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Манчестер Сити — Арсенал прогнозы на матч 17.06.2020

Манчестер Сити — Арсенал
  •  АПЛ
Манчестер Сити
04:28:00
до начала матча
Арсенал
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Манчестер Сити — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Ура! Воскликнули большинство фанатов футбола. Английская премьер лига возвращается. И в первый же день возвращения, супер игра Манчестер Сити - Арсенал . Коэффициенты конкретно играют в разные стороны. Был долгий перерыв, вполне возможно в сегодняшней игре этот переры на руку банде Артеты, нежели Гвардиолы, чемпионат еще не восстановился, а Хосеп Гвардиола жаловался на жесткий график игр, возможно морально и физически его футболисты не готовы к такому. Рискну поставить на победу Арсенала в сегодняшней игре.
Манчестер Сити — Арсенал прогноз на матч от пользователя
На повестке дня матч 28-го тура АПЛ, перенесённый из-за проведения финала КЛА, в котором победу одержал Сити. Встречаются не просто команда со 2 и 9 мест, не просто два Английский гранда, но ещё и ученик и учитель в лице главных тренеров команд - Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы. Ещё в начале этого сезона нынешний тренер «канониров» работал помощником у Пепа, а уже завтра может доказать, что довольно многому научился и «превзошёл учителя», как в старой доброй поговорке. В этом году, на удивление, «Арсенал» не проиграл ни одного матча в рамках национальных соревнований. С приходом испанского специалиста у «пушкарей» началась вырисовываться картина игры, тактическая зарисовка. В последний раз они проигрывали в гостях на тот момент дышавшему в спину лидеру «Лестеру» в 2019 году ещё при Эмери. Сейчас этот коллектив из Лондона все больше приятно удивляет, а на фоне сложившийся ситуации с попаданием в Лигу Чемпионов, куда уже 3-й сезон «Арсенал» попасть не может, они знатно прибавили ход и сократили отставание от зоны ЛЧ. К тому же, серьезных потерь нет, разве что выбыл Лукас Торрейра, но все те же звезды: Аубамеянг, Лено, Ляказетт, Озил, Пепе - на месте. А что по поводу «горожан»? В последнее время они крайне разочаровывают. На носу ответная игра с «Реалом» дома, где коллектив Зидана может преподнести неожиданные сюрпризы, к тому же перевес шаткий. Главный лидер, без которого игра «Сити» не имеет креатива, Де Брюйне, получил небольшое повреждение. Хотя он и тренировался в общей группе, но вряд ли им будет рисковать Пеп, как и Лероем Сане. Также под вопросом Агуэро. Хотя и главный тренер «горожан» сказал, что форвард в порядке, вряд ли он будет играть на всю силу по той же причине. Да и к тому же «МС» преследует череда чёрных полос. Недавно их отстранили от участия в ЛЧ, а новых подробностей по аппеляции ещё нет. Их последний шанс на 2 эти года привезти в Манчестер кубок главного турнира старого света, и, я думаю, они бросят все силы, чтобы сделать это, ведь ответная игра наступит сразу после выходных, на которых у «голубых» тоже матч, пусть и не с самым принципиальным соперником. Подводя к итогу, мы выделяем основные факторы: 1)приближающаяся игра в ЛЧ 2)риск усугубить повреждения лидеров => небольшой отдых 3)отсутствие мотивации бороться за позиции в АПЛ, тк чемпион уже понятен, а в ЛЧ им не попасть в следующем сезоне. Ну и статистика. В АПЛ «Сити» перестал радовать голами - в среднем ~2 за игру. А вот Арсенал, вылетев из ЛЕ, постарается занять призовые места и наконец попасть в ЛЧ, обрадовав своих фанатов. В этом матче есть отличная возможность доказать это всему футбольному миру! Минимальная победа Сити или вовсе Арсенал не проиграет. Мой прогноз - победа 2 с ф2 за неплохой КФ.
