Betting Insider
Ченнай
90 минута
0 : 1
162
Джамшедпур
Севилья
1 401
Барселона
Суонси
933
Манчестер Сити
Эвертон
819
Тоттенхэм
Лестер
723
Брайтон
Дижон
369
Лилль
Шеффилд Юнайтед
293
Бристоль Сити
Ред Булл
226
Аустрия
Матч-центр

Аталанта — Наполи прогнозы на матч 10.02.2021

Аталанта — Наполи
  •   Кубок Италии
Аталанта
03:48:34
до начала матча
Наполи

Коэффициенты

  • Исход
  • Двойной шанс
  • Обе команды забьют
  • Тотал

Статистика

Топ 5 ставок
Последние матчи
H2H
Матч
Состав

Прогнозы 997

Все
Платные
tomich 88.2% WR5.32% ROI
1.89Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Футбол, Кубок Италии, Полуфинал ответный матч Аталанта – Наполи. Встреча одних из самых результативных команд в чемпионате Италии по забитым мячам. Хоть команды выдали в первом полуфинале сухари,в этом матче Я жду много голов . Команды по силе равны и считаю,что одна команда забьет в ответочку сразу тоже получит гол , должны обменяться команды голами и возможно в основное время будет ничья 2-2. Ставка ОЗ и ТБ 2.5 - Да.
2
Повторить за 1.92
Димитрий Подольский 69.5% WR6.05% ROI
1.59Обе команды забьют - Да
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Ряд последних результатов "Аталанты" и "Наполи" не назвать удачными, в прошлые выходные ни одна из команд не добилась победы. Но ситуация в Неаполе выглядит более критической, особенно на фоне обсуждений будущего Дженнаро Гаттузо и двух решающих встреч, включая эту. Не щадит тренера и кадровая ситуация, особенно в защите. У Бергамо же виден небольшой спад, и Гасперини настаивает на усталости. С усталостью сталкиваются обе команды, но важность предстоящей битвы понимают оба тренера.
Счет 0:0 в первой игре дает преимущество неаполитанцам, которых устроит результативная ничья или же минимальная победа. Но тут обращаемся к статистике "адзурри" в кубке: "Наполи" проиграл 8 из 11 последних выездных матчей. К тому же, ситуация накануне игры в стане команды не из благоприятных, и Бергамо, определенно, этим постарается воспользоваться. К тому же, в первой встрече "бергамаски" фактически доминировали на поле противника, но пробить защиту не сумели.
Исход встречи подарит путевку в финал турнира, который состоится в мае и "Аталанте" к ней явно ближе.
0
Повторить за 1.6
bet21ru 64.3% WR1.57% ROI
1.92Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
На прошлой неделе Аталанта не реализовала большое преимущество, первый матч закончился 0:0, по ударам 10(2)-17(4). Сегодня будет похоже: прессинг, атаки в обе стороны, много моментов и ударов по воротам. Составы ожидаются примерно те же; серьезное усиление у Наполи - вместе с Инсинье и Лозано впереди сыграет выздоровевший Охимсен.
Нули второй раз подряд маловероятны; на гол (голы) Аталанты надо будет отвечать, стоять в обороне Наполи не будет.
0
Повторить за 1.92
nikrus232 50% WR-0.34% ROI
1.83Победит Аталанта
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Представляю Вашему вниманию ответный матч кубка Италии между командами Аталанта и Наполи. Команда Гатузо выглядит в последних матчах не очень надежно, в пяти матчах набрав семь очков из пятнадцати ( две победы, одна ничья и два поражения). Аталанта также сбавила обороты набрав восемь очков в последних пяти играх( две ничьи, две победы и одно поражение). Важным приимуществом будет, то что Аталанта будет играть на своем поле. Обе команды любят много забивать и сегодня не будет исключением. Прогноз Аталанта 3:1 Наполи.
0
Повторить за 1.83
Эльвин Керимoв 59.4% WR-0.74% ROI
1.92Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Комментатор и телеведущий Эльвин Керимов оценил шансы команд в матче Аталанта - Наполи. Он ставит на ТБ (2.5) + ОЗ-Да и аргументирует свой прогноз:

«Сегодня я даю прогноз на матч полуфинала Кубка Италии «Аталанта» — «Наполи». Первая игра завершилась вничью 0:0. Как мне кажется, удивительный результат, потому что «Наполи» и «Аталанта» — команды, которые, как правило, много забивают. «Аталанта» в чемпионате забила уже 48 мячей, но и пропустила много – 29.
У «Наполи» забито 44, а пропущено – 21.

