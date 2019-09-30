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Манчестер Юнайтед — Арсенал прогнозы на матч 30.09.2019

Манчестер Юнайтед — Арсенал
  •  АПЛ
Манчестер Юнайтед
04:00:39
до начала матча
Арсенал
КоэффициентыСтатистикаПрогнозы
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Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя
МЮ после ухода Моура так и не стал стабильной командой , и надежды которые возлагали на Сульшера пока не оправдываются , сейчас уже сложно спихнуть неудачи на старого тренера, т. к. стиль игры МЮ все больше стал напоминать МЮ Моура, открытый и атакующий футбол у команды не получается , ощущение что команда продолжает рассыпаться ... Арсенал в последней игре с Астон Виллой показал более сплоченную и собранную игру , получилась сделать камбэк будучи в меньшинстве и проигрывая по счету , дважды отыгрываясь и в итоге выиграть, но предстоящая игра будет в гостях и Арсенал часто смотрится потерянным. Обе команды имеют быстрых нападающих , и странную оборону , ждем открытой игры .
Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В этом матче по-моему все ясно как дважды два , обмен голами у этих команд уж слишком часто происходит . Из 10 последних личных встреч в 7 матчах ставка обе забьют сыграла . Конечно у хозяев поля будет много не хватать игроков в этой игре , но думаю уж один гол можно ждать и от перспективной молодежи , Манчестер в играх дома покалывает хорошую результативность из 10 игр в 9 отметились голами . И статистика Арсенала на выезде показывает что они не так сильны в обороне и из 10 игр в 7 были пропущены голы и забивали во всех 10 играх . Ждём результативного футбола и всем удачи !!
Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя
АПЛ МЮ - Арсенал Просто победа второй за очень хороший кэф 3. Да обе команды лихорадит, но Арсенал пытается цепляться есть глубина состава, в ЛЕ молодняк получает хороший опыт ну и в Кубке. У манкунианцев выстрелил Гринвуд и в порядке Джеймс, но если нет Погба, то футбол МЮ совсем не тянет. В кубковом матче против Рочдейла из Первой лиги пропустили гол и довели до серии пенальти. А тут ещё проблемы с нападающими, два основных Рэшфорд и Марсьяль травмированы, то есть единственный нап это Тахит Чонг! В Кубке повреждение получил Погба, Люк Шоу также под вопросом, решение примут в день игры. И что мы имеем, МЮ без нападающих и возможно без француза. Арсенал в Кубке разобрал Ноттингем 5:0, на поле появились и Тирни и Беллерин, из травмированных только Лаказетт. В этом матче канониры как раз должны показать что они команда, и что Эмери может обыгрывать МЮ на Олд Траффорд. В общем Арсенал может подловить манкунианцев на их неопределённости. Выбор за вами.
Прогнозы 4176
AnnaMariaAntuanetta|ROI 0
AnnaMariaAntuanetta|ROI 0
9.8Победа Арсенал и тотал больше 4.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
МЮ после ухода Моура так и не стал стабильной командой , и надежды которые возлагали на Сульшера пока не оправдываются , сейчас уже сложно спихнуть неудачи на старого тренера, т. к. стиль игры МЮ все больше стал напоминать МЮ Моура, открытый и атакующий футбол у команды не получается , ощущение что команда продолжает рассыпаться ...
Арсенал в последней игре с Астон Виллой показал более сплоченную и собранную игру , получилась сделать камбэк будучи в меньшинстве и проигрывая по счету , дважды отыгрываясь и в итоге выиграть, но предстоящая игра будет в гостях и Арсенал часто смотрится потерянным.

