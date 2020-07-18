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Арсенал — Манчестер Сити прогнозы на матч 18.07.2020

Арсенал — Манчестер Сити
  •  Кубок Англии
Арсенал
04:58:37
до начала матча
Манчестер Сити
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Прогнозы 1816
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Платные
Василий Уткин33% WR-17.27% ROI
1.81Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
В субботу в Англии в полуфинале Кубка «Арсенал» играет с «Манчестер Сити». У них долгие и упорные отношения, которые чем-то напоминают отношения парня и девушки, у которых есть с**с, но больше нет ничего. «Манчестер Сити» выиграл 7 последних матчей – правда, последний раз, когда играли в полуфинале Кубка «Арсенал» отправил «Сити» обратно на трансферный рынок, но это было давно.

Короче говоря, я думаю, что нужно делать ставку, которая не противоречит тому, что «Сити» скорее всего победит, и как некоторые думают, с разгромным счетом. «Арсенал» точно забьет – он в хорошей форме, его контратаки весьма и весьма отлаженны, и у них хорошие форварды. Поэтому я думаю, что обе команды в этом матче забьют. «Арсенал» – «Сити»: полуфинал Кубка Англии!

Источник: инстаграм Василия Уткина.
7
Повторить за 1.78
Андрей Семёнов2165% WR2.43% ROI
1.82Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Я полагаю, что игра будет напоминать недавнюю встречу «Арсенала» и «Ливерпуля». То есть «Арсенал» будет играть вторым номером и через длинные пасы. А на половине «горожан» «канониры» постараются высоко встречать, ибо у «Ман Сити» есть свои грешники. Поэтому я полагаю, что обе команды смогут забить. Тем более Обамеянг сыграл неполный матч с «Ливерпулем», что положительно скажется на его физическом состоянии.
0
Повторить за 1.78
Илья Оспин50% WR-0.8% ROI
3.54Победит Арсенал или ничья
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Наверное самый неоднозначный мой прогноз, но я растолкую свою точку зрения по этому поводу. Я буду ссылаться на мотивацию канониров в розыгрыше этого кубка. Из полуфиналистов никому этот титул не нужен так, как он нужен арсеналу, остальные обеспечили себе место в еврокубках на следующий сезон, у Арсенала же дела обстоят не самым лучшим образом, по этому я считаю что это наверное их единственная путевка в еврокубки. Ман Сити относится к этому турниру как к отработке разных схем и тактик. Думаю что Гвардиола выпустит экспериментальный состав, с такими же экспериментальными задачами. По этому замотивированные канониры дадут бой в этом матче и скорее всего не проиграют.
0
Повторить за 3.46
Артур Петросьян44.4% WR-4.88% ROI
1.89Манчестер Сити фора (-1.5)
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Известный эксперт Артур Петросьян предлагает поставить на Ф2 (-1.5) в матче «Арсенал» — «Манчестер Сити». Вот его доводы:

«Арсенал» только что победил чемпиона страны «Ливерпуль» 2:1 в не совсем логичном матче. Свой первый голевой момент «Арсенал» умудрился создать только на 90-й минуте, но к этому времени «канониры» уже вели 2:1 – две глупейшие ошибки ван Дейка и Алиссона привели к тому, что «Арсенал» забил дважды и победил. Сам «Ливерпуль» нанес больше 20 ударов, подал 13 угловых, но по разным причинам толком ничего не забил. Я бы не делал каких-то особых выводов из этого результата – «Арсенал» все тот же.

«Манчестер Сити» уже встречался с «Арсеналом» после паузы ровно месяц назад. Тогда горожане выиграли 3:0 и статистика была примерно такая же – в районе 20 ударов «Сити» нанес и по всем параметрам переиграл соперника. У «Арсенала» не было ни одного голевого момента и даже удара в створ ворот «Сити» — по всем статьям тогда «Сити» выиграл 3:0. Команда Гвардиолы все это время играет в свое удовольствие, забивает по 5 мячей, и готовилась все это время к решающим стадиям Кубка Англии и Лиги чемпионов. Гвардиола дал отдохнуть Стрелингу, Марезу, Де Брюйне, так что «Сити» будет выглядеть свежо и сыграет в свою силу. Думаю, что борьбы здесь особо не получится – «Сити» должен побеждать, скорее всего, сделает это убедительно.

