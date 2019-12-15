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Арсенал — Манчестер Сити прогнозы на матч 15.12.2019

Арсенал — Манчестер Сити
  •  АПЛ
Арсенал
05:03:19
до начала матча
Манчестер Сити
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Бесплатный прогноз на Арсенал - Манчестер Сити сегодня

В рамках 17 тура чемпионата Англии Арсенал примет на своем поле Манчестер Сити. Чтобы сделать прогноз на Арсенал - Манчестер Сити, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу. 

Канониры смогли прервать свою безвыигрышную серию из 7 матчей. В 16 туре АПЛ Арсенал одержал победу над Вест Хэмом в гостях. Теперь коллектив и.о. главного тренера Юнгберга отделяет от зоны Лиги Европы всего 2 очка, однако до Лиги Чемпионов - целых 7 пунктов. Приблизиться к 4 месту для Арсенала - крайне важная задача. 


Коллектив Хосепа Гвардиолы в этом сезоне уже вряд ли сможет бороться за чемпионство, однако и вторая строчка становится все дальше. После осечки в матче с Манчестер Юнайтедом “горожане” отстают от Лестера уже на 6 очков. Это означает, что победа необходима гостям как воздух. Арсенал - Манчестер Сити прогноз на 15 декабря можно сделать на исход. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

  • победа Арсенала - 6,3
  • ничья - 5,3
  • победа Реала - 1,48

Сказать однозначно, кто победит в данном матче, довольно непросто. Прогнозы от экспертов говорят о том, что фаворитом матча является Манчестер Сити. Стоит учесть также статистику личных встреч. Интересный факт, но в последних пяти встречах неизменно побеждала команда Хосепа Гвардиолы, при этом каждый раз забивая в ворота лондонцев 3 мяча. Таким образом можно предложить следующие ставки на матч:

  • победа Манчестер Сити 
  • Фора Манчестер Сити (0)
  • Фора Арсенал (2)
  • ОЗ - да
  • Тотал матча больше (2,5)

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Прогнозы 2500
Все
Платные
Саша Романов487.5% WR3.4% ROI
Саша Романов4ROI 3.4
1.48Обе команды забьют - Да
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Ман Сити важно сейчас набирать очки, Арсенал сейчас показывает очень не стабильную игру и победа Арсенала даже на своём стадионе это практически фантастика в данный момент.Но Сити тоже сильно сдал в последнее время и я не удивлюсь если они даже в этом матче потеряют очки.Это апл очень горячая и не предсказуемая лига,думаю даже если матч не будет особо голевой,но забить хотя бы по мячу команды способны,верю в красивый матч и надеюсь на положительный исход для меня и тех кто довериться мне;)))
0
Повторить за 1.49
TheWeeknd45.5% WR2.24% ROI
TheWeekndROI 2.24
1.68Манчестер Сити фора (-1)
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал сейчас вообще какой-то беспомощный и беззубый. Если они не могут справится с середняками, то как они собираются побеждать Сити, у которого после матча ЛЧ половина игроков основы свежая и уж точно выйдет на эту игру. Обамеянг перестал забивать с той интенсивностью, что и раньше, а Ляказетт после травмы тоже не может вернуться в былую форму. Так что, думаю здесь матч будет в пользу гостей. Счет 0-2, 1-3, 0-3 логичен.
6
Повторить за 1.533
Георгий Арсеналов64.1% WR-0.93% ROI
Георгий АрсеналовROI -0.93
1.45Тотал больше 3
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Ставки на матчи арсенала это такое себе занятие. Хоть и моя любимая команда. Тб 3,5 я думаю будет здесь. Брать исход? Ну да мс фавориты , да и последние 5 матчей в апл против канониров мс выйграли , а в 4х из этих 5 ти встреч забивали по 3 гола горожане! Арсенал конечно ужасен. Матч с вэст хэмом, что это было? 3гола за тайм. С учетом того, какое уг катал в 1ом тайме арсенал , то это удивительно. Либо вэст хэм настолько плох, либо это просто яркая вспышка арсенала, или юнберг начал подбирать ключики к игре своих подопечных? У мс тоже не без проблем, потери очков в апл и вот уже 4 поражения за 16 встреч, и уже 3е место. Явно не чемпионские темп и игра.
2
Повторить за 1.43
Егор #10062.2% WR6.12% ROI
Егор #100ROI 6.12
1.615Манчестер Сити фора (-1)
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал занимает 9 место в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда сыграла 16 матчей, в которых одержала 5 побед, 7 раз сыграла вничью и проиграла 4 матчей. 
Манчестер Сити" расположилась на 3 строчке в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда за те же 16 матчей выиграла 10 раз, 2 матчей завершила вничью и потерпела 4 поражений.
Считаю, что сейчас Арсенал в небольшом кризисе(по моему мнению) именно поэтому у него получилось выиграть всего 1 игру из 10.
Сейчас Манчестер Сити очень важны победы и очки за них, потому что команда отстаёт от Ливерпуля на 17 очков, а до второго места всего на 7, поэтому Манчестеру нужно закрепить свои позиции в первой тройке и постараться их улучшить.
Тем более в последних 5 очных встречах Манчестер Сити уверенно обыгрывал Арсенал
0
Повторить за 1.533
barsa0801151.2% WR3.08% ROI
barsa08011ROI 3.08
1.71Победа Манчестер Сити и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
«Арсенал» выиграл только один из восьми предыдущих матчей в Премьер-лиге.
В девяти из десяти последних домашних поединков «канониров» в АПЛ сыграла ставка «обе забьют».
Проиграл дома «Арсенал» лишь две из 26 предыдущих встреч в чемпионате.
Во всех шести минувших матчах «Манчестер Сити» в Премьер-лиге сыграли ставки «обе забьют» и «тотал больше 2,5».
«Горожане» не пропустили только в двух из восьми гостевых встреч в текущем первенстве.
«Арсенал», наверное, любимый представитель топ-шестерки для «Манчестер Сити». Именно в матчах «канонирами» команда Хосепа Гвардиолы, как правило, не испытывает никаких проблем. «Горожане» обыграли «Арсенал» во всех пяти предыдущих очных встречах, в четырех из них забив своему сопернику по три гола. В прошлом сезоне на «Эмирейтс» «горожане» выиграли (2:0), а дома победили (3:1).
0
Повторить за 1.666
Владислав Батурин51.7% WR-7.83% ROI
Владислав БатуринROI -7.83
1.48Обе команды забьют - Да
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Ближайший матч АПЛ на арене «Эмирейтс», исходя из турнирных реалий, не самый выдающийся, но по афише и интересу со стороны болельщиков всё ещё крутой и очень ожидаемый.

