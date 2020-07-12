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Тоттенхэм — Арсенал прогнозы на матч 12.07.2020

Тоттенхэм — Арсенал
  •  АПЛ
Тоттенхэм
01:24:58
до начала матча
Арсенал
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Бесплатный прогноз на Тоттенхэм – Арсенал сегодня

Лондонское дерби на «Эмирейтс» станет главным событием в четвертом туре АПЛ. Мы предлагаем заранее подготовиться и изучить наш прогноз на матч Тоттенхэм – Арсенал. В расстроенных чувствах к очной битве подходят обе команды. И если поражение «канониров» от Ливерпуля не удивило даже Уная Эмери, то «шпоры» знатно опростоволосились, проиграв дома Ньюкаслу. Ну хоть как-то оправдал себя 45-миллионный Жоэлинтон – на его счету единственный мяч «сорок». Изучим первые два матча в исполнении «канониров» и «шпор», чтобы выдать прогноз на Тоттенхэм – Арсенал. 

Разница мячей у лондонских команд похожа. Арсенал забил 4 и пропустил 4, Тоттенхэм с положительным балансом 5:4 находится на три строчки ниже. Однако тотал в 2,5 гола лондонские команды не пробили всего по разу, ещё и с одним соперником – Ньюкаслом. С сильным соперником (в том числе между собой) они не играют скучно. В матче Тоттенхэм – Арсенал прогноз на 25 апреля вырисовывается четко: тотал больше 2,5. Коэффициент не самый солидный, зато вероятность прохода ставки очень высокая. Команды усилили атаку, в новом сезоне 4 раза из шести пробили нужный тотал. Статистика помогла составить прогноз на Тоттенхэм – Арсенал. 

«Шпоры» и «канониры» слишком равны в очных поединках, чтобы обращать внимание на исход, выбирая ставки на матч. За последние десять встреч – 4 ничьих и по три победы каждой команды. Матч Тоттенхэм – Арсенал 25.04 вновь будет на три результата. Усиливают ситуацию поражения в последнем туре, нужно оправдываться перед болельщиками. Правда, в день знаний это не смогут сделать обе лондонские команды. Победитель нам и не важен. Главное, что есть предпосылки к голевой перестрелке. 

В составе Арсенала набирает форму новичок Николя Пепе. Ивуариец был лучшим в матче против Ливерпуля. У Тоттенхэма поправился Кристиан Эриксен, вошёл в кондиции Харри Кейн. Лукас Моура и Эрик Ламела тащили команду в первых турах. Прошлая игра «шпор» и «канониров» завершилась драмой. При счете 1:1 Обамеянг не забил пенальти, а шла 91 минута матча. Будем надеяться, в этот раз команды «доберут» отметку в 3 гола. Наш прогноз на Тоттенхэм – Арсенал сегодня: тотал больше 2,5. Коэффициент, на который умножат ваши сбережения в случае победы.

Прогнозы 1366
Все
Платные
Чарли Николас23.1% WR-4.56% ROI
2.69Победит Арсенал
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Эксперт Sky Sports Чарли Николас сделал прогноз на центральный матч 35-го тура чемпионата Англии, в котором "Тоттенхэм" примет "Арсенал". Шотландец ставит на победу "канониров" со счетом 2:1.

"Это матч, в котором команды будут смотреть друг на друга и осознавать, что они превратились в середняков АПЛ. "Арсенал" в последнее время прогрессирует – медленно, но все же двигается вперед. "Тоттенхэм" наоборот – откатывается назад. Вся игра "шпор" на сегодняшний день заточена на индивидуальном мастерстве отдельных футболистов. Подопечные Жозе Моуриньо не показывают командной игры, хотя в защите стали действовать лучше, чем прежде. "Тоттенхэм" потерял свою идентичность. "Арсенал" способен подловить "Тоттенхэм" на контратаках. Серж Орье постоянно ошибается, чем могут воспользоваться Александр Ляказетт и Пьер-Эмерик Обамеянг. Думаю, гости добудут победу".