Источник: РБ
0
Повторить за 1.95
Максим Анатольевич👌🏻62.1% WR12.88% ROI
1.35Манчестер Сити тотал больше 1.5
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Отвлечемся от английской премьер лиги🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Потому что стартует 1/2 Кубка ФА🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
👉🏻Но вначале небольшое объявление
-Статистика по экспрессам для платных подписчиков, вчера опубликовал первый экспресс, в закрытом доступе:
Кф 1.86✅
- "ВЫСОКОВЕРОЯТНЫЕ" экспрессы, которые я анонсировал ранее прошли также все 4 из 4. Данные экспрессы я оцениваю по проходимости НАМНОГО ВЫШЕ
2.11✅
2.18✅
2.83✅
2.17✅
Для себя утвердил новые высоковероятные экспрессы с КФ 2-3. События начинаются со вторника до четверга. У каждого есть возможность повторить со мной
-Для платных подписчиков также в понедельник (20 числа) опубликую экспресс в закрытом доступе. Повторить данный экспресс смогут все оформившие платную подписку. Ожидайте👌🏻

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Арсенал - Манчестер Сити 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿
Не стоит обращать внимание на последнюю победу Арсенала над Ливерпулем 2:1, это не говорит о том, что Арсенал сейчас в наилучшей форме и рвет всё что встречается на своем пути. Нет. Произошло исключение, в котором Ливерпулю просто не везло с реализацией опасных моментов. И как бы в том матче не старался Салах и Мане - всё как на зло шло ПРОТИВ Ливерпуля. Арсенал - это как и прежде тот же Арсенал, да по сравнению с тем, что было в январе-феврале команда выглядит получше, но до уровня Сити и Ливерпуля ещё очень далеко.
Также не стоит обращать внимание на последнюю нелегкую победу Ман.Сити над Борнмут, потому что Гвардиола решил дать отдохнуть основным игрокам: Стерлинг, Де Брюйне, Марез - сидели на скамейке. Всё же последние туры и АПЛ остается просто доиграть для галочки, игрокам лучше дать отдохнуть, исключить какие-либо травмы важных игроков перед Лигой Чемпионов. Да и чтобы все успели восстановиться перед кубком. Мне кажется, что на сегодня все приоритеты у Ман.Сити это победа к кубке для дополнительной галочки и дальнейшая подготовка к ЛЧ. По крайне мере на месте Гвардиолы я бы поступил точно также, это разумно и логично.
Не смотря на неплохую форму Арсенала, Ман.Сити без каких-либо проблем должен проходить в финал кубка.
1) ключевые игроки полны сил
2) Арсенал после победы над Ливерпулем имеет некий кураж и +мораль, но эта победа им досталась не очень просто и отпахать пришлось конкретно.