«Арсенал», если взглянуть на турнирную таблицу АПЛ, имеет бледный вид и, скорее всего, себя стыдится. «Канониры» занимают 9-е место (5-7-4 24:24 22), у них сменился главный тренер: вместо уволенного испанца Унаи Эмери и.о. стал швед, в прошлом звезда «Арсенала» Фредрик Юнгберг. В последнем матче национального первенства лондонский клуб победил в дерби «Вест Хэм» (3:1) и прервал длительную серию без побед (0-4-3). На своём поле «красные дьяволы» уступили только «Брайтону» (1:2). Дома «Арсенал» набрал 13 очков (3-4-1 14:12). В четверг лондонский клуб в заключительном матче группового турнира Лиги Европы на выезде поделил очки с бельгийским «Стандардом» (2:2). По ходу встречи английская команда «летела» с разницей в два мяча, но нашла в себе силы, спасла игру и по итогу вышла с первого места в плей-офф.

«Манчестер Сити» в последнее время стал непривычно часто для себя терять очки. И, как следствие, он очень серьёзно отстал от лидирующего «Ливерпуля», а также пропустил вперёд здорово выступающий «Лестер». В активе «горожан» тридцать два очка (10-2-4 44:19), и им уже в затылок дышит лондонский «Челси». В последнем матче команда Гвардиолы на своём поле потерпела болезненное поражение в манчестерском дерби (1:2). В гостях МС собрал шестнадцать очков (5-1-2 22:11), лучше на выезде в АПЛ играет только «Ливерпуль». В последнем еврокубковом матче действующий чемпион Англии разгромил в Загребе местное «Динамо» (4:1) и спокойно квалифицировался в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне «Арсенал» дважды был слабее «Манчестер Сити» (0:2 и 1:3). И надо заметить, что в последнее время «горожане» стали крайне неудобным соперником для «красно-белых» (0-0-5 2:14, включая одну кубковую встречу). «Арсенал» только в двух матчах чемпионата не смог забить («Шеффилд Юнайтед» и «Лестеру»), а «Манчестер Сити» — только в одном («Вулверхэмптону»).

Обе команды в последнее время потеряли прилично очков. Особенно это касается «Арсенала», руководство которого сейчас занято поиском нового главного тренера. Обоим клубам сейчас не хватает стабильности результатов и надёжности в обороне, но атакующий потенциал по-прежнему ого-го. Поэтому буду ставить не на результат, а на голы.

Источник: LegalBet
0
Повторить за 1.49
Георгий Черданцев49.3% WR-8.74% ROI
Георгий ЧерданцевROI -8.74
3.02Победит Арсенал или ничья
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Сложно делать прогноз на матч, в котором не понятна мотивация одной из команд. Я имею ввиду Арсенал. Он не должен был выигрывать у Вест Хэма, но выиграл. Очевидно, игроки вышли за Юнберга. Но теперь, когда ясно, что вдолгую с Юнбергом сотрудничать не будут, не понятно настроение команды, и как на неё влияет информация о возможном назначении Анчелотти. Сити не на таком сейчас ходу, чтобы на таком выезде быть стопроцентным фаворитом, так что если бы не ситуация с Юнбергом, можно было бы расценивать шансы Арсенала в этом матче как очень высокие. Но делать нечего, нужно рисковать, тем более если это последний матч шведа во главе Арсенала. Сделает себе хорошее резюме. Ставки:

"Первая не проиграет за 2.86"
"Обе забьют за 1.48"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 3.32
Виктор Гусев51.2% WR-3.14% ROI
Виктор ГусевROI -3.14
1.45Победит Манчестер Сити
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня я делаю прогноз а очень интересный матч 17-го тура английской Премьер-лиги "Арсенал" - "Манчестер Сити".