Манчестер Сити — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Всем привет. После трехмесячного перерыва в среду возобновляются матчи АПЛ. И нас сразу ждет статусная игра - "Манчестер Сити" принимает "Арсенал". Это перенесенный матч, который должен был состояться 1 марта, но ни "Арсенал", ни "Сити" не могли провести его из-за своего участия в национальных кубках. "Арсенал" встречался на выезде с "Портсмутом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии и победил 2:0, ну а "Сити" на "Уэмбли" выиграл в финале Кубка Лиги у "Астон Виллы" 2:1. Принимая во внимание возможную дисквалификацию "Сити" со стороны УЕФА и недопущения в следующем сезоне до Лиги чемпионов, оставшиеся матчи для Гвардиолы и команды важны с точки зрения престижа. Хотя есть вариант, при котором юристы добьются смягчения санкций. Окончательного решения еще нет, но шансов благоприятный исход для "горожан" в тяжбе с УЕФА маловато. "Ман Сити" в чемпионате идет вторым с отрывом от ближайшего преследователя "Лестера" в четыре очка, плюс есть игра в запасе. От "Ливерпуля" "Сити" только по потерянным отстает на 22 очка. "Арсеналу", который идет на девятом место с 40 очками, для попадания в еврокубки необходимо выиграть Кубок Англии, либо прорваться в топ-6, от которой "канониры" отстают на три очка. В Кубке Англии остались только представители АПЛ - и "канониров" в четвертьфинале ждет выездная игра с "Шеффилдом". В Премьер-лиге расписание тяжелейшее - каждый из соперников будет биться до последнего - либо за прописку в элите, либо за путевку в еврокубки. С "Ман Сити" отношения у "Арсенала" складываются не просто плохо, а очень плохо - в шести матчах подряд "канониры" проиграли с общим счетом 2:17. В последний раз они побеждали на "Этихаде" в январе 2015 года - больше пяти лет назад! Логично предположить, что и в этот раз шансы на успех у "Арсенала" невелики, но они есть. Тем более, что Микель Артета впервые в роли тренера соперника приедет на "Этихад", где он долгое время был "правой рукой" Гвардиолы". Поставлю-ка я на победу "Арсенала" с форой (+1,5) с коэффициентом 1,93. Источник: Ставка ТВ
Прогнозы 1305
Все
Платные
Михаил Гангалов20% WR-0.79% ROI
8.7Победит Арсенал
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Ура! Воскликнули большинство фанатов футбола. Английская премьер лига возвращается. И в первый же день возвращения, супер игра Манчестер Сити - Арсенал . Коэффициенты конкретно играют в разные стороны. Был долгий перерыв, вполне возможно в сегодняшней игре этот переры на руку банде Артеты, нежели Гвардиолы, чемпионат еще не восстановился, а Хосеп Гвардиола жаловался на жесткий график игр, возможно морально и физически его футболисты не готовы к такому. Рискну поставить на победу Арсенала в сегодняшней игре.
