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Арсенал — Манчестер Юнайтед прогнозы на матч 01.01.2020

Арсенал — Манчестер Юнайтед
  •  АПЛ
Арсенал
07:39:37
до начала матча
Манчестер Юнайтед
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Арсенал — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
В игре с Челси Арсенал показал, что снова набирает форму, считаю что будет гол Обамеянга, тем более у МЮ проблемы в защите. Что касается МЮ, у них полно игроков, которые умеют забивать - Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд, да и в защите Арсенала давно творится кризис, молодые игроки в защите привозят голы. У Арсенала огромная мотивация - после обидного поражения от Челси, им нужны очки. Манчестер же постарается не потерять форму, набранную за последние пару игр. В общем, думаю будут голы с обеих сторон
Арсенал — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
Артета только-только пришел в старый-новый клуб, который имеет просто отвратительную форму в декабре, всего одна победа и посредственная реализация. В победу Арсенала не верится от слова совсем. С другой стороны находится Манчестер Юнайтед, которого ранее, можно было называть проклятым, набрал впечатляющий ход и имеет за весь декабрь всего одно поражение и две ничьи, а также раскачавшегося Маркуса Рэшфорда. А некоторые проблемы в обороне обеих команд говорят о том, что можно ждать голов в ворота по обе стороны поля.
Арсенал — Манчестер Юнайтед прогноз на матч от пользователя
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ Премьер-лига - 21 тур. Уже в первый же день 2020 года нас ждёт матч с многообещающей вывеской Арсенал - Манчестер Юнайтед . И думаю он нам подарит много голов и вообще будет красивая , захватывающая игра с накалом страстей. Арсенал в этом сезоне одна из лучших команд по проходу ставки обе забьют из 20 сыгранных матчей в сезоне в 14 играх был обмен голами. Да и Манчестер не отстаёт от Арсенала по проходу этой ставки в 13 из 20 игр ставка прошла . Из последних 10 личных встреч этих команд в 7 были забиты голы в обе стороны . Следует тут ждать обмена голами при таких то мастерах в атаках и с такой игрой в оборонах у обеих команд . Всем удачи !!
Прогнозы 2668
Все
Платные
Алмаз Атамбай0% WR0% ROI
Алмаз АтамбайROI 0
1.54Обе команды забьют - Да
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
В игре с Челси Арсенал показал, что снова набирает форму, считаю что будет гол Обамеянга, тем более у МЮ проблемы в защите. Что касается МЮ, у них полно игроков, которые умеют забивать - Рэшфорд, Марсьяль, Гринвуд, да и в защите Арсенала давно творится кризис, молодые игроки в защите привозят голы. У Арсенала огромная мотивация - после обидного поражения от Челси, им нужны очки. Манчестер же постарается не потерять форму, набранную за последние пару игр. В общем, думаю будут голы с обеих сторон
2
Повторить за 1.49
italien50% WR0.25% ROI
italienROI 0.25
2.57Победит Манчестер Юнайтед
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Артета только-только пришел в старый-новый клуб, который имеет просто отвратительную форму в декабре, всего одна победа и посредственная реализация. В победу Арсенала не верится от слова совсем. С другой стороны находится Манчестер Юнайтед, которого ранее, можно было называть проклятым, набрал впечатляющий ход и имеет за весь декабрь всего одно поражение и две ничьи, а также раскачавшегося Маркуса Рэшфорда. А некоторые проблемы в обороне обеих команд говорят о том, что можно ждать голов в ворота по обе стороны поля.
3
Повторить за 2.47
🇷🇺 2646.4% WR2.07% ROI
🇷🇺 26ROI 2.07
1.533Обе команды забьют - Да
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️ Премьер-лига - 21 тур.
Уже в первый же день 2020 года нас ждёт матч с многообещающей вывеской Арсенал - Манчестер Юнайтед . И думаю он нам подарит много голов и вообще будет красивая , захватывающая игра с накалом страстей.
Арсенал в этом сезоне одна из лучших команд по проходу ставки обе забьют из 20 сыгранных матчей в сезоне в 14 играх был обмен голами. Да и Манчестер не отстаёт от Арсенала по проходу этой ставки в 13 из 20 игр ставка прошла . Из последних 10 личных встреч этих команд в 7 были забиты голы в обе стороны .
Следует тут ждать обмена голами при таких то мастерах в атаках и с такой игрой в оборонах у обеих команд . Всем удачи !!
0
Повторить за 1.49
Артём Максимов.81.3% WR2.1% ROI
Артём Максимов.ROI 2.1
2.77Победит Манчестер Юнайтед
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Да и Манчестер и арсенал показывают очень плохую игру. Но у Манчестера дела с большими командами идут по лучше чего только стоит победа над сити(хоть и над слабым сити). В арсенале дела очень плохо идут смена тренера и потеря последнего человека которого можно было назвать капитаном. И Артета и Оле Гунер Сульшер молодые тренера. Но все таки игра у МЮ поставлена ведь Сульшер у руля больше года. В отличии от Артеты. Да и состав у мю мощнее чего только стоит пришедший в форму решфорд.
1
Повторить за 2.47
Георгий Черданцев49% WR-8.92% ROI
Георгий ЧерданцевROI -8.92
1.55Обе команды забьют - Да
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Тёмный лес. Арсенал выиграл один матч в 15 (!) последних. Юнайтед, хотя и не отличается блестящими результатами, матчи Boxing Day проводит хорошо. Приход Артеты чудес не принёс. Думаю, у Юнайтед есть шансы выиграть, а Арсеналу поискать себе ещё одного тренера, хотя 2,64 за победу хозяев над командой, которая не отличается стабильностью, это заманчиво, но я пас. Это сто процентов игра на три результата. А вот голы, надеюсь, будут. Юнайтед раззабивался, а Арсеналу ничего не остаётся кроме как играть ва-банк на победу. Ставки:

