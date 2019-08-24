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Ливерпуль — Арсенал прогнозы на матч 24.08.2019

Ливерпуль — Арсенал
  •  АПЛ
Ливерпуль
01:36:12
до начала матча
Арсенал
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Бесплатный прогноз на Ливерпуль – Арсенал сегодня

Третий тур чемпионат Англии в субботу подарит эпичную битву. На Энфилде схлестнуться команды Клоппа и Эмери, а мы предложим вам свой прогноз на матч Ливерпуль – Арсенал. Фаворит ясен. Красные играют дома, в начале сезона уже провели два матча за Суперкубок, которые стали отличной тренировкой физики и ментальности. Состав сыгранный, летом Клопп не получил усиления, но и нынешний набор исполнителей готов решать любые задачи. Однако наш прогноз на Ливерпуль – Арсенал будет не в пользу красных. Команда Клоппа подустала, играет два матча в неделю, а лидеры устали после длительного прошлого сезона, который, например, для Садио Мане вообще не заканчивался, каждый матч не могут решать. Поэтому для матча Ливерпуль – Арсенал прогноз на 24 августа будет таким – фора лондонцев +1,5.

Привлекает и коэффициент – 1,67. Эмери получил феноменальное усиление в лице Кирана Тирни и Николя Пепе, канониры снова готовы биться за Лигу чемпионов. А если ты хочешь быть в топ-4 английского футбола, проигрывать Ливерпулю в 2 мяча - нельзя. Борьба будет ожесточенной, уставшим игрокам Клоппа не до разгромов и показательной порки. Именно поэтому наш прогноз на Ливерпуль – Арсенал имеет большие шансы стать выигрышным

Канониры, как и красные, начали чемпионат Англии с двух побед. В полном порядке Ляказетт и Обамеянг. Габонец успел забить дважды, француз - однажды. Собственно, это все лондонские голы в новом сезоне. Матч Ливерпуль - Арсенал 24.08 будет прежде всего игрой нервов. Клопп научил своих ребят играть осторожно, поэтому не рекомендуем лезть в тотал. Вспомните финал Лиги чемпионов-2019, когда красные с Тоттенхэмом устроили скучное зрелище, но победили за счёт этого рационализма.

Прогноз на Ливерпуль - Арсенал сегодня должен исключить риск подобного проигрыша. Фора гостей - оптимальный вариант. Подстраховка канониров, которые со свежими силами восстанавливают имидж. Унаи Эмери должен выигрывать серьезные матчи, иначе его роман с АПЛ закончится скоро. А тут даже победы не надо, главное не проиграть в 2 мяча за очень хороший коэффициент - 1,67. Рекомендуем вам смотреть именно на плюсовую фору Арсенала, когда будет выбирать ставки на матч.

Прогнозы 1900
sasha.lukanina|ROI 13.1
sasha.lukanina|ROI 13.1
1.93Победа Ливерпуль и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
В центральном поединке третьего тура английской Премьер-лиги, который пройдет в субботу, встретятся Ливерпуль и Арсенал. Это не просто большой матч, а дуэль команд, которые пока идут без потерь – эпичность афиши выдержана в полной мере. Однако букмекеры не видят большой интриги, ведь встреча пройдет на «Анфилде» – в родных стенах подопечные Юргена Клоппа считаются явными фаворитами.


Ливерпуль на старте сезона не демонстрировал ничего сверхъестественного, поддерживая планку должного уровня – а нынешние максимумы «Красных» очень высоки, потому победы команда добывает. Единственное огорчение случилось в схватке за Суперкубок Англии, но там можно было ошибиться – тем более, проиграл Ливерпуль только по пенальти. А на прошлых выходных команда Клоппа разобралась с Саутгемптоном – победа была спокойной, но в конце мерсисайдцы, благодаря ошибке голкипера, поиграли на нервах собственных болельщиков (2:1).

Арсенал в предыдущем туре выступил в похожем ключе, если не хуже. Подопечные Унаи Эмери с трудом одолели Бернли (2:1). Главный нюанс скрывается в том, что это была домашняя игра, а на «Эмирейтс» таких соперников лондонцы обычно разделывают под грохот пушек. Здесь же могла случиться осечка – к радости хозяев, индивидуальный класс форвардов, Ляказетта и Обамеянга, сыграл ключевую роль. Также отметим дебют в стартовом составе «Канониров» Давида Луиса.

