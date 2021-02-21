Betting Insider
Милан
8 минута
0 : 1
1 424
Интер
Барселона
53 минута
1 : 0
782
Кадис
Краснодар
9 минута
0 : 0
574
Сочи
Аугсбург
82 минута
1 : 0
560
Байер
Астон Вилла
6 минута
0 : 0
480
Лестер
Локомотив
10 минута
0 : 0
370
Тамбов
Аталанта
725
Наполи
Герта
435
РБ Лейпциг
Матч-центр

Арсенал — Манчестер Сити прогнозы на матч 21.02.2021

Арсенал — Манчестер Сити
  •   АПЛ
Арсенал
02:18:32
до начала матча
Манчестер Сити

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

Статистика

Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
Состав

Прогнозы 955

Все
Платные
Илья Казаков 42.8% WR-11.22% ROI
1.57Победит Манчестер Сити
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Илья Казаков предлагает поставить на победу гостей в матче АПЛ «Арсенал» — «Манчестер Сити». Он аргументировал свой прогноз так:

«Еще недавно эта игры была бы центральной в туре. Сейчас это утверждение уже под вопросом. Эта игра, которая по афише приковывает к себе внимание. «Арсенал» провел непростой матч против «Бенфики» в Лиге Европы. Игра завершилась вничью. В Англии «канониры» здорово сыграли против «Лидса». Ну и закончили на этом неудачную серию со странными поражениями от команда типа «Астон Виллы» и «Вулверхэмптона».

«Манчестер Сити» набирает ход. Команда эмоционально решила вопрос с чемпионством. Мне кажется, продлится та серия, которая в последнее время наблюдается между соперниками на «Эмирейтс», когда у «Сити» в четырех последних играх три победы и ничьи. Они забивают в среднем 2,5 гола за игру (против 0,5 – у хозяев).

Поэтому думаю, что «Сити» выиграет каждый из таймов и матч в целом».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Ильи Казакова
4
Повторить за 1.55
Клоп Петрович🥊 50.4% WR-0.31% ROI
1.85Победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 - Да
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия. 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽

🥊 Арсенал 🆚 Манчестер Сити 🥊

❗ Обязательно смотрим игру в лайве. Добираем П2 (если будет кф) или Х2 (если Сити будет уступать)

🎯 Сложно сказать, кто и когда сможет остановить такой Манчестер Сити... Кажется, что чемпионство никто не сможет отобрать у этих парней.​

🎰 Манчестер Сита одержал 12 побед подряд с разницей мячей - 31:3. Фантастика!

💣 Гвардиола и ко в этом сезоне играют очень дисциплинированно - мало кому удается поразить ворота Сити.

💡 Мое мнение сегодня Манчестер Сити должен забирать очередные 3 очка, но добавил ТМ 4,5 - кф поинтереснее.

🥅 У Арсенала дела в чемпионате совсем плохи, а тут еще команда после тяжелого выезда из Португалии, играли с Бенфикой в ЛЕ.

❗ Команда потратила много сил, но не смогла добыть победу. Многие лидеры устали, возможна ротация.

🤕🚫Травмы:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Арсенал:
Томас

🤕🚫Травмы:

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 МАН Сити:
Аке, Гюндоган

🔔 Главным арбитром назначен Джонатан Мосс (Англия). За 100 матчей судья показал 345 желтых карточек игрокам команд (в среднем 3.5 за матч) и 11 красных (в среднем 0.1 за матч), поэтому арбитра нельзя назвать слишком строгим. В 18% (18 из 100 матчей) Джонатан Мосс назначал пенальти.
14
Повторить за 1.88
Ровшан Аскеров 49.7% WR-11.67% ROI
1.93Манчестер Сити фора (-1)
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Гвардиола, словно отыгрываясь за провальный прошлый сезон, теперь на всех парах мчится к титулу. Вопрос о чемпионе АПЛ, похоже, закрыт. А после того, как «горожане» втоптали в газон «Энфилда» действующего чемпиона Англии, интрига в чемпионате страны умерла. Да и МЮ, идущий вторым, не сильно её оживляет.

«Арсенал» всё ещё лихорадит, хотя сейчас он выглядит лучше, чем в декабре. Но поражения от «Виллы» и «Вулверхэмптона» всё же показывают, что команда не готова к серьёзным амбициям в чемпионате. Середняк, не более. Но середняк, который может больно укусить. Тем паче что Артета начинал помощником у Гвардиолы. Тут есть желание ученика превзойти учителя. Однако нынешний «МанСити» и нынешняя форма Гюндогана не вселяют надежды на то, что «Арсеналу» удастся хотя бы ничью зацепить. «Сити» — это не «Бенфика». Манкунианцы катком проходят по Клоппу, по Моуринью, по Анчелотти. Что им какой-то Артета? «Сити» провёл последние пять игр со счётом 15:3. И все выиграл. «Арсенал» из 15 очков в пяти последних матчах сумел набрать 5. Разность голов 6:6 красноречиво говорит о состоянии обороны. И ведь играли не против сверхатакующих команд.