Обе команды имеют быстрых нападающих , и странную оборону , ждем открытой игры .
20
Повторить за 10.25
🇷🇺 26|ROI -1.9
🇷🇺 26|ROI -1.9
1.64Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В этом матче по-моему все ясно как дважды два , обмен голами у этих команд уж слишком часто происходит . Из 10 последних личных встреч в 7 матчах ставка обе забьют сыграла . Конечно у хозяев поля будет много не хватать игроков в этой игре , но думаю уж один гол можно ждать и от перспективной молодежи , Манчестер в играх дома покалывает хорошую результативность из 10 игр в 9 отметились голами . И статистика Арсенала на выезде показывает что они не так сильны в обороне и из 10 игр в 7 были пропущены голы и забивали во всех 10 играх .
Ждём результативного футбола и всем удачи !!
5
Повторить за 1.6
A Bola e Futbola|ROI 17.24
A Bola e Futbola|ROI 17.24
3.08Победит Арсенал
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
АПЛ
МЮ - Арсенал
Просто победа второй за очень хороший кэф 3.
Да обе команды лихорадит, но Арсенал пытается цепляться есть глубина состава, в ЛЕ молодняк получает хороший опыт ну и в Кубке.
У манкунианцев выстрелил Гринвуд и в порядке Джеймс, но если нет Погба, то футбол МЮ совсем не тянет.
В кубковом матче против Рочдейла из Первой лиги пропустили гол и довели до серии пенальти.
А тут ещё проблемы с нападающими, два основных Рэшфорд и Марсьяль травмированы, то есть единственный нап это Тахит Чонг!
В Кубке повреждение получил Погба, Люк Шоу также под вопросом, решение примут в день игры.
И что мы имеем, МЮ без нападающих и возможно без француза.
Арсенал в Кубке разобрал Ноттингем 5:0, на поле появились и Тирни и Беллерин, из травмированных только Лаказетт.
В этом матче канониры как раз должны показать что они команда, и что Эмери может обыгрывать МЮ на Олд Траффорд.
В общем Арсенал может подловить манкунианцев на их неопределённости.
Выбор за вами.
10
Повторить за 3.38
Илья Казаков|ROI -18.84
Илья Казаков|ROI -18.84
3.125Победит Арсенал
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Известный эксперт Илья Казаков предлагает поставить на ТБ (2,5), обе забьют и П2 в матче Манчестер Юнайтед - Арсенал. Вот его доводы:

«Манчестер Юнайтед» — «Арсенал» — центральный матч этого тура в Англии. «Манчестер» при Сульшере по-прежнему играет достаточно тускло. Команда очень неуверенно смотрится в середине поля, в том что касается перехода в атаку, а «Арсенал», пусть не дотягивает до уровня «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», все равно из всех команд, которые идут сразу за этими двумя грандами, производит самое целостное, интересное и убедительное впечатление.

Учитывая это, здесь, во-первых, — надо играть на то, что обе команды забьют, потому что матчи между ними как правило получаются искристыми, где эмоции часто захватывают футболистов, тренеров, болельщиков. Стадион в этом безусловно помогает. В силу этого команды часто допускают невынужденные ошибки, которые в других матчах не совсем им свойственны и порой приводят к верховой игре.

Также стоит учесть, что сегодняшний «Арсенал» гораздо ярче и убедительнее смотрится, чем «Манчестер». Канониры забивают, играя на два фронта выглядят очень неплохо, то, что было против «Айнтрахта» произвело мощнейшее впечатление, ну и то, как команда разобралась, играя в меньшинстве больше тайма, против «Астон Виллы» в последнем туре — это тоже очень солидно смотрится. «Арсенал» держит удар и умеет играть при любых сложных обстоятельствах, и велика вероятность, что этого качества у «Манчестера Юнайтед» сегодняшнего нет. Поэтому, хоть «МЮ» и обыгрывал «Челси», но та встреча была далеко не самой показательной. «Арсенал» в этом плане совершенно другая команда.