От ответной игры я жду зрелища, большого количества моментов и голов. Конечно, количество голов зачастую зависит от реализации моментов, так как создают обе команды много. «Аталанта» в последнем туре чемпионата упустила победу, ведя 3:0. «Аталанта» команда веселая, мы в очередной раз в этом убедились.

«Наполи» неожиданно проиграл «Дженоа» 1:2. Этот результат команду Гаттузо, конечно, не устроил, но сейчас будет отличная возможность реабилитироваться – на кону путевка в финал.

Я думаю, что не будет дополнительного времени – не представляю себе сценария, при котором не будет голов. В последние годы в матчах этих команд забивается приличное количество голов. Мой прогноз в каком-то смысле банален и прост – обе забьют и тотал больше 2,5 с коэффициентом 1,79. Сильные стороны команд сконцентрированы на атаке, обе команды любят доминировать, контролировать мяч, прессинговать.».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Аталанта» — «Наполи»: прогноз и ставка Эльвина Керимова
0
Повторить за 1.92
Егор Титов 47.3% WR-6.86% ROI
3.22Наполи фора ()
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Комментатор и телеведущий Егор Титов оценил шансы команд в матче Аталанта - Наполи. Он ставит на Ф2 (0) и аргументирует свой прогноз:

«Ответная встреча в полуфинале Кубка Италии. Первая игра закончилась со счетом 0:0. Но я бы не сказал, что команды действовали закрыто. «Аталанта» играла в своей манере, много владела мячом, била по воротам, подавала угловые. Но реализация подвела, забить не удалось. Лихорадит «Аталанту» в последнее время. Уже три матча она не может победить. И если не брать встречу с «Наполи», то пропускать многовато стала команда Гасперини. Очень часто «Аталанта» заигрывается и получает контратаки на свои ворота. Так было с «Лацио», да и сейчас с «Торино».

«Наполи» тоже не особенно стабилен, в последнем туре уступили «Дженоа». Но, на мой взгляд, стилистически «Наполи» будет удобно играть сейчас в гостях. Можно отдать инициативу и поискать шансы в контратаках. Бежать у «Наполи» есть кому. Моменты обязательно будут. «Аталанта» не очень здорово возвращается в оборону.».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Аталанта» — «Наполи»: прогноз и ставка Егора Титова
0
Повторить за 3.22
Мaксим Калиниченко 46.6% WR-1.42% ROI
1.83Победит Аталанта
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
«Аталанта» и «Наполи» сразятся во втором полуфинальном матче Кубка Италии. Бергамаски в этот раз примут у себя дома неаполитанцев.

В первой игре они ничего не решили толком. С поля соперники ушли с нулевым счетом. Однако игра была не такой равной. «Наполи» в том матче, по сути, отбивался. «Аталанта» имела много шансов забить, но не везло ей. Хотя стоит отметить, что почти 100% шансов у бергамасков все-таки не было. Чаще они убегали в контратаки или ловили соперника на ошибках.

Так что сейчас все будет решаться в одной игре. Преимущества ни у кого нет. «Наполи» в первой игре был близок к поражению. Возможно, Гаттузо, под которым сейчас сильно качается кресло, постарается настроить свою команду нужным образом. Неаполитанцы могут выйти на поле с боевым настроем.

«Аталанта» же будет играть с чувством фаворита. В первой игре ей почти удалось добыть победу. Сейчас надо ей просто добить соперника, который и так совершает много ошибок. Плюс у «Наполи» будет отсутствовать Кулибали в этой игре. Это добавляет уверенности в успехе «Аталанты».

Но вот что абсолютно не внушает доверия в силы команды Гасперини, так это ее последние результаты. Давно «Аталанта» не позволяла себе так играть в чемпионате. Сейчас у нее в пяти встречах всего одна победа. Конечно, проигрыш у нее за это время тоже был только один. Но вот три ничьи – уже непозволительный результат для той «Аталанты», к которой мы привыкли в последних сезонах.

«Наполи» в этом плане смотрится чуть лучше. Он хоть и проиграл два раза в последних матчах, но зато и победил в трех встречах. Так что у неаполитанцев в этой игре не будет груза на плечах в виде неудачных результатов в последнее время.

В общем, я жду яркой игры от этих команд. Они выйдут на поле с настроем биться до конца. В первой игре они еще могли себе позволить расслабиться. Сейчас уже нужно обязательно выигрывать. Гаттузо очень нужно выходить в финал, чтобы убеждать руководство клуба в своей кандидатуре. Гасперини тоже необходима победа на фоне неудач в Серии А.

Но победитель в этой игре, к сожалению, может быть только один. Я все-таки оттолкнусь от их первого матча. Думаю, в этой игре «Аталанта» закончит начатое и выиграет.

