Арсенал — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя Алмаз Атамбай В игре с Челси Арсенал показал, что снова набирает форму, считаю что будет гол Обамеянга, тем более у МЮ проблемы в защите. Что касается МЮ, у них полно игроков, которые умеют забивать - Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд, да и в защите Арсенала давно творится кризис, молодые игроки в защите привозят голы. У Арсенала огромная мотивация - после обидного поражения от Челси, им нужны очки. Манчестер же постарается не потерять форму, набранную за последние пару игр. В общем, думаю будут голы с обеих сторон

Арсенал — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя italien Артета только-только пришел в старый-новый клуб, который имеет просто отвратительную форму в декабре, всего одна победа и посредственная реализация. В победу Арсенала не верится от слова совсем. С другой стороны находится Манчестер Юнайтед, которого ранее, можно было называть проклятым, набрал впечатляющий ход и имеет за весь декабрь всего одно поражение и две ничьи, а также раскачавшегося Маркуса Рэшфорда. А некоторые проблемы в обороне обеих команд говорят о том, что можно ждать голов в ворота по обе стороны поля.