⚽🏴 Англия. 🏴⚽
🥊 Арсенал 🆚 Манчестер Сити 🥊
❗ Обязательно смотрим игру в лайве. Добираем П2 (если будет кф) или Х2 (если Сити будет уступать)
🎯 Сложно сказать, кто и когда сможет остановить такой Манчестер Сити... Кажется, что чемпионство никто не сможет отобрать у этих парней.
🎰 Манчестер Сита одержал 12 побед подряд с разницей мячей - 31:3. Фантастика!
💣 Гвардиола и ко в этом сезоне играют очень дисциплинированно - мало кому удается поразить ворота Сити.
💡 Мое мнение сегодня Манчестер Сити должен забирать очередные 3 очка, но добавил ТМ 4,5 - кф поинтереснее.
🥅 У Арсенала дела в чемпионате совсем плохи, а тут еще команда после тяжелого выезда из Португалии, играли с Бенфикой в ЛЕ.
❗ Команда потратила много сил, но не смогла добыть победу. Многие лидеры устали, возможна ротация.
🤕🚫Травмы:
🏴 Арсенал:
Томас
🤕🚫Травмы:
🏴 МАН Сити:
Аке, Гюндоган
🔔 Главным арбитром назначен Джонатан Мосс (Англия). За 100 матчей судья показал 345 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 11 красных (в среднем 0.1 за матч), поэтому арбитра нельзя назвать слишком строгим. В 18% (18 из 100 матчей) Джонатан Мосс назначал пенальти.
🥊 Арсенал 🆚 Манчестер Сити 🥊
❗ Обязательно смотрим игру в лайве. Добираем П2 (если будет кф) или Х2 (если Сити будет уступать)
🎯 Сложно сказать, кто и когда сможет остановить такой Манчестер Сити... Кажется, что чемпионство никто не сможет отобрать у этих парней.
🎰 Манчестер Сита одержал 12 побед подряд с разницей мячей - 31:3. Фантастика!
💣 Гвардиола и ко в этом сезоне играют очень дисциплинированно - мало кому удается поразить ворота Сити.
💡 Мое мнение сегодня Манчестер Сити должен забирать очередные 3 очка, но добавил ТМ 4,5 - кф поинтереснее.
🥅 У Арсенала дела в чемпионате совсем плохи, а тут еще команда после тяжелого выезда из Португалии, играли с Бенфикой в ЛЕ.
❗ Команда потратила много сил, но не смогла добыть победу. Многие лидеры устали, возможна ротация.
🤕🚫Травмы:
🏴 Арсенал:
Томас
🤕🚫Травмы:
🏴 МАН Сити:
Аке, Гюндоган
🔔 Главным арбитром назначен Джонатан Мосс (Англия). За 100 матчей судья показал 345 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 11 красных (в среднем 0.1 за матч), поэтому арбитра нельзя назвать слишком строгим. В 18% (18 из 100 матчей) Джонатан Мосс назначал пенальти.