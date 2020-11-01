Кратко уточню. У Арсенала не ладится игра в защите. В последних 5 матчах Конониры оставили свои ворота сухими лишь в 1, да и то против слабого Дандолка. Манчестер Юнайтед, с приходом Фернандеша, начал забивать намного больше, а ведь последняя игра этих команд была почти год назад. И МЮ и Арсенал нуждаются в очках, поэтому никто из них не будет весь матч отсиживаться в обороне. Манки очень хорошо используют свои моменты на контратаках, и за пару таких атак, думаю они легко занесут два мяча в ворота гостей.

Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя Pigi Dag

Классика британского футбола ! Манчестер принимает Арсенал в рамках 7 го тура АПЛ. Уле Гунар Сульшер и Микаэль Артета это тренера с ДНК своих клубов . Тренера в прошлом игравшие футбол за свои команды наверняка имеют особую связь с клубом , они как свои парни с района , можно послать в случаи чего .. В начале нулевых МЮ с Арсеналом были лидерами АПЛ и главными фаворитами турнира, это было принципиальным противоборством из которого Сульшер не раз выходил победителем . Артета в Арсенал пришел позднее , когда расстановку сил в АПЛ изменили миллиарды иностранных вложений, и Арсенал сдал позиции, с тех пор мало что изменилось, лондонцы не в состоянии претендовать на лидерство. МЮ вполне по силам замахнуться на чемпионство. Сульшер набрался опыта , укрепили состав , удачное участие в еврокубках все это говорит в пользу Юнайтед как одного из Лидеров АПЛ. Арсенал с именитыми клубами играет сдержанный футбол , придерживаясь оборонительной тактики , мало пропускают еще меньше забивают. Если бы не Обомеянг то Арсенал превратился бы в Шеффилд Юнайтед. Манчестер не может выиграть дома в трех турах к ряду , в прошедшем туре с Челси Юнайтед выглядел лучше но так и не смог забить гол . Но в матче ЛЧ с Лейпцигом, Манкунианцы показали свои возможности в атаке - забив пять безответки ! Так что у хозяев имеется мотивация прервать беспобедную серию и уже набирать очки во внутреннем чемпионате. Конечно не станет открываться , и попытается ловить на контратаках, тем более Артета дал отдохнуть лидерам атаки еврокубках , тогда как МЮ провел свой матч боевым составом . Гости в состоянии забить , но МЮ должен выигрывать на классе . Минимальная победа МЮ выглядит вполне проходимой ставкой, либо страховочный : победа в один мяч или ничья . Смотрим матч .