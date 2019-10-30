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Ливерпуль — Арсенал прогнозы на матч 30.10.2019

Ливерпуль — Арсенал
  •  Кубок Английской лиги
Ливерпуль
03:10:32
до начала матча
Арсенал
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Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Тут вопрос ровно один: насколько важен мерсисайдцам, бьющимся за титул в АПЛ и за выход из группы ЛЧ, этот турнир. Тем более после адреналинового матча против «Тоттенхэма». «Арсеналу» хоть какой трофей нужен. Так что мотивация у команды Эмери повыше. Но «Ливерпуль» — более кубковый боец. Да и по дистанции до 1/8 Клопп шёл увереннее Эмери. Хотя соперники у обоих клубов были не самые серьёзные. Клопп как тренер мне кажется интереснее и вариативнее. Именно поэтому победа «Ливерпуля» в любом противостоянии с командами Эмери мне видится более вероятной. Просто потому, что немецкий тренер превосходит баска в креативности. Источник: LegalBet
Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Буду банальным: победит Ливерпуль. Даже не смотря на то, что Клопп не очень серьезно относится к внутренним английским кубкам. В приоритете у него титул АПЛ и Лига чемпионов, поэтому определенную ротацию он проведет. Но даже с учетом этого только из запасных игроков состав его команды состоять не должен. У Арсенала же не очень хорош внутренний микроклимат, в прессу то и дело просачиваются слухи о конфликтах в команде. Поэтому беспроигрышная серия Ливерпуля прервется не в этой игре, а несколько позже. Всем удачи!
Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Словили минус по ВИП-ставке. Бывает. Сейчас будем брать только ➕➕➕ Ставка дня!!! Ставим ставки, только на матчи с описанием, остальные риск, по желанию! Ливерпуль сейчас идёт без поражений. На данный момент самая сильная команда в Европе. Не знаю когда у нее кончатся силы. Возможно с Арсеналом. Кэф на победу высоковат. Ещё раз повторюсь, команда оступилась в этом сезоне лишь в матче с Наполи. Сейчас у Арсенала конфликты внутри команды. И вообще тяжело даются матчи. Смотрел прошлую игру. Молодцы, смогли вытащить победу. В принципе как и Ливерпуль у Тоттенхэма. Думаю у Ливерпуля выйдет основа. Которая сможет выиграть матч 2-1. Ещё поставлю очень мало времени а ОЗ+ТБ2,5. Но это риск!
Прогнозы 1466
Ровшан Аскеров|ROI -8.75
Ровшан Аскеров|ROI -8.75
2.14Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Тут вопрос ровно один: насколько важен мерсисайдцам, бьющимся за титул в АПЛ и за выход из группы ЛЧ, этот турнир. Тем более после адреналинового матча против «Тоттенхэма».

«Арсеналу» хоть какой трофей нужен. Так что мотивация у команды Эмери повыше. Но «Ливерпуль» — более кубковый боец. Да и по дистанции до 1/8 Клопп шёл увереннее Эмери. Хотя соперники у обоих клубов были не самые серьёзные.

Клопп как тренер мне кажется интереснее и вариативнее. Именно поэтому победа «Ливерпуля» в любом противостоянии с командами Эмери мне видится более вероятной. Просто потому, что немецкий тренер превосходит баска в креативности.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 2.05
advodor|ROI -3.95
advodor|ROI -3.95
2.04Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Буду банальным: победит Ливерпуль. Даже не смотря на то, что Клопп не очень серьезно относится к внутренним английским кубкам. В приоритете у него титул АПЛ и Лига чемпионов, поэтому определенную ротацию он проведет. Но даже с учетом этого только из запасных игроков состав его команды состоять не должен. У Арсенала же не очень хорош внутренний микроклимат, в прессу то и дело просачиваются слухи о конфликтах в команде. Поэтому беспроигрышная серия Ливерпуля прервется не в этой игре, а несколько позже. Всем удачи!
2
Повторить за 2.05
Богдан Турий|ROI 2.94
Богдан Турий|ROI 2.94
1.57Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Словили минус по ВИП-ставке. Бывает. Сейчас будем брать только ➕➕➕
Ставка дня!!!
Ставим ставки, только на матчи с описанием, остальные риск, по желанию!

