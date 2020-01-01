Арсенал — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Алмаз Атамбай
В игре с Челси Арсенал показал, что снова набирает форму, считаю что будет гол Обамеянга, тем более у МЮ проблемы в защите. Что касается МЮ, у них полно игроков, которые умеют забивать - Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд, да и в защите Арсенала давно творится кризис, молодые игроки в защите привозят голы. У Арсенала огромная мотивация - после обидного поражения от Челси, им нужны очки. Манчестер же постарается не потерять форму, набранную за последние пару игр. В общем, думаю будут голы с обеих сторон
Арсенал — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя italien
Артета только-только пришел в старый-новый клуб, который имеет просто отвратительную форму в декабре, всего одна победа и посредственная реализация. В победу Арсенала не верится от слова совсем. С другой стороны находится Манчестер Юнайтед, которого ранее, можно было называть проклятым, набрал впечатляющий ход и имеет за весь декабрь всего одно поражение и две ничьи, а также раскачавшегося Маркуса Рэшфорда. А некоторые проблемы в обороне обеих команд говорят о том, что можно ждать голов в ворота по обе стороны поля.
Арсенал — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя 🇷🇺 26
🏴⚽️ Премьер-лига - 21 тур. Уже в первый же день 2020 года нас ждёт матч с многообещающей вывеской Арсенал - Манчестер Юнайтед . И думаю он нам подарит много голов и вообще будет красивая , захватывающая игра с накалом страстей. Арсенал в этом сезоне одна из лучших команд по проходу ставки обе забьют из 20 сыгранных матчей в сезоне в 14 играх был обмен голами. Да и Манчестер не отстаёт от Арсенала по проходу этой ставки в 13 из 20 игр ставка прошла . Из последних 10 личных встреч этих команд в 7 были забиты голы в обе стороны . Следует тут ждать обмена голами при таких то мастерах в атаках и с такой игрой в оборонах у обеих команд . Всем удачи !!