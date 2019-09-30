Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя AnnaMariaAntuanetta МЮ после ухода Моура так и не стал стабильной командой , и надежды которые возлагали на Сульшера пока не оправдываются , сейчас уже сложно спихнуть неудачи на старого тренера, т. к. стиль игры МЮ все больше стал напоминать МЮ Моура, открытый и атакующий футбол у команды не получается , ощущение что команда продолжает рассыпаться ... Арсенал в последней игре с Астон Виллой показал более сплоченную и собранную игру , получилась сделать камбэк будучи в меньшинстве и проигрывая по счету , дважды отыгрываясь и в итоге выиграть, но предстоящая игра будет в гостях и Арсенал часто смотрится потерянным. Обе команды имеют быстрых нападающих , и странную оборону , ждем открытой игры .

Манчестер Юнайтед — Арсенал прогноз на матч от пользователя 🇷🇺 26 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 В этом матче по-моему все ясно как дважды два , обмен голами у этих команд уж слишком часто происходит . Из 10 последних личных встреч в 7 матчах ставка обе забьют сыграла . Конечно у хозяев поля будет много не хватать игроков в этой игре , но думаю уж один гол можно ждать и от перспективной молодежи , Манчестер в играх дома покалывает хорошую результативность из 10 игр в 9 отметились голами . И статистика Арсенала на выезде показывает что они не так сильны в обороне и из 10 игр в 7 были пропущены голы и забивали во всех 10 играх . Ждём результативного футбола и всем удачи !!