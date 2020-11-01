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Манчестер Юнайтед — Арсенал прогнозы на матч 01.11.2020

Манчестер Юнайтед — Арсенал
  •  АПЛ
Манчестер Юнайтед
15:00:31
до начала матча
Арсенал
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Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Кратко уточню. У Арсенала не ладится игра в защите. В последних 5 матчах Конониры оставили свои ворота сухими лишь в 1, да и то против слабого Дандолка. Манчестер Юнайтед, с приходом Фернандеша, начал забивать намного больше, а ведь последняя игра этих команд была почти год назад. И МЮ и Арсенал нуждаются в очках, поэтому никто из них не будет весь матч отсиживаться в обороне. Манки очень хорошо используют свои моменты на контратаках, и за пару таких атак, думаю они легко занесут два мяча в ворота гостей.
Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Классика британского футбола ! Манчестер принимает Арсенал в рамках 7 го тура АПЛ. Уле Гунар Сульшер и Микаэль Артета это тренера с ДНК своих клубов . Тренера в прошлом игравшие футбол за свои команды наверняка имеют особую связь с клубом , они как свои парни с района , можно послать в случаи чего .. В начале нулевых МЮ с Арсеналом были лидерами АПЛ и главными фаворитами турнира, это было принципиальным противоборством из которого Сульшер не раз выходил победителем . Артета в Арсенал пришел позднее , когда расстановку сил в АПЛ изменили миллиарды иностранных вложений, и Арсенал сдал позиции, с тех пор мало что изменилось, лондонцы не в состоянии претендовать на лидерство. МЮ вполне по силам замахнуться на чемпионство. Сульшер набрался опыта , укрепили состав , удачное участие в еврокубках все это говорит в пользу Юнайтед как одного из Лидеров АПЛ. Арсенал с именитыми клубами играет сдержанный футбол , придерживаясь оборонительной тактики , мало пропускают еще меньше забивают. Если бы не Обомеянг то Арсенал превратился бы в Шеффилд Юнайтед. Манчестер не может выиграть дома в трех турах к ряду , в прошедшем туре с Челси Юнайтед выглядел лучше но так и не смог забить гол . Но в матче ЛЧ с Лейпцигом, Манкунианцы показали свои возможности в атаке - забив пять безответки ! Так что у хозяев имеется мотивация прервать беспобедную серию и уже набирать очки во внутреннем чемпионате. Конечно не станет открываться , и попытается ловить на контратаках, тем более Артета дал отдохнуть лидерам атаки еврокубках , тогда как МЮ провел свой матч боевым составом . Гости в состоянии забить , но МЮ должен выигрывать на классе . Минимальная победа МЮ выглядит вполне проходимой ставкой, либо страховочный : победа в один мяч или ничья . Смотрим матч .
Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на то, что обе команды забьют + ТБ (2.5), в матче Манчестер Юнайтед — Арсенал. Вот его доводы: Эксперт отмечает, что зрителей ожидает очень интересная игра. После победы над Лейпцигом команда Сульшера постарается закрепить свой успех. У Арсенала остается много игровых проблем. Артета пока не может наладить игру своей команды, да и результаты не радуют. Лондонцам необходима победа в игре с МЮ. Тем более, оборону Манчестера сложно назвать непроходимой. В составе Юнайтед не сыграет Марсьяль, однако на свой уровень вновь выходит Рэшфорд, который провел великолепную игру в Лиге чемпионов. Все это говорит о том, что тотал больше 2.5 + обе забьют - отличный вариант для ставки на данную игру. Источник: РБ
Прогнозы 300
Все
Платные
Тимур Уалиханов0% WR-0.67% ROI
1.909Манчестер Юнайтед тотал больше 1.5
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Кратко уточню. У Арсенала не ладится игра в защите. В последних 5 матчах Конониры оставили свои ворота сухими лишь в 1, да и то против слабого Дандолка. Манчестер Юнайтед, с приходом Фернандеша, начал забивать намного больше, а ведь последняя игра этих команд была почти год назад. И МЮ и Арсенал нуждаются в очках, поэтому никто из них не будет весь матч отсиживаться в обороне. Манки очень хорошо используют свои моменты на контратаках, и за пару таких атак, думаю они легко занесут два мяча в ворота гостей.
0
Повторить за 1.909
Pigi Dag51.3% WR-1.55% ROI
2.5Победа Манчестер Юнайтед и тотал меньше 4.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Классика британского футбола !
Манчестер принимает Арсенал в рамках 7 го тура АПЛ.
Уле Гунар Сульшер и Микаэль Артета это тренера с ДНК своих клубов . Тренера в прошлом игравшие футбол за свои команды наверняка имеют особую связь с клубом , они как свои парни с района , можно послать в случаи чего ..
В начале нулевых МЮ с Арсеналом были лидерами АПЛ и главными фаворитами турнира, это было принципиальным противоборством из которого Сульшер не раз выходил победителем . Артета в Арсенал пришел позднее , когда расстановку сил в АПЛ изменили миллиарды иностранных вложений, и Арсенал сдал позиции, с тех пор мало что изменилось, лондонцы не в состоянии претендовать на лидерство.
МЮ вполне по силам замахнуться на чемпионство. Сульшер набрался опыта , укрепили состав , удачное участие в еврокубках все это говорит в пользу Юнайтед как одного из Лидеров АПЛ.
Арсенал с именитыми клубами играет сдержанный футбол , придерживаясь оборонительной тактики , мало пропускают еще меньше забивают. Если бы не Обомеянг то Арсенал превратился бы в Шеффилд Юнайтед.
Манчестер не может выиграть дома в трех турах к ряду , в прошедшем туре с Челси Юнайтед выглядел лучше но так и не смог забить гол .
Но в матче ЛЧ с Лейпцигом, Манкунианцы показали свои возможности в атаке - забив пять безответки !
Так что у хозяев имеется мотивация прервать беспобедную серию и уже набирать очки во внутреннем чемпионате.
Конечно не станет открываться , и попытается ловить на контратаках, тем более Артета дал отдохнуть лидерам атаки еврокубках , тогда как МЮ провел свой матч боевым составом .
Гости в состоянии забить , но МЮ должен выигрывать на классе .
Минимальная победа МЮ выглядит вполне проходимой ставкой, либо страховочный : победа в один мяч или ничья .
Смотрим матч .
0
Повторить за 2.53
Денис Казанский49.1% WR-6.73% ROI
2.05Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Известный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на то, что обе команды забьют + ТБ (2.5), в матче Манчестер Юнайтед — Арсенал. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что зрителей ожидает очень интересная игра. После победы над Лейпцигом команда Сульшера постарается закрепить свой успех.