Несмотря на то, что "Ман Сити" недавно уступил "Манчестер Юнайтед" 1:2, несмотря на то, что сейчас это не тот "Ман Сити", который был в прошлом сезоне, я здесь вообще не вижу другого прогноза, кроме победы "горожан". Уж извините меня, болельщики "Арсенала".

Я посмотрел, как играет "Арсенал" и ужаснулся - до встречи с "Вест Хэмом" они побеждали 24 октября. Причем они выиграли в Лиге Европы у португальской "Витории". С тех пора ни одного выигрыша. Если мы говорим о том, что "Манчестер Сити" не тот, то какой же не тот "Арсенал" этом году. Смена тренера и все все беды свалились на этот несчастный клуб.

Не очень допускаю, что "Сити" оступится второй подряд и проиграет "Арсеналу".

Конечно, если брать общую статистику, то у "Арсенала" 96 побед при 48 победах "Манчестер Сити". Но все это за счет далекого прошлого. Сейчас мы это учитывать будет.

В последний раз "Арсенал" в Премьер-лиге выиграл у "Манчестер Сити" в 2015 году. Это о чем то говорит. 0:3, 0:4, 0:2, 1:3 - результаты последних очных матчей. Сплошные поражения "Арсенала".

Я сказал о том, что "Сити" в этом сезое тот, что в прошлом, но "горожане" все-равно идут в тройке, в верхней группе. "Арсенал" в середине таблицы, не знаю, как они будут выбираться.

Возвращается в строй после травмы Александр Зинченко, очень высоко его ценит Пеп Гвардиола. Несомненно, это усиление команды гостей.

Закончу тем, с чего начал. Поставлю на победу "Манчестер Сити" с коэффициентом 1,51.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.39
Юрий Розанов46.4% WR-10.9% ROI
Юрий РозановROI -10.9
1.86Тотал больше 3.5
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
По идее, Сити должен выиграть почти без напряжения: дыры в обороне Арсенала чудовищны. Но коли так- так можно просто играть верх. Невзирая на тотул. Сити то тоже забыл, когда проводил сухой матч. Главное - тут верх может случиться за 20 минут. Абсолютно любых. Как, например, у Арсенала в дерби с Вест Хэмом. Или у Сити в Загребе.

"Тотул больше 3,5 за 1.78"
"Оба тайма больше 1,5 за 2.91"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.83
Александр Елагин39.4% WR-4.72% ROI
Александр ЕлагинROI -4.72
2.07Манчестер Сити фора (-1.5)
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Арсенал — Манчестер Сити|АПЛ
Привет! Я Александр Елагин. 15 декабря состоится несомненно центральный матч 17-го тура АПЛ. В Лондоне "Арсенал", занимающий девятое место с 22 очками, будет принимать действующего чемпиона "Манчестер Сити", идущего на третьем месте и набравшего на десять очков больше, чем хозяева "Эмирэйтс".

Что не говорите, но магия имен этих клубов, несмотря на их последние неудачи, сохраняет свою притягательную силу. Хотя отрыв "Ливерпуля" от "Манчестера Сити" составляет уже 14 очков, Гвардиола и его ребята еще надеются побороться за первое место. Во всяком случае каждый представитель горожан декларирует именно этот тезис. Все правильно, надежда умирает последней. Однако, для "Ман Сити" это означает, что они не имеют права терять очки в последующих матчах, итак уже много потеряли в предыдущих играх. Значит, надо кровь из носа побеждать в Лондоне.

А вот "канониров" не просто лихорадит, их трясет, как тяжелобольного. Подумать только, перед игрой 16-го тура с "Вест Хэмом" до этого "Арсенал" не мог выиграть с 6 октября, когда победил "Борнмут" со счетом 1:0 здесь же, на "Эмирэйтс". С тех пор безвыигрышная серия составляла семь матчей: четыре ничьи и три поражения. Но черная полоса для канониров завершилась. Напомню, что в 15-м туре "Арсенал" на своем поле уступил "Брайтону" со счетом 1:2.

Честно скажу, несмотря на гостевой выигрыш у разобранного "Вест Хэма" 3:1 в 16-м туре, я не вижу, за счет чего канониры могут обыграть "горожан" даже на своем поле. Ставлю на победу "Сити" с форой (-1,5) с коэффициентом 2,13

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 1.99
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 23%
  • 21%
  • 8%
  • 6%
  • 4%