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Тоттенхэм — Арсенал прогнозы на матч 06.12.2020

Тоттенхэм — Арсенал
  •   АПЛ
Тоттенхэм
05:49:41
до начала матча
Арсенал
Тоттенхэм — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» достаточно опасен для ставки, потому что это дерби, потому что «Арсенал» находится в разобранном состоянии, но когда-то же он должен встряхнуться. «Тоттенхэм» лидер чемпионата и это хороший раздражитель, но все же. Мне представляется, что проблемы «Арсенала» не решатся в одну секунду, а «Тоттенхэм» слишком уцепился за первое место. Да и вообще, Моуриньо, так сказать, потряхивал «Арсенал», тренируя самые разные команды, поэтому я думаю, что хозяева победят. Играю победу «шпор», пусть в этом и есть определенный риск. Моя ставка – победа «Тоттенхэма» Источник: Инстаграм Василия Уткина
Тоттенхэм — Арсенал прогноз на матч от пользователя
Известный футбольный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2.5) в матче «Тоттенхэм» – «Арсенал» вот его доводы: «Очень принципиальное противостояние. Я бы его даже назвал одним из главных лондонских дерби. На данный момент команды выделяются надежной игрой в обороне. Понятно, что у «Тоттенхэма» есть сумасшедшая связка Кейн-Сон, но работает она в основном на контратаках. «Арсенал» может не позволить раскрыться потенциалу этих игроков. Самое интересное, что матч рискует получиться более открытым и результативным именно из-за обоюдно неплохой игры в обороне. Ведь кому-то придется сделать первый шаг. Поэтому предлагаю ставку на тотал больше 2,5.» Источник: РБ / «Тоттенхэм» – «Арсенал»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
Тоттенхэм — Арсенал прогноз на матч от пользователя
В последние недели Арсенал переживает некоторый спад. Заметно, что дома команда играет не так раскованно, как в предыдущих сезонах. «Шпоры» играют хорошо. Команда адаптировалась к стилю Жозе Моуриньо и имеет шансы выиграть титул. Жозе в этом сезоне настроил свою команду на контратакующий футбол, и по-моему они могли бы выигрывать еще больше, если бы чаще открывались и больше атаковали. Исходя из формы команд перед этим матчем, я не вижу никакого иного исхода кроме победы «шпор». У них в команде множество талантливых футболистов, и если они продолжат такими темпами, то этот сезон окажется для «Тоттенхэма» на удивление успешным. Источник: betonmobile
Прогнозы 898
Все
Платные
Василий Уткин32.3% WR-20.52% ROI
2.06Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» достаточно опасен для ставки, потому что это дерби, потому что «Арсенал» находится в разобранном состоянии, но когда-то же он должен встряхнуться. «Тоттенхэм» лидер чемпионата и это хороший раздражитель, но все же.

Мне представляется, что проблемы «Арсенала» не решатся в одну секунду, а «Тоттенхэм» слишком уцепился за первое место. Да и вообще, Моуриньо, так сказать, потряхивал «Арсенал», тренируя самые разные команды, поэтому я думаю, что хозяева победят. Играю победу «шпор», пусть в этом и есть определенный риск.

Моя ставка – победа «Тоттенхэма»

Источник: Инстаграм Василия Уткина
7
Повторить за 2.23
Kирилл Дементьев42.7% WR-5.81% ROI
2Тотал больше 2.5
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Известный футбольный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2.5) в матче «Тоттенхэм» – «Арсенал» вот его доводы:

«Очень принципиальное противостояние. Я бы его даже назвал одним из главных лондонских дерби. На данный момент команды выделяются надежной игрой в обороне. Понятно, что у «Тоттенхэма» есть сумасшедшая связка Кейн-Сон, но работает она в основном на контратаках. «Арсенал» может не позволить раскрыться потенциалу этих игроков.

Самое интересное, что матч рискует получиться более открытым и результативным именно из-за обоюдно неплохой игры в обороне. Ведь кому-то придется сделать первый шаг. Поэтому предлагаю ставку на тотал больше 2,5.»

Источник: РБ /
«Тоттенхэм» – «Арсенал»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева
2
Повторить за 1.99
Майкл Оyэн47.9% WR-5.17% ROI
2.09Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
В последние недели Арсенал переживает некоторый спад. Заметно, что дома команда играет не так раскованно, как в предыдущих сезонах.

«Шпоры» играют хорошо. Команда адаптировалась к стилю Жозе Моуриньо и имеет шансы выиграть титул. Жозе в этом сезоне настроил свою команду на контратакующий футбол, и по-моему они могли бы выигрывать еще больше, если бы чаще открывались и больше атаковали.

Исходя из формы команд перед этим матчем, я не вижу никакого иного исхода кроме победы «шпор». У них в команде множество талантливых футболистов, и если они продолжат такими темпами, то этот сезон окажется для «Тоттенхэма» на удивление успешным.

