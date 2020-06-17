Манчестер Сити — Арсенал прогноз на матч от пользователя DDRUGLORD
На повестке дня матч 28-го тура АПЛ, перенесённый из-за проведения финала КЛА, в котором победу одержал Сити. Встречаются не просто команда со 2 и 9 мест, не просто два Английский гранда, но ещё и ученик и учитель в лице главных тренеров команд - Микеля Артеты и Пепа Гвардиолы. Ещё в начале этого сезона нынешний тренер «канониров» работал помощником у Пепа, а уже завтра может доказать, что довольно многому научился и «превзошёл учителя», как в старой доброй поговорке. В этом году, на удивление, «Арсенал» не проиграл ни одного матча в рамках национальных соревнований. С приходом испанского специалиста у «пушкарей» началась вырисовываться картина игры, тактическая зарисовка. В последний раз они проигрывали в гостях на тот момент дышавшему в спину лидеру «Лестеру» в 2019 году ещё при Эмери. Сейчас этот коллектив из Лондона все больше приятно удивляет, а на фоне сложившийся ситуации с попаданием в Лигу Чемпионов, куда уже 3-й сезон «Арсенал» попасть не может, они знатно прибавили ход и сократили отставание от зоны ЛЧ. К тому же, серьезных потерь нет, разве что выбыл Лукас Торрейра, но все те же звезды: Аубамеянг, Лено, Ляказетт, Озил, Пепе - на месте. А что по поводу «горожан»? В последнее время они крайне разочаровывают. На носу ответная игра с «Реалом» дома, где коллектив Зидана может преподнести неожиданные сюрпризы, к тому же перевес шаткий. Главный лидер, без которого игра «Сити» не имеет креатива, Де Брюйне, получил небольшое повреждение. Хотя он и тренировался в общей группе, но вряд ли им будет рисковать Пеп, как и Лероем Сане. Также под вопросом Агуэро. Хотя и главный тренер «горожан» сказал, что форвард в порядке, вряд ли он будет играть на всю силу по той же причине. Да и к тому же «МС» преследует череда чёрных полос. Недавно их отстранили от участия в ЛЧ, а новых подробностей по аппеляции ещё нет. Их последний шанс на 2 эти года привезти в Манчестер кубок главного турнира старого света, и, я думаю, они бросят все силы, чтобы сделать это, ведь ответная игра наступит сразу после выходных, на которых у «голубых» тоже матч, пусть и не с самым принципиальным соперником. Подводя к итогу, мы выделяем основные факторы: 1)приближающаяся игра в ЛЧ 2)риск усугубить повреждения лидеров => небольшой отдых 3)отсутствие мотивации бороться за позиции в АПЛ, тк чемпион уже понятен, а в ЛЧ им не попасть в следующем сезоне. Ну и статистика. В АПЛ «Сити» перестал радовать голами - в среднем ~2 за игру. А вот Арсенал, вылетев из ЛЕ, постарается занять призовые места и наконец попасть в ЛЧ, обрадовав своих фанатов. В этом матче есть отличная возможность доказать это всему футбольному миру! Минимальная победа Сити или вовсе Арсенал не проиграет. Мой прогноз - победа 2 с ф2 за неплохой КФ.
Манчестер Сити — Арсенал прогноз на матч от пользователя Hовичоk
Долгожданное возвращение АПЛ. И уже с такой громкой вывеской "Манчестер Сити" - "Арсенал". Фаворит данной встречи тут очевиден, но не стоит недооценивать Арсенал, ведь это команда с очень хорошей атакой, а также с достойной обороной. Последние матчи обеих команд закончился со счётом 2:1, но только Манчестер, а вот Арсенал к сожелению проиграл . Статистика личных встреч играет явно не в пользу Арсенала, но я думаю Арсенал хотя бы один сегодня сможет забить. Мой прогноз - обе забьют
Манчестер Сити — Арсенал прогноз на матч от пользователя Александр Елагин
Всем привет. После трехмесячного перерыва в среду возобновляются матчи АПЛ. И нас сразу ждет статусная игра - "Манчестер Сити" принимает "Арсенал". Это перенесенный матч, который должен был состояться 1 марта, но ни "Арсенал", ни "Сити" не могли провести его из-за своего участия в национальных кубках. "Арсенал" встречался на выезде с "Портсмутом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии и победил 2:0, ну а "Сити" на "Уэмбли" выиграл в финале Кубка Лиги у "Астон Виллы" 2:1. Принимая во внимание возможную дисквалификацию "Сити" со стороны УЕФА и недопущения в следующем сезоне до Лиги чемпионов, оставшиеся матчи для Гвардиолы и команды важны с точки зрения престижа. Хотя есть вариант, при котором юристы добьются смягчения санкций. Окончательного решения еще нет, но шансов благоприятный исход для "горожан" в тяжбе с УЕФА маловато. "Ман Сити" в чемпионате идет вторым с отрывом от ближайшего преследователя "Лестера" в четыре очка, плюс есть игра в запасе. От "Ливерпуля" "Сити" только по потерянным отстает на 22 очка. "Арсеналу", который идет на девятом место с 40 очками, для попадания в еврокубки необходимо выиграть Кубок Англии, либо прорваться в топ-6, от которой "канониры" отстают на три очка. В Кубке Англии остались только представители АПЛ - и "канониров" в четвертьфинале ждет выездная игра с "Шеффилдом". В Премьер-лиге расписание тяжелейшее - каждый из соперников будет биться до последнего - либо за прописку в элите, либо за путевку в еврокубки. С "Ман Сити" отношения у "Арсенала" складываются не просто плохо, а очень плохо - в шести матчах подряд "канониры" проиграли с общим счетом 2:17. В последний раз они побеждали на "Этихаде" в январе 2015 года - больше пяти лет назад! Логично предположить, что и в этот раз шансы на успех у "Арсенала" невелики, но они есть. Тем более, что Микель Артета впервые в роли тренера соперника приедет на "Этихад", где он долгое время был "правой рукой" Гвардиолы". Поставлю-ка я на победу "Арсенала" с форой (+1,5) с коэффициентом 1,93. Источник: Ставка ТВ