У Арсенала остается много игровых проблем. Артета пока не может наладить игру своей команды, да и результаты не радуют. Лондонцам необходима победа в игре с МЮ. Тем более, оборону Манчестера сложно назвать непроходимой.

В составе Юнайтед не сыграет Марсьяль, однако на свой уровень вновь выходит Рэшфорд, который провел великолепную игру в Лиге чемпионов.

Все это говорит о том, что тотал больше 2.5 + обе забьют - отличный вариант для ставки на данную игру.

Источник: РБ
0
Повторить за 2.05
Владислав Батурин52.5% WR-6.31% ROI
1.65Обе команды забьют - Да
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Главный матч очередного тура АПЛ пройдёт на «Олд Траффорд», соперничать будут гранды, которые пока не могут похвастаться стабильными результатами и высоким местом в турнирной таблице.

«Манчестер Юнайтед» набрал в пяти матчах всего семь очков и обосновался на пятнадцатом месте (2-1-2 9:12). Команда Уле-Гуннара Сульшера пока не побеждала в родных стенах (0-1-2 2:9), в прошлом туре манкунианцы дома поделили очки с «Челси» (0:0). В Лиге чемпионов у манчестерского клуба дела идут лучше, у «Манчестер Юнайтед» в активе две победы и лидерство в группе. МЮ победил в гостях ПСЖ (2:1), а дома разгромил «Лейпциг» (5:0).

