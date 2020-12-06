Тоттенхэм — Арсенал прогноз на матч от пользователя Василий Уткин Матч «Тоттенхэм» - «Арсенал» достаточно опасен для ставки, потому что это дерби, потому что «Арсенал» находится в разобранном состоянии, но когда-то же он должен встряхнуться. «Тоттенхэм» лидер чемпионата и это хороший раздражитель, но все же. Мне представляется, что проблемы «Арсенала» не решатся в одну секунду, а «Тоттенхэм» слишком уцепился за первое место. Да и вообще, Моуриньо, так сказать, потряхивал «Арсенал», тренируя самые разные команды, поэтому я думаю, что хозяева победят. Играю победу «шпор», пусть в этом и есть определенный риск. Моя ставка – победа «Тоттенхэма» Источник: Инстаграм Василия Уткина

Тоттенхэм — Арсенал прогноз на матч от пользователя Kирилл Дементьев Известный футбольный эксперт Кирилл Дементьев предлагает поставить на ТБ (2.5) в матче «Тоттенхэм» – «Арсенал» вот его доводы: «Очень принципиальное противостояние. Я бы его даже назвал одним из главных лондонских дерби. На данный момент команды выделяются надежной игрой в обороне. Понятно, что у «Тоттенхэма» есть сумасшедшая связка Кейн-Сон, но работает она в основном на контратаках. «Арсенал» может не позволить раскрыться потенциалу этих игроков. Самое интересное, что матч рискует получиться более открытым и результативным именно из-за обоюдно неплохой игры в обороне. Ведь кому-то придется сделать первый шаг. Поэтому предлагаю ставку на тотал больше 2,5.» Источник: РБ / «Тоттенхэм» – «Арсенал»: прогноз и ставка Кирилла Дементьева