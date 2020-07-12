Бесплатный прогноз на Тоттенхэм – Арсенал сегодня

Лондонское дерби на «Эмирейтс» станет главным событием в четвертом туре АПЛ. Мы предлагаем заранее подготовиться и изучить наш прогноз на матч Тоттенхэм – Арсенал. В расстроенных чувствах к очной битве подходят обе команды. И если поражение «канониров» от Ливерпуля не удивило даже Уная Эмери, то «шпоры» знатно опростоволосились, проиграв дома Ньюкаслу. Ну хоть как-то оправдал себя 45-миллионный Жоэлинтон – на его счету единственный мяч «сорок». Изучим первые два матча в исполнении «канониров» и «шпор», чтобы выдать прогноз на Тоттенхэм – Арсенал.

Разница мячей у лондонских команд похожа. Арсенал забил 4 и пропустил 4, Тоттенхэм с положительным балансом 5:4 находится на три строчки ниже. Однако тотал в 2,5 гола лондонские команды не пробили всего по разу, ещё и с одним соперником – Ньюкаслом. С сильным соперником (в том числе между собой) они не играют скучно. В матче Тоттенхэм – Арсенал прогноз на 25 апреля вырисовывается четко: тотал больше 2,5. Коэффициент не самый солидный, зато вероятность прохода ставки очень высокая. Команды усилили атаку, в новом сезоне 4 раза из шести пробили нужный тотал. Статистика помогла составить прогноз на Тоттенхэм – Арсенал.

«Шпоры» и «канониры» слишком равны в очных поединках, чтобы обращать внимание на исход, выбирая ставки на матч. За последние десять встреч – 4 ничьих и по три победы каждой команды. Матч Тоттенхэм – Арсенал 25.04 вновь будет на три результата. Усиливают ситуацию поражения в последнем туре, нужно оправдываться перед болельщиками. Правда, в день знаний это не смогут сделать обе лондонские команды. Победитель нам и не важен. Главное, что есть предпосылки к голевой перестрелке.

В составе Арсенала набирает форму новичок Николя Пепе. Ивуариец был лучшим в матче против Ливерпуля. У Тоттенхэма поправился Кристиан Эриксен, вошёл в кондиции Харри Кейн. Лукас Моура и Эрик Ламела тащили команду в первых турах. Прошлая игра «шпор» и «канониров» завершилась драмой. При счете 1:1 Обамеянг не забил пенальти, а шла 91 минута матча. Будем надеяться, в этот раз команды «доберут» отметку в 3 гола. Наш прогноз на Тоттенхэм – Арсенал сегодня: тотал больше 2,5. Коэффициент, на который умножат ваши сбережения в случае победы.