Ливерпуль сейчас идёт без поражений. На данный момент самая сильная команда в Европе. Не знаю когда у нее кончатся силы. Возможно с Арсеналом. Кэф на победу высоковат. Ещё раз повторюсь, команда оступилась в этом сезоне лишь в матче с Наполи. Сейчас у Арсенала конфликты внутри команды. И вообще тяжело даются матчи. Смотрел прошлую игру. Молодцы, смогли вытащить победу. В принципе как и Ливерпуль у Тоттенхэма. Думаю у Ливерпуля выйдет основа. Которая сможет выиграть матч 2-1.
Ещё поставлю очень мало времени а ОЗ+ТБ2,5. Но это риск!
1
Повторить за 1.51
Георгий Черданцев|ROI -8.97
Георгий Черданцев|ROI -8.97
1.49Обе команды забьют - Да
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Для Клоппа Кубок Лиги явно не тот турнир, на который он тратит силы своих игроков. Почти не сомневаюсь, что против Арсенала будет играть второй состав. У лидера чемпионата за 12 дней четыре матча, последний из которых дома против Сити, выиграв которы, Ливерпуль открывает для себя прямую дорогу к долгожданному чемпионству. Арсенал тоже не относится к числу тех, кто ставит перед собой главной задачей на сезон выиграть Кубок Лиги, поэтому тоже скорее всего будет играть не основным составом. В такой игре может произойти что угодно, и кстати линия Олимпа составлена строго в соответствии с этим: 1,86 на победу хозяев это очень много, но я бы вот не рискнул.

«Обе забьют» за 1.51
«Гол во втором тайме нет» за 5.37

Источник: БК «ОЛИМП»
1
Повторить за 1.48
StavkaIgra|ROI 3
StavkaIgra|ROI 3
1.5Ливерпуль фора (0)
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Начну с того ,что Ливерпуль не проигрывает в очных встречах Арсеналу уже 4.5 года и не думаю ,что сегодня случится тот самый другой случай. Ливерпуль стабильный в игре в отличии от Арсенала , который может упускать победы даже вроде бы уже в победных играх для себя.
Есть ,конечно, одно НО,что для Ливерпуля этот 🏆 кубок не столь важный и может быть не тот бодрый настрой, так как больше внимания и сил нацелены на Чемпионство в АПЛ. Но по информации на данный момент , вся основа Ливерпуля пока в принципе в планах выйти на игру. Поэтому смотрю в сторону Ливерпуля, но немного подстрахуюсь и возьму нулевую фору. Всем Удачи!
1
Повторить за 1.56
Егор Титов|ROI -6.05
Егор Титов|ROI -6.05
2.17Тотал больше 3.5
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на ТБ (3,5) в матче «Ливерпуль» — «Арсенал». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что здесь, конечно, вывеска привлекательная, но, к сожалению, «Арсенал» сейчас не ровня «Ливерпуля». Вроде бы начали сезон лондонцы неплохо, но в последних играх все не очень здорово, еще и скандал с Джакой, Эмери недовольны игроки. Ляказетт вроде бы лайкнул сообщение, в котором было написано, что «Арсеналу» нужно избавляться от тренера. Эмоциональный фон не лучший.

Титов считает, что у «Ливерпуля» все хорошо. Не всегда удается легко выигрывать, но это особого значения не имеет. Запас прочности у команды Клоппа достаточно серьезный.

Источник: РБ
1
Повторить за 2.32
А я из Самары.|ROI -1.98
А я из Самары.|ROI -1.98
2.09Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Пойду тут за толпой. Говорят Ливерпулю данный трофей как лысому расческа, мол другие у них задачи на этот сезон. Явно же Ливерпуль будет играть полу-основным составом. Лидеры команды уж точно будут на скамейке. А когда доказывать запасным игрокам свой статус? Естественно сегодня! Резервный состав Ливерпуля может в первом тайме порвать Зенит, во втором свежий ЦСКА а в дополнительное время и Локомотиву вставить))) шутка... Арсенал у него все хреново: микроклимат в команде, защита дырявая как дуршлак, да и не тот это Арсенал который мы знали раньше. Это мою мнение. У каждого оно свое....
0
Повторить за 2.05
Роман Гутцайт|ROI -6.14
Роман Гутцайт|ROI -6.14
3.42Победит Арсенал
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Всем большой привет! Нынешняя неделя в Англии будет характерной еще и тем, что пройдут матчи Кубка Англии. И некоторые поединки будут с приставкой “супер”, как например противостояние между “Ливерпулем” и “Арсеналом”, которое пройдет на “Энфилде”.

