Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя Ровшан Аскеров
Тут вопрос ровно один: насколько важен мерсисайдцам, бьющимся за титул в АПЛ и за выход из группы ЛЧ, этот турнир. Тем более после адреналинового матча против «Тоттенхэма». «Арсеналу» хоть какой трофей нужен. Так что мотивация у команды Эмери повыше. Но «Ливерпуль» — более кубковый боец. Да и по дистанции до 1/8 Клопп шёл увереннее Эмери. Хотя соперники у обоих клубов были не самые серьёзные. Клопп как тренер мне кажется интереснее и вариативнее. Именно поэтому победа «Ливерпуля» в любом противостоянии с командами Эмери мне видится более вероятной. Просто потому, что немецкий тренер превосходит баска в креативности. Источник: LegalBet
Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя advodor
Буду банальным: победит Ливерпуль. Даже не смотря на то, что Клопп не очень серьезно относится к внутренним английским кубкам. В приоритете у него титул АПЛ и Лига чемпионов, поэтому определенную ротацию он проведет. Но даже с учетом этого только из запасных игроков состав его команды состоять не должен. У Арсенала же не очень хорош внутренний микроклимат, в прессу то и дело просачиваются слухи о конфликтах в команде. Поэтому беспроигрышная серия Ливерпуля прервется не в этой игре, а несколько позже. Всем удачи!
Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя Богдан Турий
Словили минус по ВИП-ставке. Бывает. Сейчас будем брать только ➕➕➕ Ставка дня!!! Ставим ставки, только на матчи с описанием, остальные риск, по желанию! Ливерпуль сейчас идёт без поражений. На данный момент самая сильная команда в Европе. Не знаю когда у нее кончатся силы. Возможно с Арсеналом. Кэф на победу высоковат. Ещё раз повторюсь, команда оступилась в этом сезоне лишь в матче с Наполи. Сейчас у Арсенала конфликты внутри команды. И вообще тяжело даются матчи. Смотрел прошлую игру. Молодцы, смогли вытащить победу. В принципе как и Ливерпуль у Тоттенхэма. Думаю у Ливерпуля выйдет основа. Которая сможет выиграть матч 2-1. Ещё поставлю очень мало времени а ОЗ+ТБ2,5. Но это риск!