Унаи Эмери заметил, что предпочел бы вообще никогда не играть с таким Ливерпулем, и в шутке испанца скрывается большой резон, ведь выезды на «Анфилд» стали для столичного клуба настоящей пыткой. В последнее время «Канониры» стабильно получают здесь минимум по три мяча. Естественно, о победах речь не идет. Сейчас обе команды, несмотря на лидерство, выглядят сыровато, но в мошне Ливерпуля – командный механизм, этот болид может завестись в любой момент. Вряд ли Арсенал сможет зацепиться за ничью. Вероятен разгром гостей, но с другой стороны – «Красные» пропускали голы во всех матчах нового сезона.

Моя ставка: победа Ливерпуля и тотал матча больше 2.5 гола
9
Повторить за 1.9
Роман Гутцайт|ROI -3.38
Роман Гутцайт|ROI -3.38
1.78Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Что же ждет нас в центральном матче третьего тура Английской Премьер-лиги между “Ливерпулем” и “Арсеналом”? Обе команды имеют очень хорошие атакующие линии. “Ливерпуль” будет принимающей стороной, а на “Энфилде” у банды Юргена Клоппа отличная серия без поражений. Домочадцы не проигрывают при своих болельщиках уже более 15 матчей подряд. Кроме того, в родных стенах “мерсисайдцы” играют более напористо, чем на выезде. Поэтому я ожидаю в этой игре преимущество хозяев, которые всегда перетягивают одеяло на себя на своем легендарном стадионе.

Но для “Арсенала” такое положение вещей даже на руку. В составе канониров есть быстроногие Ляказетт и Обаяменг, а последний забивает пока что в каждой игре чемпионата Англии. Еще есть Николя Пепе, который проявить себя еще не сумел, но у него все впереди. Зная Унаи Эмери, он выстроит тактику от обороны, чтобы рассчитывать на быстрые контратаки. Для испанского специалиста это вполне привычная схема на матч.

Команда Клоппа уже успела восстановиться, так как получила достаточно времени на подготовку. Ведь к старту сезона многие лидеры не сумели прийти в себя, так как не имели отдыха из-за вызовы в сборные.

За плечами “Энфилд”, так что не сомнений, что “Ливерпуль” отличится. Причем я не думаю, что все закончится одним голом со стороны “красных”, так как к этому противостоянию они подойдут мотивированными, свежими. Также очевидно, что лондонцы тоже должны ответить хотя бы одним мячом, поэтому поединок обещает быть горячим. Мой прогноз - тотал больше 2,5 голов + обе забьют.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.73
Фанис Мифтахов|ROI 1.22
Фанис Мифтахов|ROI 1.22
1.52Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Доброго времени суток всем) Отчёт за вчера 7+ 4-
Извиняюсь за столько минусов, казалось бы очевидные вещи, но все равно подвели... В итоге взял на ночь 3 исхода и благодаря им вытащил все таки в +
Многие наверно не успели взять ночные так что сегодня надо постараться как следует и не натворить глупостей а так же по возможности обойтись без минусов...
И так начнем с казалось бы самого простого Ливерпуль - Арсенал. Тут конечно все очевидно скажете Вы - и будете правы) Другого исхода представить сложно победа Ливерпуля) А так же можно рискнуть и взять тотал больше 2.5 , тотал гостей меньше 1.5
Для пресса железный Железняк Арсенал меньше 2
Всем удачи друзья и только побед)
0
Повторить за 1.52
Александр Елагин|ROI -3.08
Александр Елагин|ROI -3.08
1.5Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Завершает субботнюю программу третьего тура английской Премьер-лиги суперматч. На “Энфилде” “Ливерпуль” встречается с “Арсеналом”. Обе команды после двух стартовых туров матчей набрали максимальное количество очков - по шесть. И теперь они готовы к серьезному испытанию с мощным соперником. При всем уважении к “Саутгемптону”, “Норвичу”, “Ньюкаслу” и “Бернли, они таковыми не являются. Здесь сойдутся претенденты на самые высокие места в Премьер-лиге.

Команда Юргена Клоппа может продлить свою фантастическую беспроигрышную серию в национальном первенстве на “Энфилде”. Эта серия может продлиться до 42 матчей без поражений. Великолепные цифры! Мерсисайдцам необходимо воспользоваться домашней осечкой “Манчестер Сити”, который на прошлых выходных сыграл вничью 2:2 с “Тоттенхэмом” . Ну и постараться закрепиться на позиции лидера, нокаутировав одного из своих главных конкурентов, коим и является “Арсенал”.

Команде Унаи Эмери будет очень сложно на “Энфилде”. Впрочем, кому там легко? Домашний матч с “Бернли” показал, что “канониры” далеко не безгрешны в обороне. Но очень эффективны в атаке, хотя нужно отдать должное вратарю “Бернли”, который спас свою команду от больших неприятностей. И все же футболисты “Бернли” несколько раз ставили в тупик оборону “Арсенала”, однако это помешало лондонцам выиграть со счетом 2:1.