Источник: betonmobile
0
Повторить за 2.23
Егор Титов45.6% WR-8.64% ROI
3.24Тоттенхэм фора (-1)
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Известный эксперт Егор Титов предлагает поставить на Ф1 (-1) в матче Тоттенхэм - Арсенал. Вот его доводы:

«Обе команды играли в четверг в Лиге Европы. Но там составы не были оптимальными, особенно у «Арсенала», который дома легко переиграл «Рапид». «Тоттенхэм» играл почти основной, но без Кейна. Задачу лондонцы решили, но игра получилась яркой и эмоциональной. Австрийский ЛАСК даже ушел от поражения — 3:3.

Силы потратила команда Моуринью, но в целом сейчас в тонусе находится «Тоттенхэм», и он будет фаворитом дерби Северного Лондона. Выигрывать у «Рапида» — это одно, но в чемпионате дела совсем не идут у «Арсенала». В чемпионате последний успех был 1 ноября. Тогда обыграли «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд». Но дальше ничья 0:0 с «Лидсом», а дома вообще два поражения подряд — 0:3 от «Астон Виллы» и 1:2 от «Вулверхэмптона». Понятно, что какие-то выводы делаются в «Арсенале», постарается команда прибавить. Но «Тоттенхэм» на ходу, у него потрясающе результативный футбол. Кейн и забивает, и раздает. По системе «гол+пас» рядом никого нет.

Я поставлю на победу «Тоттенхэма» с форой (-1). «Арсенал», на мой взгляд, по силе состава уступает, да и шлейф негативных результатов помешает сыграть раскрепощенно».

Источник: РБ / «Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставка Егора Титова
1
Повторить за 3.46
первый новосной64.5% WR4.21% ROI
2.15Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ


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Антчон Паскуаль

Через 6 ч. 31 мин

Прогноз на матч Тоттенхэм – Арсенал *********0

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Гандикапер сайта Legalbet Антчон Паскуаль предлагает ставку на победу «Тоттенхэма» в матче АПЛ.

1хСтавка —
спонсор прогнозов Антчона Паскуаля

4 557

выбор игроков

В Англии пройдёт один из центральных матчей этих выходных. Дерби - это матч, в котором соперничество всегда высшего уровня. Команды подходят к этому матчу в диаметрально противоположных кондициях. «Тоттенхэм» возглавляет турнирную таблицу благодаря отличному футболу, который сейчас показывает. Подопечные Жозе Моуринью проиграли только в первом матче сезона против «Эвертона», больше поражений у них не было, а в последних четырёх матчах АПЛ на своём поле они одержали 4 победы, забив 11 голов и пропустив лишь однажды.

«Арсенал», в свою очередь, в этом сезоне больше мучается, чем играет. Несмотря на успешное окончание прошлого сезона и начало этого, в последнее время дела у «Арсенала» идут плохо. Последние три тура в АПЛ команда не знает побед, а в обороне у неё много проблем. В общем, всё совершенно противоположно, если сравнивать с «Тоттенхэмом», который играет очень уверенно, а Сон и Кейн - это те люди, которые могут сделать результат. «Арсеналу» нужно резко улучшить уровень своей игры, чтобы бороться за победу, но я в это не верю
0
Повторить за 2.23
PlayNow56.4% WR7.74% ROI
1.98Арсенал тотал больше 1
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Друзья сначала как и обещал прогноз на статистику📈🔝↗️
Чемпиона Испании
Алавес - Реал Сосьедад
Угловые 8.5б⛳
Коэффициент 1, 816🔝📈
Доброго дня суток всем друзья.
Тотенхем принимает у себя дома Мерсисайдцев. Считаю что Арсеналу пора реабилитироваться, дела в чемпионате идут не совсем так как надо. Всего лишь 14 место на данным момент занимают гости. Да и разница забитых пропущенных не весьма радует. Я думаю сегодня гости подойдут более серьёзно к этой игре и без забитого мяча не уйдут сегодня с поля. Да и Арсенал уже давненько не выигрывал в гостях Тотенхем, думаю уже пора. Да и статистика личных встреч тоже говорит обо многом. Поэтому взял индивидуальный тотал арсенала. Всем удачи.
0
Повторить за 1.93
KrapBet53% WR-1.81% ROI
2.72Победа Тоттенхэм и тотал меньше 3.5 - Да
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Очень проблемный Арсенал гостит у обредшего стабильность Тоттенхема. Особых проблем с составами у команд нет, разве что у канониров под вопросом Луиз и Парти. Пара нападающих Сон-Кейн по моему мнению одна из лучших в лиге на данный момент. Не стоит забывать о уменни Жозе выстраивать оборону, в этом один из лучших в мире. У Арсенала, напротив, проблемы в атаке. В первую очередь они связаны с недостатычным уровнем футболистов впереди, за исключением Обамеянга. Команда Моуриньо умеет играть такие матчи и одержет победу.
0
Повторить за 2.91
Денис Казанский48.6% WR-6.18% ROI
2.06Победит Тоттенхэм
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Известный футбольный эксперт Денис Казанский предлагает поставить на П1 в матче Тоттенхэм — Арсенал вот его доводы:


