подобного проигрыша. Фора гостей - оптимальный вариант. Подстраховка канониров, которые со свежими силами восстанавливают имидж. Унаи Эмери должен выигрывать серьезные матчи, иначе его роман с АПЛ закончится скоро. А тут даже победы не надо, главное не проиграть в 2 мяча за очень хороший коэффициент - 1,67. Рекомендуем вам смотреть именно на плюсовую фору Арсенала, когда будет выбирать ставки на матч.