Источник: РБ
2
Повторить за 3.38
notyoursweetheart|ROI 0
notyoursweetheart|ROI 0
3.52Победа Манчестер Юнайтед и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Всем привет) Сложно прогнозировать что то с участием МЮ) с фаворитами могут в лёгкую их обыграть, команде со дна турнирной таблицы, или же и вовсе с "5" лиги, могут проиграть, причём крупно, причём основным составом)
Арсенал очень не плох, радует всех тбшников, как и должно быть, а вот МЮ продолжает играть в своём репертуаре, сплошные 1:0;0:0:0:1 и тд. и тп.
Все же, думаю, что при родных стенах МЮ снова всех обламает и заберёт у гранда 3 очка)
Всем фарта дамы и парни
1
Повторить за 3.04
sasha.lukanina|ROI 8.14
sasha.lukanina|ROI 8.14
1.76Тотал больше 2.5
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Седьмой тур английской Премьер-лиги приберег на понедельник главное блюдо – на «Олд Траффорд» сразятся старые враги Манчестер Юнайтед и Арсенал. Конечно, сейчас это противостояние не такое жаркое, как было во времена Алекса Фергюсона и Арсена Венгера, но уровень клубов никуда не делся. Даже букмекеры не знают, кому отдать предпочтение – в котировках хозяева имеют символическое преимущество.


Омоложение Манчестер Юнайтед проходит с большими проблемами на старте сезона – как ни странно, главные недочеты команды скрылись в нападении. Кроме стартового поединка, где развалился Челси, подопечные Оле-Гуннара Сольскьяера больше ни разу не пробивали тотал в один забитый мяч. Ни в основном составе, ни в резервном варианте (а свежие встречи против Астаны и Рочдейла «Красные дьяволы» проводили дублирующим ростером) команда не демонстрирует ничего оригинального. Место в таблице АПЛ соответствующе – 11-я строчка.

А вот Арсенал придерживается принятых стандартов веселья, нестабильности и высокой результативности. В частности, в последних пяти поединках коллектив Унаи Эмери провел 15 голов. Правда, побеждать удавалось далеко не всегда – были ничьи против Тоттенхэма и Уотфторда, причем абсолютно разные: сначала «Канониры» отыграли два мяча, а потом упустили такое же преимущество. Если взять встречи конкретно в Премьер-лиге, то каждая из них проходила для Арсенала не без приключений, то есть тяжело.


Соперники едины в своей непредсказуемости. Арсенал однозначно имеет преимущество в атакующей игре, но на стороне МЮ более надежная оборона и стены родного театра. К слову, тот факт, что «Красные дьяволы» потеряли статус фаворита в домашней игре, многое говорит о регрессе богатейшего клуба. В такой ситуации не стоит придумывать что-то оригинальное – скорее всего, нужно ждать «верха». В четырех из последних пяти свиданий МЮ и Арсенал играли именно в таком русле.

ставка: тотал больше 2.5 гола
2
Повторить за 1.74
barnaulsky|ROI 0.5
barnaulsky|ROI 0.5
1.64Обе команды забьют - ДаСтавка дня
Ставка дня
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
МЮ сейчас только ленивый не критикует. Но вся критика совершенно справедливая, потому как команда не показывает того футбола, который хотят видеть болельщики. Возможно, в предстоящем матче на том, как "дьяволы" будут играть отразится поддержка трибун. Плюс, статус дерби заставит футболистов максимально ответственно отнестись к матчу.

Арсенал при Эмери тоже не очень радует. В действиях команды больше негатива, чем позитива. Особенно тяжело "красно-белым" даются матчи в гостях.

Мой прогноз - "обе забьют - да".
0
Повторить за 1.6
Александр Елагин|ROI -3.89
Александр Елагин|ROI -3.89
2.48Победит Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Всем привет. С вами Александр Елагин, поговорим мы об английском футболе.

Завершается седьмой тур английской Премьер-лиги в понедельник, 30 сентября, матчем с многообещающей вывеской "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" принимает "Арсенал".

Обе команды переживают не лучшие времена, обе команды лихорадит. От этого болельщиков бросает из огня в полымя.