“Арсенал” в последнее время очень неудачно выступает на “Энфилде”. Судите сами - в последний раз они побеждали здесь 2 сентября 2012 года. После этого - пять поражений и одна ничья. Из участников того матча 2012 года в составах обеих команд остались Хэндерсон и Окслейд-Чемберлен, который тогда играл за “Арсенал”. Оба на поле не появились, но были в заявке и сидели на скамейке запасных.

Еще один момент - два из пяти последних поражений “Арсенала” на “Энфилде” были со счетом 1:5. Единственная ничья - 3:3. О тотальном превосходстве “Ливерпуля” над “Арсеналом” на своем поле говорит разница забитых и пропущенных мячей - 22:8. В прошлом сезоне “красные” проехались по лондонцам катком - в декабре они выиграли 5:1. Но это все история, сейчас все может быть иначе.

Футбол состоит из неожиданностей и нелогичностей, но я все равно считаю, что выиграет “Ливерпуль” с коэффициентом 1.50.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 1.52
korenkov777777|ROI -7.48
korenkov777777|ROI -7.48
2.28Ливерпуль фора (-1.5)
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
«Арсеналу» будет трудно противостоять одной из сильнейших команд чемпионата, выступая в гостевом статусе. «Канониры» плохо играют на выезде. В прошлом сезоне Премьер-лиги в 19 выездных матчах «Арсенал» одержал 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 8 поражений. В пяти выездных матчах с «Манчестер Сити», «Ливерпулем», «Тоттенхэмом», «Челси» и «Манчестер Юнайтед» «Арсенал» дважды сыграл вничью и трижды проиграл. В последней очной встрече с «Ливерпулем» на его поле «канониры» уступили со счетом 1:5.

«Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» в трех последних очных матчах на «Энфилде». Во всех этих встречах красные забивали больше двух голов.
0
Повторить за 2.26
Denis Scherbina|ROI 0.69
Denis Scherbina|ROI 0.69
1.22Победит Ливерпуль или Арсенал
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Арсенал» не стал буксовать на старте АПЛ и добивается самого главного – результата. Да, обе победы одержаны над посредственными коллективами и с минимальной разницей в счёте, но шесть очков уже в копилке у «канониров». Конечно, продлить удачную серию будет невероятно трудно, однако в мире найдётся лишь несколько команд, которые способны всерьёз претендовать на что-то, кроме поражения на «Энфилде».

0
Повторить за 1.23
Виктор Гусев|ROI -1.12
Виктор Гусев|ROI -1.12
2.26Ливерпуль фора (-1.5)
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Нас ждет очень интересная игра в третьем туре английской Премьер-лиги. Она пройдет 24 августа в 19:30 по московскому времени. “Ливерпуль” встретится с “Арсеналом”.

И “Ливерпуль”, и “Арсенал” выходят на поле в роли лидеров Премьер-лиги. Не “Манчестер Сити” , а именно эти две команды, ведь они одержали по две победы в двух предыдущих турах. А если говорить о последнем туре, то заметим, что “Арсенал” выиграл у “Бернли” на своем поле 2:1, а “Ливерпуль” 2:1 в гостях выиграл у “Саутгемптона”.

“Ливерпуль” победил в суперкубке УЕФА, и в этой игре их выручил и подарил им кубок голкипер Адриан, но дело в том, что там-то он выручил, а вот в отсутствие Алисона Бекера довольно сложно, и мы уже видели это - сложно было “Ливерпулю” в предыдущем матче чемпионата Англии. Небольшая слабина тут наблюдается. Если говорить о слабине, для меня не оптимально сейчас выглядит оборона: и оборона “Ливерпуля”, и кстати оборона “Арсенала” тоже. При том, что игра в атаке, конечно, не лучшая и там и там, но все выглядит уже довольно грозно с обеих сторон.

Вот такие две команды сойдутся на поле. Наверное, будут забиты мячи. Но подождите моего окончательного прогноза. Посмотрим, что предшествует статистически этому центральному матчу третьего тура в Англии. “Ливерпуль” в прошлом сезоне, играя дома, не потерпел ни одного поражения - 17 побед, две ничьи и ноль поражений. А вот статистика “Арсенала” на выезде: семь побед, четыре ничьи, восемь поражений. И, наверное, всегда впечатляет такая грандиозная статистика английского чемпионата, которая берет свое начало неизвестно с каких времен: 218 матчей между клубами, из них 81 победа “Ливерпуля”, 77 побед “Арсенала”, 60 ничьих. Мурашки по коже, когда я произношу такую статистику! Но это Англия.