"Юнайтед забьет в первом тайме за 1.87"
"Обе забьют в первом тайме за 3.64"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.49
Эдуард Емелев37.9% WR-11.18% ROI
Эдуард ЕмелевROI -11.18
2.47Победит Манчестер Юнайтед
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Второй тур подряд «Арсеналу» предстоит суперматч дома. «Канониры» упустили победу в матче с «Челси» в самом конце, хотя должны были проигрывать намного раньше. К обороне «Арсенала» слишком много вопросов. Манкунианцы, гостившие в Бёрнли, не пропустили впервые с сентября и одержали вторую победу подряд, теперь парни Сульшера рвутся показать себя в матче со статусным соперником.
Ставка на «МЮ» кажется более предпочтительной.
0
Повторить за 2.47
Юрий Розанов45.3% WR-11.32% ROI
Юрий РозановROI -11.32
2.49Тотал больше 3.5
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Думаю, наставник МЮ понимает, что Арсенал полезет ломать чудовищную серию. И стнет ловить (а МЮ это умеет) на контратаках. Но МЮ умеет и пропустить. Поэтому я искал, (но не нашел) безумную ставку « победа одной из команд в 2 и больше мячей». Но в надежде на победу тех и других у меня сомнений нет. Недаром за « неничью» дают всего 1,27. Стало быть, верх. Простой, и, так сказать, обоюдный.

"Тотул больше 3,5 за 2.42"
"Обе забьют и тотул больше 2,5 за 1.76"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 2.52
Александр Шмурнов46% WR-7.12% ROI
Александр ШмурновROI -7.12
1.88Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Две самые непредсказуемые команды лиги схлестнутся в новогоднем бою и, скорее всего, выдадут яркий матч. Да, Арсенал не может спокойно отыграть весь матч, да, у Манчестера случаются необъяснимые провалы, но времена, когда команды входили в самый топ АПЛ и частенько играли между собой «гроссмейстерские ничьи», давно позади. Жду веселого матча и тоже, как и в большинстве посленовогодних встреч, выбираю верховые ставки.

"Гол в обоих таймах: да за 1.55"
"Обе забьют и тотал больше 2.5 за 1.76"

Источник: БК «ОЛИМП»
0
Повторить за 1.82
Виктор Гусев51.4% WR-2.91% ROI
Виктор ГусевROI -2.91
2.5Победит Манчестер Юнайтед
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Речь пойдет о матче Английской Премьер-лиге - “Арсенал” против “Манчестер Юнайтед”. Этот матч станет продолжением кошмарного английского безумства. Все тренеры жалуются, что невозможно играть через два дня на третий. Но традиция есть традиция, наверное замешана и финансовая сторона, поэтому boxing day никто и не отменяет.

В таких условиях нужно обращать внимание на дополнительные факторы. Например, что у “Манчестер Юнайтед” будет на один день отдыха больше. “Юнайтед” сыграли в гостях у “Бернли” 28 декабря, а “Арсенал” сражался с “Челси” 29 декабря. Кстати, “манкунианцы” у “Бернли” выиграли, а вот “канониры” проиграли коллективу Лэмпарда. Нужно смотреть и на скамейку запасных, где преимущество у “красных дьяволов”. Зато не будет Мактоминея, который травмирован. У “Арсенала” же не будет защитника Чемберса.

Это не лучший сезон для обеих команд. При этом “МЮ” занимает пятое место, а “Арсенал” находится аж на 12-ом. В последних личных встречах, я беру отрезок в 17 матчей, в 14 из них “Юнайтед” не проиграл - было 8 побед и 6 ничьих. 30 сентября они уже играли в этом сезоне и была ничья - 1:1. А в прошлом сезоне была тоже ничья и победа “Арсенала”. Но это был прошлый сезон, а сейчас у “канониров” дела идут совсем плохо.

Если мы говорим о том, что сейчас самое главное - это запас сил, то “Манчестер” сохранил сил, чтобы забивать на последних минутах, как было с “Бернли”, то “Арсенал” в матче с “Челси” теряет победу на этих же последних минутах. Мне кажется, я привел достаточно аргументов, чтобы обосновать свой прогноз.

Делаю ставку на победу “Манчестер Юнайтед”.

Источник: Ставка ТВ
1
Повторить за 2.47
Rusya [BoomBet]57.1% WR-1.33% ROI
Rusya [BoomBet]ROI -1.33
1.98Манчестер Юнайтед тотал больше 1.5
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Арсенал — Манчестер Юнайтед|АПЛ
Артета требует от подопечных фантастической интенсивности, заставляя даже Озила работать в высоком прессинге. Отсюда — регулярные провалы в обороне и появление свободных зон между блоками. У нового тренера не было достаточно времени, чтобы донести свои идеи до футболистов, что скажется в матче с МЮ, нацеленным на поиск пространства. Как только за спинами лондонских полузащитников появятся пустоты, скоростная атака с Рэшфордом и Марсьялем неизбежно создаст голевые моменты.

Челси испытывал острую нехватку резкости, но всё равно обыграл Арсенал (2:1). Более реактивные, умело растягивающие пружину контратак красные дьяволы не простят пушкарям оборонительных оплошностей. Вообще, команда Сульшера хороша, когда играет вторым номером, поэтому набрала 13 очков в 5 матчах против шестёрки лидеров. Решение привычной задачи в столице теперь упрощается ещё слабостью опорной зоны соперника, который пока только в поисках игрового баланса.
0
Повторить за 1.98
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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Матч
  • 29%
  • 29%
  • 5%
  • 4%
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