Давайте вспомним, рассуждая об этой встречи, как относился ко внутренним соревнованиям Клопп в прошлом сезоне? “Ливерпуль” достаточно оперативно вылетел в обоих Кубках и Клопп вообще не переживал. Для немецкого специалиста куда важней хорошо выступать в Английской Премьер-лиге и в Лиге чемпионов. Мне кажется, сейчас “Ливерпуль” расставляет такие же приоритеты. Поэтому хоть матч против “Арсенала” и будет домашним, но “Ливерпуль” должен провести довольно серьезную ротацию, что скажется на качестве игры.

Что касается “Арсенала”, то после того, как команда упустила победу над “Кристал Пэлас”, ведя в счете 2:0 уже к 10-ой минуте, Унаи Эмери нужен какой-то хороший результат, чтобы его позиции в клубе стали прочней. Поэтому “Арсенал” по составу должен быть ближе к оптимальному, чем “Ливерпуль”. Тем более, даже то сочетание футболистов, которое выходит у “канониров” в Лиге Европы, все равно добивается положительного исхода.

Если в первых матчах это были уверенные победы с преимуществом в более один мяч, то потом последовала победа над “Виторией” была лишь на последней минуте, но зато как красиво это было сделано. Пепе вышел со скамейки и забил два мяча со штрафных. Пепе как раз из категории тех игроков, которые должны получить шанс в этой игре проявить себя.

Поэтому мой прогноз будет для многих неожиданных. Мне кажется, что “Арсенал” победит и пройдет дальше. Коэффициент больше четырех, но почему бы не рискнуть, учитывая, что это кубковое соревнование и сюрпризы тут вполне могут быть даже на столь ранней стадии турнира?

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 3.52
Самуэль Жиго|ROI -3.46
Самуэль Жиго|ROI -3.46
1.55Тотал больше 2.5
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Сегодня Ливерпуль в Кубке Англии на Энфилде принимает гостей из Лонпдона-Арсенала.Команды из топ 6 будут встречаться можно и так сказать.Но здесь фаворит ясень всем.Начнем с Ливерпулья.Ливерпуль это команда с супер наборами игроков,которий могут обыграть кого угодно.Ливерпуль обладатель Кубка Чемпионов и лидер Чемпионата Англии.Команда Юргена Клоппа играет восхитительно и играет в мощнейший футбол в атаке.Дома Ливерпуль не проигривает никогда,а последних двух лет,одна порожение у Ливерпулья.Теперь Арсенал.Арсенал-команда опять таки домашняя,а на выезде команда Уная Эмери показывает средний уровень футбола и играют отвратительно.Ничья с аутсайдером и порожение от Шеффилда,тому и лишние подвреждение.У Арсенала не все в порядке,появилась новость,что Александр Ляказет лайкнул на увольнение Уная Эмери.Мы все знаем,что случилось когда Глушаков так же лайкнул на увольнение Массимо Карреры.Тем более без Ляказета у Арсенала нечего не получается,он один из лидеров Арсенала.И сегодня тоже играть на выезде и против еще Ливерпулья.Все таки мой прогноз на этот матч тотал больше 2,5 учитывая последних очных встречах между Ливерпуля и Арсенала.Всем удачных ставок!
0
Повторить за 1.51
Tupac Shakur|ROI 0
Tupac Shakur|ROI 0
2.08Победит ЛиверпульСтавка дня
Ставка дня
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Ливерпуль — Арсенал|Кубок Английской лиги
Победа Ливерпуля 100%
Будучи фанатом Арсенала с 2004 года, кому как ни мне знать на что способны канониры.В Арсенале сейчас кризис,и во многом это вина "тренеришки" Унаи. Бесхаррактерный, скучный, теряющий преимущество в матчах тренер.Всей командой ждём его отставки.Есть вероятность что наконец-то выйдет в старте Месут Озил, и возможно он перевернул бы игру если в старте был бы не Сака а Обамеянг.Но мы имеем то что имеем. Видно что Эмери хочет реабилитироваться но он этого сделать не сможет, ещё и этот скандал с албанцем который не достоин выходить на поле в красной футболке. Ну а что Ливерпуль? Они идут уверенно и не собираются поддаваться Арсеналу.Они могли бы отдать этот кубок лиги например Оксфорд Юнайтед. Но это Арсенал, ещи и на Энфилде. Тут чистая победа Ливерпуля.
0
Повторить за 2.05
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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