Источник: Footboom
1
Повторить за 2.76
Александр Елагин38.3% WR-6.7% ROI
2.8Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Привет, я Александр Елагин. 12 июля в английской столице пройдет легендарное 187 север-лондонское дерби, в котором сойдутся соседи по местоположению и самые непримиримые соперники в лиге - "Тоттенхэм" и "Арсенал".

Расстояние между стадионами команд составляет четыре мили или семь километров. Это своеобразная дорога взаимной ненависти и постоянных стычек между болельщиками.

Не секрет, что "Арсенал" - клуб намного более успешный, нежели "Тоттенхэм", особенно в эпоху АПЛ, за время которой канониры трижды становились чемпионами и неоднократно занимали второе-третье место.

А вот "Тоттенхэм" никогда на вершину не поднимался. Только последние четыре года, начиная с 2016, он стал завершать сезон в первой четверке.

Сегодня обе команды в кризисе. Они соседи по турнирной таблицы, располагаясь у подножия тех позиций, которые открывают дорогу в Лигу Европы. У "Арсенала" есть свой запасной вариант прорыва в еврокубки - это победа в Кубке Англии, но на его пути стоит могучий "Манчестер Сити".

В предстоящем матче я считаю фаворитом хозяев - команду Жозе Моуриньо. Не сомневаюсь, что его парни будут мотивированы до предела. "Арсенал" - не только мощный раздражительно, но и один из главных конкурентов в борьбе за еврозону.

В обеих командах есть потери. Из-за дисквалификации не смогут играть юный форвард "Арсенала" Нкетиа, удаленный в домашнем матче с "Лестером", и опорник "Тоттенхэма" Эрик Дайер, получивший четырехматчевую дисквалификацию за стычку с болельщиком еще в кубковом матче с "Норвичем" в Лондоне 4 марта. Кстати, в тот день "Тоттенхэм" уступил сопернику в серии пенальти и вылетел из розыгрыша.

Итак, в матче "Тоттенхэм" - "Арсенал" я ставлю на победу "Тоттенхэма" с коэффициентом 2,50.

Источник: Ставка ТВ
0
Повторить за 2.84
Johnny Bravo Bet58.3% WR3.04% ROI
1.99Тотал больше 2.5
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Айоу, это снова Джонни Браво. Прошлый прогноз зашёл на 100%, ловите следующий, уверен, он зайдёт на все 200%. Борьба за «зону еврокубков» в Англии продолжается и на очереди «лондонское дерби» – крайне интересная встреча Тоттенхэма с Арсеналом. Интересная в первую очередь тем, что команды идут «ноздря в ноздрю» – Арсенал на 8 месте с 50 очками, Тоттенхэм на 10 месте с 49 очками. В это воскресенье будет жарко. Кстати, если ввести название профиля Джонни Браво в поиске каналов одного известного мессенджера, можно найти отличный канал с кучей полезной информации! Попробуй, если хочешь чтобы ставки заходили.

В зоне группового этапа Лиги Европы сейчас находится Манчестер Юнайтед – у них 58 очков, а значит победа в воскресенье как для Тоттенхэма, так и для Арсенала – последний шанс на участие в «еврокубках» на следующий сезон.

У Арсенала в календаре встречи не из лёгких: недавно завершился сложнейший матч с Лестером, на очереди встреча с Тоттенхэмом, а после с Ливерпулем – и всё это в ближайшие полторы недели. У Тоттенхэма всё куда менее напряжённо.

За последние 5 матчей у Тоттенхэма всё достаточно нестабильно: 2 победы, 2 поражения и 2 ничьи. А вот Арсенал в отличной форме – 4 последних матча завершились победой «канониров» и в 1 победила дружба. Что касается личных встреч, то последние 2 матча завершались ничьей, в 2 побеждал Тоттенхэм и лишь в 1 победителем вышел Арсенал.