0
Повторить за 8.7
DDRUGLORD45.5% WR-1.86% ROI
1.571Арсенал фора (2)
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
На повестке дня матч 28-го тура АПЛ, перенесённый из-за проведения финала КЛА, в котором победу одержал Сити. Встречаются не просто команда со 2 и 9 мест, не просто два Английский гранда, но ещё и ученик и учитель в лице главных тренеров команд - Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы. Ещё в начале этого сезона нынешний тренер «канониров» работал помощником у Пепа, а уже завтра может доказать, что довольно многому научился и «превзошёл учителя», как в старой доброй поговорке. В этом году, на удивление, «Арсенал» не проиграл ни одного матча в рамках национальных соревнований. С приходом испанского специалиста у «пушкарей» началась вырисовываться картина игры, тактическая зарисовка. В последний раз они проигрывали в гостях на тот момент дышавшему в спину лидеру «Лестеру» в 2019 году ещё при Эмери. Сейчас этот коллектив из Лондона все больше приятно удивляет, а на фоне сложившийся ситуации с попаданием в Лигу Чемпионов, куда уже 3-й сезон «Арсенал» попасть не может, они знатно прибавили ход и сократили отставание от зоны ЛЧ. К тому же, серьезных потерь нет, разве что выбыл Лукас Торрейра, но все те же звезды: Аубамеянг, Лено, Ляказетт, Озил, Пепе - на месте. А что по поводу «горожан»? В последнее время они крайне разочаровывают. На носу ответная игра с «Реалом» дома, где коллектив Зидана может преподнести неожиданные сюрпризы, к тому же перевес шаткий. Главный лидер, без которого игра «Сити» не имеет креатива, Де Брюйне, получил небольшое повреждение. Хотя он и тренировался в общей группе, но вряд ли им будет рисковать Пеп, как и Лероем Сане. Также под вопросом Агуэро. Хотя и главный тренер «горожан» сказал, что форвард в порядке, вряд ли он будет играть на всю силу по той же причине. Да и к тому же «МС» преследует череда чёрных полос. Недавно их отстранили от участия в ЛЧ, а новых подробностей по аппеляции ещё нет. Их последний шанс на 2 эти года привезти в Манчестер кубок главного турнира старого света, и, я думаю, они бросят все силы, чтобы сделать это, ведь ответная игра наступит сразу после выходных, на которых у «голубых» тоже матч, пусть и не с самым принципиальным соперником. Подводя к итогу, мы выделяем основные факторы: 1)приближающаяся игра в ЛЧ 2)риск усугубить повреждения лидеров => небольшой отдых 3)отсутствие мотивации бороться за позиции в АПЛ, тк чемпион уже понятен, а в ЛЧ им не попасть в следующем сезоне.
Ну и статистика. В АПЛ «Сити» перестал радовать голами - в среднем ~2 за игру. А вот Арсенал, вылетев из ЛЕ, постарается занять призовые места и наконец попасть в ЛЧ, обрадовав своих фанатов. В этом матче есть отличная возможность доказать это всему футбольному миру! Минимальная победа Сити или вовсе Арсенал не проиграет. Мой прогноз - победа 2 с ф2 за неплохой КФ.
2
Александр Елагин38.3% WR-7.88% ROI
2.07Арсенал фора (1.5)
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Всем привет. После трехмесячного перерыва в среду возобновляются матчи АПЛ. И нас сразу ждет статусная игра - "Манчестер Сити" принимает "Арсенал".

