Манчестер Сити — Арсенал прогноз на матч от пользователя DDRUGLORD

На повестке дня матч 28-го тура АПЛ, перенесённый из-за проведения финала КЛА, в котором победу одержал Сити. Встречаются не просто команда со 2 и 9 мест, не просто два Английский гранда, но ещё и ученик и учитель в лице главных тренеров команд - Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы. Ещё в начале этого сезона нынешний тренер «канониров» работал помощником у Пепа, а уже завтра может доказать, что довольно многому научился и «превзошёл учителя», как в старой доброй поговорке. В этом году, на удивление, «Арсенал» не проиграл ни одного матча в рамках национальных соревнований. С приходом испанского специалиста у «пушкарей» началась вырисовываться картина игры, тактическая зарисовка. В последний раз они проигрывали в гостях на тот момент дышавшему в спину лидеру «Лестеру» в 2019 году ещё при Эмери. Сейчас этот коллектив из Лондона все больше приятно удивляет, а на фоне сложившийся ситуации с попаданием в Лигу Чемпионов, куда уже 3-й сезон «Арсенал» попасть не может, они знатно прибавили ход и сократили отставание от зоны ЛЧ. К тому же, серьезных потерь нет, разве что выбыл Лукас Торрейра, но все те же звезды: Аубамеянг, Лено, Ляказетт, Озил, Пепе - на месте. А что по поводу «горожан»? В последнее время они крайне разочаровывают. На носу ответная игра с «Реалом» дома, где коллектив Зидана может преподнести неожиданные сюрпризы, к тому же перевес шаткий. Главный лидер, без которого игра «Сити» не имеет креатива, Де Брюйне, получил небольшое повреждение. Хотя он и тренировался в общей группе, но вряд ли им будет рисковать Пеп, как и Лероем Сане. Также под вопросом Агуэро. Хотя и главный тренер «горожан» сказал, что форвард в порядке, вряд ли он будет играть на всю силу по той же причине. Да и к тому же «МС» преследует череда чёрных полос. Недавно их отстранили от участия в ЛЧ, а новых подробностей по аппеляции ещё нет. Их последний шанс на 2 эти года привезти в Манчестер кубок главного турнира старого света, и, я думаю, они бросят все силы, чтобы сделать это, ведь ответная игра наступит сразу после выходных, на которых у «голубых» тоже матч, пусть и не с самым принципиальным соперником. Подводя к итогу, мы выделяем основные факторы: 1)приближающаяся игра в ЛЧ 2)риск усугубить повреждения лидеров => небольшой отдых 3)отсутствие мотивации бороться за позиции в АПЛ, тк чемпион уже понятен, а в ЛЧ им не попасть в следующем сезоне. Ну и статистика. В АПЛ «Сити» перестал радовать голами - в среднем ~2 за игру. А вот Арсенал, вылетев из ЛЕ, постарается занять призовые места и наконец попасть в ЛЧ, обрадовав своих фанатов. В этом матче есть отличная возможность доказать это всему футбольному миру! Минимальная победа Сити или вовсе Арсенал не проиграет. Мой прогноз - победа 2 с ф2 за неплохой КФ.