«Арсенал» в АПЛ провёл на один матч больше «Манчестер Юнайтед» и набрал девять очков (3-0-3 8:7), что позволяет «канонирам» располагаться на одиннадцатом месте. В гостях столичная команда победила только один раз (1-0-2 4:4). В последних двух встречах АПЛ лондонский клуб уступил: «Манчестер Сити» (0:1) и «Лестеру» (0:1). В Лиге Европы у «Арсенала» 100% результат (2-0-0 5:1 6), в последней встрече команда Микеля Артеты крупно победила «Дандолк» (3:0).

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» победить «Арсенал» не смог (1:1 и 0:2). На поле МЮ в последних семи личных встречах (включая кубковую) забивали обе команды.

Оба гранда не могут быть довольны своим стартом в АПЛ, качество игры оставляет желать лучшего, очков уже потеряно предостаточно, и появились долги перед своими болельщиками. Обе команды в поисках своей игры, но работа кипит, и это заметно по хорошим еврокубковым матчам. Статус встречи, повышенное внимание футбольной общественности, желание подняться в турнирной таблице - всё это должно повлиять на участников большого матча и позволит им проявить свои лучшие качества.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.65
Майкл Оyэн47.7% WR-6.1% ROI
1.87Победит Арсенал или ничья
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
«Манчестер Юнайтед» сразится с «Арсеналом» в матче, который всегда привлекает внимание СМИ еще до стартового свистка.

Прогресс «Арсенала» в начале сезона был несколько омрачен недавними результатами, поэтому они будут рассматривать этот поединок как идеальную платформу для возвращения в борьбу.

«Юнайтед» встряхнулись. Их выдающиеся европейские результаты, должны поднять уровень уверенности на «Олд Траффорд». Маркус Рэшфорд действительно начинает «зажигать», и он может здесь представлять определенную опасность.

Однако я думаю, что если «Арсенал» сможет нейтрализовать, они заберут очко.

Источник: betonmobile
0
Повторить за 1.85
Юрий Розанов46.3% WR-6.69% ROI
2.1Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Арсенал сдал последнее время. Манчестер, наоборот, забивает много. И внешне легко. Не сомневаюсь, что манкунианцы будут много владеть мячом, создавать моменты. Удел Арсенала сейчас - контратаки. В начале сезона они были разящие. Сейчас малость затупились. Так что я выше оцениваю шансы МЮ. Прежде всего потому, что (возможно) пропустив первыми, игроки Манчестера могут ничего в игре не менять. А вот лондонцам (если именно они окажутся в этой роли) - делать это придется. Точнее, пытаться делать: гарантий «захотел - сделал» у них нет.

Источник: Olimp
0
Повторить за 2.14
artilele37.5% WR-2.6% ROI
1.58Манчестер Юнайтед фора (0)
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед показывает в последних матчах очень качественный футбол, как в лиге чемпионов, так и в АПЛ. Очки очень важны для них, т.к они находятся на 15 строчке.
У Арсенала довольно сложный календарь в АПЛ, с которым они не справляются - проиграли в последних матчах Лестеру и Манчестер Сити.
Манчестер Юнайтед выглядят намного лучше и скорее всего выиграет, но все же лучше подстраховаться форой, т.к в играх с Арсеналом у них бывает возникают проблемы
0
Повторить за 1.58
Даниил Ковальский49.5% WR-4.92% ROI
1.58Манчестер Юнайтед фора (0)
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед после 1:6 от ТТХ на ходу. Забивает много и часто. Из 4 матчей только Челси удалось сыграть вничью (при чём сухую).

У Арсенала есть некоторые проблемы. Из 5 матчей - 2 поражения. А ведь это единственные сильные соперники из 5 (Лестер и Манчестер Сити). Победы в чемпионате над Шеффилдом и в Лиге Европы над Рапидом и Дандолком смотрятся как то дежурно что ли
0
Повторить за 1.58
Schel_9150% WR-1.09% ROI
2.14Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
«Красные дьяволы» находятся на мощном отрезке. Команда знает как побеждать каждые 3 дня . Есть ротация , и, самое главное, есть квалифицированные игроки под эту ротацию . «Арсенал» же не показывает стабильный футбол .
0
Повторить за 2.14
Конар Младший55.7% WR0.76% ROI
2.14Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Повторить за 2.14
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 24%
  • 14%
  • 13%
  • 9%
  • 8%

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