Источник: LegalBet
1
Повторить за 1.87
ILIA_1992 53.7% WR0.87% ROI
2.05Манчестер Сити тотал больше 2
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Игра наверняка будет обороняющей у Арсенала, как происходит в последнее время у Арсенала с топ командами. У Сити же игра сейчас на высоте. Много забивают и очень мало пропускают. Доминируют и в целом смотрятся намного лучше. Хоть Арсенал уже доказывал, что это далеко не аргумент и даже при оборонительной игре можно побеждать, но свои деньги я не могу поставить даже на 1Х. Предположу как минимум победу Сити в два мяча.
0
Повторить за 2.05
sergei.shahvaliev 41.6% WR1.28% ROI
1.62Арсенал фора (1.5)
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Горожане перебывают в превосходной форме, но соперники были достаточно в проблематичном состоянии. Арсенал с Артетой этой единственная команда в АПЛ, которая может противостоять манчестерскому гранду и остановить их победную ходу, которая начисляет 17 матчей к ряду во всех турнирах. У Арсенала сейчас оптимальный состав, который подходит к пику своей формы по сезону и показывает не плохие показатели. Самое важно, что команда Артеты стала действовать куда более эффективнее как в обороне, так и в атаке. Сам Артета не раз заявлял, что его команда хочет играть в атакующий футбол, но сегодня против Сити нужно будет соблюдать баланс и при определенных раскладах, здесь можно даже рассчитывать на победу канониров, так как у Сити через несколько дней важнейшая игра в ЛЧ против Боруссии М
0
Повторить за 1.62
Егор Титов 46.8% WR-8.34% ROI
2.91Манчестер Сити тотал больше 2.5
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Егор Титов дал прогноз на матч АПЛ между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Арсенал» встрепенулся в прошлые выходные, выиграв у «Лидса» — 4:2. Дальше удалось сыграть вничью с «Бенфикой» в Лиге Европы (1:1). И это неплохие результаты. По крайней мере, в атаке что-то началось получаться. Но поможет ли это хоть как-то с «Манчестер Сити»? Я очень сильно сомневаюсь.

«Сити» тур за туром переписывает всевозможные рекорды. Команда в нереальном порядке. Приходится каждый раз все дольше считать, сколько подряд матчей выиграла команда Гвардиолы. На данный момент уже 17. Фантастика, да и только. И сбавлять ход «Сити» не собирается. На неделе отличный матч выдали против «Эвертона», победили 3:1, хотя соперник всерьез сопротивлялся.

Огромный запрос прочности у «Сити», хотя я бы не сказал, что серьезную ротацию применяет Гвардиола. Но команда катит и всех сносит на своем пути. Отточены все взаимодействия, физическая форма в полном порядке, ну, и исполнительский класс на самом высоком уровне.

По ходу своей серии «Ман Сити» играл с «Арсеналом» на его поле в Кубке лиги — победил 4:1. Проблем никаких не возникло. Думаю, и сейчас легко выиграет «Сити», забив минимум 3 мяча. У него и времени на восстановление было больше. А «Арсеналу» приходилось летать на матч Лиги Европы. Тут во всех аспектах преимущество у «Манчестера».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Арсенал» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Егора Титова
0
Повторить за 2.72
Александр Мoстовой 34.3% WR-6.63% ROI
1.161Победит Манчестер Сити или ничья
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
«Арсенал» стартовал в Лиге Европы, где в выездной игре разделил очки с «Бенфикой» (1:1). В чемпионате Премьер-Лиги «канониры» за 24 тура сумели добыть 10 побед и четыре раза сыграли вничью, что соответствует 10-й позиции.

Команда добыла 34 очка и до зоны еврокубков расстояние составляет восемь баллов. После ничьи и двух поражений подряд столичный клуб на своем поле сумел одолеть «Лидс» (4:2).

«Манчестер Сити» набрал обороты и пока непонятно, кто сумеет остановить дружину Пепа Гвардиолы. В активе «небесных» 17 побед и пять мирных исходов, которые принесли 56 очков и первую позицию. Отрыв от второго МЮ составляет десять пунктов. В двух последних турах «городские» одолели «Тоттенхэм» (3:0) и «Эвертон» (3:1).

У хозяев не сможет выйти на поле Томас. В составе гостей вне игры Аке и Гюндоган.

«Арсенал» переживает перестройку и регулярно выдает неплохой футбол. «Манчестер Сити» на ходу и использует свое преимущество в технике, в желании играть и бежать вперед.

Я считаю, что противники «Сити» проигрывают еще до выхода на поле, при этом боятся навязать «небесным» свой футбол, что может стать залогом успеха. В этой дуэли я отдам предпочтение гостям, но считаю, что «канониры» без гола с поля не уйдут.

