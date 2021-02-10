Ряд последних результатов "Аталанты" и "Наполи" не назвать удачными, в прошлые выходные ни одна из команд не добилась победы. Но ситуация в Неаполе выглядит более критической, особенно на фоне обсуждений будущего Дженнаро Гаттузо и двух решающих встреч, включая эту. Не щадит тренера и кадровая ситуация, особенно в защите. У Бергамо же виден небольшой спад, и Гасперини настаивает на усталости. С усталостью сталкиваются обе команды, но важность предстоящей битвы понимают оба тренера.
Счет 0:0 в первой игре дает преимущество неаполитанцам, которых устроит результативная ничья или же минимальная победа. Но тут обращаемся к статистике "адзурри" в кубке: "Наполи" проиграл 8 из 11 последних выездных матчей. К тому же, ситуация накануне игры в стане команды не из благоприятных, и Бергамо, определенно, этим постарается воспользоваться. К тому же, в первой встрече "бергамаски" фактически доминировали на поле противника, но пробить защиту не сумели.
Исход встречи подарит путевку в финал турнира, который состоится в мае и "Аталанте" к ней явно ближе.
Счет 0:0 в первой игре дает преимущество неаполитанцам, которых устроит результативная ничья или же минимальная победа. Но тут обращаемся к статистике "адзурри" в кубке: "Наполи" проиграл 8 из 11 последних выездных матчей. К тому же, ситуация накануне игры в стане команды не из благоприятных, и Бергамо, определенно, этим постарается воспользоваться. К тому же, в первой встрече "бергамаски" фактически доминировали на поле противника, но пробить защиту не сумели.
Исход встречи подарит путевку в финал турнира, который состоится в мае и "Аталанте" к ней явно ближе.