У подопечных Жозе Моуриньо травмирован Алли Деле и двое защитников – Яфет и Хуан. Состав Арсенала понёс куда большие потери: выбыл Месут Озил, двое защитников Каллум и Пабло, а также основной вратарь Лено Бернд. Матч также пропустит Мартинелли и Нкетиа Эдвард, первый из-за травмы, второй из-за красной карточки в матче с Лестером. Стоило играть по правилам, когда половина команды поломана. Джонни мог бы кого-то подменить, но он не болеет за Арсенал, да и планы на вечер воскресения у Джонни куда интереснее.

Кстати, у Джонни есть свой канал сами знаете где. Подпишитесь, ведь скоро прогнозы будут публиковаться только там. Название профиля такое же, как и название канала. Просто введи его в поиске каналов. Ну а мнение Джонни на этот матч: стоит ждать голов, ТБ 2.5 за 1.81. Да, детка!
0
Повторить за 2.01
Владислав Батурин51.8% WR-6.09% ROI
1.666Обе команды забьют - Да
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
В Лондоне в рамках очередного тура АПЛ в столичном дерби сыграют очень принципиальные соперники, болельщики которых «любят» друг друга до слез.

«Тоттенхэм» пока не потерял шансов попасть в еврокубковую зону (13-9-11 52:44 48). Не знаю, как он сыграет в гостях против одного из аутсайдеров сезона, «Брайтона», но все равно команда Жозе Моуринью в деле и борется за «сладкое» место. В последней домашней встрече она победила «Эвертон» (1:0). На своем поле «Тоттенхэм» взял 33 очка (10-3-4 31:16 33).

«Арсенал», также как и «Тоттенхэм», ведет борьбу за путевку в еврокубки (12-14-8 50:42 50), ведь желанная зона уже совсем рядом. В последнем матче игроки на своем поле упустили в концовке победу в противостоянии с «Лестером» (1:1). Следует напомнить, что команда Микеля Артеты заканчивала встречу в меньшинстве. «Арсенал» не проигрывает четыре тура (3-1-0 9:1). Правда, в гостях скромничает по набранным очкам (4-8-5 19:21 20).

В первом круге в дерби была боевая и результативная ничья (2:2). В прошлом сезоне «Тоттенхэм» не смог победить (1:1, 2:4). В последних десяти встречах АПЛ в семи забивали обе команды.

Лондонское дерби, на каких бы местах ни находились соперники, всегда особенное. Учитывая турнирные мотивации, легко понять, насколько важно это противостояние для участников и расклада в борьбе за еврокубковые места в АПЛ. Оба коллектива в поиске лучшей игры. Они недовольны собой нынешними и хотят стать лучше и сильнее.

Отталкиваясь от турнирной ситуации, тренерских и клубных амбиций, а также от статуса матча, смею предположить, что забить сумеют обе команды, которым есть к чему стремиться и что доказывать себе и всем.

Источник: Legalbet
0
Повторить за 1.78
As1k41% WR-8.58% ROI
4.05Победа Арсенал и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Дома "Тоттенхэм" не проигрывает в дерби с "Арсеналом" пять лет, да и на выезде чувствует себя довольно неплохо: в этом сезоне, например, не проиграл (2:2), а в прошлом вообще выиграл (правда, в Кубке Лиги; в чемпионате же влетели 2:4). В то же время по игре я бы отдал небольшое предпочтение именно "канонирам". Думаю, что обе команды сумеют отличиться голами, да и тотал больше 2.5 от них никуда не денется.
0
Повторить за 4.05
Алексей Андронов44.5% WR-7.21% ROI
2.875Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Известный эксперт Алексей Андронов предлагает поставить на П1 в матче Тоттенхэм — Арсенал. Вот его доводы:

Дерби Северного Лондона. Очень большое значение имеет матч. На данный момент ни те, ни другие не попадают в зону еврокубков. И, разумеется, это станет неудовлетворительным результатом для команд. Вполне возможно, что им удастся высадить из еврокубкового спота «Шеффилд» и «Вулверхэмптон», но как это сделать, не совсем понятно.

«Тоттенхэм» не очень результативно играет в последнее время, но возможности этой команды в плане атаки все же получше сейчас.