Моя ставка – «Манчестер Сити» не проиграет + обе забьют и ставим на это за 1.94

Источник: VseProSport
0
Повторить за 1.155
СТАВКА ДНЯ 🏆 46.2% WR-5.23% ROI
2.1Арсенал фора (1)
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
СТАВКА ДНЯ 🏆

Немного статистики:

1️⃣ Арсенал, из 5 последних матчей имеет 1 победу, 2 ничьи и 2 поражения. В турнирной таблице находятся на 10 строчке с 34 очками.

2️⃣ Манчестер Сити, в турнирной таблице занимает 1 место с 56 очка, из 5 последних матчей имеет 5 побед.

3️⃣ Последняя личная встреча закончилась победой Манчестер Сити 4:1

⚠️ В данном матче я выбрал фора 1(1) так как считаю, что Арсенал сегодня не проиграет, думаю Манчестер Сити даст слабину и сыграет хотя бы в ничью, ведь 2 и 3 место отстают на 10 очков, можно и позволить себе расслабиться один матч. Думал взять ОЗ, но после вчерашнего матча ( Ливерпуль - Эвертон ) чёт страшновато 😁 но все равно так же советую брать ОЗ.
0
Повторить за 2.13
Дмитрий Скатов 61.6% WR-2.61% ROI
1.55Победит Манчестер Сити
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
PREMIER LEAGUE. ТУР 25.
«Emirates Stadium», London.
"Арсенал" - "Манчестер Сити"
Не знаю, что в этом матче может пойти не так, чтобы «Сити» потерял очки. Пару месяцев назад это могло бы и произойти, но сейчас, когда команда Гвардиолы полностью сыграна, когда ключевые игроки находятся в потрясающей форме и в активе аж 17 побед подряд. Да что тут может пойти не так. Такой форме даже «Бавария» позавидует. Ну просто всё получается у «горожан». К тому же они очень хорошо играют против «Арсенала». В последних 5 встречах на стадионе «Эмирейтс» команда Хосепа Гвардиолы одержала 5 побед, они забили 15 мячей в ворота «канониров», а пропустили от них всего 1 мяч. Потрясающая статистика, которая вдобавок к нынешней форме «Манчестер Сити» создаёт просто казалось бы, заведомо проигрышный матч для хозяев. Но не смотря на то, что «Арсенал» находится не в лучшей форме, они являются по - прежнему «кусачей» командой, ведь уровень игроков позволяет иногда выдать отличный матч, но только на данный момент это маловероятно. «Манчестер Сити» слишком хорош сейчас, они за эти 17 побед подряд успели пройтись катком по «Манчестер Юнайтеду» - 0:2, по «Ливерпулю» - 1:4, по «Челси» - 1:3, и по самому «Арсеналу» - 1:4. В каждом матче «горожане» забивают в среднем приблизительно 3 мяча, а если и учитывать оборону «Арсенала», то тут я думаю, что Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган просто не оставят шансов «Арсеналу» даже на ничью, правда второй может не сыграть в этом матче, как и Натан Аке, но вся остальная ключевая обойма готова, а по матчу с крепким «Эвертоном» мы поняли, что даже с потерями таких игроков как Гюндоган «Сити» может сыграть в свой привычный атакующий футбол. Есть же ещё Торрес, Бернарду Силва, Родри, Габриэль Жезус, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Рахим Стерлинг и другие мастеровитые игроки. В общем, гости должны продлевать серию побед до 18 матчей, пусть и соперник окажет сопротивление, но я не вижу предпосылок, чтобы в этом матче эта серия прервалась бы, не тот «Арсенал», который кстати говоря летал ещё и в Италию на матч с «Бенфикой», да и настолько всё хорошо у команды Гвардиолы, что решать вопрос о чемпионстве надо как можно скорее, чтобы абсолютно всё, что имеется, кинуть на Лигу Чемпионов.
Прогноз: Победа «Манчестер Сити»
0
Повторить за 1.55
Ставка. 71.4% WR2.48% ROI
1.85Победа Манчестер Сити и тотал меньше 4.5 - Да
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити| АПЛ
Англия. Арсенал Vs Maнчестер Сити ! Обязательно смотрим игру в лайве. Добираем П2 (если будет кф) или X2 (если Сити будет уступать) Сложно сказать, кто и когда сможет остановить такой Манчестер Сити... Кажется, что чемпионство никто не сможет отобрать у этих парней. Манчестер Сита одержал 12 побед подряд с разницей мячей-31:3. Фантастика! Гвардиола и ко в этом сезоне играют очень дисциплинированно- мало кому удается поразить ворота Сити. В Мое мнение сегодня Манчестер Сити должен забирать очередные 3 очка, но добавил TM 4,5- кф поинтереснее. ВУ Арсенала дела в чемпионате совсем плохи, а тут еще команда после тяжелого выезда из Португалии, играли с Бенфикой в ЛЕ. ! Команда потратила много сил, но не смогла добыть победу. Многие лидеры устали, возможна ротация.
0
Повторить за 1.88

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Фрибет
10 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор