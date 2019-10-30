Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя Ровшан Аскеров Тут вопрос ровно один: насколько важен мерсисайдцам, бьющимся за титул в АПЛ и за выход из группы ЛЧ, этот турнир. Тем более после адреналинового матча против «Тоттенхэма». «Арсеналу» хоть какой трофей нужен. Так что мотивация у команды Эмери повыше. Но «Ливерпуль» — более кубковый боец. Да и по дистанции до 1/8 Клопп шёл увереннее Эмери. Хотя соперники у обоих клубов были не самые серьёзные. Клопп как тренер мне кажется интереснее и вариативнее. Именно поэтому победа «Ливерпуля» в любом противостоянии с командами Эмери мне видится более вероятной. Просто потому, что немецкий тренер превосходит баска в креативности. Источник: LegalBet

Ливерпуль — Арсенал прогноз на матч от пользователя advodor Буду банальным: победит Ливерпуль. Даже не смотря на то, что Клопп не очень серьезно относится к внутренним английским кубкам. В приоритете у него титул АПЛ и Лига чемпионов, поэтому определенную ротацию он проведет. Но даже с учетом этого только из запасных игроков состав его команды состоять не должен. У Арсенала же не очень хорош внутренний микроклимат, в прессу то и дело просачиваются слухи о конфликтах в команде. Поэтому беспроигрышная серия Ливерпуля прервется не в этой игре, а несколько позже. Всем удачи!