Источник: VseProSport
0
Повторить за 1.83
ЗаРуСь 34.6% WR4.14% ROI
5.65Ничья и тотал меньше 2.5 - Да
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Верим что будет ничья на этом матче как никак. В первом поединке против «Наполи» в ½ финала Кубка Италии, «Аталанта» владела ощутимым игровым превосходством. И все бы ничего, но воплотить его в забитые мячи так и не удалось (0:0). Это может стать большим упущением, ведь в ответном матче «Наполи» может забрать инициативу себе. Предполагаю что 1 тайм будет выигран одной из команда, а проигравшая команда выиграет 2 тайм с минимальным счётом и в итоге ничья.
0
Повторить за 5.65
Дмитрий Скопинцев 58.3% WR0.87% ROI
1.363Аталанта тотал меньше 2.5
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Довольно таки авантюрная ставка 10% от банка на мало результативный тотал Аталанты, почему именно так. Много фактов говорит наоборот, вылет главных ЦЗ Наполи поэтому Аталанты забьёт много... Я не соглашусь так как это кубковый матч и если так не рискнуть то в данном матче искать тогда нечего совсем. Уверен что Гатузо со своей бандой навяжет борьбу причём на проход кого либо я не рискну предположить кто кого, но победу в один мяч кого либо можно рассуждать.
0
Повторить за 1.363
Remix™ 62.4% WR-1.32% ROI
1.59Тотал больше 2.5
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Аталанта — Наполи| Кубок Италии
Огромных перестановок в сравнении с игрой в Неаполе от Джан Пьеро Гасперини ждать не стоит, но одна проблема у тренера имеется – защитник Йоаким Меле не сыграл на выходных с "Торино". Бельгиец выбыл в качестве меры предосторожности из-за глубокого пореза на ноге, который потребовал шести швов. Игрок тренировался отдельно в последние несколько дней, и пройдет решающее обследование накануне дуэли. Если датчанин не восстановится, на его позиции может сыграть Маттео Руджери. Другой основной защитник команды Ханс Хатебур все еще в лазарете и на его помощь "Аталанте" не стоит рассчитывать.

Это будет совсем другой матч. Завтра мы сыграем ответный матч полуфинала, и он будет решающим. Таким образом, каждая ситуация будет использована по максимуму, и предел ошибки будет уменьшен. Это очень много значит для нас, а также для них, потому что мы не приходим в финал кубка каждый год - Сказал тренер Аталанты.

Последние неутешительные результаты – не единственный удар для Рино, ведь к ним добавились еще две серьезных потери. В Бергамо "адзурри" будут действовать без двух основных защитников – Костас Манолас травмировался в игре с "Дженоа", а Калиду Кулибали заболел коронавирусной инфекцией. Можно предположить, что эту пару защитников составят Никола Максимович и Амир Ррахмани.

На выходных с первых минут мы не увидели Дриса Мертенса, Лоренцо Инсинье и Виктор Осимхена, говорится, что они были в недостаточно хорошей форме. В Бергамо, кажется, ситуация изменится. С первых минут в деле мы наконец-то увидим нападающего Виктора Осимхена, возвращается и капитан Лоренцо Инсинье.

Ряд последних результатов "Аталанты" и "Наполи" не назвать удачными, в прошлые выходные ни одна из команд не добилась победы. Но ситуация в Неаполе выглядит более критической, особенно на фоне обсуждений будущего Дженнаро Гаттузо и двух решающих встреч, включая эту. Не щадит тренера и кадровая ситуация, особенно в защите. У Бергамо же виден небольшой спад, и Гасперини настаивает на усталости. С усталостью сталкиваются обе команды, но важность предстоящей битвы понимают оба тренера.

Счет 0:0 в первой игре дает преимущество неаполитанцам, которых устроит результативная ничья или же минимальная победа. Но тут обращаемся к статистике "адзурри" в кубке: "Наполи" проиграл 8 из 11 последних выездных матчей. К тому же, ситуация накануне игры в стане команды не из благоприятных, и Бергамо, определенно, этим постарается воспользоваться. К тому же, в первой встрече "бергамаски" фактически доминировали на поле противника, но пробить защиту не сумели.

Исход встречи подарит путевку в финал турнира, который состоится в мае и "Аталанте" к ней явно ближе.
0
Повторить за 1.59

Лучшие букмекеры

Все букмекеры
Партнер Betting Insider
Обзор
Кешбэк
10 %
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
5 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Бонус
30 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
Страховка
2 000 ₽
Партнер Betting Insider
Обзор
★★★★★
Обзор
Бонус
10 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
Бонус
5 000 ₽
★★★★★
Обзор
★★★★★
Обзор