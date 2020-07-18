В субботу в Англии в полуфинале Кубка «Арсенал» играет с «Манчестер Сити». У них долгие и упорные отношения, которые чем-то напоминают отношения парня и девушки, у которых есть с**с, но больше нет ничего. «Манчестер Сити» выиграл 7 последних матчей – правда, последний раз, когда играли в полуфинале Кубка «Арсенал» отправил «Сити» обратно на трансферный рынок, но это было давно.
Короче говоря, я думаю, что нужно делать ставку, которая не противоречит тому, что «Сити» скорее всего победит, и как некоторые думают, с разгромным счетом. «Арсенал» точно забьет – он в хорошей форме, его контратаки весьма и весьма отлаженны, и у них хорошие форварды. Поэтому я думаю, что обе команды в этом матче забьют. «Арсенал» – «Сити»: полуфинал Кубка Англии!
Я полагаю, что игра будет напоминать недавнюю встречу «Арсенала» и «Ливерпуля». То есть «Арсенал» будет играть вторым номером и через длинные пасы. А на половине «горожан» «канониры» постараются высоко встречать, ибо у «Ман Сити» есть свои грешники. Поэтому я полагаю, что обе команды смогут забить. Тем более Обамеянг сыграл неполный матч с «Ливерпулем», что положительно скажется на его физическом состоянии.
Наверное самый неоднозначный мой прогноз, но я растолкую свою точку зрения по этому поводу. Я буду ссылаться на мотивацию канониров в розыгрыше этого кубка. Из полуфиналистов никому этот титул не нужен так, как он нужен арсеналу, остальные обеспечили себе место в еврокубках на следующий сезон, у Арсенала же дела обстоят не самым лучшим образом, по этому я считаю что это наверное их единственная путевка в еврокубки. Ман Сити относится к этому турниру как к отработке разных схем и тактик. Думаю что Гвардиола выпустит экспериментальный состав, с такими же экспериментальными задачами. По этому замотивированные канониры дадут бой в этом матче и скорее всего не проиграют.
Известный эксперт Артур Петросьян предлагает поставить на Ф2 (-1.5) в матче «Арсенал» — «Манчестер Сити». Вот его доводы:
«Арсенал» только что победил чемпиона страны «Ливерпуль» 2:1 в не совсем логичном матче. Свой первый голевой момент «Арсенал» умудрился создать только на 90-й минуте, но к этому времени «канониры» уже вели 2:1 – две глупейшие ошибки ван Дейка и Алиссона привели к тому, что «Арсенал» забил дважды и победил. Сам «Ливерпуль» нанес больше 20 ударов, подал 13 угловых, но по разным причинам толком ничего не забил. Я бы не делал каких-то особых выводов из этого результата – «Арсенал» все тот же.
«Манчестер Сити» уже встречался с «Арсеналом» после паузы ровно месяц назад. Тогда горожане выиграли 3:0 и статистика была примерно такая же – в районе 20 ударов «Сити» нанес и по всем параметрам переиграл соперника. У «Арсенала» не было ни одного голевого момента и даже удара в створ ворот «Сити» — по всем статьям тогда «Сити» выиграл 3:0. Команда Гвардиолы все это время играет в свое удовольствие, забивает по 5 мячей, и готовилась все это время к решающим стадиям Кубка Англии и Лиги чемпионов. Гвардиола дал отдохнуть Стрелингу, Марезу, Де Брюйне, так что «Сити» будет выглядеть свежо и сыграет в свою силу. Думаю, что борьбы здесь особо не получится – «Сити» должен побеждать, скорее всего, сделает это убедительно.
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🏴Арсенал - Манчестер Сити 🏴 Не стоит обращать внимание на последнюю победу Арсенала над Ливерпулем 2:1, это не говорит о том, что Арсенал сейчас в наилучшей форме и рвет всё что встречается на своем пути. Нет. Произошло исключение, в котором Ливерпулю просто не везло с реализацией опасных моментов. И как бы в том матче не старался Салах и Мане - всё как на зло шло ПРОТИВ Ливерпуля. Арсенал - это как и прежде тот же Арсенал, да по сравнению с тем, что было в январе-феврале команда выглядит получше, но до уровня Сити и Ливерпуля ещё очень далеко. Также не стоит обращать внимание на последнюю нелегкую победу Ман.Сити над Борнмут, потому что Гвардиола решил дать отдохнуть основным игрокам: Стерлинг, Де Брюйне, Марез - сидели на скамейке. Всё же последние туры и АПЛ остается просто доиграть для галочки, игрокам лучше дать отдохнуть, исключить какие-либо травмы важных игроков перед Лигой Чемпионов. Да и чтобы все успели восстановиться перед кубком. Мне кажется, что на сегодня все приоритеты у Ман.Сити это победа к кубке для дополнительной галочки и дальнейшая подготовка к ЛЧ. По крайне мере на месте Гвардиолы я бы поступил точно также, это разумно и логично. Не смотря на неплохую форму Арсенала, Ман.Сити без каких-либо проблем должен проходить в финал кубка. 1) ключевые игроки полны сил 2) Арсенал после победы над Ливерпулем имеет некий кураж и +мораль, но эта победа им досталась не очень просто и отпахать пришлось конкретно.