Это перенесенный матч, который должен был состояться 1 марта, но ни "Арсенал", ни "Сити" не могли провести его из-за своего участия в национальных кубках. "Арсенал" встречался на выезде с "Портсмутом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии и победил 2:0, ну а "Сити" на "Уэмбли" выиграл в финале Кубка Лиги у "Астон Виллы" 2:1.

Принимая во внимание возможную дисквалификацию "Сити" со стороны УЕФА и недопущения в следующем сезоне до Лиги чемпионов, оставшиеся матчи для Гвардиолы и команды важны с точки зрения престижа. Хотя есть вариант, при котором юристы добьются смягчения санкций. Окончательного решения еще нет, но шансов благоприятный исход для "горожан" в тяжбе с УЕФА маловато.

"Ман Сити" в чемпионате идет вторым с отрывом от ближайшего преследователя "Лестера" в четыре очка, плюс есть игра в запасе. От "Ливерпуля" "Сити" только по потерянным отстает на 22 очка. "Арсеналу", который идет на девятом место с 40 очками, для попадания в еврокубки необходимо выиграть Кубок Англии, либо прорваться в топ-6, от которой "канониры" отстают на три очка.

В Кубке Англии остались только представители АПЛ - и "канониров" в четвертьфинале ждет выездная игра с "Шеффилдом". В Премьер-лиге расписание тяжелейшее - каждый из соперников будет биться до последнего - либо за прописку в элите, либо за путевку в еврокубки.

С "Ман Сити" отношения у "Арсенала" складываются не просто плохо, а очень плохо - в шести матчах подряд "канониры" проиграли с общим счетом 2:17. В последний раз они побеждали на "Этихаде" в январе 2015 года - больше пяти лет назад!

Логично предположить, что и в этот раз шансы на успех у "Арсенала" невелики, но они есть. Тем более, что Микель Артета впервые в роли тренера соперника приедет на "Этихад", где он долгое время был "правой рукой" Гвардиолы".

Поставлю-ка я на победу "Арсенала" с форой (+1,5) с коэффициентом 1,93.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.99
Георгий Черданцев48.2% WR-11.06% ROI
1.666Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на Обе забьют в матче «Манчестер Сити» — «Арсенал». Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что уже сложно вспомнить хоть что-нибудь. Кроме того, что «Ливерпуль» в двух шагах от чемпионства. Неудачный матч для подбора ставок. Здесь сюрприза ожидать не приходится. И чтобы выловить тут интересный кэф, нужно очень постараться. Проблем у хозяев быть не должно, с болельщиками или без.

Черданцев считает, что «Арсенал» вроде перед перерывом как-то игру наладил. Но команда на 9 месте. И это не тот выезд, в котором можно рассчитывать на победу. У «Арсенала» есть странный результат контрольного матча с «Бретфордом», где канониры пропустили 3 гола. Как-то это неправильно. Но это не повод делать какие-либо выводы.

Надо отталкиваться от того, что «Сити» объективно сильнее. Как показали «Бавария» или «Ювентус», топовые команды не утратили своих сил за время перерыва. Не стоит уповать на то, что «Сити» растренирован. Там более классные исполнители. Так что «Сити» выиграет. А вот с форой или без форы 0 – тут как пойдет. Очень сложно предсказать.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.666
Hовичоk0% WR-0.91% ROI
1.7Обе команды забьют - Да
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Долгожданное возвращение АПЛ. И уже с такой громкой вывеской "Манчестер Сити" - "Арсенал".

Фаворит данной встречи тут очевиден, но не стоит недооценивать Арсенал, ведь это команда с очень хорошей атакой, а также с достойной обороной.

Последние матчи обеих команд закончился со счётом 2:1, но только Манчестер, а вот Арсенал к сожелению проиграл .

Статистика личных встреч играет явно не в пользу Арсенала, но я думаю Арсенал хотя бы один сегодня сможет забить.

Мой прогноз - обе забьют
0
Повторить за 1.666
Юрий Иванов4125% WR-1.18% ROI
2.625Арсенал фора (1)
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
У "горожан" сейчас в голове, скорее всего, не гонка за Ливерпулем, так как чемпионат они все равно не выиграют, а нынешняя Лига Чемпионов. Да и возможный бан Сити также не прибавляет Сити мотивации на матчи АПЛ. А вот Арсеналу кровь из носу нужны очки, так как клуб даже не попадает в зону Лиги Европы, но до конца сезона еще 9 туров, и есть шансы даже на попадание в топ-4.
Мой прогноз: Арсенал если и проиграет, то в 1 мяч.
0
Повторить за 2.66
Марк Лоуренсон0% WR-0.67% ROI
1.38Победит Манчестер Сити
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Эксперт BBC Марк Лоуренсон сделал прогноз на матч 28-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" - "Арсенал". Экс-игрок сборной Ирландии ставит на победу "горожан" со счетом 2:0.