Более рисковую ставку, но с очень приличным КФ я опубликую в закрытом доступе, все желающие повторить данную ставку могут перейти в мой профиль, оформить платную подписку и повторить с остальными✅ Также в закрытом доступе опубликована дополнительная линия на эти выходные😉 Всем добра!
2
Повторить за 1.36
Jamboss62.5% WR2.3% ROI
1.8Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал пока идёт на 9 строчке АПЛ и не входит в Еврокубки на сл. год. Поэтому им нужно брать этот трофей. Месяц назад команды встречались на Этихаде и МанСити одержал победу 3-0. Это обидное поражение думаю Арсенал ещё помнит и жаждет реванша. Последние игры вселяют надежду, что пушкари ещё в форме. Так в последнем туре был повержен Ливерпуль 2-1. До этого в гостях пригорали 2-1 Тоттенхему. Сыграли в ничью с Лестером 1-1 и обыграли Вулверхэмптон 2-0. Тяжелый был отрезок. Казалось бы дома Арсенал всегда играл хорошо. Но этот матч будет играться на Уэмбли. И сегодня они просто номинально хозяева поля. Из травмированных отметил бы только Гендузи, остальные сидят в лазарете уже давно. МанСити же после решения Спортивного суда об отмене санкций против клуба окрылён. Ньюкасл 5-0. Брайтон 5-0. Бормут 2-1. Вот так играет в последние дни клуб из Манчестера. Но это все были клубы средней руки. А на кону стоит финал Кубка. Так что обе команды подходят к матчу со своими мыслями, но одна у них на двоих это победа и команды уверен сделают все для ее достижения.
0
Повторить за 1.78
miso2017769.6% WR9.56% ROI
3.45Победит Арсенал или ничья
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Кубок Англии. Арсенал - Ман сити. На выбор такой ставки меня сподвигло не состояние команд, наличии травмированых игроков, а решение арбитражного суда 13 июля. Думаю многие любители футбола в курсе, что в начала года ФИФА отстранила Ман сити на два года от участия в еврокубках и наложила штраш в 30 млн. Ман сити подал аппиляцию и 13 числа стало известно, что наказание смягчили и ограничили его просто штрафом в 10 млн. Теперь 7 августа они играют с реалом и думаю, что все мысли у них только об этой игре
2
Повторить за 3.46
Emilia65.6% WR3.04% ROI
1.97Арсенал фора (1.5)
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Всем привет. На повестке полуфинальный матч между Арсеналом и Манчестер Сити. Имеют ли какую либо мотивацию ребята из Манчестера? Конечно имеют, возможно это последняя надежда завоевать хоть какой нибудь трофей в этом сезоне, и ребята Гвардиолы будут стараться выложить все силы дабы получить кубок Англии, а в суперкубке, в очной встрече против Ливерпуля, будет выявлен настоящий чемпион, присутствует не только трофейная мотивации, но и личная. Но у лондонцев мотивации не меньше, победа в кубке обеспечит команде выход в Лигу Европы, и это единственный шанс в этом сезоне попасть в еврокубки. Статистика личных встреч полностью на стороне Манчестера Сити, в нынешнем сезоне Арсенал был обыгран дважды с одинаковым счётом 3-0, да и вообще, лондонцы давно не знали вкуса Виктории над горожанами. По этой причине Манчестер Сити является у букмекеров явным фаворитом, но это кубок, тот турнир где довольно часто случаются сенсации. Мне кажется что Арсенал недооценён, команда в последнее время расправила крылья, показывает качественный футбол и на данный матч имеет волевую мотивацию. Мне кажется что в основное время матча финалист не определится, ожидается много борьбы и мало голов. Ни та и ни другая команда проигрывать не захотят. Думаю что Арсенал не проиграет, а для подстраховки возьму пульсовую фору.
0
Повторить за 1.98
Aleksandr Vitrenko49.5% WR-4.72% ROI
1.79Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Полуфинал кубка, Гвардиола нужен хоть какой-то трофей.
Сити сегодня будет рвать. Они на голову сильнее Арсенала, что по игре, что по составу.
Арсеналу ещё усовершенствоваться... Ещё долгий процесс постройки команды.
К тому же Арсенал потерял много сил на матч с Ливерпулем, где они победили, но жутко отскочили.
С МС такого не будет, везение уже Арсенала завершится.
Личные встречи ещё нам говорят о том, что Сити регулярно забивает пачками Арсеналу.
Я уверен в том, что МС забьёт 2 гола.
Арсенал возможно огрызнется.
Жду в этом матче голы и победу МС.
Всем удачи😉
0
Повторить за 1.78
KrapBet57.8% WR1.17% ROI
1.9Победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 - Да
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Арсенал — Манчестер Сити|Кубок Англии
Кто-то может подумать, что если Арсенал выиграл у Ливерпуля, то команда постепенно приходит в себя. Однако все это чушь. Ливер мог и должен был забивать больше, но везение было не на их стороне. Арсенал показал хорошую реализацию, забив два гола после трех ударов, но это не более чем случайность. У Артеты полно работы, но чтобы сдвинуться с места нужно потратить не одну сотню миллионов. Прямо сейчас же Арсенал это команда из середины турнирной таблицы.
Горожане же планомерно готовятся к Лиге чемпионов. Команда преодолела первый пик формы и постепенно идет на спад, чтобы выйти на новый пик в августе. Однако команда Гвардиолы избежит серьезных провалов и постарается взять второй трофей в этом сезоне. Силы слишком не равны, но разгрома ждать не стоит, скорее всего Сити выиграет с разницей в 1-2 мяча, возможно в сухую.
Исходя из вышесказанного, можно предположить, что ставка на победу Сити с тоталом меньше 4.5 имеет все шансы на заход.
0
Повторить за 1.88
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 34%
  • 11%
  • 7%
  • 6%
  • 4%

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