«К нестабильному «Арсеналу» мы привыкли – то, что произошло в матче с «Вулверхэмптоном», удивлять не должно, как и прогнозируемая победа над «Рапидом». В любом случае команду подколбашивает. Пока Томас Парти не может играть постоянно, он и в эту игру не будет вписан из-за проблем. Без Парти будет сложно, «Арсенал» постоянно трясет.

В этом плане «Тоттенхэм» отличается более стабильной игрой. Если мы посмотрим, то в АПЛ команда выдала четыре матча на ноль – это дико круто. Жозе Моуринью, как мы знаем, совершенно спокойно ставит игру в обороне. Это у него получается и сейчас, потому что пока еще медовый месяц Жозе с «Тоттенхэмом» длится. Да, была сумасшедшая перестрелка с ЛАСКом, но это контекст, который не имеет отношения к матчам АПЛ. Здесь будет предельная концентрация, будет примерно такой же матч, как с «Челси» получился у «Тоттенхэма». Только там «Тоттенхэм» приехал не проигрывать, и если получится, то победить, а здесь, скорее, победить, но сыграть в обороне строго.

Я жду низовой матч, думаю, что «Тоттенхэм» стабильнее. «Тоттенхэм» в хорошей форме, Тоби будет не хватать, но я думаю, что команда уже научилась играть без него. В этой встрече я бы поставил на победу «Тоттенхэма». Ему нужно укрепиться в своем статусе. Если победа в дерби состоится, то это будет серьезное притязание на что-то большее, чем просто попадание в зону Лиги чемпионов. Победа «Тоттенхэма» в этой встрече, мне кажется, вполне может состояться.»

Источник: РБ /
«Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз и ставка Дениса Казанского
1
Повторить за 2.23
.Ф.А.Н.25% WR-0.97% ROI
2.03Тотал больше 2.5
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Всем доброго времени суток! Центральный матч тура АПЛ; Северо-Лондонское дерби, Тоттенхэм принимает дома Арсенал. Обе команды находятся в абсолютно разной игровой форме перед матчем. Тоттенхэм повеселился в Австрии по сути резервным составом, ведь абсолютно все 4 игрока обороны + вратарь были у Тоттенхэма запасными, поэтому тот матч рассматривать серьёзно как показатель игры Тоттенхэма не стоит.
В АПЛ же основой состав Тоттенхэма пропустил всего 1 гол в последних 5 матчах АПЛ, сыграв на 0 с Челси и Ман Сити, в атаке неудержимы Кейн и Сон, Ндомбеле с Хёйбергом командуют центром поля, а Дайер в защите неожиданно для многих, играет очень надежно.А Арсенал, ну мягко говоря плох. Конечно в группе Лиги Европы с Мольде, Рапидом и Дандолком Арсенал ну просто уничтожает своих оппонентов, тут спору нет, но Арсенал это просто обязан делать, потому что разница в классе огромна.
Но вот в чемпионате проблем достаточно. Обамеянг последний раз с игры в АПЛ забивал в начале сентября, Ляказетт тоже с сентября в АПЛ не забивает, а ведь уже декабрь... остальные нападающие ещё слабее, полузащита без Томаса Партея выглядит ненадежно, единственное светлое пятно во всем этом мраке - это молодой защитник Габриэль Мегальес, который бьётся за клуб и даже забивает.
Может показаться что тут всё более чем очевидно, но Микель Артета недавно был известен как тренер который заряжал команду против сильных соперников, ведь даже в таком непростом сезоне Арсенал обыграл МЮ на Олд-Траффорд, и выбил Ливерпуль из Кубка лиги. Думаю в этом матче будут забитые мячи и пробит ТБ. Ставка ТБ 2.5 - ДА.
0
Повторить за 1.99
Дмитрий Беларусь г.Речица43.1% WR-2.77% ROI
2.24Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Тоттенхэм — Арсенал| АПЛ
Считаю что обе команды будут забивать. И матч закончится победой одной из команд. Кроме того нет уверенности что каманд выдут основными составами, и скорее всего основным игракам дадут отдахнуть. Ставить на победу любой из команд, просто будет не правильно. Да тотенхем играет дома и будут какие не какие болельщики, и нет понимания почему на арс уклон больший. Мой прогноз обе забьют и быть 3-м голам.
0
Повторить за 2.22
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