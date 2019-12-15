Бесплатный прогноз на Арсенал - Манчестер Сити сегодня

В рамках 17 тура чемпионата Англии Арсенал примет на своем поле Манчестер Сити. Чтобы сделать прогноз на Арсенал - Манчестер Сити, необходимо разобраться, в каком состоянии подходят команды к данному матчу.

Канониры смогли прервать свою безвыигрышную серию из 7 матчей. В 16 туре АПЛ Арсенал одержал победу над Вест Хэмом в гостях. Теперь коллектив и.о. главного тренера Юнгберга отделяет от зоны Лиги Европы всего 2 очка, однако до Лиги Чемпионов - целых 7 пунктов. Приблизиться к 4 месту для Арсенала - крайне важная задача.





Коллектив Хосепа Гвардиолы в этом сезоне уже вряд ли сможет бороться за чемпионство, однако и вторая строчка становится все дальше. После осечки в матче с Манчестер Юнайтедом “горожане” отстают от Лестера уже на 6 очков. Это означает, что победа необходима гостям как воздух. Арсенал - Манчестер Сити прогноз на 15 декабря можно сделать на исход. Букмекеры предлагают следующие коэффициенты:

победа Арсенала - 6,3

ничья - 5,3

победа Реала - 1,48

Сказать однозначно, кто победит в данном матче, довольно непросто. Прогнозы от экспертов говорят о том, что фаворитом матча является Манчестер Сити. Стоит учесть также статистику личных встреч. Интересный факт, но в последних пяти встречах неизменно побеждала команда Хосепа Гвардиолы, при этом каждый раз забивая в ворота лондонцев 3 мяча. Таким образом можно предложить следующие ставки на матч:

победа Манчестер Сити

Фора Манчестер Сити (0)

Фора Арсенал (2)

ОЗ - да

Тотал матча больше (2,5)

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