"Манчестер Сити" перед началом карантина проиграл "Манчестер Юнайтед". Но я не думаю, что эта игра как-то повлияет на "горожан". Они наверняка не помнят, что случилось на прошлой неделе, не говоря уже о том, что было три месяца назад. Очевидно, что "Манчестер Сити" будет стремиться показать хороший, комбинационный, атакующий футбол. Не думаю, что "Арсенал" сможет найти решение, как нейтрализовать преимущество "горожан" в центре поля. Ожидаю, что команда Хосепа Гвардиолы выиграет.

Источник: Footboom
0
Повторить за 1.38
Ровшан Аскеров52.2% WR-10.63% ROI
2.4Победа Манчестер Сити и тотал больше 3.5 - Да
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Бывший ассистент Гвардиолы против бывшего шефа. При Артете лондонцы стали играть увереннее, но вряд ли этого хватит, чтобы сейчас поставить подножку МС. Да, чемпионской интриги, по сути, в АПЛ нет давно. Но для Пепа и его команды важно завершить сезон с максимально пристойным отставанием от чемпиона. Пока ещё действующий чемпион Англии, сохраняющий лишь арифметические шансы на подтверждение титула, будет играть по-чемпионски до последнего. Да и возвращение из карантина на родном стадионе должно пройти ударно.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 2.5
Johnny_Bravo_Bet62.5% WR3.37% ROI
3.45Победит Арсенал или ничья
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Айоу, уже в эту среду после карантинного перерыва возобновляется Английская Премьер-Лига. Возобновлять сезон предстоит Астон Вилле с Шеффилдом, а также Манчестер Сити с Арсеналом. Именно на втором матче мы сфокусируемся и попробуем предсказать, какой исход матча наиболее вероятен.

Итак, Манчестер Сити принимает на своём стадионе лондонский Арсенал – команды сыграют впервые после перерыва в несколько месяцев. Что особенно примечательно, матчи пройдут без зрителей, так что преимущество игры на домашнем стадионе «Этихард» у «горожан» весьма сомнительно.

Взглянем на турнирную таблицу: Манчестер Сити уверенно держит второе место с 57 очками после 28-ми туров. За Ливерпулем «горожанам» уже не угнаться, а вот шанс уступить вторую позицию Лестеру ещё есть – он идёт следом за Сити с 53 очками после 29 туров. У Арсенала же в этом сезоне совсем всё плохо – команда занимает 9-ю строчку с 40 очками и 28-ю сыгранными турами.

Если взглянуть на статистику личных встреч – в последних пяти встречах без исключений побеждал Манчестер Сити, при чём с довольно немалым отрывом. До выхода на карантин, Сити проиграли в «манчестерском дерби», хотя в остальных четырёх встречах вышли победителями. У Арсенала уже было несколько товарищеских встреч 6-го и 10-го июня, что даёт команде дополнительное преимущество перед Сити, которые пока ещё ни одной встречи не провели.

Касаемо составов, у Арсенала травмирован защитник Чемберс Каллум и полузащитник Торрейра Лукас. В составе Манчестер Сити травмированных игроков нет и команда готова к возобновлению встреч.
Безусловно, фаворитом встречи являются хозяева, однако в плане мотивации на победу выигрывает Арсенал, к тому же «канониры» уже успели провести несколько тренировочных матчей. Советую рискнуть и взять если не победу Арсенала за 8.7, то хотя бы Х2 за 3.36.
0
Повторить за 3.52
Композитор48.6% WR4.91% ROI
1.909Тотал меньше 3.5
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Манчестер Сити — Арсенал|АПЛ
Первые матчи после карантина в топовых лигах Европы буквально озолотили господ букмекеров, вся прежняя статистика накрылась медным тазом и отправилась псу под хвост)
Казалось бы - лидер дома принимает крепкого орешка-середняка, но трибуны будут безмолствовать, а Арсеналу очки нужны не меньше, чем хозяевам.
Предположу что зрелищного футбола мы не увидим, поэтому делаю минимальную ставку на тотал меньше 3,5.
0
Повторить за 1.89
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 18%
  • 9%
  • 8%
  • 4%
  • 4%

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