В шестом туре "Ман Юнайтед" абсолютно по делу уступил "Вест Хэму" со счетом 0:2, а "Арсенал" хоть и выиграл у "Астон Виллы" дома 3:2, но прямо скажем оставил противоречивые впечатления. С одной стороны, команда проявила настоящий характер, 50 минут "канониры" играли вдесятером, потому что на 41-й минуте был удален Найлз. Проигрывал "Арсенал" 1:2, но вдесятером лондонцы сумели сравнять счет и вырвать победу.

Конечно, вопросов не мало к обеим командам. Но думаю, что настрой футболистов "Манчестер Юнайтед" в этом матче будет запредельным. Отступать ребятам Сульшера нельзя. Вполне вероятно, что на поле появится Поль Погба. Врачи обещали поставить на ноги француза к 30 сентября. Может появится в старте и Марсьяль. Это будет мощное усиление "МЮ".

И в проигранной игре с "Вест Хэмом" у "Манчестера" были великолепные возможности, чтобы забить. Есть перспективы у "красных дьяволов". Ставлю на победу хозяев с коэффициентом 2.49.

Источник: Ставка ТВ
2
Повторить за 2.23
Виктор Гусев|ROI 1.66
Виктор Гусев|ROI 1.66
2.06Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Сегодня делаю прогноз на матч седьмого тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" - "Арсенал".

И как всегда в моих английских прогнозах я начинаю со статистики, потому что в Англии это делать очень приятно, это чарующе. "МЮ" и "Арсенал" сыграли между собой 208 матчей, 89 побед у "Манчестера", 71 у "Арсенала" и 48 ничьих. В предыдущем чемпионате была победа "Арсенала" со счетом 2:0 и была ничья 2:2. И в январе в Кубке Англии "МЮ" победил соперника 3:1. Обратите внимание, что достаточно много обе команды забивали и в большинстве случаев отличалась и та, и другая команда.

Что касается "Манчестер Юнайтед", нужно исправлять турнирную ситуацию. "МЮ" идет на восьмом месте, а "Арсенал" на четвертом. Но разница между коллективами - всего три очка.

Это худший старт для "Ман Юнайтед" за последние 20 лет. Но посмотрите - они играют вничью с "Саутгемптоном" 1:1, выигрывают у "Лестера" 1:0 только за счет пенальти, на прошлой неделе манкунианцы уступили "Вест Хэму" 0:2. Мне кажется пришла пора, когда пора хотя бы забивать.

"Арсенал" хорошо играет дома, как и в прошлом сезоне. На выезде "канониры" выступают не так здорово. Неделю назад команда Унаи Эмери дома одержала победу над "Астон Виллой" со счетом 3:2. Во-первых, это волевая победа, а, во-вторых, больше тайма "канониры" играли в меньшинстве из-за удаления Найлза.

У "Арсенала" три победы, две ничьих и одно поражение. У "МЮ" - две победы, две ничьи и два поражения. "Арсенал" бывает авантюрен в атаке, чем "МЮ" может и воспользоваться. Проблемы в обороне есть у обеих команд. Подвожу вас к моему прогнозу. Наверное, можно было бы поставить на "Арсенал", но не думаю, что так долго "Манчестер" может продолжать падать. Поэтому я поставлю на то, что обе команды забьют, а голов будет не мало. Мой прогноз - обе забьют и ТБ 2,5 с коэффициентом 1,8.

Источник: Ставка ТВ
3
Повторить за 1.97
Dopchik VP|ROI 2.26
Dopchik VP|ROI 2.26
1.61Арсенал тотал больше 1
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер Юнайтед — Арсенал|АПЛ
Манчестер юнайтед принимает Арсенал. МЮ показавыет отвратительную игру,расположившись на 11 строчке таблице. У хозяев много кадровых потерь которые не сыграют эту игру. Арсенал тоже хромает,но смотрятся по лучше МЮ. Арсенал расположился на 8 строчке турнирной таблице. И в случаи победы над МЮ могут поднятся на третью строчку таблице по окончанию 7 тура. Арсенал в среднем забивает по 2 мяча за игру.
1
Повторить за 1.65
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
Статистика
Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
  • 20%
  • 14%
  • 9%
  • 9%
  • 7%