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Арсенал пока идёт на 9 строчке АПЛ и не входит в Еврокубки на сл. год. Поэтому им нужно брать этот трофей. Месяц назад команды встречались на Этихаде и МанСити одержал победу 3-0. Это обидное поражение думаю Арсенал ещё помнит и жаждет реванша. Последние игры вселяют надежду, что пушкари ещё в форме. Так в последнем туре был повержен Ливерпуль 2-1. До этого в гостях пригорали 2-1 Тоттенхему. Сыграли в ничью с Лестером 1-1 и обыграли Вулверхэмптон 2-0. Тяжелый был отрезок. Казалось бы дома Арсенал всегда играл хорошо. Но этот матч будет играться на Уэмбли. И сегодня они просто номинально хозяева поля. Из травмированных отметил бы только Гендузи, остальные сидят в лазарете уже давно. МанСити же после решения Спортивного суда об отмене санкций против клуба окрылён. Ньюкасл 5-0. Брайтон 5-0. Бормут 2-1. Вот так играет в последние дни клуб из Манчестера. Но это все были клубы средней руки. А на кону стоит финал Кубка. Так что обе команды подходят к матчу со своими мыслями, но одна у них на двоих это победа и команды уверен сделают все для ее достижения.
Кубок Англии. Арсенал - Ман сити. На выбор такой ставки меня сподвигло не состояние команд, наличии травмированых игроков, а решение арбитражного суда 13 июля. Думаю многие любители футбола в курсе, что в начала года ФИФА отстранила Ман сити на два года от участия в еврокубках и наложила штраш в 30 млн. Ман сити подал аппиляцию и 13 числа стало известно, что наказание смягчили и ограничили его просто штрафом в 10 млн. Теперь 7 августа они играют с реалом и думаю, что все мысли у них только об этой игре
Всем привет. На повестке полуфинальный матч между Арсеналом и Манчестер Сити. Имеют ли какую либо мотивацию ребята из Манчестера? Конечно имеют, возможно это последняя надежда завоевать хоть какой нибудь трофей в этом сезоне, и ребята Гвардиолы будут стараться выложить все силы дабы получить кубок Англии, а в суперкубке, в очной встрече против Ливерпуля, будет выявлен настоящий чемпион, присутствует не только трофейная мотивации, но и личная. Но у лондонцев мотивации не меньше, победа в кубке обеспечит команде выход в Лигу Европы, и это единственный шанс в этом сезоне попасть в еврокубки. Статистика личных встреч полностью на стороне Манчестера Сити, в нынешнем сезоне Арсенал был обыгран дважды с одинаковым счётом 3-0, да и вообще, лондонцы давно не знали вкуса Виктории над горожанами. По этой причине Манчестер Сити является у букмекеров явным фаворитом, но это кубок, тот турнир где довольно часто случаются сенсации. Мне кажется что Арсенал недооценён, команда в последнее время расправила крылья, показывает качественный футбол и на данный матч имеет волевую мотивацию. Мне кажется что в основное время матча финалист не определится, ожидается много борьбы и мало голов. Ни та и ни другая команда проигрывать не захотят. Думаю что Арсенал не проиграет, а для подстраховки возьму пульсовую фору.
Полуфинал кубка, Гвардиола нужен хоть какой-то трофей. Сити сегодня будет рвать. Они на голову сильнее Арсенала, что по игре, что по составу. Арсеналу ещё усовершенствоваться... Ещё долгий процесс постройки команды. К тому же Арсенал потерял много сил на матч с Ливерпулем, где они победили, но жутко отскочили. С МС такого не будет, везение уже Арсенала завершится. Личные встречи ещё нам говорят о том, что Сити регулярно забивает пачками Арсеналу. Я уверен в том, что МС забьёт 2 гола. Арсенал возможно огрызнется. Жду в этом матче голы и победу МС. Всем удачи😉
Кто-то может подумать, что если Арсенал выиграл у Ливерпуля, то команда постепенно приходит в себя. Однако все это чушь. Ливер мог и должен был забивать больше, но везение было не на их стороне. Арсенал показал хорошую реализацию, забив два гола после трех ударов, но это не более чем случайность. У Артеты полно работы, но чтобы сдвинуться с места нужно потратить не одну сотню миллионов. Прямо сейчас же Арсенал это команда из середины турнирной таблицы. Горожане же планомерно готовятся к Лиге чемпионов. Команда преодолела первый пик формы и постепенно идет на спад, чтобы выйти на новый пик в августе. Однако команда Гвардиолы избежит серьезных провалов и постарается взять второй трофей в этом сезоне. Силы слишком не равны, но разгрома ждать не стоит, скорее всего Сити выиграет с разницей в 1-2 мяча, возможно в сухую. Исходя из вышесказанного, можно предположить, что ставка на победу Сити с тоталом меньше 4.5 имеет все шансы на заход.