Кстати, “Ливерпуль” с “Арсеналом” играет на “Энфилде”. Если взять три последних матча между ними, то увидим три победы “Ливерпуля” с разницей 12 к 2. Звучит убедительно. Во всяком случае, для меня. Вспомним еще последний матч, в котором “Ливерпуль” на своем поле просто разгромил “Арсенал” 5:1.

Исходя из того, что я сказал и какую статистику привел, я сделаю такой прогноз: победа “Ливерпуля”, причем с разницей в два мяча или больше с коэффициентом 2,30. Это мой прогноз и моя рекомендация.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.26
Александр Шмурнов|ROI -9.39
Александр Шмурнов|ROI -9.39
2.2Арсенал фора (1)
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Неожиданно “Арсенал” оказался перед третьим туром, перед встречей с “Ливерпулем”, лидером. Эта команда идет вровень с вице-чемпионом Англии и обладателем Кубка чемпионов.

При этом, ни с того ни с сего, букмекеры предлагают коэффициент на победу “Арсенала” 6. Это что такое? Я не верю в этот коэффициент. Я считаю его неправильным, несправедливым. Да, “Ливерпуль” фаворит, но не с таким же гигантским преимуществом.

Мы видели проблемы “Ливерпуля” в обороне. Вирджил ван Дейк - большая звезда, но пока у него нет партнера, который обеспечивал бы полноценную непроходимость этой обороны, ее уверенность и стабильность. И я полагаю, что “Арсенал” может претендовать и на гол, и даже на более менее равноценную игру. Да, мы большего каждый год ждем, но это не значит что они не входят в топ-6, не значит, что они не претенденты на победу и участие в Лиге чемпионов еще через сезон. В конце концов у “Арсенала” футбол построенный.

Я думаю, что никакого разгрома и никакой уверенной победы в этом матче не будет. Поэтому, полагая, что “Ливерпуль” фаворит, я все же сделаю ставку, исходя из возможностей “Арсенала”. Он не должен проиграть в этом матче совсем без шансов. Вот такой собственно подход. Вы можете выбирать свою ставку, но я просто возьму и поставлю на “Арсенал” с его форой.

Итак, моя ставка на матч лидеров чемпионата Англии “Ливерпуль” - “Арсенал”: лондонцы не проиграют с разницей более чем один мяч. Возьму осторожно с форой (+1) с достаточно весовым коэффициентом. В этом случае, как я уже говорил, букмекеры ставят коэффициент 6 на “Арсенал” - если кто-то из вас смел, то берите победу “Арсенала” и представьте, какой выигрыш. Но я выбираю победу “Арсенала” с форой (+1).

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.17
vadimsmirnov277|ROI -9.64
vadimsmirnov277|ROI -9.64
1.52Победит Ливерпуль
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
АПЛ. Ливерпуль против Арсенала. Обе команды начали сезон с двух побед: подопечным Юргена Клоппа необходимо доказывать амбиции в борьбе за титул, а Арсеналу — вернуться в топ-4. Ливерпуль не проигрывает на своем поле уже 39 матчей подряд в рамках АПЛ. Последние личные встречи этих команд так же на стороне Ливерпуля. Арсенал не выигрывал на поле Ливерпуля аж с 2012 года, думаю сегодня данная тенденция вряд-ли прервется. У Ливерпуля все игроки атаки здоровы и в строю из потерь только вратарь Алиссон. Тем более недавно наткнулся на интервью тренера Арсенала в котором он говорил,что вроде бы боится Ливерпуля. С таким настроем точно нечего делать на Энфилде.
0
Повторить за 1.52
Ярик Потапенко2|ROI 0.41
Ярик Потапенко2|ROI 0.41
1.81Ливерпуль фора (-1)
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Ливерпуль — Арсенал|АПЛ
Заключительный мой прогноз на сегодня станет центральный матч дня: Ливерпуль-Арсенал, две команды сейчас идут в чемпионате одинаково, у обеих имеется 2 из 2 побед, атаки у этих команд хоть отбавляй, а вот защита в этом сезоне у обеих не идеальная, конечно можно сказать "А как же Ван Дейк?" но Вирджил не может быть везде на поле, да и без Алисона трудновато в обороне думаю будет Ливерпулю, у Арсенала похожая ситуация, в том что обе забью и выиграет Ливерпуль я уверен, всем удачного дня!
0
Повторить за 1.8
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 28%
  • 18%
  • 12%
  • 5%
  • 3%