Букмекеры практически на равных дают котировки. Но выбираем победу «Тоттенхэма» с коэффициентом 2,68. Жозе Моуринью должен сделать свое дело в этой встрече. Для этого у него достаточно инструментов.

Источник: РБ
2
Повторить за 2.84
Gagik57.1% WR5.82% ROI
2.04Тоттенхэм фора (0)
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Статистка личных встреч неоднозначная, тем более тяжело учитывать домашние или выездные матчи, особенно для команд из одного города. Мотивации на эту игру достаточно, но все же нельзя забывать о принципиальности очных дуэлей.

По нашему мнению, сегодня нас ждет поединок равных соперников, но все же мы отдадим предпочтение «шпорам», которые в хорошей форме, а вот у «Арсенала» есть потери, которые могут повлиять на исход.
1
Повторить за 2.02
Gordon FrЯЯman67.7% WR4.78% ROI
1.44Тотал больше 2
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Для Тоттенхема выйгрыш в этом матче обязателен. 3 очка и они занимают 7-ую позицию в таблице, при условии, что последующие команды проиграют. Что ещё может быть лучше? Семеро травмированных игроков у Арсенала, своё поле. Но не так всё просто... Арсенал хоть и в худшем положении - но им эти 3 очка точно так же нужны как воздух. Побороться за них придётся обоим командам, разрывая на поле друг другу глотки!
0
Повторить за 1.47
Георгий Черданцев48.6% WR-5.26% ROI
2.04Тотал меньше 2.5
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Известный эксперт Георгий Черданцев предлагает поставить на ТМ (2,5) в матче Тоттенхэм - Арсенал . Вот его доводы:

Отличная ситуация для обеих команд сыграть, наконец, в нормальный футбол. Последнее дерби сезона, которое не принесет большой радости ни тем ни другим. Вряд ли эти клубы мечтали о Лиге Европы перед началом чемпионата.


Поэтому турнирные задачи лучше отставить в сторону. Стоит обратить внимание на то, что команды играют не очень результативно.

С другой стороны, «Арсенал» после серии неудач начал набирать ход. У него длительная серия без поражений.

«Тоттенхэм» проиграл «Шеффилду». Но 2 последних матча выиграл, хотя и забивал не особо много.

Сложно выбрать подходящую ставку. Может быть от 0:0 до… Маловерятно, что будет много голов. Скорее команды будут стремиться не проиграть в лондонском дерби, чтобы совсем уж не расстраивать своих болельщиков.

Поэтому осторожность и желание не опозориться (особенно со стороны «Тоттенхэма») будут превалировать.

Большого количества голов можно не ждать. 1:0, 1:1, 0:0 – в этом диапазоне. Скорее всего, игра получится низовая.

Если на «Арсенал» — «Лестер» ТМ (2,5) зашел, здесь также возьмем низы.


Все-таки риск большой. И так неудачное турнирное положение, неудачный сезон. Да еще и проиграть в дерби напоследок – было бы совсем плохо. Поэтому играем ТМ (2,5).

Источник: РБ
1
Повторить за 1.98
Дмитрий Камлёв52% WR1.69% ROI
2.2Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал|АПЛ
Наверное один из самых ярких матчей этого тура. Лондонское дерби.
Не в самой ьучшей форме находится шпор, с уходом Почетино команда потеряла изюминку которая была в этой команде и которая удивляла нас с вами в прошлом сезоне. С приходом Моуриньо Шпоры превратились в Лондонский автобус, команда потеряла сыгранность, в общих чертах просто сдала, просела в таблице.
Канониры же, ко всему удивлению набрали хорошую форму, невероятно но именно в матче с Шпорами, возможно решится судьба за путевкой в ЛЕ.
Автобус от Моуринь после первого забитого гола никто не отменял.Если забьет ттх первый,моуриньо засушит матч, забьет первым арсенал нас будет ждать фиерия голов.)
0
Повторить за 2.31
Коэффициенты
Исход
Двойной шанс
Обе команды забьют
Тотал
Фора
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Последние матчи
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Матч
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